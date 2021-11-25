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Новини Політика України
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Українська делегація в ТКГ заявила протест через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Це продовження політики повзучої інтеграції ТОТ до економічного простору РФ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська делегація в ТКГ заявила протест через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Це продовження політики повзучої інтеграції ТОТ до економічного простору РФ"

Українська делегація заявила протест проти підписання 15 листопада 2021 року президентом РФ Володимиром Путіним указу, який передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів щодо походження" товарів, що видаються на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронній контактній групі за результатами вчорашніх консультацій ТКГ в режимі відеоконфреренції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаємо такі дії РФ такими, що суперечать Мінським домовленостям і домовленостям лідерів "Нормандського формату", втручанням у внутрішні справи України, свідомим кроком РФ на продовження політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України до російського економічного простору", - зазначає українська делегація в ТКГ.

Нагадаємо, 15 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на це заявило, що розцінює указ президента РФ Володимира Путіна щодо товарів з ОРДЛО як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

Українська делегація в ТКГ заявила протест через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: Це продовження політики повзучої інтеграції ТОТ до економічного простору РФ 01

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Топ коментарі
+3
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25.11.2021 09:50
+2
Забавно, что любые товары у многих ассоциируются только только с едой
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25.11.2021 09:39
+2
И что? Все что можно , от туда уже вывезено, живу 20 км от ОРДЛО, поэтому говорю не по наслышке.
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25.11.2021 10:08
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Да ради бога, пусть травят друг друга дерьмом.
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25.11.2021 09:35 Відповісти
Забавно, что любые товары у многих ассоциируются только только с едой
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25.11.2021 09:39 Відповісти
АВ что это изменит, если Путлер там и так делает что хочет.Или мы как то проверяем что он туда гонит?
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25.11.2021 09:41 Відповісти
Вы статью читали вообще? Речь о том что ОРДЛО гонит в рф.
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25.11.2021 10:06 Відповісти
И что? Все что можно , от туда уже вывезено, живу 20 км от ОРДЛО, поэтому говорю не по наслышке.
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25.11.2021 10:08 Відповісти
Значит не всё. Иначе б ***** закон не принимал. Как то ведь оставшееся население там живёт, где-то работает.
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25.11.2021 10:10 Відповісти
да потому что денег только на еду и остается
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25.11.2021 12:38 Відповісти
В Лугандоні громадяни маасковії з курячими аусвайсами, так що все кагбе і логічно.
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25.11.2021 09:45 Відповісти
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25.11.2021 09:50 Відповісти
А шо цей москаль в жіночих тухлях?
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25.11.2021 10:11 Відповісти
простите....а что. кто то до сих пор верит что эти псевдореспублики кто то собирается возвращать обратно после того что там уже и духу украинского за 7 лет нет . там поколение уже выросло другое с враждой к УКРАИНЕ, там всё российское и дух и документы и ресурсы да всё поголовно(( если и вернуть земли, то без населения совсем... но так не бывает..
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25.11.2021 10:14 Відповісти
Может лет через 50, как Германия, других вариантов согласен- нет!
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25.11.2021 10:26 Відповісти
Посмотрите на фоту *****. Это результат совместного распития.
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25.11.2021 10:35 Відповісти
 
 