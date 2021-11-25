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Шмигаль доручив Мінінфраструктури здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення: Вони мають стати більш доступними для людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шмигаль доручив Мінінфраструктури здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення: Вони мають стати більш доступними для людей

Авіаподорожі по Україні мають стати більш доступними для людей, оскільки це сприятиме розвитку внутрішнього туризму та стимулюватиме економіку.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень, інформує Цензор.НЕТ з  посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, в обговоренні взяли участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів Сергій Марченко, в. о. голови Державіаслужби Сергій Коршук та представники авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення в межах України.

"Під час наради було поінформовано, що на виконання закону України Уряд схвалив порядок використання 104 млн грн, передбачених у бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії COVID-19. Це рішення дозволить вітчизняним авіаперевізникам подати до 10 грудня цього року заявки Міністерству інфраструктури для отримання відповідних компенсацій", - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр підкреслив, що пандемія коронавірусу у світі суттєво вплинула на галузь авіаперевезень. І сьогодні, коли люди поступово повертаються до подорожей, важливо, щоб ціни на авіаквитки для них стали більш доступними.

Читайте також: Українські авіакомпанії нарівні з "Укрзалізницею" готові конкурувати за можливість оплати квитків із виплат вакцинованим громадянам, - Мінінфраструктури

"Уряд спільно з Офісом Президента та Верховною Радою шукав необхідні механізми підтримки, щоб люди могли дешево подорожувати літаком по Україні й розвивати внутрішній туризм. Це не лише про конкурентний ринок, але й про інвестиції в розвиток держави", — зазначив Денис Шмигаль.

За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання Міністерству інфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.

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Топ коментарі
+9
Это типа: Билеты дешевейте!
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25.11.2021 12:04
+5
Це блиа гений,гигант мысли!!!
Шмыгаль,а можна чобы солнце теплеее светило, ато холодновата ,блиааа !!!
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25.11.2021 12:22
+4
"А разве так можно?" А чЬО он молчит насчет цен на хлеб с электроэнергией?
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25.11.2021 12:15
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Это типа: Билеты дешевейте!
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25.11.2021 12:04 Відповісти
В то время когда топливо достигло космических цен! Билеты подешевеют! Бред))))
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25.11.2021 12:32 Відповісти
Тоді давай і сигарети по 3 гривні за пачку як було при вароффкі.
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25.11.2021 12:05 Відповісти
И только для вакцинированных Ляшком()))))
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25.11.2021 12:32 Відповісти
Лично!)
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25.11.2021 18:49 Відповісти
і доляр "па 8" !
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25.11.2021 14:01 Відповісти
..ну смешно же, чего не смеётесь?.. - этО - Украина! эпохи безбедности Зели Подзаборной и её зелёной гопоты..
понавыбыралы, дебилы..
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25.11.2021 12:05 Відповісти
Можете сфотографировать билеты внутренних перевозчиков. Скоро это будет единственный способ вспомнить, как они выглядели...
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25.11.2021 12:08 Відповісти
Не вийде,бо сертифікати дорогі,а без них жоден літак не вилетить.
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25.11.2021 12:13 Відповісти
"А разве так можно?" А чЬО он молчит насчет цен на хлеб с электроэнергией?
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25.11.2021 12:15 Відповісти
Человек не на своём месте просто,как и вся зелёная команда.
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25.11.2021 12:17 Відповісти
Це **** гений,гигант мысли!!!
Шмыгаль,а можна чобы солнце теплеее светило, ато холодновата ,****аа !!!
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25.11.2021 12:22 Відповісти
Чтобы солнышко светило,
Чтоб на всех его хватило,
Чтоб цвели в лугах цветы,
Чтоб дружили я и ты.
???
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25.11.2021 12:25 Відповісти
Тю, копайте глубже, мол , нам хлеба не надоть - работу давай, нам солнца не надо - нам партия светит...
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25.11.2021 12:43 Відповісти
хоч літаки не чіпайте!
що вони вам зробили?
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25.11.2021 12:24 Відповісти
Це значить: "Поступіться (збанкрутуйте) іде свій авіаперевізник."
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25.11.2021 12:25 Відповісти
Поезд стой!
Раз, два!......
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25.11.2021 12:26 Відповісти
Та самолёт же - тут надо до трёх считать!
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25.11.2021 14:38 Відповісти
опять бене будут возмещать из бюджета
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25.11.2021 12:30 Відповісти
Из Братиславы до Киева можно долететь за 20-30 евро.
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25.11.2021 12:37 Відповісти
Блин, не расстраивайте, бо постсовковым рейсом, с ниже городской канализации, к тому же за свой счет, сервисом , в обратную сторону - более стольника баксов.
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25.11.2021 12:47 Відповісти
В королевстве олигархов дёшево можно только пешком , за все остальные виды транспорта дерут денег как с миллионеров .
ТО ЧТО УКРАИНЦЫ МАЛО ЕЗДЯТ В ЕС - в интресах олигархов, т к украинцы так и остаются рабочими лошадями олигархов , не ведая как живут нормальные люди
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25.11.2021 13:10 Відповісти
безубыточность у лоукостов начинается с 40 евро за одного человека. Просто чем больше народу летит даже с дешевыми билетами -тем больше шансов окупить перелет за счет доп услуг.
Кстати, цены на билеты из Украины есть и по 20 евро в обе стороны, Италия например. Нужно только попасть на распродажу.
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25.11.2021 12:53 Відповісти
Подтверждаю, весной были билеты по 7,99 евро Киев-Милан (без багажа). Летом летал, были 16-24 евро
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25.11.2021 13:32 Відповісти
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25.11.2021 12:40 Відповісти
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25.11.2021 12:40 Відповісти
Беспринципное лицо, тока пиявкой присосаться.
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25.11.2021 12:45 Відповісти
Интересно какими методами будут снижать цены,ликвидацией нелепого ПДВ,недопущением воров до этой кормушки,недоплатой миллионерам из наглядовой рады,разумной политикой закупок или просто - цена,приказываю опуститься вниз!
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25.11.2021 12:45 Відповісти
А кто сказал, что цены будут действительно снижать?!! Для зе-ублюдков главное перднуть в лужу, чтобы лошары73% повелись на этот инфошум. Ведь, вчера был зашквар с вертолетами - сегодня нужно обязательно засцать уши лохам.
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25.11.2021 12:55 Відповісти
***** ж проти
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25.11.2021 12:53 Відповісти
На вертике МЧС можно будет полетать?
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25.11.2021 13:17 Відповісти
Ну вообщем вы поняли...
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25.11.2021 13:38 Відповісти
По зе-штуке за "койко-место"..
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25.11.2021 14:00 Відповісти
ЖД перевозки будут дешевле авиа?
Начали работать новые законы ЗЕ-физики.
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25.11.2021 14:30 Відповісти
Слетали к Андрюхе на днюху, на покупке билетов видать полиняли не слабо.
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25.11.2021 17:04 Відповісти
 
 