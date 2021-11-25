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МОЗ (3882) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали

В Україні зафіксовано 16 943 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 25 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 24 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 зафіксовано 16 943 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 404 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 летальних випадків – 628;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 одужало – 26 811 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина запроваджує двотижневий локдаун

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 захворіло – 3 384 404 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 одужало – 2 852 452 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 летальних випадків – 83 541;

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали 12
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Топ коментарі
+12
Украина обязалась для получения транша МВФ вакцинировать 17 млн людей до Нового Года
МОЗ Украины заявил что план будет выполнен
вся эта вакцинация ради денег
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25.11.2021 08:34
+10
Вакциновані захищені тільки від того, що в причині смерті їм не напишуть "ковід".
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25.11.2021 08:14
+7
так чего же они со шприцом за всеми гоняются? Так не бояться, что аж на гамно исходят.
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25.11.2021 09:01
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Вакциновані захищені тільки від того, що в причині смерті їм не напишуть "ковід".
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25.11.2021 08:14 Відповісти
.Ну це дійсно так . . Бо вони помиратимуть не від ковіда .
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25.11.2021 08:19 Відповісти
так чего же они со шприцом за всеми гоняются? Так не бояться, что аж на гамно исходят.
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25.11.2021 09:01 Відповісти
Ну якщо Ви почали з цього боку підходити, то взагалі всі не помирають від ковіду. Помирають від ускладненнь спричинених ним. Частіше за все це пневмонія. Але невакцинованим пишуть ковід, а вакцинованим пневмонія та інше. Тільки суті це не міняє.
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25.11.2021 11:42 Відповісти
Але, на жаль, упоротим дурням цього не зрозуміти.
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26.11.2021 01:36 Відповісти
Украина обязалась для получения транша МВФ вакцинировать 17 млн людей до Нового Года
МОЗ Украины заявил что план будет выполнен
вся эта вакцинация ради денег
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25.11.2021 08:34 Відповісти
так а что тут удивительного - в Европе какой уровень вакцинации?
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25.11.2021 09:23 Відповісти
Удивительно то что коммерческая организация почему-то заинтересована в вакцинации совсем в другой стране, отличной от той где сам этот МВФ находится. Назовите пожалуйста какая к примеру заинтересованность МВФ в вакцинации украинцев. В чем т.с. его гешефт?
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Никто не даст деньги в долг семье, которая болеет и не лечится.
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25.11.2021 12:38 Відповісти
Та неужели. У Вас в банке требуют справку о состоянии здоровья при получении кредита? У меня вот никогда не требовали.
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25.11.2021 12:42 Відповісти
у антипа требовали, видать поэтому он такой перепуганный и готов колоться абы чем)
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25.11.2021 21:31 Відповісти
Дура ты, Женя. Во-первых, долг и банковский кредит - разные вещи. А во-вторых, в банковских кредитах есть залог и банк, в отличие от отдолжившего деньги человека, еще и неплохо руки нагреет, если такая семья идиотов вымрет. Кроме того, банки страхуют жизнь заемщика.
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26.11.2021 07:21 Відповісти
Пардон, а на какую максимальную сумму Вы брали кредиты? При серьезых деньгах бывшие опера на пенсии которые работают в службе безопасности банка выяснят не только состояние вашего здоровья, но и то какой рукой вы обычно передергиваете
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26.11.2021 01:45 Відповісти
Бывших оперов скорее будет интересовать не состояние моего здоровья, а финансовое положение и кредитная история. Равно как и моих поручителей.
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26.11.2021 15:12 Відповісти
Ты хоть раз в банке кредит брал? Во-первых, там есть залог по кредиту. А во-вторых там жизнь заемщика страхуют. А уж к каким базам данных имеют доступ страховые - одному аллаху известно. Во многих странах при оформлении медстраховки цена ее для курильщиков существенно выше. Наверное, и для невакцинированных у них будет такой же подход.
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26.11.2021 07:15 Відповісти
Залог по кредиту требуется в так называемом залоговом кредите. Относительно страховки тоже мимо. Жизнь заемщика никто не страхует. Для этого есть два поручителя. На жизнь самого заемщика банку в данном случае начхать. Страховать могут к примеру сам предмет, если кредит был целевой. К примеру то же авто требует страхования. Но никак не жизнь самого заемщика. Это в Украине. Относительно других стран не знаю да мне и не интересно.
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26.11.2021 14:47 Відповісти
Не пиши чего не знаешь. У меня знакомый брал кредит на авто где-то в 2007-2008 году так и машина была залогом и жизнь его страховали и один поручитель был.
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26.11.2021 15:36 Відповісти
Я конечно могу чего-то не знать, о мы не в инвормационной изоляции живем.
Какие документы нужны для автокредита в банке? Независимо от формы кредитования (банк, лизинговая компания или кредитная организация), заемщика попросят обязательно заполнить анкету и предоставить два типа документов: Удостоверяющие личность заемщика - паспорт, индивидуальный налоговый номер. Подтверждающие возможность погашать финансовые обязательства - справка с места работы, нотариально заверенная копия трудовой книжки, данные о депозитах или кредитах. Полный перечень документов зависит от политики банка. Сотрудники финансового учреждения могут запросить дополнительно: документы на недвижимость, сведения о супруге, детях и других родственниках. Плюсом для заемщика будет наличие договора страхования жизни.
Так что быть плюсом и обязательно, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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26.11.2021 15:50 Відповісти
И кстати, сертификат вакцинации уж точно банк от Вас не потребует. По крайней мере на текущий момент. Я не могу знать, какие еще бредовые идеи могут прийти в воспаленный мозг нашей укуренной власти в будущем. Может и обяжут.
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26.11.2021 15:57 Відповісти
При том больна на голову. Вот интересно, дал бы взаймы денег автор комента соседу который носит шапочку из фольги?
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26.11.2021 01:40 Відповісти
ну так я и ответил - никто деньги не даст племени тумба-юмба, мы ж всё таки в Европе или где?
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25.11.2021 15:16 Відповісти
Я спрашивал о вакцинации. Зачем им нужно, чтобы украинцы вакцинировались? Вакцинация не равно цивилизация.
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25.11.2021 15:27 Відповісти
ты видел кол-во трупиков? даже если пребрехали со статом это все равно шок!
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25.11.2021 15:37 Відповісти
Еще раз кокретизирую вопрос. Какое это отношение имеет к МВФ и кредитам? Вы когда в банк за кредитом идете Вас кто нибудь спрашивает о состоянии Вашего здоровья? Справку подтверждающую его от Вас требуют?
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25.11.2021 15:57 Відповісти
Да потому, что это никому не нужно и не выгодно, чтобы под боком находился ковид-рассадник, где ничего не контролируется и который будет успешно снабжать (через поездки людей) страны, которые принимают меры по борьбе с пандемией. Запарили уже искать заговоры там, где их нет.
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25.11.2021 16:52 Відповісти
Еще раз задаю один и тот же вопрос. Причем здесь МВФ и его кредит, который зависит в том числе от вакцинации. Если Вы считаете что Вашинтон у нас под боком, то очевидно в школе у вас не все хорошо было с географией.
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25.11.2021 17:02 Відповісти
ты шо, на Уилл-Стрит , или обычный бот? справки о здоровье каждый год на работу приносить надо, а без работы на Уилл-Стрит кредит не дадут!
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25.11.2021 17:07 Відповісти
А он работает без справки
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26.11.2021 01:48 Відповісти
Антиваксерство = избыточная смертность, локдауны, жопа экономике. Итого, чтобы повысить вероятность возвращения кредита, вполне логично поднимать экономику заёмщика. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, потому что её там нет.
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25.11.2021 21:11 Відповісти
Германия вакцинировано полностью 67,39 %.

Ресторанный бизнес в Германии под угрозой. Многим грозит банкротство. Из-за антиковидных правил число посетителей уменьшается. А число заболевших коронавирусом растет.

Может просто идет банальная подмена понятий и антиваксерство не равно избыточная смертность, локдауны, жопа экономике? Ну или во всяком случае не прямая пропорциональность.
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25.11.2021 21:25 Відповісти
А должно быть вакцинировано полностью 85+%. И очень желательно, чтобы это было сделано примерно в один период времени. Это как цепная реакция (она и есть, по сути), когда кажется, что между 67 и 85% разница невелика, но с точки зрения реакции это пропасть.
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25.11.2021 21:29 Відповісти
Я смотрю тенденцию. С ростом числа вакцинированных растет заболеваемость. Т.е. при 85+% по такой тенденции заболеваемость станет еще выше и локдаун станет еще более неизбежен. И Вы сейчас пищете отсебятину. Это только суто Ваши сентенции ничем не подтвержденные. Жизнь вот с Вами несогласна. Я уже промолчу о том, что завтра может появиться очередной штамм и вся Ваша вакцинация помножится на ноль. И кстати, тех кто привился новомодными мРНК вакцинами ждет неприятная неожиданность. Врачи просто не будут знать чем их лечить. Ибо ответ на известные лекарства их организма будет совсем иным. Но это ерунда, правда? Так что если уж и придется прививаться в виду того, что государство устроило де-факто принудительную вакцинацию, то думаю лучше Корокаваком. Он хотя бы по традиционным технологиям произведен. Но дело в том, что его наверное Европа не признает.
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25.11.2021 21:42 Відповісти
То ще фігня. Гібралтар вакцинований на 100%. В результаті захворюваність на ковід б'є всі рекорди, повний лох-даун і заборона святкувати Різдво.
Ірландія, 93% вакцинованих, ріст захворюваності і смертності по експоненті.
Монголія, 97℅ вакцинованих, біда чорна, перше місце по смертності у світі.
І так далі.
З іншого боку, Африка, вакцинована на 6℅ (офіційно). Про ковід там вже забули.
Індія, Індонезія, Японія, Китай... Де там ковід? Агов!!
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25.11.2021 22:36 Відповісти
Посмотри, каую часть ничтожная доля невакцинированных дает среди заболевших
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26.11.2021 21:39 Відповісти
Ну то що... Захворіло на ковід 24 вакцинованих і 14 невакцинованих. В тому є щось дивного?
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29.11.2021 16:34 Відповісти
Так, якщо врахувати, що невакцинованих в Гіблартарі менше 1%, а вони дають 40% захворювань.
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29.11.2021 17:28 Відповісти
Чому в Дніпрі постійно така величезна кількістьь померлих? За наявності таких "спєцов" як Риженко...
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25.11.2021 08:36 Відповісти
"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2"
- пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.
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25.11.2021 08:42 Відповісти
Де-де??
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25.11.2021 10:26 Відповісти
О как. Уже миноры подключили в классификации вируса и его названии. Прям как программное обеспечение. Версия 4.2.
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25.11.2021 11:47 Відповісти
все как и при обычном гриппе, а такую истерику раздули
за 9 месяцев 2021 года от гриппа с пневмонией умерло 11698 человек а от короновируса за тот же период 40014 человек
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25.11.2021 08:42 Відповісти
Так надо на лохах заработать 😉
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25.11.2021 09:54 Відповісти
Именно, как при гриппе. Только в четыре раза больше.
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25.11.2021 11:07 Відповісти
Если посмотреть открытую статистику январь-сентябрь 20-21г. То в этом году по сравнению с прошлым у нас уменьшение - инфикционки (тубик,вич), онкология и др. по мелочи, Выросли (в обычной прогрессии ) сердечники,кровь,и желудок.
Теперь об аномальностях статистики - все года шел нескончаемый рост (даже плато небыло,как любит говорить ляшко), по всем болячкам, нация неуклонно самоуничтожалась и болела (здоровый образ жизни это не о нас). И тут опа- уменьшения по самым казалось основным.КАК ТАК?????
Да вирус присутствует,да смерность есть, но то что преподносят на цифрах - ложь и манипуляция.
НАН докатилась до абсурда сказав что статистика ковида в 2,5 раза занижена, тоесть по их методе нужно к 40т смертей ковида (которые так записали) ян-сен 2021 добавить еще 60т ??? И отнять от каких групп?? И сразу нация оздоровеет на цифрах ? Ведь бред все это.Если вывести статистику в разрезе групп - возрасные/хронические/ и тд. Все станет на свои места и станет сразу понятно кого в ПЕРВУЮ очередь нужно защитить.Но нет, у нас как на ферме, до завтра нужно весь скот привить иначе мясо никто не купит
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25.11.2021 11:56 Відповісти
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25.11.2021 12:13 Відповісти
и еще
Всего же за октябрь 2021 года от коронавируса умерли 11 578 человек
Самая большая волна ковида в 2021 - октябрь-ноябрь.
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25.11.2021 11:31 Відповісти
и еще
стремительно растет доля вакцинированных в госпитализированных и умерших от короновируса,
что в Украине что в Европе
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25.11.2021 11:56 Відповісти
Так в Германии ввели что привитые должны иметь еще и отрицательный тест на короновирус дляф посещения, точно как и для не привитых
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25.11.2021 16:13 Відповісти
Привитые могут кратковременно переностить, что в совокупности с большим количеством непривитых идиотов даёт большие проблемы. Ну поймите, блин, что всё немного сложнее, чем "привился и гуляй".
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25.11.2021 21:30 Відповісти
кратковременно это так что госпитализируют и умирают не меньше чем не привитых
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26.11.2021 09:51 Відповісти
ОБС?... Връм'я Пкажыт?... Сикльов-тв, Параша-тудей?
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26.11.2021 10:21 Відповісти
Ну и где обещанный спад? Опять сбрехали.
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25.11.2021 08:45 Відповісти
А нам позавтора повідомляли, що все вже пішло на спад. А вчора стадо баранів ходили з плакатами "фашизм не пройдьот" і кричали, що короновіруса немає і бродили по всьому Києві і нічого. А коли один активаіст, під час вшанування пам'яті Майданівців сказав, що Найвєлічайший малорос, то вночі до його квартири і квартир родичів приїхала ледь не вся київська поліція. То ж Володя давно розставив свої приоритети. Складається таке враження, що "антивакси" ходять від нього.
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25.11.2021 08:52 Відповісти
А вы так прям всей фарме и телевизору безоговорочно доверяете? Так прям на все 100%?
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25.11.2021 11:27 Відповісти
Нет, каждую таблетку из аптеки сдавайте на анализ, а лечитесь теперь только боярышником.
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25.11.2021 11:34 Відповісти
А в супермаркете вы склад продукта читаете или и так сойдет?
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25.11.2021 11:38 Відповісти
В супермаркете склад не для чтения.
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25.11.2021 12:08 Відповісти
А для чего?
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25.11.2021 13:00 Відповісти
Устройтесь туда грузчиком, Вам объяснят.
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25.11.2021 13:54 Відповісти
Куда грузчиком устроиться в состав?
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25.11.2021 15:17 Відповісти
Светлана писала о складе. Туда и устраивайтесь.
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25.11.2021 15:23 Відповісти
Когда покажете где в супермаркете есть склад одного продукта - тогда устроюсь.
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25.11.2021 15:25 Відповісти
Поділіться досвідом як ви лікуєтесь тільки бояришником.
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25.11.2021 12:06 Відповісти
Я десь писав, що я ним лікуюсь? Я, коли треба, лікуюсь таблетками, бо довіряю ******** медицині.
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25.11.2021 12:09 Відповісти
Ну якщо хтось собі передоз ліками влаштовує, то це ще не каже про те що самі ліки погані. Головне правильно їх застосовувати.
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25.11.2021 12:23 Відповісти
" Антип61

Нет, каждую таблетку из аптеки сдавайте на анализ, а лечитесь теперь только боярышником."
Тут ви пропонуєте лікуватись тільки бояришником. Тому я і подумав що ви ним лікуєтесь. Інакше навіщо пропонувати якщо ви ним не лікуєтесь? Доречі Українською мовою ця рослина зветься Глід і має лікувальні властивості.

Джерело: https://compendium.com.ua/dec/273724/
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25.11.2021 16:12 Відповісти
Це я пропоную тим, хто не довіряє медицині. Про глід я в курсі, але так тим, кому я пишу буде зрозуміліше.
Про лікувальнв властивості читайте мій допис тут
Антип61

Я ніде не писав, що це погані ліки. Але як єдині ліки від всіх хвороб, їх явно недостатньо. Ви не згодні?

25.11.2021 12:41
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25.11.2021 16:44 Відповісти
Тобто ви людині пропонуєте " Антип61 "а лечитесь теперь только боярышником."
І тепер в мене питаєте "Але як єдині ліки від всіх хвороб, їх явно недостатньо. Ви не згодні?"
Я на відміну від вас нікому нічого не пропоную тому що переконаний що люди самі особисто відповідальні піклуються вони про своє здоров`я чи ні. Підуть вони до знахаря чи до лікаря. Приймуть ті чи інші ліки. Це особистий вибір людини. І непотрібно мені розповідати яку загрозу для суспільства становлять не вакциновані люди. Я бачу сенс в словах Заслуженого лікаря України, професора, завідуючої кафедри інфекційних хвороб пані Голубовської що вакциновані становлять для суспільства наразі більшу загрозу ніж невакциновані. Послухайте з 2 хвилини https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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25.11.2021 17:51 Відповісти
Ми можемо посилатись на багато джерел. Але якщо їх аналізувати то мабуть кожен зробить свій висновок. Наприклад з вашого посилання я лише бачу підтвердження слів пані Голубовської. Вакциновані хворіють легше або взагалі безсимптомно відповідно менший період часу. Виходячи з цього вони менший період часу (те на що ви посилаєтесь) є заразними. Але враховуючи наші реалії що навіть після першої дози вакцини вакцинований навіть якщо він хворий безпершкодно може ходити де завгодно заражаючи інших на відміну від тих хот немає сертифікату це по перше. Подруге якщо вакциновані переносять хворобу легше то вони взагалі хворіють на ногах на відміну від не вакцинованих які хворіють (за даними моз) переважно в лікарнях тому загрози не становлять.
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25.11.2021 19:04 Відповісти
До речі ваше посилання на "дослідників з сінгапуру" не конкретне на відміну мого посилання на фахівця який має ПІБ та інформацію про те де конкретно і ким він працює.
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25.11.2021 19:08 Відповісти
До речі, я дав гіперпосилання на поважний журнал, переходите по ній, знаходите фрагмент, що я дав, там посилання і по ньому легко знайдете роботу сінгапурців.
Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study
View ORCID ProfilePo Ying Chia, View ORCID ProfileSean Wei Xiang Ong, Calvin J Chiew, Li Wei Ang, Jean-Marc Chavatte, Tze-Minn Mak, Lin Cui, Shirin Kalimuddin, Wan Ni Chia, Chee Wah Tan, Louis Yi Ann Chai, Seow *** Tan, Shuwei Zheng, Raymond Tzer Pin Lin, Linfa Wang, Yee-Sin Leo, Vernon J Lee, David Chien Lye, Barnaby Edward Young doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261295

А на яких дослідженнях грунтується заява Голубовської?
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25.11.2021 19:17 Відповісти
Я не посилався на дослідження а посилався що в словах пані Голубовської є сенс. Повторю вше посилання лише підтверджує а не спростовує те що вона сказала (це моє судження можливо ви іншої думки). Я також можу навести вам посилання на поважний журнал

Внутрішньолікарняний спалах дельта-варіанту SARS-CoV-2 інфікував 42 пацієнтів, персонал та членів сімей; 39 були повністю вакциновані. Частота нападів становила 10,6% (16/151) серед персоналу, зараженого опроміненням, і сягнула 23,7% (23/97) серед пацієнтів із високим рівнем вакцинації через 16-26 тижнів після вакцинації (медіана: 25 тижнів). Усі випадки були пов'язані та відстежені на одного пацієнта. Відбулося кілька передач між людьми в масках. Чотирнадцять із 23 пацієнтів тяжко захворіли або померли, що підняло питання про можливе зниження імунітету.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
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25.11.2021 21:39 Відповісти
Ви або несвідомо робите логічну помилку або свідомо підмінюєте поняття. Те посилання, що Ви навели доводить лише тезу "частина вакцинованих теж може хворіти на ковід", яку я не спростовував. А для підтвердження тези Голубовської "вакциновані більш небезпечні" Ви мали б до того прикладу додати ще один приклад, де в невакцинованому персоналі госпіталя аналогічної чисельності, при надходженні пацієнта хворого на дельта-варіант ковіда, захворіло менше людей.
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26.11.2021 07:59 Відповісти
На вашу думку з чого почавсь наш з вами діалог? (яка була основна думка?). Чому я повинен "А для підтвердження тези Голубовської "вакциновані більш небезпечні" Ви мали б до того прикладу додати ще один приклад, де в невакцинованому персоналі госпіталя аналогічної чисельності, при надходженні пацієнта хворого на дельта-варіант ковіда, захворіло менше людей." Я лише сказав що в її словах є сенс. Ви незгодні з цим: " Володимир Українец

Ми можемо посилатись на багато джерел. Але якщо їх аналізувати то мабуть кожен зробить свій висновок. Наприклад з вашого посилання я лише бачу підтвердження слів пані Голубовської. Вакциновані хворіють легше або взагалі безсимптомно відповідно менший період часу. Виходячи з цього вони менший період часу (те на що ви посилаєтесь) є заразними. Але враховуючи наші реалії що навіть після першої дози вакцини вакцинований навіть якщо він хворий безпершкодно може ходити де завгодно заражаючи інших на відміну від тих хот немає сертифікату це по перше. Подруге якщо вакциновані переносять хворобу легше то вони взагалі хворіють на ногах на відміну від не вакцинованих які хворіють (за даними моз) переважно в лікарнях тому загрози не становлять." Де тут логічна помилка? Я у ваших постах вбачаю наступне. Ви придумуєте "розіп`ятого хлопчика в трусиках" потім від мене вимагаєте доказів що його не було.
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26.11.2021 10:29 Відповісти
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА ПО 25 МЛ И 100 МЛ

Показания к применению. Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии), а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Так что для людей с проблемами сердца вполне может оказаться и не лишним подобное лечение.
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25.11.2021 12:20 Відповісти
Я ніде не писав, що це погані ліки. Але як єдині ліки від всіх хвороб, їх явно недостатньо. Ви не згодні?
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25.11.2021 12:41 Відповісти
Я це по контексту зрозумів.
Я десь писав, що я ним лікуюсь? Я, коли треба, лікуюсь таблетками, бо довіряю ******** медицині.
Чи помилився?
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25.11.2021 12:44 Відповісти
Якраз навпаки, я написав про те, що нас знову надурили, завіривши, що все ок. І начого не роблять з тими, хто агітує проти вакцінірування.
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25.11.2021 12:22 Відповісти
это уже плато, пан Ляшко?
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25.11.2021 08:52 Відповісти
Да они с этого плато уже полтора года слезть не могут, и стараются выдать желаемое за действительность..
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25.11.2021 09:24 Відповісти
Это не плато...как показалось ляшку...это ровное дно..
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25.11.2021 09:32 Відповісти
Только что был в Леруа, подавай им QR, вконец ошалели.
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25.11.2021 10:03 Відповісти
Нехрен вирусню под шпалеры консервировать!
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25.11.2021 11:32 Відповісти
Как раз на обойный рынок и поехали. А Леруа...ну, минус один клиент
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25.11.2021 12:57 Відповісти
Ну и пусть сидят без покупателей, и так большинство в эпике отоваривается!
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25.11.2021 14:11 Відповісти
М-да , антиваксерів меншає з кожним днем і то суттєво . Одні - на жаль , вмирають , інші - на щастя , вакцинуються . Як кажуть - немає горя без добра .
Хтось ціною власного життя , подає приклад іншим , що не вакцинуватися - і погано і небезпечно . А вакцинуватися - добре і корисно .
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25.11.2021 13:42 Відповісти
 
 