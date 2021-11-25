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армія РФ (13507) Держдепартамент США (1310) Столтенберг Єнс (1347) Блінкен (941) Прайс Нед (144)

Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили дії Росії на кордоні з Україною та питання майбутньої зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє в четвер американський держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом(...) повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України", - йдеться у заяві прес-секретаря держдепа Неда Прайса.

Сторони також торкнулися питання порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, наміченого на 30 листопада - 1 грудня, зазначив Прайс.

За його словами, Блінкен заявив, що "з нетерпінням чекає на зустріч міністрів закордонних справ у Ризі та діалогу з усього спектру питань, що стоять перед НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться робити це на своїй території, - Столтенберг

Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджував, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня чи на початку лютого 2022 року, при цьому оцінки термінів цієї атаки у розвідок США та України майже збігаються.
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Хорошо, что без Зеленского, а то параша бы узнала все подробности переговоров!
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25.11.2021 08:36 Відповісти
Эти подробности давно известны-
Обмен озабоченностями и моральная поддержка Украины
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25.11.2021 08:40 Відповісти
Господа, вы умные и достойные партнеры, спасибо что вы думаете об Украине. Но давайте уже начнем ощутимо помогать. Например, подкинем пару сотен бронетраспоортеров, что бы 4-5 бригад стали поноценными, а не возили л/с на автобусах . Или поставим топливов ВСУ, но обязательно с американским офицером (ами), чтобы вместе с волнтерами и командирами частей его честно распределить, или пару десятков истребителей срочно перебросьте. Украина заслужила это своим сопротивлением
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25.11.2021 08:39 Відповісти
Американцы,которые находятся за тридевять земель, готовятся к атаке рашки на Украину, а оманский с ермаком, в это время, отмечают юбилей последнего четыре дня в Закарпатье???Это полный пипец, панове украинцы.
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25.11.2021 09:18 Відповісти
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25.11.2021 11:18 Відповісти
где они находят таких запредельно тупых палитеков-аналалитиков ?
представьте себе, полицейские наблюдают за ходом преступления происходящего перед их глазами и ведут глубокомысленные беседы о необычной активности преступников и выражают озабоченность попытками сопротивления жертвы !!!
А вы думали "Тупой,еще тупей" выдумка Голливуда ???
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25.11.2021 11:51 Відповісти
 
 