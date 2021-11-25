Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили дії Росії на кордоні з Україною та питання майбутньої зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє в четвер американський держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом(...) повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України", - йдеться у заяві прес-секретаря держдепа Неда Прайса.

Сторони також торкнулися питання порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, наміченого на 30 листопада - 1 грудня, зазначив Прайс.

За його словами, Блінкен заявив, що "з нетерпінням чекає на зустріч міністрів закордонних справ у Ризі та діалогу з усього спектру питань, що стоять перед НАТО".

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Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджував, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня чи на початку лютого 2022 року, при цьому оцінки термінів цієї атаки у розвідок США та України майже збігаються.