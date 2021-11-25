СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала у Луганській області спробу контрабандного вивезення пороху за кордон. Зловмисники намагалися переправити до РФ майже 20 кг вибухової речовини під виглядом тонера для принтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Небезпечний "товар" перевозили рейсовим мікроавтобусом серед особистих речей пасажирів.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали транспортний засіб на пункті пропуску "Мілове".

За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав "багаж" від керівника транспортної компанії. Перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній із автозаправних станцій на території Ростовської області РФ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності її організаторів.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Державної митної служби та за процесуального керівництва прокуратури.





Фото: сайт СБУ