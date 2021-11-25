"Готовий постати перед незалежним судом і відстоювати там свою правду", - Саакашвілі написав послання до прихильників

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в черговому посланні до своїх прихильників заявив, що готовий постати перед вільним та справедливим судом і довести свою невинуватість.

Послання експрезидент передав через адвоката Ніку Гварамію, з яким він зустрічався напередодні у військовому госпіталі у місті Горі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У суді Іванішвілі (колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) у мене немає жодних шансів досягти справедливості. Я знову повторюю свою пропозицію, що готовий постати перед справедливим незалежним судом і відстоювати там свою правду", - пише Саакашвілі.

Експрезидент Грузії також вважає, що питанням його звільнення має займатися ініціативна група, яка з одного боку враховуватиме головні політичні цілі опозиції, а з іншого - координуватиме кампанію його звільнення.

Саакашвілі також пише, що не бачить себе "в жодній конфігурації майбутньої влади".

На закінчення свого послання він заявляє, що майбутні тижні будуть дуже важливими для Грузії.

"Якщо ми зможемо консолідувати свої сили, збережемо політичний настрій, збільшимо кількість учасників боротьби, ми досягнемо цілі і досягнемо перемоги. Наразі будь-яка пауза чинною владою буде сприйнята як наша поразка, що фізично вбивча для мене і для нашої батьківщини, тому ні кроку назад і активність, активність і ще раз активність", - написав Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.