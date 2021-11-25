Через міграційну кризу Естонія направить на польсько-білоруський кордон 60 військовослужбовців

Естонія направляє на охорону польсько-білоруського кордону 60 військовослужбовців.

Про це повідомив командувач Сил оборони країни генерал-лейтенант Мартін Герем, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".

"Міграційна криза на кордоні з Польщею показує, що деякі країни продовжують використовувати міграцію як зброю. Урок польської кризи полягає в тому, що міграційна зброя, яку Росія використовувала декілька років тому, все ще перебуває в руках деяких країн, і ми маємо бути до цього готові", - сказав Герем каналу "Естонське телебачення".

За його словами, загалом до Польщі наступного тижня буде відправлено приблизно 60 людей. До команди увійдуть сапери, розвідники, спостерігачі, інтендантська служба. До їхнього завдання увійдуть будівництво та ремонт прикордонних загороджень, підтримка прикордонної служби та збройних сил Польщі.

Як вважає Герем, відмова ЗМІ у допуску на польський кордон є не цензурою, а заходом безпеки.

"Одна з причин, чому пресу тримають подалі, полягає в тому, що вона ненавмисно відіграє роль розвідувального елемента для іншої сторони. Все, що ми бачимо на відкритому телебаченні, протилежна сторона вміє дуже добре використовувати. Там є військова команда операторів камер і ми поповнимо її. Це не цензурована інформація, вона відповідає інтересам безпеки", - сказав командувач Сил оборони.

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При цьому Герем, коментуючи висловлювання німецького видання Die Welt з посиланням на конфіденційний документ Єврокомісії, що Росія може почати приймати мігрантів через аеропорт Пскова і переправляти їх до кордонів із Балтією, зазначив, що "отримана інформація не викликає побоювань".

Він не виключив, що "теоретично аеропорт Пскова все ще має необхідну інфраструктуру для реалізації такого плану". Герем висловив упевненість, що "Сили оборони Естонії готові швидко відреагувати на можливу кризу".