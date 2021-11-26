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За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 листопада у світі зареєстрували 632 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 257 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 259 768 780 випадків інфікування, з них 632 430 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 193 034 особи, з них 8 257 за минулу добу.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 01

Побороли хворобу та вилікувалися 234,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.

За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 03
За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками 04
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Топ коментарі
+4
В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
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25.11.2021 09:41
+4
а шо тут виводить?
У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
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25.11.2021 10:53
+4
Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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25.11.2021 11:50
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Будні концтабору іудоглобалізації.
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25.11.2021 09:09 Відповісти
слабовато будет.
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25.11.2021 09:12 Відповісти
Как много на почти 8 миллиардов
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25.11.2021 09:36 Відповісти
В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
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25.11.2021 09:41 Відповісти
Смотрю поляки нас уверенно догоняют по всем параметрам. Вакцинация там - в два раза больше нашего. Кто умеет думать - делает выводы.
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25.11.2021 09:51 Відповісти
а шо тут виводить?
У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
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25.11.2021 10:53 Відповісти
Про кацапов вообще вспоминать не следует.
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25.11.2021 11:00 Відповісти
Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
Правда десь посередені. Так що скоріш за все і перше і друге.
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25.11.2021 11:54 Відповісти
Більш ніж впевнений,що вмирають люди 70+.І при запущеному ковіді,лікування та щеплення не дійсні.
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25.11.2021 10:52 Відповісти
Нам показують загальну статистику,але ніяких вікових категорій,щоб робити висновки по кількості смертей.
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25.11.2021 10:56 Відповісти
Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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25.11.2021 11:50 Відповісти
Ну и где их пандемия, в мире живёт около 7 миллиардов людей значит заболело 0.01% а умерло 0.0001% Вы понимаетет какой это мизер. Намного больше умирает от аварий в сутки. Я так понимаю, Ковид будет главной аферой 21 века.
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25.11.2021 12:02 Відповісти
Позволю себе немного подправить. Ковид не будет аферой 21-го века. Ковид уже есть афера 21-го века. Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания ковидобесия.
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25.11.2021 12:10 Відповісти
Мне кажется, что ответ более-менее очевиден - "оправданное" затягивание гаек по всем фронтам. И это даже не из области конспирологии.
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25.11.2021 12:33 Відповісти
Для наших правителей возможно. Но такое по всему миру происходит. Думаю что конечная цель не так очевидна как Вы написали. Но и Ваша версия может быть в перечне промежуточных целей.
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25.11.2021 12:40 Відповісти
Я, в общем-то, основывался не исходя из действий наших рукомахателей руководителей, а мотивируясь другими аспектами, например этими. Хотя статья была написана в ещё феврале и прямого отношения к ковиду не имеет, зато проясняются мотивы. Ну а сам ковид уже может послужить удобным для этого инструментом.
А наши "правители", как всегда, тупо обезяничают на чужих примерах, даже не вникая в суть происходящего.
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25.11.2021 13:03 Відповісти
Позволю себе немного подправить)
Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания вакцинобесия.
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25.11.2021 21:28 Відповісти
Наша брехлива влада цифри занижує, скоріше за все ми швидше вимираємо, а ніж просто помираємо. Така кількість невакцинованих та якість нашої медицини роблять свою справу. Співчуваю тим, хто попав у лікарню з ускладненнями.

Не хворійте. Усім бобра.
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25.11.2021 12:02 Відповісти
Возьмём сухую статистику. Всё это есть в свободном доступе. За сутки от ковида в мире умерло 8200 человек, родилось 350000 человек, умерло 140000 человек. Понимаете к чему я. В мире идёт постоянный рост населения, каждый день добавляется около 200000 человек и эта цифра постоянно растёт, а проблема перенаселения начинает кого то беспокоить. . В 1900 году в мире проживало 1.5 миллиарда человек, в 2000 году уже насчитывало 6 миллиардов, в 2010 году уже стало 7 миллиардов. Такими темпами у нас к году 2050 будет как минимум в трое больше. Ковид никак не сокращает население планеты, видать нужны другие методы, возможно это глобальная стерилизация вакциной или ещё что то, я точно не знаю, но то что здесь что то не чисто , это факт
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25.11.2021 12:29 Відповісти
Если верить сайту countrymeters, официальные данные по мировому населению такие:

7 938 433 898

и оно растёт с каждой секундой возможно в 2022 будет уже 8 миллиардов
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25.11.2021 13:02 Відповісти
на російському сайті є стаття з роздумами про подальшу долю цієї епідемії.
Вважають, що вірус мутує у бік більшої заразності та більш важких наслідків.
На расіє навіть свій штамм вивели на місцевих антиваксерах - назвали здається AY.122 і мабуть страшенно цим пишаються

А ще цікава стаття як мордвинська пропагандла б'є по ним самим:
В России RT агрессивно пропагандирует вакцинацию, ведущие канала называют ее противников «имбецилами». Зато на Западе канал стал рупором отрицателей ковида
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25.11.2021 12:36 Відповісти
 
 