Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні

Призначена у жовтні на посаду міністра оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень військовослужбовців в Україні, а також перекидання військового корабля в Чорне море або передислокацію частини винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Globe and Mail.

Відзначається, що рішення про розгортання додаткових сил в Україні ще не ухвалено.

"На нинішній момент зберігається статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося, - заявила в середу речниця військового відомства Джулі Макдональд. - Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками".

На сьогодні в Україні перебуває близько 200 канадських інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.

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Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових, близько 1200 танків, 330 військових літаків та іншу техніку, що розглядається як можливість підготовки до широкомасштабної агресії проти України.