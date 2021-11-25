Шмигаль доручив Мінінфраструктури здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення: Вони мають стати більш доступними для людей
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Авіаподорожі по Україні мають стати більш доступними для людей, оскільки це сприятиме розвитку внутрішнього туризму та стимулюватиме економіку.
Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
Як зазначається, в обговоренні взяли участь міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів Сергій Марченко, в. о. голови Державіаслужби Сергій Коршук та представники авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення в межах України.
"Під час наради було поінформовано, що на виконання закону України Уряд схвалив порядок використання 104 млн грн, передбачених у бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії COVID-19. Це рішення дозволить вітчизняним авіаперевізникам подати до 10 грудня цього року заявки Міністерству інфраструктури для отримання відповідних компенсацій", - йдеться в повідомленні.
Прем’єр-міністр підкреслив, що пандемія коронавірусу у світі суттєво вплинула на галузь авіаперевезень. І сьогодні, коли люди поступово повертаються до подорожей, важливо, щоб ціни на авіаквитки для них стали більш доступними.
"Уряд спільно з Офісом Президента та Верховною Радою шукав необхідні механізми підтримки, щоб люди могли дешево подорожувати літаком по Україні й розвивати внутрішній туризм. Це не лише про конкурентний ринок, але й про інвестиції в розвиток держави", — зазначив Денис Шмигаль.
За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання Міністерству інфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.
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понавыбыралы, дебилы..
Шмыгаль,а можна чобы солнце теплеее светило, ато холодновата ,****аа !!!
Чтоб на всех его хватило,
Чтоб цвели в лугах цветы,
Чтоб дружили я и ты.
???
що вони вам зробили?
Раз, два!......
ТО ЧТО УКРАИНЦЫ МАЛО ЕЗДЯТ В ЕС - в интресах олигархов, т к украинцы так и остаются рабочими лошадями олигархов , не ведая как живут нормальные люди
Кстати, цены на билеты из Украины есть и по 20 евро в обе стороны, Италия например. Нужно только попасть на распродажу.
Начали работать новые законы ЗЕ-физики.