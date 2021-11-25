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Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко

Україна отримала транш у майже 700 мільйонів доларів після того, як Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила позитивне рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by. Кошти вже перераховано на урядові рахунки.

Про це написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані, в першу чергу, на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19", - пояснила Свириденко.

За її словами, рішення про черговий транш Рада директорів МВФ ухвалила після детального аналізу фінансово-економічної ситуації в країні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемічної кризи.

"Отриманню траншу також передував значний прогрес, який продемонструвала наша держава в реалізації низки структурних реформ. Насамперед ідеться про реформи в судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України", - наголосила міністерка економіки.

Вона додала, що у межах цієї програми МВФ Україна вже отримала близько 2,8 мільярда доларів.

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Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19, – Свириденко 01

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Топ коментарі
+11
Надо говорить правильно: не с последствиями от ковида, а с последствиями от "борьбы" с ковидом
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25.11.2021 10:30
+9
Торчок і це бабло закатає в асфальт і скаже шо так і було.
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25.11.2021 10:27
+4
Значит ща пару дней все украдут
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25.11.2021 10:24
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Значит ща пару дней все украдут
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25.11.2021 10:24 Відповісти
за пару секунд
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25.11.2021 10:34 Відповісти
А сколько бабла зелённая шобла потратила на днюху дЕрьмака?
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25.11.2021 10:50 Відповісти
Торчок і це бабло закатає в асфальт і скаже шо так і було.
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25.11.2021 10:27 Відповісти
Он хороший!!!
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25.11.2021 10:29 Відповісти
ну Вам же ясно и четко артикулировали "в першу чергу, на утримання фінансової стабільності" Джерело: https://censor.net/ua/n3301477
без уточнения чьей, ну мы-то понимаем чьей
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25.11.2021 12:26 Відповісти
За такие копейки Ахметов два раза в год виллы за рубежом покупает, а эти готовы душу дьяволу продать.
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25.11.2021 10:29 Відповісти
извини, но "дьявола" нету. это просто выдумки психиатров, которым тоже нужно кушать вместе с попАми
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25.11.2021 10:37 Відповісти
Надо говорить правильно: не с последствиями от ковида, а с последствиями от "борьбы" с ковидом
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25.11.2021 10:30 Відповісти
Отлично! Заживём!
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25.11.2021 10:34 Відповісти
перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Джерело: https://censor.net/ua/n3301477\\\\\\\\

адвокатесса, членкиня и просто принцесса....
Человек - почему ты не застрелилась? хотя бы с рогатки.
у нас по соотношению умерших к миллиарду населения - твердое, как башка Кивы, первое местечко в мире.
на какие "последствия" пойдет КРЕДИТ?(отдавать буду я, вы(я не про членкиню), они, внуки)
На дополнительные веночки шоле?
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25.11.2021 10:36 Відповісти
я коли читаю що гроші ідуть на підтримку чогось або на боротьбу з наслідками чогось, то для мене це гроші в НІКУДИ. вчора показали дорогу до дач можновладців. виділена сумма в 250-300 млн наче й не така велика але,
1 сама дорога в дуже гарному стані
2 з цих грошей, близько 100 млн піде на проєктну документацію
то є в когось питання. куда підуть гроші?
це я не придумав, бо кілька років тому люди попросили 60 тис на підсику дороги щебнем а людина з міськради сказав: а ще 130000 на проєкт я де візьму. от так панове
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25.11.2021 10:37 Відповісти
проєкти, Европа, мізки, етер, .... ...., так панок - срачливіст?
(ну, ті, хто доводить до НЕНАВИСТІ публіку)
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25.11.2021 10:38 Відповісти
ти х...йло або само на тендерах сидиш, або проектуєш. а може просто недалекий...
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25.11.2021 12:42 Відповісти
Зачем брать кредиты чтобы их проедать.
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25.11.2021 10:44 Відповісти
клоун з жидорвою----(починаемо велику крадіжку)
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25.11.2021 10:48 Відповісти
і у них дійсно є підтримка. я написав як крадуться гроші а якесь юрій сміт пише що я призиваю до бунтів. або воно не в темі. аби строчити. або десь в долі. і таких, дохреніще.
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25.11.2021 12:49 Відповісти
борьбу с последствиями COVID-19

Это зе-упыри будут латать дороги на кладбища, которые уже поизносились от похоронных процессий за год зеленого ковидомора.
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25.11.2021 10:48 Відповісти
клоун з жидорвою---(відкриваемо велику крадіжку)
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25.11.2021 10:52 Відповісти
Ну да...ну да....
асфальтоукладчики вже прогрівають, відкати вже розписані по конвертам 😀
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25.11.2021 11:01 Відповісти
Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19
на прожор
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25.11.2021 11:03 Відповісти
Опять зелёное ворье бабло растащит по карманам(
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25.11.2021 11:10 Відповісти
транш МВФ направят.-Мой знакомый мальчуган Снят на этой карточке.У него большой карман Спереди на фартучке. Все, что Беня ни найдет, Он в карман к себе кладет.
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25.11.2021 11:14 Відповісти
А нищих пенсов накормить не хочете?Или это не кошерно?
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25.11.2021 11:26 Відповісти
Порозсовуєте по своїх кишенях! Самому чеснонеберущому найбільше! І не вдавить вас нікчеми?
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25.11.2021 11:36 Відповісти
Пардон, на Велику стабільність та на Велику боротьбу
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25.11.2021 11:44 Відповісти
тобто викинуть на утримання курсу гравні. допрацювалися зелохи?
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25.11.2021 12:13 Відповісти
Ура!Дорог будет больше!Асфальт будет толще! А Зеленский и компания станут богаче!
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25.11.2021 12:37 Відповісти
А чому не на дороги!?
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25.11.2021 12:50 Відповісти
Короче транш пойдет в НИКУДА. Тоесть в карманы тем кто его делит и тем кто его выдавал. А так же самым бедным по мнению МВФ судьям, прокурорам и тд. под предлогом судебной рехвормы. Уже 30 лет рехвормируют судебную рехворму и олигархов. Может пора уже рехвормировать самые бедные слои населения?
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25.11.2021 13:11 Відповісти
 
 