МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" на тлі скандалу з блокуванням платежів щодо єврооблігацій
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року та забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року .
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст меморандуму.
"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємось ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії та запобігти накопиченню боргу в майбутньому", – йдеться у тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику мід Україною та МВФ за програмою stand-by.
Згідно з новими кількісними критеріями, Україна має забезпечити відсутність боргів перед відновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року та кінець березня 2022 року.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ. Борг становить 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 27%.
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Автор, убей себя от стену - МВФ это НЕ полиция, НЕ налоговая и НЕ суд!
МВФ никого никогда НЕ обязывает, максимум советует!
А в данном случае Ахметке платить, который должен Украине 2 млрд. за транзит электроэнергии МВФ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ В СТРАШНОМ СНЕ!
А ты это хаваешь как последний лох!
Не хватает ему на кокаин и дворец в Европе? Самый бедный?
Сразу как представил эту картину - захотелось его обнять, пожалеть и прослезится!
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Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского
Впервые была издана в 1949 году в Испании под названием "Simfonia en Rojo Major"
"Единственная цель осмысленной борьбы в экономической сфере - это работать меньше, а получать больше. И массы настолько тупы, что они не понимают, что если они добиваются повышения зарплаты, то растут цены, то есть массы сами стимулируют инфляцию, которая сводит на нет, всё что они выпросили и даже ухудшает положение. И даже если правительство ограничит рост цен, ничего не поможет, получается один порочный круг: забастовка, голод, инфляция, голод..."
Ігор Валєріч нє вєлят