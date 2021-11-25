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Канада (1503) Міноборони (5298) військовослужбовці (3950)

Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Військові, корабель або винищувачі: Канада розглядає декілька способів посилення військової допомоги Україні

Призначена у жовтні на посаду міністра оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень військовослужбовців в Україні, а також перекидання військового корабля в Чорне море або передислокацію частини винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Globe and Mail.

Відзначається, що рішення про розгортання додаткових сил в Україні ще не ухвалено.

"На нинішній момент зберігається статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося, - заявила в середу речниця військового відомства Джулі Макдональд. - Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками".

На сьогодні в Україні перебуває близько 200 канадських інструкторів, які займаються навчанням українських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос. ФОТО

Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових, близько 1200 танків, 330 військових літаків та іншу техніку, що розглядається як можливість підготовки до широкомасштабної агресії проти України.
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Топ коментарі
+44
З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
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25.11.2021 07:57
+40
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.11.2021 08:01
+39
Хай живе Канада!
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25.11.2021 07:58
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пво и истребители
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25.11.2021 07:52 Відповісти
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25.11.2021 12:55 Відповісти
НАТО, закрийте небо над Україною,

а на землі ми самі впораємось !
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25.11.2021 13:43 Відповісти
Так Украинское МО с паркетниковыми лампасниками в 2014 году отказалось принять
звенья истребителей мин 20 ед. истребителей CF-18 Hornet фирмы McDonnell Douglas с инструкторами и
техникой ТО.
Для ботов ... откройте https://censor.net/ru/news за июнь месяц 2014 года ....
Там все об этих поставках
истребителей , предложенных Канадским Правительством.. Д А Р О М ! т.е.без оплатно, сэр.
Дорохо было обслуживать и
денех НеТ!
А на ремонт ОДНОГО(Карл) СУ -27 сейчас тратят почти Три милиона ! Фарисеи , мля..
Ответ Бирюкова советника пороха в 2014 году...
"Макдоннел-Дуглас F/A-18 (англ. McDonnel Douglas F/A-18 Hornet (рус. шершень, произносится "Хорнет") - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах." Надеюсь, что слово "палубный" никого не смущает, да? - рассуждает Юрий Бирюков. - Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты! Не сможем оплачивать их обслуживание! Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?
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25.11.2021 13:45 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/tag/f-a-18-hornet/
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25.11.2021 13:49 Відповісти
А летчики, техники, диспетчеры, вооружение тоже в комплекте шли? За бесплатно. Иначе применять в 2014-м ничего бы не удалось. Обучение и перевооружение бригады заняло бы 1,5-2 года.
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25.11.2021 14:03 Відповісти
Тогда продолжаем летать на старых дровах ..
теряя боевых и опытных летчиков .
https://censor.net/ru/video_news/3091902/chernyyi_yaschik_su27_nashli_na_meste_katastrofy_v_vinnitskoyi_oblasti_poltorak_video

https://censor.net/ua/resonance/3092275/*****************************************************************************
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25.11.2021 14:26 Відповісти
Не, ну разве шо вы лично станете пилотировать 20 новых самолетов
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25.11.2021 15:49 Відповісти
"Не качайте лодку, а то путєн нападе" (с)
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25.11.2021 14:38 Відповісти
Траблы в том, что к подаренным самолетам пришлось бы докупать все то, чего не хватало. Но зачем тратить народные деньги, если их можно легко украсть?! Поэтому нет у нас тех самолетов.
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25.11.2021 17:42 Відповісти
З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
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25.11.2021 07:57 Відповісти
Разве это не было очевидно в 2019? Ни как не пойму как это могло победить!
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25.11.2021 10:39 Відповісти
Так, це дивно,але за Зеленого Йолопа голосувало все антиукраїнське лайно і були ще ті,хто ніколи б не проголосував за Януковича- вони хотіли нових "ліц".І їх почасти можливо зрозуміти,бо Порошенко дістав своїми кримінальними ігрищами з урками ЯнукОвоча та Мудачука.Я,особисто,у другому турі проголосував за Порошенка,бо у нього на відміну від Зеленого Телепня, є мізки,хоча і налаштовані більше на свою кишеню,ніж на Україну.
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25.11.2021 12:52 Відповісти
Вот так же народ говорил про Сталина: пофиг что диктатор и угробил миллионы, зато мы с ним войну выиграли! Любой президент может откровенно срать на народ, но ему все простят за красивые лозунги и то что он все же не все украденное присваивает, часть жертвует на войну. Порох мог украсть хоть весь оборонный бюджет, зато как красиво говорил что он за Родину!
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25.11.2021 17:37 Відповісти
Нет, самое дерьмовое в Украине это псевдопатриотичное население, гнобящее власть по любому поводу. Говнюков слишком много - вот основная проблема страны!
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25.11.2021 17:30 Відповісти
Хай живе Канада!
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25.11.2021 07:58 Відповісти
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25.11.2021 09:07 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.11.2021 08:01 Відповісти
Не просто фашистській,а комуно-фашистсько-нацистській Московії,бувшого Московського улусу Золотої Орди,яку ******* перший переназвав 20 жовтня 1720 року Всеросією,в таку собі "всросійську" недоімперію,бо він ніколи не був імператором.Титул імператора може присвоїти тільки дві особи-Папа Римський і Вселенський Патріарх,а вони цього не робили,всі їхні укази відомі.
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25.11.2021 08:09 Відповісти
Вертухайство там в крови, именно поэтому возненавидел Москву в начале 2000-х. Тгда Ху..ло только вылезло из КГБешного сортира, еще корчило из себя демократа, но чекисты, мусора и вертухаи тут же ожили и фонили на каждом углу, они нутром почуял, что возвращается их золотое время.

Миллионы таких вертухаев в РФ, сегодня наслаждаются, именно наслаждаются действиями Хремля на Донбассе, в Сирии, в Солслбери на белорусс польской границе, а так же в саратовских и ярославских тюрьмах с их преславутыми пытками и швабрами в задних проходах.
В РФ масса одареных и образованных людей. Но как описывал Бунина в "Окаянные дни" черную злобную душонку глубиного народа, такой она в Расеюшке осталась и через 100 лет. Глубинный кацапский народ - это народ-садист, народ-надзиратель, хтоб шо не казав.
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25.11.2021 08:31 Відповісти
ну значит, будут минералы копать для США. Цари сдохли, совок сдох, и третим будет сама Раша наконец-то.
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25.11.2021 11:07 Відповісти
У справжнього путіна очі були великими.
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25.11.2021 12:36 Відповісти
кацапы не хотят жить !
и чего их мучать ?
уничтожить к херам
да и дело с концом ....
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25.11.2021 13:02 Відповісти
Краще винищувачі.Ними можна потопити і любу підорашенську іржаву лоханку.
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25.11.2021 08:03 Відповісти
Да ....под Николаев. И заодно ......ADATS по периметру.
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25.11.2021 08:45 Відповісти
согласен! я даже бесплатно сдам в аренду свой участок земли в Николаеве под базу НАТО
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25.11.2021 09:06 Відповісти
сдам участок под Харьковом, совсем не дорого
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25.11.2021 10:48 Відповісти
В проекте будет база, а построят гостиницу ))
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25.11.2021 18:02 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!!
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25.11.2021 08:26 Відповісти
Боже, Храни Канаду. А кремлёвский кровавый карлик,сдохни в муках, удавленный своим окружением....
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25.11.2021 08:32 Відповісти
Спасибо богу за таких союзников, которые не смотря на уродскую власть, поддерживают нас.
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25.11.2021 08:45 Відповісти
У нас на их подарки денег не хватит!
Ракеты, снаряды, запчасти ... за счет той страны, которой помогают.
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25.11.2021 08:46 Відповісти
в конце всё будет за счет той ,против которой помогают..
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25.11.2021 09:06 Відповісти
Хотелось бы.
За Сирию, Афганистан ... они уже расплатились?
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25.11.2021 09:11 Відповісти
каждой репарации своё время (с)
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25.11.2021 09:13 Відповісти
уважаемый у меня короткая жизнь, мне бы успеть отбить ивестиции.
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25.11.2021 11:03 Відповісти
А вот и гомновозик из ольгино ,кыш отсюда убогий...
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25.11.2021 12:14 Відповісти
Ну вот. Уже Англичане,Шведы и Канадцы готовы защищать открыто.Остальным - дело времени.
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25.11.2021 08:51 Відповісти
Истребители конечно.
Корабль и не получится на постоянке разместить из-за ограничений конвенции Монтрё (канадцы что, не в курсе?)
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25.11.2021 08:51 Відповісти
А кацапы,что не в курсе что они по Будапештскому меморандуму являются гарантами территориальной целостности и безопастности Украины?
Так что Монтре ,то детский сад.
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25.11.2021 09:44 Відповісти
Кацапы конченные. А без Монтрё проливы тут же приватизируют турки. А то надо кому-нибудь (кроме турков конечно)?
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25.11.2021 10:02 Відповісти
Розгорнення військових Канади, Великобританії, США на території України апріорі попередилоб велику війну. В росіян тонка кишка стріляти в сторону НАТО.
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25.11.2021 09:11 Відповісти
найкраше це ф-16 або ф-18 с боекомплектом, он один может за раз десяток Исканеров и Калибров положить
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25.11.2021 09:21 Відповісти
Прямо в глубь расеюшки на 500 км будут уячить?
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25.11.2021 14:05 Відповісти
При вторжении рашки в Украину - запросто И на 500 и на 1000 км
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25.11.2021 16:17 Відповісти
И по каспийской флотилии? Чесно говоря, меня терзают сильные сомнения.
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25.11.2021 18:28 Відповісти
военные,корабль и самолёты-правильный ответ.Надеюсь когда наша комсомольская мразь окончательно уйдёт,новое правительство поведёт себя адекватно,а именно-сп2 под запрет,летальное оружие и военный контингент для Украины,полная координация с США
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25.11.2021 09:44 Відповісти
та пора уже как Гавайи стать штатом США, вот и всё решение. Национализм наш не исчезнет. Гавайцев никто не приесняет, видели кк танцуют и играют на гитарках? И нам будет хорошо.
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25.11.2021 10:59 Відповісти
Ээээээ,***** ,лаптеногие набежали кучею ,гундосят про внешнее управление, пнх
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25.11.2021 12:19 Відповісти
Гавайцы нудят еще и как. Это же азиатские хамы генетически
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25.11.2021 16:19 Відповісти
Велика подяка канадцям! Єрмак, Татаров агенти фсб.
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25.11.2021 09:55 Відповісти
всего и побольше....
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25.11.2021 10:51 Відповісти
смысла нет. тут главное психолгичскоая атака. Военны всё равно воевать не будут ибо Третья Мировая неилюзорна. Кстати, пока тянем время - строим ядерные бомбы.
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25.11.2021 10:57 Відповісти
привет Канада. Шли в Украину пару сотен военных, чтобы Россия боялась их убить и чтобы если Раша убьёт канадского военного, можно было предъявить им претензии. Корабль небольшой, просто для присутствия, для запаха, так сказать.

А истребители всегда успеют прилететь, им тут необязателсьвто присутсововать всё время. Пока что истребители могут постоять в Канаде, и пусть прилетают когда Россия начнёт давить на морском фронте.
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25.11.2021 10:56 Відповісти
Канадійцям-респект...
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25.11.2021 11:09 Відповісти
а давайте перевернём эту новость, чтобы она выглядела красивее, смотритеЖ
"Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових" превращается в "Коалиция Канады, США, Европы, Австралии, НАТО, ООН, Войско прав человечества розгорнули вздовж українського кордону 94 000 військових"
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25.11.2021 11:11 Відповісти
жаль у вас авианосцев нету тогда можна бы не думать корабли или самолеты
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25.11.2021 11:29 Відповісти
Ёрничать ,хрюсский, будешь на фсиновской швабре...
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25.11.2021 12:21 Відповісти
Тю, он у краіни агресора чотири флоти, вихід у два океани, а з авіанесучих посудин - лише кузя уиірал, і нічого - "вялікая і магучая" (ну, так вважає)
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25.11.2021 14:51 Відповісти
Є ділянка 6 гектарів на Чернігівщині, вітдам безкоштовно під базу НАТО !
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25.11.2021 11:30 Відповісти
Давайте все, шо є. Вам не згодиться, а нас врятує.
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25.11.2021 11:52 Відповісти
Хватит думать! Сделайте хотя бы что-то из этих двух вариантов! Кто мешает сделать лайт вариант а потом размышлять над вторым!
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25.11.2021 13:15 Відповісти
Винищувачі будьласка =)
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25.11.2021 14:12 Відповісти
Вот первое реальное заявление с указанием конкретно что. Уже давно в Констанце большая военно-морская база НАТО, больше ремонтная кстати, там же бункеруются топливом. До Одессы долетят за 15 мин запросто.
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25.11.2021 20:57 Відповісти
 
 