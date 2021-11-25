За добу в Києві від COVID-19 померли 46 осіб, виявили 1688 нових випадків. Серед захворілих 120 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1688 хворих на коронавірус (загалом 293 125), зафіксовано 46 летальних випадків.

Про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 913 жінок віком від 18 до 94 років, 655 чоловіків віком від 18 до 92 років, 71 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Зафіксовано 46 летальних випадків від вірусу (загалом 7330): 22 жінки від 53 до 85 років, 24 чоловіки від 48 до 89 років.

До лікарень Києва госпіталізували 155 хворих на коронавірус та 163 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Зазначається, що 1801 особа подолала коронавірус (загалом 250 729).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (271), Солом’янському (236) та в Святошинському (228).



