Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський

"Слуга народу" ошукала надії громадян України.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Скажімо так, два роки тому, інформаційну політику фракції та партії СН треба було доручити та підпорядкувати Дубінському. Людині, яка цим займалася професійно та успішно все життя. ... А ідеологію треба було сформулювати і теж комусь доручити. Але обрали інший шлях, інформполітику - бездарним ноунеймам, Дубінського виключити з фракції за розгром у Битві при Калці 1223 року, інших мотивацій так і не почув, а ідеологію замінили пафосними гаслами", - заявив "слуга народу".

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"Результат перевершив усі очікування, більш того, сподівання громадян були настільки великі, що відтягнули гірке розчарування на два роки. Але й вони скінчилися. А немає нічого страшнішого, ніж ошукані надії громадян", - підсумував він.