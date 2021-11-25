Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко
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Україна отримала транш у майже 700 мільйонів доларів після того, як Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила позитивне рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by. Кошти вже перераховано на урядові рахунки.
Про це написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть спрямовані, в першу чергу, на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19", - пояснила Свириденко.
За її словами, рішення про черговий транш Рада директорів МВФ ухвалила після детального аналізу фінансово-економічної ситуації в країні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемічної кризи.
"Отриманню траншу також передував значний прогрес, який продемонструвала наша держава в реалізації низки структурних реформ. Насамперед ідеться про реформи в судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України", - наголосила міністерка економіки.
Вона додала, що у межах цієї програми МВФ Україна вже отримала близько 2,8 мільярда доларів.
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без уточнения чьей, ну мы-то понимаем чьей
адвокатесса, членкиня и просто принцесса....
Человек - почему ты не застрелилась? хотя бы с рогатки.
у нас по соотношению умерших к миллиарду населения - твердое, как башка Кивы, первое местечко в мире.
на какие "последствия" пойдет КРЕДИТ?(отдавать буду я, вы(я не про членкиню), они, внуки)
На дополнительные веночки шоле?
1 сама дорога в дуже гарному стані
2 з цих грошей, близько 100 млн піде на проєктну документацію
то є в когось питання. куда підуть гроші?
це я не придумав, бо кілька років тому люди попросили 60 тис на підсику дороги щебнем а людина з міськради сказав: а ще 130000 на проєкт я де візьму. от так панове
(ну, ті, хто доводить до НЕНАВИСТІ публіку)
Это зе-упыри будут латать дороги на кладбища, которые уже поизносились от похоронных процессий за год зеленого ковидомора.
асфальтоукладчики вже прогрівають, відкати вже розписані по конвертам 😀
Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19на прожор