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Новини За кордоном
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Грузія (801) Саакашвілі Міхеіл (1573)

"Готовий постати перед незалежним судом і відстоювати там свою правду", - Саакашвілі написав послання до прихильників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Готовий постати перед незалежним судом і відстоювати там свою правду", - Саакашвілі написав послання до прихильників

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в черговому посланні до своїх прихильників заявив, що готовий постати перед вільним та справедливим судом і довести свою невинуватість.

Послання експрезидент передав через адвоката Ніку Гварамію, з яким він зустрічався напередодні у військовому госпіталі у місті Горі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У суді Іванішвілі (колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) у мене немає жодних шансів досягти справедливості. Я знову повторюю свою пропозицію, що готовий постати перед справедливим незалежним судом і відстоювати там свою правду", - пише Саакашвілі.

Експрезидент Грузії також вважає, що питанням його звільнення має займатися ініціативна група, яка з одного боку враховуватиме головні політичні цілі опозиції, а з іншого - координуватиме кампанію його звільнення.

Саакашвілі також пише, що не бачить себе "в жодній конфігурації майбутньої влади".

На закінчення свого послання він заявляє, що майбутні тижні будуть дуже важливими для Грузії.

"Якщо ми зможемо консолідувати свої сили, збережемо політичний настрій, збільшимо кількість учасників боротьби, ми досягнемо цілі і досягнемо перемоги. Наразі будь-яка пауза чинною владою буде сприйнята як наша поразка, що фізично вбивча для мене і для нашої батьківщини, тому ні кроку назад і активність, активність і ще раз активність", - написав Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

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Топ коментарі
+11
Що означає "невинуватість "? Його силою запхнути і перевезли в Грузію ? Чи може його хтось заставив гуляти через кордон України і хамити та погрожувати нашим прикордонникам?
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25.11.2021 09:56
+10
А що, в Грузії, суд не вільний і не справедливий?!!! А як же твої успішні реформи Міхо? Чи їх не було?
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25.11.2021 09:49
+10
Банку полуничного варення цьому герою!
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25.11.2021 09:51
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Не вопрос, предстанешь. Лет через 10.
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25.11.2021 09:43 Відповісти
А що, в Грузії, суд не вільний і не справедливий?!!! А як же твої успішні реформи Міхо? Чи їх не було?
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25.11.2021 09:49 Відповісти
Суд незалежний тільки коли він президент. Як і при Зє та пороху
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25.11.2021 09:57 Відповісти
Банку полуничного варення цьому герою!
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25.11.2021 09:51 Відповісти
Это призывы к свержению конституционного строя?
Пан Ахметов кормит только приносящих ему пользу марионеток. Как минимум, детское питание у него будет всегда.
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25.11.2021 09:55 Відповісти
Що означає "невинуватість "? Його силою запхнути і перевезли в Грузію ? Чи може його хтось заставив гуляти через кордон України і хамити та погрожувати нашим прикордонникам?
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25.11.2021 09:56 Відповісти
Думав, що вже в нас забулися про Міхо, але ні, все нормально. Є інформація про Міхо. І зразу сонце стало світліше і тепліше і кацапи забралися геть зі своїми танками і ордою з під нашого кордону і окупованої території. В всі потихеньку забулися про "днюху" єлдака і викостовані МЧС-ні вертольоти.
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25.11.2021 09:56 Відповісти
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25.11.2021 10:15 Відповісти
Там на него еще одно дело готовится, растрата бюджетных средств в личных целях, уже доказаны десятки эпизодов.
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25.11.2021 10:15 Відповісти
как он уже достал всех... раздражает
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25.11.2021 10:16 Відповісти
29 октября 2013 года президент Грузии Михаил Саакашвили, своим последним президентским Указом наградил президента Украины Виктора Януковича орденом Горгасали 1-й степени
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25.11.2021 10:17 Відповісти
27 октября 2013 года , грузинский народ избрал президентом некого Маргвелашвили (как выяснилось спустя 2 дня - 29 октября 2013 года - 62,11% голосов). 29 октября 2013 года Саакашвили, убежав в ночь из Грузии - сначала в Брюссель, потом - в США… Как оказалось в последствии - с чемоданом, полным высшими государственными наградами Грузии - орденами и медалями.
А днём Саакашвили, который де-юре считался президентом Грузии до 17 ноября 2013 года, издал свой последний президентский Указ.

29 октября 2013 года, когда до начала киевского Евромайдана - до 21 ноября 2013 года - оставалось 3 недели и 2 дня, Саакашвили подписывает Указ о награждении более 20 иностранцев (в основном - президентов различных государства) одной из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени. Среди награждённых «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование» - президент Украины Виктор Янукович
В США Саакашвили визу не продлили Пришлось Мише сначала стать «героем» Майдана и свергать награждённого им орденом 3 недели назад президента Януковича, а чуть погодя - с 13 февраля 2015 года - возглавить Международный совет по реформам при президенте Порошенко. Хотя, если бы Янукович не допустил непростительных ошибок, оказавшихся для него роковыми, он и сегодня был бы у власти и Саакашвили зачёлся бы орден имени царя Вахтанга I, прозванного за форму его шлема «Волчья голова» (персид. «Горгасал») - основателя грузинской государственности и столицы Грузии - Тбилиси…
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25.11.2021 10:50 Відповісти
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25.11.2021 11:06 Відповісти
Какое самоуверенное лицо у Янека . А править ему - год.

Вот отправил бы в отставку Захарченко за побитие студентов - и не было бы массовых протестов
А ЗЕ ЗА ЕРМАКА ДЕРЖИТСЯ .
УЧИСЬ , ЗЕ, на чужих ошибках 😀😀
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25.11.2021 11:14 Відповісти
Саакашвили поздравляет Януковича с днём рождения в Крыму 2012
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25.11.2021 11:07 Відповісти
Не знаю как Саакашвили , а Янек точно был куклой Ахметова .
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25.11.2021 11:16 Відповісти
До Карлсона никак не дойдет что он никто, его даже в ЕСПЧ послали лесом. Я так понимаю для него независимый суд это только ток который признает его невиновным по множеству обвинений.
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25.11.2021 10:19 Відповісти
Зеленский предатель. Коломойский , Зеленский , Шэфиры-воры. Тому есть доказательства для суда. Доказательств что Саакашвили предатель Украины и вор пока нет. Как нет , к примеру , в комменте Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін ! 19.11.2021 23:37 Автор не указал сколько денег Саакашвили получил от Курченко , не показал как эти деньги ослабили Украину и не привёл денежный ущерб от руин . А сделать это автору было несложно. Без фактов коммент ла-ла-ла, а с фактами коммент - сила , которая в правде.
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25.11.2021 10:21 Відповісти
Есть факты и люди , которые подтвердят его причастность к развалу Украины , всё есть , но не при этой власти 😡
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25.11.2021 12:11 Відповісти
вот тебе раз, сам реформировал эти суды, гордился ими а сейчас они не такие))))
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25.11.2021 10:33 Відповісти
Вимагай розгляд справи у Печерському суді! Не зупиняйся!😂😂😂
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25.11.2021 11:00 Відповісти
Суд Линча для полудурка и есть самый справедливый.Или черенок Каддафи.Заслужил паскуда.
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25.11.2021 11:16 Відповісти
Кацап Орда может выкупить Михуела и бросить его на прорыв польской границы во главе белорюсских беженцев. Михуел получит гражданство ,пост в правительстве Польше и изнутри развалит в жопу проклятую Гейропу !
Многоходовочка !!!!
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25.11.2021 11:37 Відповісти
Карма - это такая бл@дская штука как и бумеранг - она настигает даже потом.
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Не скули и не ной! Получи свои заслуженные 15 лет , отсиди и потом может быть станешь джигитом!!
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25.11.2021 12:54 Відповісти
слава богу что в голове Саакашвили появились мьісли о смьісле жизни в Грузии . . . хоть и в тюрьме. .
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25.11.2021 13:50 Відповісти
Восстал из "голодающего", а уже собиралися пирожки печь на поминки.
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25.11.2021 13:54 Відповісти
 
 