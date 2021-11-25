МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" на тлі скандалу з блокуванням платежів щодо єврооблігацій

Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року та забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року .



Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст меморандуму.



"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємось ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії та запобігти накопиченню боргу в майбутньому", – йдеться у тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику мід Україною та МВФ за програмою stand-by.



Згідно з новими кількісними критеріями, Україна має забезпечити відсутність боргів перед відновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року та кінець березня 2022 року.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ. Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 27%.