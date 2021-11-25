Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко

Україна отримала транш у майже 700 мільйонів доларів після того, як Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила позитивне рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by. Кошти вже перераховано на урядові рахунки.

Про це написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані, в першу чергу, на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19", - пояснила Свириденко.

За її словами, рішення про черговий транш Рада директорів МВФ ухвалила після детального аналізу фінансово-економічної ситуації в країні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемічної кризи.

"Отриманню траншу також передував значний прогрес, який продемонструвала наша держава в реалізації низки структурних реформ. Насамперед ідеться про реформи в судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України", - наголосила міністерка економіки.

Вона додала, що у межах цієї програми МВФ Україна вже отримала близько 2,8 мільярда доларів.

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