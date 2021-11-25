Новий уряд ФРН в коаліційній угоді кардинально змінив риторику щодо Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "Європейської правди".
"Угода 2017 року показувала, наскільки багато в уряді Меркель лишалося міфів про відновлення "нормальності" російського керівництва; зараз їх немає", - йдеться у матеріалі.
Зокрема, чотири роки тому угода говорила про "зацікавленість у добрих відносинах та близькій співпраці з РФ для захисту миру", про те, що Німеччина хоче "разом з Росією гарантувати мир в Європі", пропонувала Москві рухатися до "спільної економічної зони від Лісабона до Владивостока" і ставила як мету всієї політики Німеччини щодо Росії "повернення до взаємної довіри та мирного балансу інтересів".
У новій коаліційній угоді немає подібних висловів. Хоча риторика досі є мирною, вона кардинально змінилася.
Тепер угода називає Москву не партнером і не потенційним партнером, а лише констатує, що "Росія є вважливим політичним гравцем", з яким Німеччина прагне "стабільних відносин" та готова до "конструктивного діалогу".
Будь ласка, зачекайте...
Але натяки були....
Срашка й війну розв'язала щоб в Україні не почали розвиватися й добувати газ , тим самим створити конкуренцію московитам, а газу в Україні є багато його тільки не видобувають бо країною керували срашкінські холуї.
Вменяемый имеет несколько источников поставки и это является страховкой от злоупотреблений поставщика и заодно конкуренцию поставщиков ! И немцы это знают...
А раз зная поступали так как поступали.. - это способ осознанно играть на стороне кацапов !
Напиши нормальною мовою тоді поспілкуємось.
Тільки банити можуть за думку котра неспівпадає з їхньою.
UPD. Вже неодноразово чув, наприклад, як наші притомні(!) політики називають "Грузію" їх справжньою історичною назвою - Сакартвело...
Це ми - живучи з поляками в одній державі засвоїли їх назву представників "германських" племен : не розуміючи мови слов"ян при спілкуванні вони здебільшого мовчали і їх назвали "німими" "німаками" А вже українці принесли це польське слово московитам - вперше згадане було при Івані Грозному Тоді "німцями" там називали будь-якого "європейця"
Муйло...тю, сцарь в канун Первой мировой войны сделал предъяву на Балканы, где Сербии обещал быть страной номер один на балканском регионе. Также сцарь имел виды на Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, в составе лаптеунтии... Сейчас шо-та изменилось? Sure, все по-прежнему... Отже вооружаемся , вооружаемся и еще раз вооружаемся. Амеры, японцы, Китайцы тоже ожидают слушноi години, когда кремлядь подпишет себе смертный приговор.
бо "глибоке занепокоєння" і "занепокоєння" це теж зміна риторики, а от по діях нічого не змінюється
Мета у колективного Заходу має бути одна -- руйнування недоімперії та розбудова на її теренах нормальних держав.