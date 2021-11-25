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ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу: Це одна з теорій, але зараз у нас немає доказів цього

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу: Це одна з теорій, але зараз у нас немає доказів цього

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт заявив, що перетікання коронавірусу у сезонну хворобу поки є лише теорією. Доказів того, що це може статися поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це одна з теорій - про те, що COVID може стати сезонним - але зараз у нас немає цьому доказів. На цей момент в Україні та Європі ми спостерігаємо і сезонний грип. Так що ВООЗ вважає важливим робити щеплення від сезонного грипу і COVID, і що це можна робити одночасно", - зазначив Хабіхт.

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За його словами, зараз необхідно, щоб люди отримували першу дозу вакцини проти COVID.

"Зараз в Україні хоча б одне щеплення зробили 31% населення. Але є великі відмінності по регіонах", - наголосив Хабіхт.

Він пояснив, якщо у Луганській області з одного боку, є 11% населення, які отримали одну дозу, то водночас є 53% всього населення, які отримали її в місті Києві.

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"Існує величезна нерівність. Тому, перш ніж ми почнемо говорити про сезонність COVID, ми повинні переконатися, що всі в безпеці, і один із способів зробити це - пройти вакцинацію", - резюмував глава Бюро ВООЗ в Україні.

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Так оно и есть. Как и любой грипп, включая испанку.
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25.11.2021 10:16 Відповісти
Олухи два года отмывают деньги. Многим выгоден лживый мир. Эра вранья и интернет-медийных манипуляций
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25.11.2021 10:20 Відповісти
Ну покуда еще не известно только ли деньги они отмывают. Конечная цель этого действа станет известна позже. Пазл со временем таки сложится так или иначе.
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25.11.2021 11:26 Відповісти
Ну таки одновременное обрушение экономики стран для того чтобы какой то Пфайзер обогатился ,хм . Да и Китай все таки денег на этом зарабатывает больше чем модерна с пфайзером вместе , деньги это просто бонус . Швааб конкретно пишет - кодирование населения планеты не менее 80% свыше навряд ли получится через сопротивление, остальных 20 просто изолируют, после чего начнется сегрегация этих 80 на самых лояльных. Я уже писал про социальный рейтинг в Китае и введение ( пока пилотный проект , идёт обкатка) цифрового юаня с ограничением по времени не использовал за 60 дней зарплата сгорела . Цифровизация населения позволяет недовольных буквально вычеркнуть из жизни - аннулировали твой куаркод и все , даже в магазин не зайдешь , деньги только безнал ( цифровой юань, доллар, гривна ) Добро пожаловать в новую реальность
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25.11.2021 12:53 Відповісти
Провернути з куарами, припустимо, можуть з Кітаєм, з тією ж Європою... Яким чином вони збираються таке робити в нас або, наприклад, в Єгіпті - недавно звідти. В нас: "Украина никогда не будет ходить строем" (С) Нємцов і тупо виживання, там - виживання і кількість народу, який навіть перелічити не можуть - бедуіни і купа нелегалів.
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25.11.2021 14:40 Відповісти
у меня нет доказательств что доктор Ярно Хабихт не идиот, но это лишь теория
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25.11.2021 11:51 Відповісти
ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу Джерело: https://censor.net/ua/n3301474

А Я КАЗАВ ЩО У РАЗІ ВАКЦИНАЦІЇ ШИРЯТИСЯ ПРИЙДЕТЬСЯ КОЖЕН РІК - ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК
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25.11.2021 13:18 Відповісти
Добавлю - це початок тільки безкоштовний , а далі за гроші, і не факт, що раз на рік...
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25.11.2021 14:25 Відповісти
да і не безкоштовний - це ж наші податки...
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25.11.2021 14:26 Відповісти
 
 