Разумков має шанси перемогти Зеленського у другому турі виборів президента, - опитування
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Якби найближчим часом відбулися вибори президента і у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, то останній мав би шанси на перемогу.
Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Очень многое зависит от очерёдности проведения выборов. Если первыми (что по закону и должно произойти) пройдут выборы в Раду, то Зеле придётся очень не сладко. Какой-нибудь тяжеловес типа Порошка, проведя в парламент свою партию, и понимая бесперспективность на президентских выборах, может сняться в пользу Разумкова из личной мести и в обмен на дальнейшее сотрудничество в коалиции. Тогда второй тур Диме обеспечен. А там и до Банковой рукой подать.))
Но Зеленский, если решит баллотироваться, скорее всего придумает, как сделать выборы одновременно или даже президентские провести первыми. Поэтому, всё самое интересное ещё впереди.
Хотите Порошенко-премьера при президенте Разумкове, гнусные порохоботы?))) Погрызутся конечно быстро. Оба эгоцентричные персонажи.
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Выше не прогнозы, а ряд гипотетических сценариев.
Какие новости на форуме? Я только что из «бани». Гнусные порохоботы банят за Петра беспощадно. Слова прям не скажи. Верные
ленинцыпетинцы!))
Как лично тебе Разумков? Норм президент? Круги тёмные под глазами, но так вроде ничё. Хитрый. Почти, как Петро. И моложе. Может пусть будет?
була б моя воля - я б половину у ВР перестріляв... але волі такої немає(
"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - сказал Разумков.
Тем не менее Крым как раз проголосовал за колбасу и пенсии более жирные, предавая Украину!
И в борьбе с зелёным змеем победил зелёный змей!