За добу у світі від COVID-19 померли 8,2 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на ранок 25 листопада у світі зареєстрували 632 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 257 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 259 768 780 випадків інфікування, з них 632 430 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 193 034 особи, з них 8 257 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 234,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
Правда десь посередені. Так що скоріш за все і перше і друге.
рукомахателейруководителей, а мотивируясь другими аспектами, например этими. Хотя статья была написана в ещё феврале и прямого отношения к ковиду не имеет, зато проясняются мотивы. Ну а сам ковид уже может послужить удобным для этого инструментом.
А наши "правители", как всегда, тупо обезяничают на чужих примерах, даже не вникая в суть происходящего.
Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания вакцинобесия.
Не хворійте. Усім бобра.
7 938 433 898
и оно растёт с каждой секундой возможно в 2022 будет уже 8 миллиардов
Вважають, що вірус мутує у бік більшої заразності та більш важких наслідків.
На расіє навіть свій штамм вивели на місцевих антиваксерах - назвали здається AY.122 і мабуть страшенно цим пишаються
А ще цікава стаття як мордвинська пропагандла б'є по ним самим:
В России RT агрессивно пропагандирует вакцинацию, ведущие канала называют ее противников «имбецилами». Зато на Западе канал стал рупором отрицателей ковида