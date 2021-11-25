УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54339 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3135 46
МВФ (829) альтернативна енергетика (94)

МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" на тлі скандалу з блокуванням платежів щодо єврооблігацій

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" на тлі скандалу з блокуванням платежів щодо єврооблігацій

Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року та забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року .


Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст меморандуму.


"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємось ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії та запобігти накопиченню боргу в майбутньому", – йдеться у тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику мід Україною та МВФ за програмою stand-by.


Згідно з новими кількісними критеріями, Україна має забезпечити відсутність боргів перед відновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року та кінець березня 2022 року.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ. Борг становить 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 27%.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
МВФ поддерживает мародерство - то требует оплатить зеленоэнергетическую аферу, то требует не обкладывать налогом вывозимый капитал. Организация для дойки балла, а не развития страны.
показати весь коментар
25.11.2021 11:51
+3
Посмотрел бы я ,где ты был бы без этого бабла. Зарплаты были бы по 100 долларов.
показати весь коментар
25.11.2021 11:59
+3
купи панелей на 10 000 кВт поставь на крыше своей обоссаной хрущевки, и зарабатывай! кто тебе не дает!
показати весь коментар
25.11.2021 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як виплати ? про що вони? тут днюха у Єрмака була - немає грошей
показати весь коментар
25.11.2021 11:37 Відповісти
Почему о ДТЭКе не упомянули?
показати весь коментар
25.11.2021 13:25 Відповісти
Можно узнать кто пишет эти дебильные статьи : "МВФ обязал"?
Автор, убей себя от стену - МВФ это НЕ полиция, НЕ налоговая и НЕ суд!
МВФ никого никогда НЕ обязывает, максимум советует!
А в данном случае Ахметке платить, который должен Украине 2 млрд. за транзит электроэнергии МВФ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ В СТРАШНОМ СНЕ!
показати весь коментар
25.11.2021 13:53 Відповісти
Что-же вы такой сердобольный? За МВФ он заступился. Ну пусть посоветовал, типа на тебе евриков малость, но мы советуем расчитаться с "зелеными", но не с "ЗЕлеными" - не перепутай Кутузов, а то в следующий раз бабла вообще не увидишь. Это наш, так сказать, дружественный тебе совет.))) Так типа?
показати весь коментар
25.11.2021 19:47 Відповісти
Да тебе брешут про страшное МВФ, которое что-то требует уже который год! И брешут нанятіе олигархами "эксперды", когда хотят тебя раздеть до трусов!
А ты это хаваешь как последний лох!
показати весь коментар
02.12.2021 17:57 Відповісти
Ну да, а там и себе что-то капнуть надо на офшорный счёт. Он же сам себя не пополнит. Некогда деньги выплачивать
показати весь коментар
25.11.2021 17:16 Відповісти
Лучше бандючку донецкому денюжку отдать? У которого долг перед бюджетом 2 млрд. за транспортировку электроэнергии и которые он не собирается оплачивать?
Не хватает ему на кокаин и дворец в Европе? Самый бедный?
показати весь коментар
02.12.2021 18:02 Відповісти
Каждому зелёному "инвестору" по бульдозеру на поле.
показати весь коментар
25.11.2021 11:40 Відповісти
Каждому зелёному "инвестору" по няні і соску з зеленими соплями ...
показати весь коментар
25.11.2021 12:33 Відповісти
И сидит такой дядя-инвестор с деньгами и думает - хрена с два я заведу сюда свои деньги. Потому что тут ни законов, ни правил, ни здравого смысла.
показати весь коментар
25.11.2021 17:17 Відповісти
Дядя Ахметов сидит, бедный, обворованный украинцами и плачет ))
Сразу как представил эту картину - захотелось его обнять, пожалеть и прослезится!
показати весь коментар
02.12.2021 18:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
МВФ поддерживает мародерство - то требует оплатить зеленоэнергетическую аферу, то требует не обкладывать налогом вывозимый капитал. Организация для дойки балла, а не развития страны.
показати весь коментар
25.11.2021 11:51 Відповісти
Посмотрел бы я ,где ты был бы без этого бабла. Зарплаты были бы по 100 долларов.
показати весь коментар
25.11.2021 11:59 Відповісти
То пан ахметов благодетель Украины?
показати весь коментар
25.11.2021 12:05 Відповісти
купи панелей на 10 000 кВт поставь на крыше своей обоссаной хрущевки, и зарабатывай! кто тебе не дает!
показати весь коментар
25.11.2021 12:07 Відповісти
Тебе не повезло жить в обоссаной хрущевке? Сочувствую. У меня дом недалеко от Киева, общей площадью 289 метров. Мне не нужна халява, я достаточно зарабатываю, и тебе желаю.
показати весь коментар
25.11.2021 14:19 Відповісти
На 10 000 кВТ у обоссаной хрущевки крыши для панелей не хватит. Вы либо в мощностях опечатались, либо малость не в теме. Да и не купит он такого оборудования - бабла не хватит на такую мощность.)))
показати весь коментар
25.11.2021 19:51 Відповісти
Ахметов пользуется ситуацией коррупционной власти.
показати весь коментар
25.11.2021 12:12 Відповісти
А шо, типа если Ахметов, то его можно кинуть на бабки - а шо, это ж Ахметов, пофиг? Та не, в глазах МВФ оно несколько иначе выглядит, ага. Есть законное основание прижать - конечно, почему нет. А кидать постоянно кого-то на бабки, прикрываясь борьбой с олигархами, это уже даже не смешно. Вон американского фермера наш агроминистр довёл что тот киллера нанял. Тоже с олигархами боролся?
показати весь коментар
25.11.2021 17:19 Відповісти
Да, он нас кидает, почему его не кинуть?
показати весь коментар
25.11.2021 20:34 Відповісти
Пример страны, которая с деньгами МВФ стала успешной?
показати весь коментар
25.11.2021 12:25 Відповісти
Britanija
показати весь коментар
25.11.2021 12:28 Відповісти
1
США
28 308 555
20 мая 2021
84 956
149

2
Китай
16 250 630
08 aвгуста 2020
11 501
115

3
Европейский союз
14 259 517
31 декабря 2018
27 830
80

4
Япония
13 504 017
15 октября 2019
76 879
295

5
Великобритания
2 681 230
15 октября 2019
119 000
108

6
Германия
2 557 112
15 октября 2019
31 398
71

7
Нидерланды
515 377
15 октября 2019
29 997
64

8
Франция
6 266 150
31 октября 2019
32 000
98

9
Италия
3 160 346
15 октября 2019
52 669
144

10
Люксембург
16 141
15 октября 2019
25 966
36

11
Испания
1 849 557
15 октября 2019
48 089
97

12
Швейцария
1 844 780
15 октября 2019
191 527
27

13
показати весь коментар
25.11.2021 13:14 Відповісти
Ты хочешь сказать что сейчас зарплаты больше чем 100 долларов в Украине? Зарплаты увеличились только на бумаге из за возросшей в разы инфляции и цен. Сейчас на $1000 прожить нормально не возможно уже не говорю скопить на авто или жилье.
показати весь коментар
25.11.2021 13:05 Відповісти
дуже грубо кажучи, з цими грошима мін зп не 100, а 200 доларів (насправді ні, тому що у нас зп в гривняхе), а інфляція гривні з'їсть усі ті вливання.
показати весь коментар
25.11.2021 13:52 Відповісти
«Красная Симфония» (Революция под рентгеном)
Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского
Впервые была издана в 1949 году в Испании под названием "Simfonia en Rojo Major"

"Единственная цель осмысленной борьбы в экономической сфере - это работать меньше, а получать больше. И массы настолько тупы, что они не понимают, что если они добиваются повышения зарплаты, то растут цены, то есть массы сами стимулируют инфляцию, которая сводит на нет, всё что они выпросили и даже ухудшает положение. И даже если правительство ограничит рост цен, ничего не поможет, получается один порочный круг: забастовка, голод, инфляция, голод..."
показати весь коментар
25.11.2021 13:53 Відповісти
МВФ это обычная финансовая структура, которая дает дешевые кредиты, но хочет, чтобы деньги ей вернули, если страна правильно распоряжается деньгами, то МВФ не выдвигает серьезных требований, а если нет, то требования ужесточаться, ты пойми им насрать на то, что там внутри страны, они дают дешевые деньги и хотят их получить обратно, а если в правительстве сидят мародеры и подонки, то это уже проблема избирателей, которые насмотревшись телевизоры выбирают клоунов. Не нравиться МВФ, который дает вредит под 1-2%, да пожалуйста, иди бери у других структур под 10-15%, и то не факт, что тебе кто-о деньги даст.
показати весь коментар
25.11.2021 12:34 Відповісти
Мвф не обычная финансовая структура, в обмен на дешёвые кредиты она требует выполнения её условий, которые разрушают государство и загоняют в кабалу население на много поколений вперёд.
показати весь коментар
25.11.2021 14:00 Відповісти
Эти условия, к вашему сведению, выдумывают уже наши проныры. Это с ящиков вам преподносят как условия, а на самом деле это рекомендации, выполнив которые, страна сможет вернуть долги с процентами. Наши правительства еще умудряются как-то петлять. возвращая долги по обязательствам, но с каждым новым управдомом это становится делать все труднее. Опасаюсь, что у Зеленского может не получиться пропетлять или у нас, ведь нам тоже перекрывают горло.
показати весь коментар
25.11.2021 19:57 Відповісти
Это сильно недешёвые кредиты на очень жёстких условиях. Причём транши такие маленькие, что они нам уже и погоды не делают.
показати весь коментар
25.11.2021 17:20 Відповісти
А не слишком ли много всего МФВ обязал зделать за несчастный кредит без которого можно было и обойтись.
показати весь коментар
25.11.2021 12:03 Відповісти
Янукович ,с Ахметкой и братами Клюевыми приняли кабальный закон под себя.Теперь Украинцы расплачиваются.Разбалансировано все олигархами и их засранцами.
показати весь коментар
25.11.2021 12:10 Відповісти
того не можна робити
Ігор Валєріч нє вєлят
показати весь коментар
25.11.2021 12:11 Відповісти
а текст меморандуму де ?
показати весь коментар
25.11.2021 12:24 Відповісти
Po danim "Wind Europe" eto vertruvki Ukraina na 1 meste v Evrope po zakazu na izgotovlenije vetruvek.Eto v etom godu 3 cetvert danyje Evrope
показати весь коментар
25.11.2021 12:25 Відповісти
Ахметка еще и МВФ сюда приплел. Гудок, акстись, МВФ уже кредиты перечислил хоть как ты не старался обосрать и напакостить Украине. Так что цепляй себе на спину свои ветряки и солнечные панели и ****здуй на Рашку к своим хозяевам и Януковощу.
показати весь коментар
25.11.2021 13:01 Відповісти
погасить долги.-Долги отдают только трусы.
показати весь коментар
25.11.2021 13:19 Відповісти
Читаю тут деяких Ігоаовичів - і потухаю: тобто брати гроші у інвесторів саме на погашення заборгованості перед "зеленою" енергетикою - то добре, а от витратити їх за призначенням - погано. Краще нехай інші зелені (без лапок) їх на квартири/машини/яхти власні пустять і в офшори виведуть. Нє? Ці зебіли мені нагадують алкоголіків і наркоманів, які просять гроші на їжу, а витрачають на бухло і наркотики. Може то так і є? 🤔
показати весь коментар
25.11.2021 14:08 Відповісти
Уважаемый Юрий Бутусов, Вы по пути с Ренатом Леонидовичем только по теме "вагнеровцов" или уже на полной занятости?
показати весь коментар
25.11.2021 14:23 Відповісти
Я понимаю что жизнь идет и все вокруг дорого, но тогда не надо было претендовать на истину и монополизировать правильное мнение по разным вопросам. Можно было остаться репортером и редактором и не залазить почти в политику. Очень жалко, но похоже что Вас пустили в разнос и топят Вашу репутацию в первом же скандале. Вы ее в 2014 быстро получили и обрели, но потеряете еще быстрее. Искренне жаль.
показати весь коментар
25.11.2021 14:28 Відповісти
А вы что думали? Зелёная энергетика это игрушка для богатых стран. Да в красивой упаковке, но нам она пока не по карману. И вы не поверите - многие другие штуки нам тоже не по карману. С другой стороны, слуга што там попутали и забыли, что есть обязательства, которые нарушать нельзя.
показати весь коментар
25.11.2021 17:15 Відповісти
Заруба на энергетическом рынке вполне ожидаема, ведь не зря по миру пошел гулять энергетический кризис. Кто-то на этом обогатится, но не мы, это уж точно. Спустя некоторое время мы все увидим утопичность и поспешность перехода на зеленую энергетику. Европа уже делает шаги вспять, обнародовав документы об "озеленении" атомной энергетики. пусть не полном, а частичном с соответствующими нормами, которые со временем можно будет смягчить. А мы как были обезьянами, неумело подражающими Западу, так лохами и останемся.
показати весь коментар
25.11.2021 20:02 Відповісти
 
 