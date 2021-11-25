Україна в ОБСЄ: З початку "перемир’я" війська РФ понад 160 разів застосували БПЛА на Донбасі

Російські окупаційні війська 167 разів застосували БПЛА на сході України з початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, які забороняють використання дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це поінформувала місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 24 листопада.

"У порушення Мінських домовленостей, окупаційні війська продовжують використовувати БПЛА в зоні конфлікту. З моменту нещодавньої спроби запровадити повне та всеосяжне припинення вогню українська сторона вже зареєструвала 167 випадків застосування БПЛА окупаційними військами", - заявили в українській делегації.

Дипломати вказали на різке зростання застосування збройними формуваннями РФ безпілотників в останні два місяці: "У квітні-травні, на тлі безпрецедентного з 2014 року нарощування Росією військових сил вздовж кордону з Україною, Збройними Силами України було зафіксовано 9 випадків застосування БПЛА. А у жовтні-листопаді кількість зареєстрованих випадків вже досягла 20-ти".

Було вказано на те, російські сили застосовують дрони для скидання боєприпасів на українські позиції, коригування артилерійського вогню та ведення розвідувальної діяльності.

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Як повідомлялося, раніше українська місія в ОБСЄ інформувала делегації країн-учасниць про те, що лише протягом одного тижня, з 25 по 31 жовтня, на сході України було зафіксовано 8 випадків застосування збройними формуваннями РФ безпілотників для скидання осколкових гранат "ВОГ-17" на позиції українських військових.