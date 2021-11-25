Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні до $350 млн: "Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника"
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Два сенатора Сполучених Штатів пропонують збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів через нарощення російських військ на кордоні з Україною.
Сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства про оборонну політику, яке обговорюється в Сенаті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Ідеться про збільшення фінансування з 300 мільйонів доларів до 350, з яких 125 (проти 75 раніше запланованих) мають піти на летальну зброю для України.
"Я закликаю надати (Україні. – Ред.) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози — сказав Портман у середу. — Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну".
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охраняющие нажратых судей ....
"зеля - патриот"))
это желающих поржать тема
нужны товары и учёт, чтобы Ярмак русне не продал
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб
)))
Воювати хіба можна піти з відчуття солідарності з кращими людьми, стати з ними пліч-о-пліч...