"Готовий постати перед незалежним судом і відстоювати там свою правду", - Саакашвілі написав послання до прихильників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в черговому посланні до своїх прихильників заявив, що готовий постати перед вільним та справедливим судом і довести свою невинуватість.
Послання експрезидент передав через адвоката Ніку Гварамію, з яким він зустрічався напередодні у військовому госпіталі у місті Горі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У суді Іванішвілі (колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) у мене немає жодних шансів досягти справедливості. Я знову повторюю свою пропозицію, що готовий постати перед справедливим незалежним судом і відстоювати там свою правду", - пише Саакашвілі.
Експрезидент Грузії також вважає, що питанням його звільнення має займатися ініціативна група, яка з одного боку враховуватиме головні політичні цілі опозиції, а з іншого - координуватиме кампанію його звільнення.
Саакашвілі також пише, що не бачить себе "в жодній конфігурації майбутньої влади".
На закінчення свого послання він заявляє, що майбутні тижні будуть дуже важливими для Грузії.
"Якщо ми зможемо консолідувати свої сили, збережемо політичний настрій, збільшимо кількість учасників боротьби, ми досягнемо цілі і досягнемо перемоги. Наразі будь-яка пауза чинною владою буде сприйнята як наша поразка, що фізично вбивча для мене і для нашої батьківщини, тому ні кроку назад і активність, активність і ще раз активність", - написав Саакашвілі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
Будь ласка, зачекайте...
Пан Ахметов кормит только приносящих ему пользу марионеток. Как минимум, детское питание у него будет всегда.
А днём Саакашвили, который де-юре считался президентом Грузии до 17 ноября 2013 года, издал свой последний президентский Указ.
29 октября 2013 года, когда до начала киевского Евромайдана - до 21 ноября 2013 года - оставалось 3 недели и 2 дня, Саакашвили подписывает Указ о награждении более 20 иностранцев (в основном - президентов различных государства) одной из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени. Среди награждённых «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование» - президент Украины Виктор Янукович
В США Саакашвили визу не продлили Пришлось Мише сначала стать «героем» Майдана и свергать награждённого им орденом 3 недели назад президента Януковича, а чуть погодя - с 13 февраля 2015 года - возглавить Международный совет по реформам при президенте Порошенко. Хотя, если бы Янукович не допустил непростительных ошибок, оказавшихся для него роковыми, он и сегодня был бы у власти и Саакашвили зачёлся бы орден имени царя Вахтанга I, прозванного за форму его шлема «Волчья голова» (персид. «Горгасал») - основателя грузинской государственности и столицы Грузии - Тбилиси…
Вот отправил бы в отставку Захарченко за побитие студентов - и не было бы массовых протестов
А ЗЕ ЗА ЕРМАКА ДЕРЖИТСЯ .
УЧИСЬ , ЗЕ, на чужих ошибках 😀😀
Многоходовочка !!!!