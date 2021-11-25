За добу війська РФ дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи БМП, 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".
В районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, наші позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Станом на 7 годину ранку, 25 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
докладываю - настроение боевое, после недавней смены руководства там так все завертелось... отвечать разрешают (даже рекомендуют не экономить), есть проблемки (но это не те что были в 2014), все потихоньку подтягивается, загружается, запасается, накапливается...окапывается...
и потом он сказал - вас (т.е. нас) есть кому защищать, заробитчан там единицы, остальные такие профи что сукурашку есть чем остановить (тем более закордонье уже тоже устало от рашкиной брехни и шантажа) и главное - здесь и сейчас не дать гнидам внутри страны ударить в спину !!!
Як вже набридло оце "нас обстріляли, ми порахували" !!!