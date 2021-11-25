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"Ми готуємося до низки непередбачуваних обставин": Держдеп США про концентрацію військ РФ біля кордонів України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Ми готуємося до низки непередбачуваних обставин": Держдеп США про концентрацію військ РФ біля кордонів України

США готуються і до "непередбачуваних обставин" у зв'язку з накопиченням військ Росії біля кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.

Один з журналістів зазначив: США заявляли, що не знають справжніх намірів Росії. Він запитав, чи це означає, що США не готові до того, що насувається.

Прайс сказав, що США готові. Він пояснив, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, як це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

"Можу запевнити вас, що це не так, як ви це охарактеризували. Це ґрунтовні бесіди (з партнерами. Ред.). Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачуваних обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємось", – додав Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачувані обставини" у сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим та вторглася на Донбас.

"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися до подробиць. Але для нас розумно займатися широким спектром дій щодо планування на випадок непередбачених обставин", – відповів Прайс.

З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України.

У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення до України на кінець січня. Він закликав США прямо зараз надати Україні додаткову військову допомогу.

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Топ коментарі
+27
Как писала одна пожилая леди , пережившая немецкий канцтабор
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
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25.11.2021 08:46
+25
Откуда вы , нулевки , берётесь ? Вас штампуют пачками.
НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
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25.11.2021 08:47
+23
Эту гангрену вскармливали все, кому нужны были газ и нефть. И Украина, в том числе.

Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
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25.11.2021 08:56
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Интересно а что вы запоете когда Байден и Путин спасая мир выйдут и заявят о том что Украина должна выполнить минские договоренности? Весь этот шум с войсками создаёт впечатление что договоренность уже есть и теперь задача продать это всем чтобы они рукоплескали с благодарностью что войны не случилось.
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25.11.2021 08:44 Відповісти
Откуда вы , нулевки , берётесь ? Вас штампуют пачками.
НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
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25.11.2021 08:47 Відповісти
А с северным потоком 2 не так развели?
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25.11.2021 08:50 Відповісти
Там всі питання до німців.
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25.11.2021 09:23 Відповісти
Американцы надежные партнеры и братья, такие ребята никого не кидают. Это кремень и цвет мировой элиты. Страна построена на честности и демократии, никогда не развязывавшая несправедливых войн, тем более с соседями! Это надежда и мощь человеческой цивилизации. Боже храни Америку!
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25.11.2021 10:50 Відповісти
Если это не сарказм, то тебе нужно срочно к психиатру
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25.11.2021 17:20 Відповісти
ДумайТЕ!
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26.11.2021 09:45 Відповісти
Торопись не спеша.
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25.11.2021 12:10 Відповісти
Алениха, мы тогда взорвем свои 5 АЭС
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25.11.2021 14:35 Відповісти
Зачем? Разве мало кацапских?)
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25.11.2021 15:54 Відповісти
пора Елдаку расшевелить клоуна подсрачником...
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25.11.2021 08:44 Відповісти
Воно ще зранку не покакало, мабудь долає доріжку
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25.11.2021 09:24 Відповісти
2 доріжки
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25.11.2021 09:51 Відповісти
Как писала одна пожилая леди , пережившая немецкий канцтабор
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
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25.11.2021 08:46 Відповісти
США стурбовані, Європа стурбована, Канада готова надати свій контингент, Англія готова надати свій контингент і тільки Найвєлічайшій діє в руслі Засрашки, дискридитує інформацію США і через своїх попугаїв повідомляє, що ніяких москальських військ немає і тільки через неділю якийсь один із попугаїв його цирка повідомляє, що техніку бюачать, але її мало і створи направлені не в наш бік.
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25.11.2021 08:47 Відповісти
А что там у зелёной шмаркли?
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25.11.2021 08:48 Відповісти
4 дні святкували народини єрмака. Задіяли авіацію МНС. Тепер траба час відійти -відпочити. 2 тижні буде достатньо ,думаю. А поки не чіпайте найвеличнішого.
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25.11.2021 09:50 Відповісти
сами вскормили эту гангрену, а теперь готовятся. умно, логично, мУд.ро.
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25.11.2021 08:49 Відповісти
Эту гангрену вскармливали все, кому нужны были газ и нефть. И Украина, в том числе.

Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
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25.11.2021 08:56 Відповісти
ну да, всем прикольно когда престарелые придурки управляют арсеналом ядерного оружия и в любую минуту могут сказать как Путин: Мы - "врай", а они "умрут(взад)"
Вот у Путина допустим Краб или рак найдут - и он может вполне добавить к миллиону погибших от его руки еще с миллиард-два - терять то нечего уже, в гробу банковского хранилища то нету.
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25.11.2021 09:16 Відповісти
Предлагаешь разбомбить заранее на всякий случай?
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25.11.2021 09:20 Відповісти
как же ты его разбомбишь - он же в бункере?(отсылка на Дж. удачи)))
никому в голову не придет бомбить Парашу - там только "новичка" столько что Бен с Ладаном не выгрузят за неделю. а еще прочая химия, био, ну и десятки тыщ боезарядов. все, приехали гуманисты - старикашка банально держит мир в заложниках.
Германию понимаю - не дали добить тварей - жри.те
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25.11.2021 09:28 Відповісти
Есть специальные бункерные бомбы
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25.11.2021 14:36 Відповісти
А г-нокомандувач в цей час розважає єрмака на його днюхє.
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25.11.2021 09:14 Відповісти
Бо пєніс єрмака так "сладок и приятен"
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25.11.2021 09:16 Відповісти
И делается так показательно..
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25.11.2021 10:07 Відповісти
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25.11.2021 09:29 Відповісти
Держдеп США готується до війни з Росією, а наші "лідори"- в.о.президента Єрмак і Вова-відосік, пробухали 4 дні в Карпатах.
П-пріорітети
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25.11.2021 09:30 Відповісти
Во времена отсутствия президента и правительства в стране, подобные заявления крайне важны.
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25.11.2021 09:30 Відповісти
Почему бы украинцам не проголосовать о вхождении в состав США ? Крым же типа проголосовал за козлов. То почему мы ,демократическая страна ради своего будущего и защиты не можем сделать это ?
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25.11.2021 09:30 Відповісти
офіс простих рішень і Зе!більних ідей чекає на тебе, боки Сракашвіля проходить курс схуднення.
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25.11.2021 12:19 Відповісти
Пуэрто-Рико дважды голосовало за вхождение в состав США. Не взяли...
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25.11.2021 14:54 Відповісти
В январе 2020 года бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявив об участии в президентской гонке этого года, пообещал разработать законопроект, в рамках которого Пуэрто-Рико станет 51-м американским штатом.
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25.11.2021 15:22 Відповісти
Зачем нам такое счастье когда большинство украинцев будут голосовать за расширение социальных программ и прочих подачек. Точно так же как и Пуэрто Рико голосовали бы за демократов. Нам нужны профессиональные инженеры или деловые бизнесмены ценящие свободы и права личности и капитализм
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25.11.2021 15:34 Відповісти
Все поправимо.ФРГ тоже поглотила гдр с недисциплинированными коммунистами. Щас все ок. Но Украина это огромный потенциал незажравшейся рабочей силы. Которые за американские заработки будут готовы выкладываться куда больше самих американцев. К тому же,при правильном управлении Украина снова станет житницей всего мира. Не говоря уже о расширении промышленности,чтобы не дать развития Китаю. Далее,расия падет под очевидным успехом Украины перед их заскорузлым авторитаризмом олигархов.А это путь к тотальному объединению мира под единым правительством.
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25.11.2021 17:22 Відповісти
Интересную фигню запускают ....Россия проведет ряд психологических операций, которые дестабилизируют процессы внутри страны и настроят людей против правительства. Среди главных направлений - "вагнергейт", протесты против вакцинации от коронавируса и другие митинги, которые продемонстрируют, что "власти предали народ". Украина воссоздала Украинскую армию в 2014году и после "вагнергейт" и другой навязанной извне ерунды ,справится быстро с заменой проштрафившейся власти с помощью теневого Кабинета Министров,а также Главнокомандующего
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25.11.2021 09:31 Відповісти
"быстро" - это за 3-4 месяца. Этого весной 14 года хватило, чтобы оккупировать Крым и Донбасс...
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25.11.2021 14:55 Відповісти
Ваня у украинцев уже есть опыт чтобы быстро,
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25.11.2021 15:04 Відповісти
У нас військ неміряно!
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб

)))
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25.11.2021 09:33 Відповісти
Тоді тобі потрібно їхати десь, де війни не буде, а то ще залетить снаряд до квартири, що знімаєш. А якщо бажаєш миру для себе тут, навіть у зйомній квартирі, то повинен боротися за свої права з внутрішнім та зовнішнім ворогом.
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25.11.2021 10:57 Відповісти
Давно б виїхав. Да стариків повинен доглядати
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25.11.2021 15:54 Відповісти
Отож бо й воно, ми тут живемо, Слава Богу у вільній країні і можемо їхати куди завгодно, але це наш дім і Батьківщина і ми не дозволимо свиням залазити до своєї оселі, тим більше до батьків.
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26.11.2021 08:09 Відповісти
Для вернувшейся команды Обамы крымский позор снится в кошмарных снах. Их паранойю можно понять.
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25.11.2021 10:41 Відповісти
Что может сделать банда ************** в отношении Украины, это создать " серьёзный" предлог - чудовищное преступление для оправдания вторжения, но максимум, чего они достигнут в таком случае, это разбомбить авиацией, нанеся урон и разрушения военным и как следствие гражданским объектам, последующая наземная операция, ввиду сопротивления и вложения гигантских средств и военных, невозможна. Единственное как может ***** достигнуть успеха это преобладающая поддержка местного населения, которой оно на данный момент не имеет. Результат же для страждущих быть с русским миром будет ОРДЛО, денег нет, но вы держитесь и брехня о развитии. Никакого светлого будущего не будет в союзе со лживой страной террористов, бандитов и воров при вечной, непереизбираемой бесправным народом власти.
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25.11.2021 10:50 Відповісти
Это очевидно и неоспоримо.
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25.11.2021 10:51 Відповісти
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Мы будем брать Львiв и полКиева.#ЧерниговНаш,без базара
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25.11.2021 11:18 Відповісти
Отс..... у пьяной обьезьяньІ.
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25.11.2021 12:12 Відповісти
Дык эту карту не я нарисовал,а украинский Генштаб
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25.11.2021 12:20 Відповісти
вы будете брать за щеку,как на руси водится..
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25.11.2021 13:42 Відповісти
А если электричество отключим?
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25.11.2021 16:53 Відповісти
Отключи, засранец, очко свое от бутылки! И "отключалку" чаще полоскай, говно на гланды налипло, смердишь!
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Так постоянно же берут, то скреп такой! А у кадыркиных, так два .уя за раз!
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25.11.2021 16:54 Відповісти
Без базара, у тебя говно в ротовой дырке, бральщик диванный!
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25.11.2021 16:51 Відповісти
Прайс сказав, що США готові. Він пояснив, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, як це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами. Джерело: https://censor.net/ua/n3301459


Дайте вгадаю - буде жорстка обєспокоєность і стурбованість діями кремля
Кравчук і Кучма п*д*ри що віддали ядерну зброю кацапам, навіть тактичну.
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25.11.2021 13:29 Відповісти
у чеченцев не было ядерного оружия,у них вообще ниухя не было - и что ?
русня башляет туда,отрывая от своих нищих регионов,боясь косо посмотреть на Грозный..
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25.11.2021 13:44 Відповісти
Ты завидуешь чеченцам? Салутдин-так работать надо
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25.11.2021 16:55 Відповісти
максимка, обезьяна красножопая, смердеть к себе на кухню вали, бабенке своей в ноздри!
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25.11.2021 16:59 Відповісти
его бабёнка бороду опаской поправляет поле продажи хурмы на базаре..
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25.11.2021 17:03 Відповісти
нумарок папраў,дарадца ****

ты ўжо даклаў таварышу маёру,што ўвайшоў у амерыканскі інтэрнэт?
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25.11.2021 17:01 Відповісти
У чеченців не було казок про "братскіє народи" і "споконвічне бажання воз єднатися".
Чеченцям пропагандою мізки не засериш, кажучи що руцкіє і чєчєнци це одін нарот.
Дуже великі відмінності. Нажаль кацапи по фізіотипу схожі на європейців, тому
пропаганда про адін нарот дала свої врожаї - проти Кремляндії частина українців воювати
не хоче, на відміну від Чечені 1996 - 1999 року. Ми занадто довго були окуповані
Кремляндієй - десь 350 років. Як що б всі українці як один були проти Московії і ії
імперського курсу, то Московії вже була б пі*да. Ото отак.
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25.11.2021 17:50 Відповісти
даже если против кацапни станет 10% населения - то это 4 Чечни..
а когда народ увидит кровавые деяния "братьев" на украинской земле - то подтянутся еще многие,и сербско-хорватская резня покажется детским садом..
пусть московиты взвесят всё не 7,а 7 по 70 раз,прежде чем пнуть сюда своё свиное рыло..
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25.11.2021 21:01 Відповісти
Я тільки за, але ТБ канали у власності прокремлівських олігархів, як більщість українців побачить справжнє лице кацапів, як що Пінчук, Коломойський з Ахметовим і Фірташем не показують цього по своїм ТБ каналам ...Тут треба націоналізація ТБ каналів, маю надію Порох це зробить коли прийде до влади. Одного Голобородька досить для України.
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25.11.2021 21:51 Відповісти
"Ми готуємося до непередбачуваних обставин"... А нєлох готується до похмілля після дня зародження дЄрмака
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25.11.2021 16:29 Відповісти
Россия не станет нападать на украинские позиции, только разве что сами украинские позиции начнут наступа на пощиции территории контролируемой ЛДНР и теми формированиями которые там находится. Россия в качестве посредника в Минских соглашениях будет оказывать помощь одной из сторон.
Порошенку не нужно было подписывать ибо теперь выходит так что власть меняется в Украине и никто не ща чио не отвечает , а это один из главных принципов власти и режима политического - принцип последовательности.
Тут может и ввести положение сам Зеленский по совету СНБО.
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25.11.2021 16:52 Відповісти
Звідки, розумна, бредеш ти голова.
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25.11.2021 23:11 Відповісти
У той час, поки зелена зграя розважається на іменинах дерьмака, а сам зельцман анонсує трьох-годину прес-конференцію про бездарну діяльність очолюваної їм влади, США розробляють варіанти протидії ерефії на випадок повномасштабної війни проти України.
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25.11.2021 23:08 Відповісти
 
 