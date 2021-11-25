Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Призначена у жовтні на посаду міністра оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень військовослужбовців в Україні, а також перекидання військового корабля в Чорне море або передислокацію частини винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Globe and Mail.
Відзначається, що рішення про розгортання додаткових сил в Україні ще не ухвалено.
"На нинішній момент зберігається статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося, - заявила в середу речниця військового відомства Джулі Макдональд. - Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками".
На сьогодні в Україні перебуває близько 200 канадських інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.
Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових, близько 1200 танків, 330 військових літаків та іншу техніку, що розглядається як можливість підготовки до широкомасштабної агресії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
а на землі ми самі впораємось !
звенья истребителей мин 20 ед. истребителей CF-18 Hornet фирмы McDonnell Douglas с инструкторами и
техникой ТО.
Для ботов ... откройте https://censor.net/ru/news за июнь месяц 2014 года ....
Там все об этих поставках
истребителей , предложенных Канадским Правительством.. Д А Р О М ! т.е.без оплатно, сэр.
Дорохо было обслуживать и
денех НеТ!
А на ремонт ОДНОГО(Карл) СУ -27 сейчас тратят почти Три милиона ! Фарисеи , мля..
Ответ Бирюкова советника пороха в 2014 году..."Макдоннел-Дуглас F/A-18 (англ. McDonnel Douglas F/A-18 Hornet (рус. шершень, произносится "Хорнет") - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах." Надеюсь, что слово "палубный" никого не смущает, да? - рассуждает Юрий Бирюков. - Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты! Не сможем оплачивать их обслуживание! Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?
теряя боевых и опытных летчиков .
https://censor.net/ru/video_news/3091902/chernyyi_yaschik_su27_nashli_na_meste_katastrofy_v_vinnitskoyi_oblasti_poltorak_video
https://censor.net/ua/resonance/3092275/*****************************************************************************
При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Миллионы таких вертухаев в РФ, сегодня наслаждаются, именно наслаждаются действиями Хремля на Донбассе, в Сирии, в Солслбери на белорусс польской границе, а так же в саратовских и ярославских тюрьмах с их преславутыми пытками и швабрами в задних проходах.
В РФ масса одареных и образованных людей. Но как описывал Бунина в "Окаянные дни" черную злобную душонку глубиного народа, такой она в Расеюшке осталась и через 100 лет. Глубинный кацапский народ - это народ-садист, народ-надзиратель, хтоб шо не казав.
и чего их мучать ?
уничтожить к херам
да и дело с концом ....
Ракеты, снаряды, запчасти ... за счет той страны, которой помогают.
За Сирию, Афганистан ... они уже расплатились?
Корабль и не получится на постоянке разместить из-за ограничений конвенции Монтрё (канадцы что, не в курсе?)
Так что Монтре ,то детский сад.
А истребители всегда успеют прилететь, им тут необязателсьвто присутсововать всё время. Пока что истребители могут постоять в Канаде, и пусть прилетают когда Россия начнёт давить на морском фронте.
"Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових" превращается в "Коалиция Канады, США, Европы, Австралии, НАТО, ООН, Войско прав человечества розгорнули вздовж українського кордону 94 000 військових"