За добу в Києві від COVID-19 померли 46 осіб, виявили 1688 нових випадків. Серед захворілих 120 дітей, - Кличко. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві виявили за минулу добу 1688 хворих на коронавірус (загалом 293 125), зафіксовано 46 летальних випадків.
Про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 913 жінок віком від 18 до 94 років, 655 чоловіків віком від 18 до 92 років, 71 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Зафіксовано 46 летальних випадків від вірусу (загалом 7330): 22 жінки від 53 до 85 років, 24 чоловіки від 48 до 89 років.
До лікарень Києва госпіталізували 155 хворих на коронавірус та 163 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Зазначається, що 1801 особа подолала коронавірус (загалом 250 729).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (271), Солом’янському (236) та в Святошинському (228).
Будь ласка, зачекайте...
55-летний житель Австрии скончался от коронавируса, которым заразился на ковид-вечеринке в Италии. Противники прививок организовывают эти мероприятия, чтобы переболеть и получить «зеленый пропуск», который нужен для посещения различных мест.
По данным LADBible, австриец специально приехал на встречу с больными коронавирусом на севере Италии, чтобы заразиться. В общей сложности после ковид-вечеринки были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок.
Популярность таких встреч резко возросла в Австрии и Германии после введения новых антиковидных ограничений. При этом родители приводят с собой своих детей в надежде, что они тоже заразятся.
«Они не понимают, что вирус очень опасен даже для детей и молодежи, - прокомментировал координатор подразделения по борьбе с Covid-19 в Больцано Патрик Францони. - Есть долгосрочные последствия, и даже молодые люди могут оказаться в больнице».
2 человека на 100 000 жителей
за 10 дней - 460 человек. За 100 дней - это более 4 600 человек. Население небольшого ПГТ...
ну или, скажем, улицы или микрорайона..
и в этой волне 10% заболевших и погибших - ДЕТИ...
А то как 99% было - так с каждого угла кричали. Потом, буквально за неделю, стало 94%... потом 91... а сейчас тишина. Шо, картинка немного не та, на которую рассчитывали?
Такі, як, наприклад тут:
https://www.reuters.com/article/factcheck-scotland-statistics-idUSL1N2QQ24L
Або тут, на стр. 43 наприклад:
https://publichealthscotland.scot/media/10091/21-11-10-covid19-publication_report.pdf