УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12297 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
2 746 31
війна (56620) зброя (5763) допомога (5096) США (14495) Сенат США (420) Портман Роберт (28)

Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні до $350 млн: "Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні до $350 млн:

Два сенатора Сполучених Штатів пропонують збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів через нарощення російських військ на кордоні з Україною.

Сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства про оборонну політику, яке обговорюється в Сенаті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Ідеться про збільшення фінансування з 300 мільйонів доларів до 350, з яких 125 (проти 75 раніше запланованих) мають піти на летальну зброю для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

"Я закликаю надати (Україні. – Ред.) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози — сказав Портман у середу. — Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
thanks USA
показати весь коментар
25.11.2021 09:02
+7
Можно ли устроить референдум о вхождении Украины в США ? Правители у нас гавно. И нам от них не избавиться, не испачкав руки. Думаю все будут ЗА.
показати весь коментар
25.11.2021 09:13
+5
сторонники партии ******** будут 100% против
показати весь коментар
25.11.2021 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в итоге будут вооружены киевские беркута,
охраняющие нажратых судей ....
показати весь коментар
25.11.2021 08:41 Відповісти
киевские беркута вооружат "Стингерами" ???
показати весь коментар
25.11.2021 09:13 Відповісти
там би ревізію на складах провести чи всі Джавеліни з цими мародерами на крові ще на місці
показати весь коментар
25.11.2021 10:40 Відповісти
thanks USA
показати весь коментар
25.11.2021 09:02 Відповісти
дякуємо, Дядьку Семе !!!!
показати весь коментар
25.11.2021 13:31 Відповісти
Давно я не слышу зебильного нарратива:

"зеля - патриот"))
показати весь коментар
25.11.2021 09:11 Відповісти
таке без усмішки не вимовити
показати весь коментар
25.11.2021 10:39 Відповісти
а всего 2,5 года назад выговаривали))
показати весь коментар
25.11.2021 11:00 Відповісти
я - точно ніт
показати весь коментар
25.11.2021 12:38 Відповісти
та и я тоже

это желающих поржать тема
показати весь коментар
25.11.2021 13:33 Відповісти
Можно ли устроить референдум о вхождении Украины в США ? Правители у нас гавно. И нам от них не избавиться, не испачкав руки. Думаю все будут ЗА.
показати весь коментар
25.11.2021 09:13 Відповісти
сторонники партии ******** будут 100% против
показати весь коментар
25.11.2021 09:15 Відповісти
Не все. Даже на кацапии половина хочет в Америку.
показати весь коментар
25.11.2021 09:24 Відповісти
а ОПЗЖопники все хотят в расею
показати весь коментар
25.11.2021 09:26 Відповісти
Они ходят туда ,где лучше. Зачем им нищая кацапия. Если такая лофа нагрянет. Верхушка конечно против будет - они на прикормке у кремля. А низам особой разницы нет - получать деньги за предательство и трястись...Или нормально жить спокойно в богатой и стабильной стране.Тем более в том виде какой они имеют сейчас - такое им и не снилось.
показати весь коментар
25.11.2021 09:37 Відповісти
в США доведеться працювати а вони тільки красти спроможні
показати весь коментар
25.11.2021 10:38 Відповісти
Что за подачки 🤦‍♂️ хотя бы пару лярдов в год
показати весь коментар
25.11.2021 09:15 Відповісти
деньги разворуют, у Зеленского связи в Омане ...
нужны товары и учёт, чтобы Ярмак русне не продал
показати весь коментар
25.11.2021 09:25 Відповісти
Правильно делают. Малыми дозами легче контролировать. У нас ворье во власти всегда украдет избыток.
показати весь коментар
25.11.2021 09:26 Відповісти
Украина-это не Афганистан.
показати весь коментар
25.11.2021 10:19 Відповісти
И слава богу
показати весь коментар
25.11.2021 10:53 Відповісти
Израилю больше достанеца?
показати весь коментар
25.11.2021 11:24 Відповісти
За Израиль я не переживаю, а вот Украина пока не может дать себе толку
показати весь коментар
25.11.2021 11:26 Відповісти
точнее-дать себе денег
показати весь коментар
25.11.2021 11:30 Відповісти
У нас військ неміряно!
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб

)))
показати весь коментар
25.11.2021 09:36 Відповісти
Так то воно так. Але ж ця більшовицька казочка і 100 років тому дуже сподобалась нашим "хатаСкрайнюкам" тому й програли війну. Тільки тоді була стара версія "Хай діти Буржуїв і петлюри воюють". А зараз то замість буржуїв вам видумали "баригу"
показати весь коментар
25.11.2021 13:20 Відповісти
І ви праві. Але чому і так бідні люди повинні іти вмирати чи калічитися? За 30років ми не збудували державу, за яку варто голову класти. А Батьківщина потім все одно кине своїх захисників.
Воювати хіба можна піти з відчуття солідарності з кращими людьми, стати з ними пліч-о-пліч...
показати весь коментар
25.11.2021 15:51 Відповісти
Допоки клоуни при владі - все це марне витрачання коштів
показати весь коментар
25.11.2021 10:37 Відповісти
Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине до $350 млн.- США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год./ Сенаторы не знают что путинцы не арабы с ракетами -самоделками.
показати весь коментар
25.11.2021 10:56 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 11:15 Відповісти
Хотя бы стингеры и Тоу-2
показати весь коментар
25.11.2021 13:17 Відповісти
 
 