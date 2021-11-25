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Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування

Якби найближчим часом відбулися вибори президента і у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, то останній мав би шанси на перемогу.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування 01

Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мені 38 і я не лох", - Разумков. ВIДЕО

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
Два жидобільшовика? Ну це вже, мля, вааще! Це вони так "юзають" центр ім. Разумкова для розкрутки Пупса (Разумкова). Скоро центр ім Разумкова будуть посилати нах, а співробітників бити в морду... Вони точно на це заслуговують...
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25.11.2021 03:23
+32
Коли Цей цирк закінчиться?? Один наркот кончений в президентському кріслі, другий ще недавно Чечетовим працював в кріслі голови верховної ради. Зараз супер демократа корчить з себе. В тата Бені Карабаса нова кукла появилась.
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25.11.2021 03:32
+22
Олигархи нашли замену Зеле и стали активно раскручивать Разумкова.
Для народа это-шило на мыло.
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25.11.2021 03:46
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Главное не Оманский осел, вот теперь точно хуже не будет))
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25.11.2021 08:53 Відповісти
думаєте, якщо ми оберемо Разумкова - то гірше не буде?)))) Цікава думка, але звідки така впевненість.
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26.11.2021 19:28 Відповісти
Особенностью выборов в два тура является то, что в первом туре побеждает тот, у кого выше рейтинг, во втором тот, у кого ниже антирейтинг. У Разумкова этот показатель один из самых маленьких в первой десятке. Поэтому вполне закономерный прогноз. Вопрос для Димона- где взять рейтинг, что бы пройти во второй тур? А точнее- у кого этот рейтинг отобрать? У Зеленского уже определилось электоральное ядро в ±20%, которое переманить будет не просто.
Очень многое зависит от очерёдности проведения выборов. Если первыми (что по закону и должно произойти) пройдут выборы в Раду, то Зеле придётся очень не сладко. Какой-нибудь тяжеловес типа Порошка, проведя в парламент свою партию, и понимая бесперспективность на президентских выборах, может сняться в пользу Разумкова из личной мести и в обмен на дальнейшее сотрудничество в коалиции. Тогда второй тур Диме обеспечен. А там и до Банковой рукой подать.))
Но Зеленский, если решит баллотироваться, скорее всего придумает, как сделать выборы одновременно или даже президентские провести первыми. Поэтому, всё самое интересное ещё впереди.
Хотите Порошенко-премьера при президенте Разумкове, гнусные порохоботы?))) Погрызутся конечно быстро. Оба эгоцентричные персонажи.
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25.11.2021 09:00 Відповісти
я не порохобот но хочу.
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25.11.2021 09:11 Відповісти
Отож! Желающих будет предостаточно. Жизнеспособная стратегия.
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25.11.2021 09:25 Відповісти
і що з цього вийде, як ви думаєте??? Чому такі ідеї приходять до вашої голови? На яке майбутнє ви розраховуєте, коли думаєте про повернення Порошенко?
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26.11.2021 19:56 Відповісти
Ахаха)))да ты успокоился ванговать?никогда ж у тебя ничего не сбывается...
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25.11.2021 09:41 Відповісти
Приве!
Все прогнозы в точку! Читай меня регулярно! Безвозмездно делюсь мудрой аналитикой и аналитической мудростью.
Выше не прогнозы, а ряд гипотетических сценариев.
Какие новости на форуме? Я только что из «бани». Гнусные порохоботы банят за Петра беспощадно. Слова прям не скажи. Верные ленинцы петинцы!))
Как лично тебе Разумков? Норм президент? Круги тёмные под глазами, но так вроде ничё. Хитрый. Почти, как Петро. И моложе. Может пусть будет?
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25.11.2021 10:30 Відповісти
ну капец семейка разумкова себе рейтинг нашаманили...
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25.11.2021 09:09 Відповісти
цікаво як виходить) Прийшов комік, покликав того, кому довіряє, потім щось йому не сподобалось - вигнав. А тепер вони два головних претендента...)) Цікаво))) що буде далі???
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26.11.2021 13:19 Відповісти
Разумков... предал или продал.
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25.11.2021 09:09 Відповісти
Разумков изначально затесался в команду Зеленского с одной конкретной целью- получить стартовую площадку для начала собственной политической карьеры. Все его шаги это не какие-то порывы и эмоции, а вполне спланированная стратегия. Поэтому, тут не предал или продал, тут наиболее подходит- развёл, как лоха.))
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25.11.2021 09:21 Відповісти
К слову, свой проект «Разумная политика» он тихо запустил ещё за год, до разрыва с Зеленским.
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25.11.2021 09:27 Відповісти
А в ютюбі чий канал "корупція інфо" ось уже 2,5 роки обслуговує власника?
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25.11.2021 19:01 Відповісти
знову на нове обличчя вестись у нас просто немає часу.... бо з таким успіхом ми вимремо наче мамонти(
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26.11.2021 13:26 Відповісти
Порох і крапка
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25.11.2021 09:10 Відповісти
ніяких разумних чи зелених, тільки Порох. тому що війна, а не конкурс красунь серед мавп.
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25.11.2021 17:58 Відповісти
порох обіцяв закінчити війну, але ж не закінчив. Збагатитись він не забув, майже на 12 млрд. Сумно, що про свої обіцянки забув(
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26.11.2021 13:43 Відповісти
12 млрд? щось мало буде. я чув (на базарі бабця казала), що Порох 1192 млрд грабанув Україну.
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29.11.2021 07:45 Відповісти
Ни куя народ не обучаем …
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25.11.2021 09:20 Відповісти
як бачите - да. Можливо з цим режимом політичної шушвалі і можливо боротись, але боротись немає з ким... браття не підуть, бо вони навіть не розуміють проблеми до кінця. Читають рейтинги і йдуть на вибори. так по колу(
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26.11.2021 13:46 Відповісти
Нехай жабоокий іде у сраку, а не на вибори: 38 рочків всього лиш. Рано про таке думати.
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25.11.2021 09:22 Відповісти
Может быть во втором туре он и победит осла...но шансов попасть во второй тур у него нет...
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25.11.2021 09:23 Відповісти
Да осла победит любой во втором туре
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25.11.2021 09:39 Відповісти
Бойко надеюсь не победит осла
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25.11.2021 09:50 Відповісти
Может,поэтому во второй тур их парой пускать нельзя -пофиг кто победит,все равно Майдан
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25.11.2021 09:53 Відповісти
то може не треба доводити до Майдану? В Україні зараз декілька проблем : енергетичная, ковідна - по цим питанням Тимошенко дала план дій, котрий потрібно використати в житті. Чому всі чекають - не розумію. Невже Майдану...
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26.11.2021 13:51 Відповісти
Ну планами зекрысу закидывает не только Тимошенко,но это не важно -у зекрысы план коломойши
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26.11.2021 13:54 Відповісти
А що скаже центр Зеленського, який в ОПі?
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25.11.2021 09:28 Відповісти
одягли пiдгузки
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25.11.2021 13:17 Відповісти
Поміняли на чисті.
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25.11.2021 13:38 Відповісти
Ви бачили коментарі нарколога щодо Зеленського? Я думаю йому взагалі на все байдуже, бо вні постійно під коксом.
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26.11.2021 13:52 Відповісти
І без нарколога зрозуміло.
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26.11.2021 14:24 Відповісти
Правда разумков во второй тур не входит -но то таке
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25.11.2021 09:37 Відповісти
Да, надо будет Зеленского менять на Разумкова. Иных кандидатур в Украине нет.
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25.11.2021 09:38 Відповісти
А ничего у вас теперь не выйдет)разумков не отберёт у зекрысы голосов на второй тур,а второй тур теперь абынезекрыса -так что вы в дупе,кретины зеголосильные)
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25.11.2021 09:49 Відповісти
він відбирає голоси і у пекриси і у всіх інших, і ще відчуваю багато набере завдяки масованій роскрутці... дуже хитрий хлопчик
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25.11.2021 10:24 Відповісти
Оно отбирает только у твоей зекрысы ,зесрань,для этого и создан)
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25.11.2021 12:19 Відповісти
в тебе розум вже відібрав якщо ти песрань не розумієш що він у всіх відбирає ))
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25.11.2021 12:33 Відповісти
наш "мудрий нарід" так и сделает - поменяет клоуна на того, кто клоуну помогал идти к власти и дурить "мудрий нарід"...
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25.11.2021 09:41 Відповісти
в тому то і справа, нам не можна міняти шило на мило((( сподіваюсь, що люди прийдуть до тями і не зроблять знову помилковий вибір.
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26.11.2021 14:07 Відповісти
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25.11.2021 09:46 Відповісти
Лялька ахмєтова разумков. Чому Україні та не щастить?...
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25.11.2021 10:00 Відповісти
тому що у нас 73% тупих, не освідчаних зебабуїнів.
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25.11.2021 18:03 Відповісти
бо українці багато років систематично обирали не тих. Якби обрали жінку, якби обрали Тимошенко - весь цей безлад вже б давно закінчився.
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26.11.2021 14:09 Відповісти
Що Разумков, що Зеленський то одне те саме.
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25.11.2021 10:02 Відповісти
В опросе было опрошено 100% олигархов, а один рыжий даже 2 раза голосовал
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25.11.2021 10:17 Відповісти
73% баранов всегда найдутся.
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25.11.2021 10:36 Відповісти
та скільки ж можна, якщо так буде, якщо знову оберуть ідіотів - то нам хана. Всій країні. всім українцям( меня шкода, що люди так нічого і не зрозуміли.
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26.11.2021 14:16 Відповісти
Давайте Красновського. Или Синявьского. Чи Жовтo-блакитьского. Да пофіг вже. Вірогіднгість 73% шо тупі оберуть знову ще тупішого.
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25.11.2021 10:44 Відповісти
ще не вмерла віра в краще... але коли читаю подібні статті - одразцу віра починає згасати. Я за Тимошенко і сподіваюсь її оберуть, бо тільки їй довіряю.
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26.11.2021 14:20 Відповісти
Хрен редьки не слаще.
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25.11.2021 11:02 Відповісти
а як донести це людям? Якщо вони упоролись, що їм потрібні нові обличчя??? До мене поки що не доходить(
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26.11.2021 14:20 Відповісти
Помню, за полгода до выборов Президента в 2019 году Ганапольский и Ко сосредоточили свои, прямо скажем, недешёвые усилия на поливании дерьмом Тимошенко. Да так поливали её дерьмом, что не уследили за Зеленским. Сейчас "независимые" СМИ сосредоточились на поливании дерьмом Зеленского, и всё это снова ради победы Порошенко. Как бы история не повторилась - я имею в виду поражение во втором туре Зеленского Разумкову. Вопрос: где набрать столько дерьма, чтобы его хватило на всех конкурентов Порошенко?
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25.11.2021 11:19 Відповісти
чого ж... Тимошенко і зараз лайном поливають, на все готові, аби не перемогла ніколи. Але це така маячня, коли розумієш, що дійсно лише вона готова на радикальні зміни у владі.
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26.11.2021 15:53 Відповісти
НЕТ разумкову и ТЕМ БОЛЕЕ НЕТ зеленскому ----РАЗУМКОВ ЯДОВИТАЯ ОБЕРТКА ахметова !!!
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25.11.2021 11:26 Відповісти
А як це донести до людей?? В мене таке враження, наче українці не розуміють, звідки ноги ростуть( Мені так шкода, що ми живемо в цивілізації 21 століття, а наче десь в підземеллі.
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26.11.2021 15:50 Відповісти
а что вам Ахметов? Чуть что сразу Ахметов.Таке ощущение что у вас жизнь не сложилась как у Ленина, крайних ищете.
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26.11.2021 17:35 Відповісти
а де ви про Ахметова прочитали? )) до речі вже Зеля про нього розповів, ну а Ахметов сказав що немає ніякого відношення до Разумкова та державного перевороту, але ж який дурень скаже правду?))))
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26.11.2021 20:03 Відповісти
у каменті зверху.
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26.11.2021 21:33 Відповісти
Для цього і потрібен був о....л о........й, щоб підсунули іншого російського ставленика
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25.11.2021 11:54 Відповісти
то ви вважаєте Зеленського пропросійським? Може і так, але і Западу він дупу лиже непогано.

була б моя воля - я б половину у ВР перестріляв... але волі такої немає(
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26.11.2021 15:55 Відповісти
Хм, когда же вымрут последние кто верит в выборы?
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25.11.2021 11:59 Відповісти
Мабуть вже ніколи. Бо у людей дах відірвало... нам не дають змоги навіть думати, нам не дають змогу аналізувати. Ми постійно на грані виживання.
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26.11.2021 16:00 Відповісти
а в що вірити людям?? Коли вони зазомбовані телебаченням( нас не вчать адекватності, а лише тупості і упоротості(
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26.11.2021 20:05 Відповісти
У Разумкова по ходу есть родственники в Центре Разумкова
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25.11.2021 12:34 Відповісти
Да отсосёт лупоглазый.
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25.11.2021 13:09 Відповісти
А що в Україні нема українців? Нащо нам бидло при владі?
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25.11.2021 13:11 Відповісти
інколи здається, що в Україні закінчились українці. Бо такого несвідомого відношення я не бачив вже давно. Якщо раніше ми велись на гарні слова, може тоді це і було нормально. А що зараз? Чому ми до сих пір продовжуємо вестись на ті самі слова? - не розумію.. нація не розвиваєтсья а деградує. Тому розумні політики нікому не потрібні( нажаль.
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26.11.2021 16:08 Відповісти
мені от дуже цікаво: чому соціологічна служба Центру Разумкова підбирає кандидатів у президенти виключно якихось покидьків на кшталт разумкова jr, барсена арісовіча авакяна, бойка з бабою йулею, шарія-лайнокрада, іншу політичну шушеру, яка вже давно себе зкомпроматувала, і ніколи не пропонує ні Олену Зеркаль, ні Сергія Притулу, ні Дмитра Яроша, ні Романа Безсмертного? здається, тільки відверті покидьки гідні президентської посади в ******** Україні... допоки будемо обирати "ляльок", котрих підсовують нам олігархи з телевізору?
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25.11.2021 13:28 Відповісти
бо вони відбирають тих, хто потрібен лише їм. І цифри пишуть такі, які їм потрібні. Найголовніше те, щоб люди цю маячну не брали за істину.
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26.11.2021 16:14 Відповісти
Разумков...Разумков....а хто це?
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25.11.2021 16:37 Відповісти
нова іграшка Ахметова) Що тут не зрозуміло...виліз не зрозуміло звідки, а тепер хоче заполучити місце президента. І люди підуть за ним, бо він такі розумні розмови веде... шкода, що ще не кожен знає, що він Ахметовська людина.
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26.11.2021 16:17 Відповісти
тільки не Сергія Притулу. досить клоунів у владі. він з Жашкова, а там богіня.
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25.11.2021 18:07 Відповісти
клоуни ще не скінчились. Клоуни ще 3 роки правити будуть) цікаво, скільки нас залишиться за 3 роки.
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26.11.2021 16:18 Відповісти
а я не здивуюсь, якщо Притула чи Вірастюк будуть там))) люди мають багато здібностей і ніхто не знає де і коли вистрелить( Нам потрібно триматись Тимошенко. Тільки вона зможе подолати цей безлад.
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26.11.2021 20:19 Відповісти
владельцы ЗАО "Украина" все плотнее подводят лохторат к выбору нового "народного" ***********. лохторат всерьез обсуждает эти "соцопросы".
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25.11.2021 20:55 Відповісти
Це зрозуміло, але кого ви вважаєте власником?))) От дуже цікаво, про кого йде мова.
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26.11.2021 20:16 Відповісти
акциями ЗАО "Украина" владеют несколько десятков кланово-семейных объединений, как сотрудничающих, так и враждующих между собой. кучмы, новинские, ахметовы, коломойские, порошенки, медведчуки, боголюбовы, литвины, ну и т.д., все эти полукриминальные и откровенно криминальные отрыжки коммунистической партии и 90-х. всех перечислять нет желания, они и так на слуху.
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26.11.2021 21:08 Відповісти
Розумков уже спалился с языковым вопросом.
"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - сказал Разумков.
Тем не менее Крым как раз проголосовал за колбасу и пенсии более жирные, предавая Украину!
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25.11.2021 21:22 Відповісти
бо люди завжди будуть за ковбасу та пенсію. І це не дивно, тим паче на порозі виживання постійного. Кому вірити? Для мене лише Тимошенко дає надію на щасливе майбутнє.
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26.11.2021 20:18 Відповісти
" Дмитро Разумков, то останній мав би шанси на перемогу. Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, "
И в борьбе с зелёным змеем победил зелёный змей!
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29.11.2021 10:49 Відповісти
скорей бы 1-2 декабря, чтобы вы все облажались со своим Разумковым
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29.11.2021 11:11 Відповісти
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