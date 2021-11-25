Українська делегація в ТКГ заявила протест через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Це продовження політики повзучої інтеграції ТОТ до економічного простору РФ"

Українська делегація заявила протест проти підписання 15 листопада 2021 року президентом РФ Володимиром Путіним указу, який передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів щодо походження" товарів, що видаються на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в Тристоронній контактній групі за результатами вчорашніх консультацій ТКГ в режимі відеоконфреренції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаємо такі дії РФ такими, що суперечать Мінським домовленостям і домовленостям лідерів "Нормандського формату", втручанням у внутрішні справи України, свідомим кроком РФ на продовження політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України до російського економічного простору", - зазначає українська делегація в ТКГ.

Нагадаємо, 15 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення російському уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на це заявило, що розцінює указ президента РФ Володимира Путіна щодо товарів з ОРДЛО як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель