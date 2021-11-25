УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12387 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил Війна
1 153 4
обстріл (21162) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

За добу війська РФ дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи БМП, 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За добу війська РФ дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи БМП, 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

В районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, наші позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний ворог – в Кремлі, політичні сили України мають консолідуватись для протидії зовнішній агресії, - Порошенко. ВIДЕО

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Станом на 7 годину ранку, 25 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

За добу війська РФ девять разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи БМП, 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
встретил старого друга... он приехал на пару дней к родителям...оттуда...
докладываю - настроение боевое, после недавней смены руководства там так все завертелось... отвечать разрешают (даже рекомендуют не экономить), есть проблемки (но это не те что были в 2014), все потихоньку подтягивается, загружается, запасается, накапливается...окапывается...
и потом он сказал - вас (т.е. нас) есть кому защищать, заробитчан там единицы, остальные такие профи что сукурашку есть чем остановить (тем более закордонье уже тоже устало от рашкиной брехни и шантажа) и главное - здесь и сейчас не дать гнидам внутри страны ударить в спину !!!
показати весь коментар
25.11.2021 14:01 Відповісти
#************.
показати весь коментар
25.11.2021 14:04 Відповісти
От би президента Україні сміливого, щоб читати у новинах: " Сьогодні було знищено БМП котрий виїхав й почав обстріл позиції Захистників України та 3 міномети. БМП при допомозі "Javelin" а міномети з безпілотника. Жоден Захистник Україна не постраждав."
Як вже набридло оце "нас обстріляли, ми порахували" !!!
показати весь коментар
25.11.2021 14:03 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 17:27 Відповісти
 
 