В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали

В Україні зафіксовано 16 943 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 25 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 24 листопада в Україні:

зафіксовано 16 943 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).;

275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 404 особи;

летальних випадків – 628;

одужало – 26 811 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 384 404 особи;

одужало – 2 852 452 особи;

летальних випадків – 83 541;

проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.





