В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 16 943 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 25 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 24 листопада в Україні:
зафіксовано 16 943 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).;
275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 404 особи;
летальних випадків – 628;
одужало – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 384 404 особи;
одужало – 2 852 452 особи;
летальних випадків – 83 541;
проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
МОЗ Украины заявил что план будет выполнен
вся эта вакцинация ради денег
Какие документы нужны для автокредита в банке? Независимо от формы кредитования (банк, лизинговая компания или кредитная организация), заемщика попросят обязательно заполнить анкету и предоставить два типа документов: Удостоверяющие личность заемщика - паспорт, индивидуальный налоговый номер. Подтверждающие возможность погашать финансовые обязательства - справка с места работы, нотариально заверенная копия трудовой книжки, данные о депозитах или кредитах. Полный перечень документов зависит от политики банка. Сотрудники финансового учреждения могут запросить дополнительно: документы на недвижимость, сведения о супруге, детях и других родственниках. Плюсом для заемщика будет наличие договора страхования жизни.
Так что быть плюсом и обязательно, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ресторанный бизнес в Германии под угрозой. Многим грозит банкротство. Из-за антиковидных правил число посетителей уменьшается. А число заболевших коронавирусом растет.
Может просто идет банальная подмена понятий и антиваксерство не равно избыточная смертность, локдауны, жопа экономике? Ну или во всяком случае не прямая пропорциональность.
Ірландія, 93% вакцинованих, ріст захворюваності і смертності по експоненті.
Монголія, 97℅ вакцинованих, біда чорна, перше місце по смертності у світі.
І так далі.
З іншого боку, Африка, вакцинована на 6℅ (офіційно). Про ковід там вже забули.
Індія, Індонезія, Японія, Китай... Де там ковід? Агов!!
- пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.
за 9 месяцев 2021 года от гриппа с пневмонией умерло 11698 человек а от короновируса за тот же период 40014 человек
Теперь об аномальностях статистики - все года шел нескончаемый рост (даже плато небыло,как любит говорить ляшко), по всем болячкам, нация неуклонно самоуничтожалась и болела (здоровый образ жизни это не о нас). И тут опа- уменьшения по самым казалось основным.КАК ТАК?????
Да вирус присутствует,да смерность есть, но то что преподносят на цифрах - ложь и манипуляция.
НАН докатилась до абсурда сказав что статистика ковида в 2,5 раза занижена, тоесть по их методе нужно к 40т смертей ковида (которые так записали) ян-сен 2021 добавить еще 60т ??? И отнять от каких групп?? И сразу нация оздоровеет на цифрах ? Ведь бред все это.Если вывести статистику в разрезе групп - возрасные/хронические/ и тд. Все станет на свои места и станет сразу понятно кого в ПЕРВУЮ очередь нужно защитить.Но нет, у нас как на ферме, до завтра нужно весь скот привить иначе мясо никто не купит
Всего же за октябрь 2021 года от коронавируса умерли 11 578 человек
Самая большая волна ковида в 2021 - октябрь-ноябрь.
стремительно растет доля вакцинированных в госпитализированных и умерших от короновируса,
что в Украине что в Европе
Нет, каждую таблетку из аптеки сдавайте на анализ, а лечитесь теперь только боярышником."
Тут ви пропонуєте лікуватись тільки бояришником. Тому я і подумав що ви ним лікуєтесь. Інакше навіщо пропонувати якщо ви ним не лікуєтесь? Доречі Українською мовою ця рослина зветься Глід і має лікувальні властивості.
Джерело: https://compendium.com.ua/dec/273724/
Про лікувальнв властивості читайте мій допис тут
Антип61
Я ніде не писав, що це погані ліки. Але як єдині ліки від всіх хвороб, їх явно недостатньо. Ви не згодні?
25.11.2021 12:41
І тепер в мене питаєте "Але як єдині ліки від всіх хвороб, їх явно недостатньо. Ви не згодні?"
Я на відміну від вас нікому нічого не пропоную тому що переконаний що люди самі особисто відповідальні піклуються вони про своє здоров`я чи ні. Підуть вони до знахаря чи до лікаря. Приймуть ті чи інші ліки. Це особистий вибір людини. І непотрібно мені розповідати яку загрозу для суспільства становлять не вакциновані люди. Я бачу сенс в словах Заслуженого лікаря України, професора, завідуючої кафедри інфекційних хвороб пані Голубовської що вакциновані становлять для суспільства наразі більшу загрозу ніж невакциновані. Послухайте з 2 хвилини https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
However, vaccinated people with Delta might remain infectious for a shorter period, according to researchers in Singapore who tracked viral loads for each day of COVID-19 infection among people who had and hadn't been vaccinated. Delta viral loads were similar for both groups for the first week of infection, but dropped quickly after day 7 in vaccinated people.
Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study
View ORCID ProfilePo Ying Chia, View ORCID ProfileSean Wei Xiang Ong, Calvin J Chiew, Li Wei Ang, Jean-Marc Chavatte, Tze-Minn Mak, Lin Cui, Shirin Kalimuddin, Wan Ni Chia, Chee Wah Tan, Louis Yi Ann Chai, Seow *** Tan, Shuwei Zheng, Raymond Tzer Pin Lin, Linfa Wang, Yee-Sin Leo, Vernon J Lee, David Chien Lye, Barnaby Edward Young doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261295
А на яких дослідженнях грунтується заява Голубовської?
Внутрішньолікарняний спалах дельта-варіанту SARS-CoV-2 інфікував 42 пацієнтів, персонал та членів сімей; 39 були повністю вакциновані. Частота нападів становила 10,6% (16/151) серед персоналу, зараженого опроміненням, і сягнула 23,7% (23/97) серед пацієнтів із високим рівнем вакцинації через 16-26 тижнів після вакцинації (медіана: 25 тижнів). Усі випадки були пов'язані та відстежені на одного пацієнта. Відбулося кілька передач між людьми в масках. Чотирнадцять із 23 пацієнтів тяжко захворіли або померли, що підняло питання про можливе зниження імунітету.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
Ми можемо посилатись на багато джерел. Але якщо їх аналізувати то мабуть кожен зробить свій висновок. Наприклад з вашого посилання я лише бачу підтвердження слів пані Голубовської. Вакциновані хворіють легше або взагалі безсимптомно відповідно менший період часу. Виходячи з цього вони менший період часу (те на що ви посилаєтесь) є заразними. Але враховуючи наші реалії що навіть після першої дози вакцини вакцинований навіть якщо він хворий безпершкодно може ходити де завгодно заражаючи інших на відміну від тих хот немає сертифікату це по перше. Подруге якщо вакциновані переносять хворобу легше то вони взагалі хворіють на ногах на відміну від не вакцинованих які хворіють (за даними моз) переважно в лікарнях тому загрози не становлять." Де тут логічна помилка? Я у ваших постах вбачаю наступне. Ви придумуєте "розіп`ятого хлопчика в трусиках" потім від мене вимагаєте доказів що його не було.
Показания к применению. Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии), а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).
Так что для людей с проблемами сердца вполне может оказаться и не лишним подобное лечение.
Я десь писав, що я ним лікуюсь? Я, коли треба, лікуюсь таблетками, бо довіряю ******** медицині.
Чи помилився?
Хтось ціною власного життя , подає приклад іншим , що не вакцинуватися - і погано і небезпечно . А вакцинуватися - добре і корисно .