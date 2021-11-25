"Ми готуємося до низки непередбачуваних обставин": Держдеп США про концентрацію військ РФ біля кордонів України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США готуються і до "непередбачуваних обставин" у зв'язку з накопиченням військ Росії біля кордонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.
Один з журналістів зазначив: США заявляли, що не знають справжніх намірів Росії. Він запитав, чи це означає, що США не готові до того, що насувається.
Прайс сказав, що США готові. Він пояснив, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, як це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.
"Можу запевнити вас, що це не так, як ви це охарактеризували. Це ґрунтовні бесіди (з партнерами. – Ред.). Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачуваних обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємось", – додав Прайс.
Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачувані обставини" у сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим та вторглася на Донбас.
"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися до подробиць. Але для нас розумно займатися широким спектром дій щодо планування на випадок непередбачених обставин", – відповів Прайс.
З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України.
У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.
21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення до України на кінець січня. Він закликав США прямо зараз надати Україні додаткову військову допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
Вот у Путина допустим Краб или рак найдут - и он может вполне добавить к миллиону погибших от его руки еще с миллиард-два - терять то нечего уже, в гробу банковского хранилища то нету.
никому в голову не придет бомбить Парашу - там только "новичка" столько что Бен с Ладаном не выгрузят за неделю. а еще прочая химия, био, ну и десятки тыщ боезарядов. все, приехали гуманисты - старикашка банально держит мир в заложниках.
Германию понимаю - не дали добить тварей - жри.те
П-пріорітети
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб
)))
Дайте вгадаю - буде жорстка обєспокоєность і стурбованість діями кремля
Кравчук і Кучма п*д*ри що віддали ядерну зброю кацапам, навіть тактичну.
русня башляет туда,отрывая от своих нищих регионов,боясь косо посмотреть на Грозный..
ты ўжо даклаў таварышу маёру,што ўвайшоў у амерыканскі інтэрнэт?
Чеченцям пропагандою мізки не засериш, кажучи що руцкіє і чєчєнци це одін нарот.
Дуже великі відмінності. Нажаль кацапи по фізіотипу схожі на європейців, тому
пропаганда про адін нарот дала свої врожаї - проти Кремляндії частина українців воювати
не хоче, на відміну від Чечені 1996 - 1999 року. Ми занадто довго були окуповані
Кремляндієй - десь 350 років. Як що б всі українці як один були проти Московії і ії
імперського курсу, то Московії вже була б пі*да. Ото отак.
а когда народ увидит кровавые деяния "братьев" на украинской земле - то подтянутся еще многие,и сербско-хорватская резня покажется детским садом..
пусть московиты взвесят всё не 7,а 7 по 70 раз,прежде чем пнуть сюда своё свиное рыло..
Порошенку не нужно было подписывать ибо теперь выходит так что власть меняется в Украине и никто не ща чио не отвечает , а это один из главных принципов власти и режима политического - принцип последовательности.
Тут может и ввести положение сам Зеленский по совету СНБО.