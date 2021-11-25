"Ми готуємося до низки непередбачуваних обставин": Держдеп США про концентрацію військ РФ біля кордонів України

США готуються і до "непередбачуваних обставин" у зв'язку з накопиченням військ Росії біля кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.

Один з журналістів зазначив: США заявляли, що не знають справжніх намірів Росії. Він запитав, чи це означає, що США не готові до того, що насувається.

Прайс сказав, що США готові. Він пояснив, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, як це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

"Можу запевнити вас, що це не так, як ви це охарактеризували. Це ґрунтовні бесіди (з партнерами. – Ред.). Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачуваних обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємось", – додав Прайс.

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Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачувані обставини" у сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим та вторглася на Донбас.

"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися до подробиць. Але для нас розумно займатися широким спектром дій щодо планування на випадок непередбачених обставин", – відповів Прайс.

З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України.

У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення до України на кінець січня. Він закликав США прямо зараз надати Україні додаткову військову допомогу.