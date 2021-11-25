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Луганщина (1510) СБУ (5034)

СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ заблокувала у Луганській області спробу контрабандного вивезення пороху за кордон. Зловмисники намагалися переправити до РФ майже 20 кг вибухової речовини під виглядом тонера для принтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Небезпечний "товар" перевозили рейсовим мікроавтобусом серед особистих речей пасажирів.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали транспортний засіб на пункті пропуску "Мілове".

За попередніми даними слідства, водій автобуса отримав "багаж" від керівника транспортної компанії. Перевізник мав передати небезпечну речовину замовнику на одній із автозаправних станцій на території Ростовської області РФ.

СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 01

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності її організаторів.

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Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Державної митної служби та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 02
СБУ ліквідувала на Луганщині канал контрабанди пороху до РФ: майже 20 кг речовини перевозили у пасажирському мікроавтобусі 03
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі
+4
У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
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25.11.2021 12:22
+2
кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
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25.11.2021 11:27
+2
Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
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25.11.2021 11:39
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кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
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25.11.2021 11:27 Відповісти
Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
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25.11.2021 11:39 Відповісти
Порох не зможе цим каналом подорожувати у ліпецк?
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25.11.2021 13:22 Відповісти
Хорошая новость, будем надеяться, шо к власти в Германии ппишли антифашисты и антикоммунмсты, но наш комуняка успел оизнуть б/у комсомолку меркельшу и нагоадил тетку высшей наградой.
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25.11.2021 11:27 Відповісти
20 килограмм?
Ну просто АФИГЕННЫЕ ОБЪЕМЫ!
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25.11.2021 11:29 Відповісти
это был отвлекающий маневр - 20 кг поймали и отчитались, а канал на 20 тонн живее всех живых...
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25.11.2021 11:58 Відповісти
Питання для чого???? Напевно везли ,щоб вчинити якусь добру справу)) наприклад- відправити енну кількість кацапів в ад.😃
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25.11.2021 11:37 Відповісти
У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
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25.11.2021 12:22 Відповісти
Вы там с порохом поосторжней, а то тут у многих сердце ёкнуло
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25.11.2021 12:34 Відповісти
Банки сфотографировали и показали, а что внутри, никто не знает...
И как можно верить, что там порох?
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25.11.2021 12:37 Відповісти
Судячи по "чорноті" всередині банок - там взагалі може буть "димний" мисливський порох (порохи піроксилінові - сірозеленого відтінку) Так "димарем" стріляли ще козаки під Хотином - у 16 столітті! Його зараз і мисливці майже не використовують!
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25.11.2021 12:53 Відповісти
У нас да, а в Штатах есть особо упоротые -
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25.11.2021 13:15 Відповісти
Та я ж нічого "проти" не маю! У свій час (коли був "напряг" з патронами папковими і пластиковими гільзами і капсулями "Жевело") я купив пачку латунних гільз під "Центробой" і пачку "димаря" - підсипав трошки під капсуль бо "Центробой" давав слабкий "факел" і були "осічки" - "Сокол" бездимний не загорявся До цих пір грамів 200 ще лежить з тих пір!
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25.11.2021 13:24 Відповісти
Так то понятно, но у них интересен подход, они поощряют охоту с такими карамультуками. Там тебе и продлённый сезон охоты, и лицензии на отстрел пожирней. Они считают это более спортивным, чем валить зверьё из, условно, гатлингов
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25.11.2021 14:28 Відповісти
Мені один потомок емігрантів наших (громадянин Франції) казав що полювання у Франції - дороге задоволення і мисливці гордяться тим що вони можуть собі дозволить пополювать у "престихному" мисливському господарстві (це як купить собі якийсь аксесуар у "бутіку" на Бродвеї - вартість вища але ціниться те що куплений він у "елітному" закладі) А наша "еліта" "за копійку вдавиться" - стараються побраконьєрить "на халяву"
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25.11.2021 14:47 Відповісти
та нахрина кацапам наш порох, це просто смішно.
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25.11.2021 14:40 Відповісти
20 кг пороха это уровень участкового а не сбУ
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25.11.2021 18:57 Відповісти
 
 