Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" ошукала надії громадян України.
Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.
"Скажімо так, два роки тому, інформаційну політику фракції та партії СН треба було доручити та підпорядкувати Дубінському. Людині, яка цим займалася професійно та успішно все життя. ... А ідеологію треба було сформулювати і теж комусь доручити. Але обрали інший шлях, інформполітику - бездарним ноунеймам, Дубінського виключити з фракції за розгром у Битві при Калці 1223 року, інших мотивацій так і не почув, а ідеологію замінили пафосними гаслами", - заявив "слуга народу".
"Результат перевершив усі очікування, більш того, сподівання громадян були настільки великі, що відтягнули гірке розчарування на два роки. Але й вони скінчилися. А немає нічого страшнішого, ніж ошукані надії громадян", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Обоє жк!
- со слугами он готов завязывать
- готов предложить свои услуги другим...
нет ли покупателя на горизонте?
- он не просто раше-совко-ватан, а ярый украинофоб - все другие ему в этом уступают..
Все они - КоломойСКИЕ, ЗеленСКИЕ, БужанСКИЕ, ДубинСКИЕ и т.п. одна плесень.
Поэтому, никакого разочарования нет. Изначальные 45% это инерция пиар-кампании, а не надежды.
Вова держит свои ±25%. Чуть меньше будет телепаться и у слуг до самых выборов. Это лидирующие позиции! Пусть и с минимальным отрывом.
Бужанский понимает, что следующая фракция слуг будет гораздо меньшей нынешней. Места ему явно не найдётся. Вот и встал в очередь из желающих похайпить на волне антиЗе. В ОПЗЖ его тоже не возьмут. Может к разумкову?
Все нормальные люди другого от осла и его зеленого стада и не ожидали...
Це не зеленським, це мудрому наріду діагноз
Я уже не говорю о "подвигах" клоуна до 2019 года.
Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра. Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого... Где там коррупция? Покажи! Где доказательства? А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств...
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка. Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо. Он - уважаемый человек! Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом... Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко!
Алёна Яхно
Зебіли! Вас можна мазелтоф! Навіть ця істота вже почала щось підозрювати!