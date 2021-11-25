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Новини Політика України
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Слуга народу (2121) Дубінський Олександр (350) Бужанський (95)

Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Надії громадян були великі та відтягнули розчарування на два роки, - "слуга народу" Бужанський

"Слуга народу" ошукала надії громадян України.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Скажімо так, два роки тому, інформаційну політику фракції та партії СН треба було доручити та підпорядкувати Дубінському. Людині, яка цим займалася професійно та успішно все життя. ... А ідеологію треба було сформулювати і теж комусь доручити. Але обрали інший шлях, інформполітику - бездарним ноунеймам, Дубінського виключити з фракції за розгром у Битві при Калці 1223 року, інших мотивацій так і не почув, а ідеологію замінили пафосними гаслами", - заявив "слуга народу".

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"Результат перевершив усі очікування, більш того, сподівання громадян були настільки великі, що відтягнули гірке розчарування на два роки. Але й вони скінчилися. А немає нічого страшнішого, ніж ошукані надії громадян", - підсумував він.

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Топ коментарі
+59
Для мене Бужанський таке саме воно як і Зелебенський!
Обоє жк!
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25.11.2021 10:41
+54
Ще одна ватна гнида засмерділа!
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25.11.2021 10:42
+47
То есть он недоволен тем, как именно "слуги" лапшу на уши вешают, мол, можно было тонко технично это делать.
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25.11.2021 10:41
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Для мене Бужанський таке саме воно як і Зелебенський!
Обоє жк!
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25.11.2021 10:41 Відповісти
Но здесь его цитируют!
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25.11.2021 13:30 Відповісти
Бужанський - це філіал зажопів ***** в прислузі уродів. І не один він такий там.
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25.11.2021 14:06 Відповісти
100000%
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25.11.2021 17:48 Відповісти
Ну бужанский с дубинским н@**@ли бы з**обиков. Что бы от этого изменилось?
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25.11.2021 10:41 Відповісти
он ведет к тому, что
- со слугами он готов завязывать
- готов предложить свои услуги другим...

нет ли покупателя на горизонте?
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25.11.2021 14:41 Відповісти
То есть он недоволен тем, как именно "слуги" лапшу на уши вешают, мол, можно было тонко технично это делать.
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25.11.2021 10:41 Відповісти
именно это он и сказал) попутно накинув на вентилятор зеленым) видать порешал свою судьба на дальнейшее и уже не боится ермака)
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25.11.2021 11:38 Відповісти
Ще одна ватна гнида засмерділа!
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25.11.2021 10:42 Відповісти
цензор опускается до цитирования телег а-ля бузина?
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25.11.2021 10:58 Відповісти
Та вроде ничо, вчера пейсали, что 25% зебилов готовы повторить
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25.11.2021 10:42 Відповісти
Можно было так долго не говорить,а сказать просто : " Мы обосрались ! "
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25.11.2021 10:43 Відповісти
Такая жек мразь, как и все зеленые.
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25.11.2021 10:44 Відповісти
бужанский это мразь отборная - выделяется этим даже среди других мразей Зе-команды
- он не просто раше-совко-ватан, а ярый украинофоб - все другие ему в этом уступают..
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25.11.2021 10:52 Відповісти
Еще одно зеленое пресмыкающиеся заквакало.
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25.11.2021 10:45 Відповісти
У умственно отсталых громадян.
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25.11.2021 10:46 Відповісти
Цей негідник украінофоб і його друг дубіна це слуги диявола ,це вже дно слуг ,горіть в пеклі разом з господарем Бенею.
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25.11.2021 10:48 Відповісти
Бужанский завжди був гнідою, як і Зєля.
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25.11.2021 10:48 Відповісти
Он хочет сказать, что если бы информационную политику поручили дубинскому, то народ был бы счастлив слугами урода?
Все они - КоломойСКИЕ, ЗеленСКИЕ, БужанСКИЕ, ДубинСКИЕ и т.п. одна плесень.
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25.11.2021 10:52 Відповісти
сионисты что ли?
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25.11.2021 10:54 Відповісти
Шефіри, Міндічі, Арахамії...
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25.11.2021 11:07 Відповісти
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25.11.2021 10:55 Відповісти
та у популистов инакше и бути не могло.
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25.11.2021 10:55 Відповісти
все по принципу сериала, не делать хорошо, а показывать сказочку
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25.11.2021 10:56 Відповісти
Железная логика у зебила) Надежды оказались обманутыми потому что информационную политику не правильно вели))) Если бы ее вел дубинский, то никто бы и не узнал как они обосрались))) Зебилы, что с них возьмешь)))
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25.11.2021 10:57 Відповісти
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25.11.2021 10:59 Відповісти
Бужанский, после политической аннигиляции "Слуг урода" вы, вместе с Дубиной, будете работать над идеолгией ЗАЖОП или другого маргинального пророссийско-совкодрочерского проекта! Там ты себя обретешь, аминь!
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25.11.2021 11:01 Відповісти
Чё за придурок стонет?
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25.11.2021 11:03 Відповісти
Тридцать лет идеологии, одна болтовня, может хватит уже? Идиоты.
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25.11.2021 11:04 Відповісти
Слуги подонков начали жрать друг друга всерьез.И это не может не радовать. А этот *умник*,борбец з мовою, заслуживает особого,персонального черенка от лопаты.
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25.11.2021 11:07 Відповісти
Не было никаких особых надежд на слуг. Голосовали граждана за винегрет из ноунеймов только потому, что под брендом Зе. И Саня «собачий рот» Дубинский ситуации точно не исправил бы.
Поэтому, никакого разочарования нет. Изначальные 45% это инерция пиар-кампании, а не надежды.
Вова держит свои ±25%. Чуть меньше будет телепаться и у слуг до самых выборов. Это лидирующие позиции! Пусть и с минимальным отрывом.
Бужанский понимает, что следующая фракция слуг будет гораздо меньшей нынешней. Места ему явно не найдётся. Вот и встал в очередь из желающих похайпить на волне антиЗе. В ОПЗЖ его тоже не возьмут. Может к разумкову?
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25.11.2021 11:08 Відповісти
Писеець... Воно ще за Дубінського мазу тягне....
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25.11.2021 11:09 Відповісти
Еще раз повторюсь. В партии Слуга Урода подавляющее большинство моральные уроды и конченные скоты, которых даже в ЖОПОблоке еще нужно постараться поискать.
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25.11.2021 11:10 Відповісти
украинофоб из обезьянника Коломойского.Член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (!): "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни/"Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику/"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания/"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст.
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25.11.2021 11:10 Відповісти
когда подонок без суда объявляет Граждан виновными и отправляет гнить в тюрьму это просто очарование
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25.11.2021 11:11 Відповісти
бужанський ещё та гнида
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25.11.2021 11:12 Відповісти
Даже не знаю что больше претендует на премию Дарвина, проголосовать за клоуна или надеяться что такие как Арахамии, Дубинские и т.д. изменят их жизнь в лучшую сторону...
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25.11.2021 11:12 Відповісти
Приплел собаку дермоеда к надеждам граждан, вот так и рождаються манипуляции
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25.11.2021 11:12 Відповісти
Ось і ще один "слуга" міняє годівницю. Наче він цього не знав коли вступав до партії.
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25.11.2021 11:13 Відповісти
Случилось все то...что и должно было случится...
Все нормальные люди другого от осла и его зеленого стада и не ожидали...
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25.11.2021 11:21 Відповісти
це той українофоб бужанський, що пересувається лише у супроводі потужної охорони?
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25.11.2021 11:23 Відповісти
покладать надії на тупорилого клоуна з рукой коломойші в задниці?)))))
Це не зеленським, це мудрому наріду діагноз
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25.11.2021 11:24 Відповісти
Откровения от "комсомольской правды"

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25.11.2021 11:25 Відповісти
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25.11.2021 11:26 Відповісти
Скабеева что думает по этому поводу?
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25.11.2021 11:43 Відповісти
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25.11.2021 11:54 Відповісти
палят своего резидента
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25.11.2021 12:44 Відповісти
русскай ізик подають тільки у вигляді заливного...
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25.11.2021 11:28 Відповісти
Не ну так удивляется народ, как же так Зе обманул их ожидания!А что ,до презеденства это был великий патриот Украины? Что оно сделало чтобы стать президентом,облило болотом человека ,который восстановил армию, дал украинскому статус государственного и украинской церкви афтокефалию? И вот пришел клоун...,уже на стадионе весь этот цирк с анализами и дешевое пиар- шоу показало ,что перед нами болтун и ничтожество?Уже после этого голосовать за клоуна могли только люди с развитием 7 летнего ребенка.
Я уже не говорю о "подвигах" клоуна до 2019 года.
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25.11.2021 11:38 Відповісти
++++++++++++++++++!
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25.11.2021 16:52 Відповісти
Ви вже в 2019 році, коли брехали направо і наліво знищіли всі надії...А дурні повелися
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25.11.2021 11:38 Відповісти
--Стежу за виступами цього ЗЕ--пелихастика : ще той україножер...Та коли він підступно бреше на ЗЕ--песиголівця--- нападає нервовий тік /кліпки очей : кліп--кліп--кліп.../ Бог шельму .завжди . мітить ...
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25.11.2021 11:42 Відповісти
Питання!!! Чому новини та інфа на цензорі так відрізняється від новин BBC, CNN, France-Presse і т.д?
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25.11.2021 11:47 Відповісти
Что это чучело несёт. А ты **** кто, не слуга , не из их шайки.
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25.11.2021 11:56 Відповісти
было поручить и подчинить Дубинскому. /"Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана"/"Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх/ В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту. /Для защиты украинцев от бужанских, дубинских, куницких Рада должна принять закон о противодействии украинофобии.
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25.11.2021 11:56 Відповісти
Цей зброд ще й намагається зробити вигляд розумного.
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25.11.2021 11:58 Відповісти
Надеятся во время войны на клоунов и КО - это идиотизм!
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25.11.2021 12:00 Відповісти
ЗЕлябоб, ты себя пожалей

Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра. Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого... Где там коррупция? Покажи! Где доказательства? А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств...
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка. Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо. Он - уважаемый человек! Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом... Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко!
Алёна Яхно
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25.11.2021 12:10 Відповісти
+++++++++++++++++++!!!!!!!
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25.11.2021 16:56 Відповісти
Чекаємо, коли Бужанський "перескочить" зі "слуг" до любимого йому проросійського жопоблоку
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25.11.2021 12:11 Відповісти
А как это животное вообще попало в Раду?
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25.11.2021 12:31 Відповісти
Комедия,клоуны на чистом глазу уверены - их главная ошибка это неумелая пропаганда,дуба все разрулил бы.
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25.11.2021 12:37 Відповісти
Бужанский токой же пророссийский ******* как и шуфрич, только более подлый и злой!!!
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25.11.2021 12:51 Відповісти
Ні, буженіна відрізняється від шухрича тим, що ще жодного разу не було одзвіжжене! Нажаль.
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25.11.2021 14:42 Відповісти
обманутими є ті які хотіли бути обманутими.
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25.11.2021 13:00 Відповісти
Ще один Гордон енд Комаровський. Як казав Ося Бендер "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели" Впереди ожидаются другие "чудные откровеннья".
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25.11.2021 13:08 Відповісти
Записки сумасшедшего буженины из зельоного дурдома имени бабы бэни!
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25.11.2021 14:24 Відповісти
Дайте їм салом!

Зебіли! Вас можна мазелтоф! Навіть ця істота вже почала щось підозрювати!
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25.11.2021 14:53 Відповісти
 
 