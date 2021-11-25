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Новини Київські новини
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Київ (8274) Кличко (2133) статистика (1994) коронавірус (15936)

За добу в Києві від COVID-19 померли 46 осіб, виявили 1688 нових випадків. Серед захворілих 120 дітей, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві виявили за минулу добу 1688 хворих на коронавірус (загалом 293 125), зафіксовано 46 летальних випадків.

Про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 913 жінок віком від 18 до 94 років, 655 чоловіків віком від 18 до 92 років, 71 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Зафіксовано 46 летальних випадків від вірусу (загалом 7330): 22 жінки від 53 до 85 років, 24 чоловіки від 48 до 89 років.

До лікарень Києва госпіталізували 155 хворих на коронавірус та 163 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Зазначається, що 1801 особа подолала коронавірус (загалом 250 729).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 628 осіб, зафіксовано 16 943 нові випадки зараження, 26 811 осіб одужали

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (271), Солом’янському (236) та в Святошинському (228).

За добу в Києві від COVID-19 померли 46 осіб, виявили 1688 нових випадків. Серед захворілих 120 дітей, - Кличко 01
За добу в Києві від COVID-19 померли 46 осіб, виявили 1688 нових випадків. Серед захворілих 120 дітей, - Кличко 02

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А вони школи та інші навчальні заклади відкрили. Чекаймо на новий спалах ! Тим паче ця мутація агресивніша до дітей, а не заразитись в тісних душних класах з 35 учнями - неможливо! Потім дітки несуть ковід в транспорті додому до ******** дідусів та бабусів....
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25.11.2021 10:17 Відповісти
Мужчина умер после посещения ковид-вечеринки для антиваксеров

55-летний житель Австрии скончался от коронавируса, которым заразился на ковид-вечеринке в Италии. Противники прививок организовывают эти мероприятия, чтобы переболеть и получить «зеленый пропуск», который нужен для посещения различных мест.

По данным LADBible, австриец специально приехал на встречу с больными коронавирусом на севере Италии, чтобы заразиться. В общей сложности после ковид-вечеринки были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок.

Популярность таких встреч резко возросла в Австрии и Германии после введения новых антиковидных ограничений. При этом родители приводят с собой своих детей в надежде, что они тоже заразятся.

«Они не понимают, что вирус очень опасен даже для детей и молодежи, - прокомментировал координатор подразделения по борьбе с Covid-19 в Больцано Патрик Францони. - Есть долгосрочные последствия, и даже молодые люди могут оказаться в больнице».
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25.11.2021 15:29 Відповісти
46 человек на 3 миллионный Киев, это много ?
2 человека на 100 000 жителей
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25.11.2021 10:21 Відповісти
Да и то ещё вилами по воде писано.
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25.11.2021 10:29 Відповісти
Це мало. Пенси живучі.
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25.11.2021 10:30 Відповісти
это СЛИШКОМ много..
за 10 дней - 460 человек. За 100 дней - это более 4 600 человек. Население небольшого ПГТ...
ну или, скажем, улицы или микрорайона..
и в этой волне 10% заболевших и погибших - ДЕТИ...
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25.11.2021 15:27 Відповісти
Хм. Напишите еще про статус вакцинации у всех этих категорий.
А то как 99% было - так с каждого угла кричали. Потом, буквально за неделю, стало 94%... потом 91... а сейчас тишина. Шо, картинка немного не та, на которую рассчитывали?
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25.11.2021 10:30 Відповісти
А відсоток перехворівших в минулому в лікарнях - де?
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25.11.2021 10:33 Відповісти
Та ти шо, там взагалі числа... ну дуже нефайні для адептів проваксерства.

Такі, як, наприклад тут:
https://www.reuters.com/article/factcheck-scotland-statistics-idUSL1N2QQ24L

Або тут, на стр. 43 наприклад:
https://publichealthscotland.scot/media/10091/21-11-10-covid19-publication_report.pdf
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25.11.2021 10:52 Відповісти
 
 