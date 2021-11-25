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Новини Політика України
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Гризлов (56) перемовини (1092) мінські угоди (1044) Тристороння контактна група (735) Гармаш (134) ОРДЛО (211)

"Схоже, Росія остаточно занурила Мінський процес у кому. Гризлов тупо бреше", - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Схоже, Росія остаточно занурила Мінський процес у кому. Гризлов тупо бреше", - Гармаш

Росія офіційно зняла із себе всі зобов'язання щодо Мінських угод та єдиним своїм завданням у ТКГ бачить нав'язування Україні діалогу з ОРДЛО, на який українська влада ніколи не піде.

Про це у фейсбуці написав представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, що Росія остаточно занурила Мінський процес у кому. Хоча російська делегація і вчора (на політичній робочій групі), і сьогодні була надзвичайно активною. Але активна, не в сенсі роботи з врегулювання конфлікту, а в сенсі заяв, що працювати в цьому напрямі Росія не буде, оскільки вона "не є стороною внутрішньоукраїнського конфлікту", - написав він.

Наприклад, як зазначив Гармаш, на переговорах у Тристоронньому форматі (ОБСЄ, Україна, Росія) керівник російської делегації у ТКГ Гризлов відмовився відповідати на запитання, що стосуються дій безпосередньо Російської Федерації: "Він відразу зажадав запросити своїх маріонеток з Донецька та Луганська, начебто вони можуть коментувати Указ Путіна про визнання товарів ОРДЛО, або невиконання Росією її зобов'язань щодо безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на окупованій Росією території України".

Також він додав, що РФ навіть відмовилася підтримати звернення до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб МКЧХ вивчив обставини загибелі в Макіївській колонії 37-річного громадянина України, який перебував у списках на обмін: "Тобто Гризлов проігнорував практично всі питання та пропозиції, які пролунали від України до Російської Федерації".

"Але якщо вони не хочуть чогось слухати, то це не означає, що ми не говоритимемо про це! Понад те, на чергову заяву Гризлова, що "сторонами конфлікту є Україна та ОРЛО та ОРДО", мабуть, вперше за мої півтора роки у ТКГ, я почув чітку заяву в.о. голови української делегації Андрія Костіна, що РОСІЯ Є СТОРОНОЮ КОНФЛІКТУ (!). Раніше дипломатично заявляли, що РФ – сторона ТКГ. Особисто для мене це дуже знаково, оскільки ми почали не тільки майстерно ставити запитання чи відповідати на них – ми почали розставляти крапки! Важливо позначати свою позицію! А як казав той самий Леонід Макарович: "найкраща переговорна позиція – це принципова". Потрібно сказати, Гризлов дещо здивувався від такої заяви: "така позиція не призведе до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту". Він навіть запропонував Костіну "порадитися зі своїм керівництвом..." щодо таких заяв", - розповів Гармаш.

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"Пане Гризлов, якби конфлікт був "внутрішньоукраїнським", то ми б і без вас у ньому розібралися! Без вашого втручання у наші "внутрішні" справи! Але тільки там не "шахтарі та трактористи", там російська зброя, російські паспорти, російські рублі та російські прапори", - підкреслив представник української делегації у ТКГ.

Також Гармаш зауважив, що ​​цинізм просто зашкалює: "Гризлов постійно цитує Мінські угоди, але того, що він цитує в їхніх текстах, якраз немає. Тобто глава російської делегації тупо бреше, знає, що ми знаємо, що він бреше, і це в Росії називається дипломатією?! Втім, яку позицію може займати Гризлов, якщо Путін тиждень тому чітко заявив: "У Мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися та не погодимося. Ми такими не є"! Я б посперечався із цим твердженням, безпосередньо апелюючи до Мінського Протоколу, але з ними сперечатися марно".

"Це глухий кут. По суті, Росія офіційно зняла з себе всі зобов'язання щодо Мінських угод та єдиним своїм завданням у ТКГ бачить нав'язування нам діалогу з ОРДЛО, на який ми ніколи не підемо! Принаймні, доки Москва завозить туди зброю, боєприпаси, "добровольців", "фахівців" та гроші. І поки що ділянка кордону на Донбасі контролюється одноосібно РФ…", - написав він.

Гармаш також зазначив, що похідним від цієї позиції Москви є блокування як політичних і військових переговорних процесів, так і гуманітарних: "Наприклад, учора представники ОРДЛО від Росії зірвали засідання робочої групи з гуманітарних питань. З приводу того, що представник України в підгрупі Галина Третьякова мала відлучитися, а її, відповідно до ноти МЗС України, замінила інша людина. І все! Тобто їм важливим є не вирішення питань обміну, розшуку безвісти зниклих, відкриття КПВВ, а те, щоб з ними спілкувався голова парламентського комітету, - їм важливий статус, те, що дає відчуття суб'єктності, а люди в їхньому рейтингу інтересів - на останньому місці".

"Не можна не сказати і про те, що маріонетки Москви прив'язали вирішення нагальних проблем населення до вимоги звільнити затриманого нами члена НЗФ Косяка. Вони не дають гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт, без яких страждають підконтрольні їм люди!

Більше того, навіть СММ ОБСЄ, якій практично повністю закрили маршрути пересування до ОРЛО, стала, за словами її керівника, "заручником відсутності механізму гарантій безпеки". Інакше кажучи, вимоги звільнення Косяка… Але при цьому вони ображаються, що СММ щось не фіксує і чогось не бачить. А як вона може бачити і фіксувати, якщо ви не даєте їй пересуватися?! Просто абсурд!

Єдиний позитив із усього цього, що досягнуто консенсусу щодо візиту до ОРДЛО інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Передбачається, що такий візит відбудеться "незабаром"", - резюмував представник української делегації у ТКГ.

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Топ коментарі
+23
Так уся лапатно-балалайна політика тримається на брехні...
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25.11.2021 12:11
+15
7 лет было достаточно для переезда всем желающим. забор и минные поля по периметру даунбасса, как на Кипре.
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25.11.2021 12:21
+13
Россия - брехливый варвар с хватательными рефлексами. Все что умеют - врать, искажать, очернять, убивать, насиловать, сжигать, давить, гадить. Как в своем сарае так и везде, куда ступит балалаечная косая нога тупого, недалекого, необразованного, управляемого телевизором орка!
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25.11.2021 12:22
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Так уся лапатно-балалайна політика тримається на брехні...
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25.11.2021 12:11 Відповісти
дивують тільки деякі дурні у владі та не тільки,які лапатнікам ще вірять...
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25.11.2021 12:24 Відповісти
ВРУТ ВСЕ !!!
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25.11.2021 23:55 Відповісти
А коли і кому московія говорила правду? На мій погляд цей брехливий варвар піде війною через наші окуповані території під прапорами "ДНР" і "ЛНР" пробивати коридор до Криму і одночасно відкинути нас від виходу до моря. Але малоросам це пох, вони цілу неділю святкували у своєму кодлі "днюху" резилента Є, який возив Зе на "контрольну зустріч" і отримання завдання до шефа ФСБ в Омані і сьогодні виконують ці отриманні завдання підсилившись татаровим, демченко і шурмою.
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25.11.2021 12:14 Відповісти
шаурмою
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25.11.2021 17:11 Відповісти
Как бы не больно, но надо забывать об этом регионе. Он уже давно не наш, И козломордые это четко понимают сами. Он не наш ни фактически ни ментальноДолжна быть госпрограмма переселения, тех кто не хочет жить в анклаве, а там ждать , как ждала Германия. Ибо ничего хорошего, кроме потери новых территорий эта рана Украине не принесет.
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25.11.2021 12:18 Відповісти
7 лет было достаточно для переезда всем желающим. забор и минные поля по периметру даунбасса, как на Кипре.
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25.11.2021 12:21 Відповісти
іди лісом, не наш! Це ти в своєму запорєбріке квакай що у тебе нічого немає. Донеччина та Луганщина то Україна - була є і буде. Кому не подобається - най п@здує на болота.
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25.11.2021 12:52 Відповісти
Ніхто не відмовляється від своїх територій. А з людьми влада розбереться. Головне колаборантів позбавити права голосу, щоб не могли впливати на політику через інститути демократії
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Россия - брехливый варвар с хватательными рефлексами. Все что умеют - врать, искажать, очернять, убивать, насиловать, сжигать, давить, гадить. Как в своем сарае так и везде, куда ступит балалаечная косая нога тупого, недалекого, необразованного, управляемого телевизором орка!
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25.11.2021 12:22 Відповісти
если кацапцина не врёт, значить кацапсина сдохла
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25.11.2021 12:37 Відповісти
Какая интересная фраза этой рашиССкой мразоты - "посоветуйтесь со своим руководством касательно ваших заявлений", заявлений, что рашка - сторона конфликта, агрессор. Я так понимаю "руководство" в лице зеленскоермака или ермакозеленского, кому как угодно, должно было рассказать членам нашей делегации, что рашиССты - посредники-миротворцы, и не где у пуйла мир смотреть
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25.11.2021 12:40 Відповісти
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25.11.2021 12:40 Відповісти
можна подумати, що він колись розумно брехав
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25.11.2021 12:40 Відповісти
Рюсский Мир,вы когда завалили Ссср?Генсек Горбачев приказал завалить это быдло 24 августа 1991 года...,товаристч, Горбачев... вы когда стали Степаном Бандерой? а я всю жизнь ненавидел РЮССКАЕ БЫДЛО....
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25.11.2021 12:43 Відповісти
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25.11.2021 12:46 Відповісти
Ну да, шо круть-верть, шо верть-круть - одномуйственно.
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25.11.2021 12:52 Відповісти
дай креслення. Зроблю собі
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25.11.2021 17:45 Відповісти
Нет никакого минского процесса, есть минский шантаж. Но шантаж не прокатывает, поэтому зачем встречаться? Сейчас 100 тыщ орков еще в Украину отправят, может хоть тогда прокатит? Изи террористическая логика.
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25.11.2021 12:47 Відповісти
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25.11.2021 12:48 Відповісти
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25.11.2021 12:50 Відповісти
Тут важно вспомнить 1909 год..когда немецкий канцлер РАБссии Петр Столыпин и Мудак Николашка II вывез из Украины все зерно...элитное,посевное и даже фуражное...,как умаете куда УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО вывезли?..правильно...в Германию Кайзера ВИЛЬГЕЛЬМА...
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25.11.2021 12:50 Відповісти
Это в преддверии 1914-го года(начало Первой мировой), точь также кремлядь поступила в 1933-ем году, в преддверии 1939-года(начало Второй мировой войны). В 2014-ом муйло вывезло в свои епеня все с Крыма и лугандонии, а ща побряцывает оружием , мол оно нех очет зачинать третью мировую.
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25.11.2021 12:59 Відповісти
Пусть лучше график похорон составляют, что бы не было заторов на кладбищах
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25.11.2021 13:01 Відповісти
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25.11.2021 13:07 Відповісти
Это все правильно конечно, и алгоритм действий расейской власти всем понятен уже давно, вот и ЗЕ стали "прозревать", не прошло и три года. Но конструктивным было бы не пенять на агрессора, он мол причина всех наших бед, а спросить себя, ...а что мы сделали что бы изменить ситуацию?... Постоянно шли на поводу? Отдали им всех преступников, и Цемаха в том числе, отвели войска, провалили операцию с вагнеровцами, протяжно скулили на весь мир? Никто и никогда не будет серьезно воспринимать государство проводящее соглашательскую политику, власти которого только врут и крадут, слабых бьют и плакать не дают, так было, есть и будет...
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25.11.2021 12:55 Відповісти
"Ми" (тобто, "воно") конструктивно шукаємо, а чому Україна не перемогла рф ще в 2014 і не відбила Кримнаш, чому не розгромила рф під Іловайськом чи Дебальцево? Як добре пам'ятає ВАЗелін, тоді черги стояли у військомати і літаки готові були летіти і бамбіть. А їм злий Порох цього не дав
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25.11.2021 17:53 Відповісти
Так ведь легче, прикрывать свою бездеятельность поисками виноватых, и "непреодолимых" препятствий...
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Це є, але для ВАЗеліна відчуває ненависть до Пороха через те, що заборонив його тупий серіал Свати і трохи пощипав Каломойського і офшорника Зелю. Тому основний ворог у верховного головкомандувача не Пуйло, а Порох і патріотична опозиція. А Пуйла він просто він просто боїться. Яка вже там ненависть?
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25.11.2021 18:12 Відповісти
Значит забористый у пыни на него есть компромат.
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25.11.2021 19:18 Відповісти
Не везет Сраной РАБссии...,то Путлер в бункер залез,то Порошенко обосрал НовоРоссию Путлера от Харькова до Одессы... ДеПилы задроченные...
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25.11.2021 13:02 Відповісти
Минский процесс уже отыграл свою роль и нечего за него цепляться. Есть Нормандский формат, на котором тупин вынужден лично ссать в глаза собеседникам и на котором он очень некомфортно себя чувствует. Вот туда и надо его таскать почаще.
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25.11.2021 13:12 Відповісти
І Пуйло капітулює? ви такий же стратег як і ВАЗелін: просто перестать стрєлять і позаглядивать в глаза врагу. Вас не бентежить, що коли підписувалися Мінські угоди Меркель і Оланд були байдужими спостерігачами, вони не стали на сторону жертви агресії, їм потрібно було зберегти бізнес з РФ. Точно так було з Грузією- Саркозі бігав умиротворював друга Вольдемара. В результаті Грузія кругом винна.
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Бункерфюрер не капитулирует пока не сдохнет. В том и недостаток Минска что там нет самого организатора нападения на Украину. И у меня лично к Вам вопрос? Если Вы закидываете собеседнику вопрос о стратегии, то значит Вы являетесь безусловным стратегом. Так в чем на данный момент должна заключаться международная стратегия Украины?
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25.11.2021 18:08 Відповісти
Дивні умозаключенія: я вважаю себе стратегом, бо не вважаю вас таким. Що значить в Мінську немає організатора нападу? ТКГ - Тристороння контактна група (Україна, РФ і ОБСЄ, як посередник). ТКГ створена на виконання мінських домовленостей. Іншого не буде, бо РФ просто не явиться, і що ти їй зробиш? Стратегія України одна : чистити кулемет, кріпити Оборонку, тісніше дружити із Заходом, особливо США. Ну і всередині душити п'яту колону, консолідувати всі проукраїнські сили. Зараз я бачу багато що робиться навпаки.
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25.11.2021 18:23 Відповісти
Я бы сказал - тупой грызлов,тупо врет ))
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25.11.2021 13:12 Відповісти
Шота спам не открывается😂😂😂
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25.11.2021 13:14 Відповісти
«Московити, як ніхто інший, вміють швидко переодягнутися в лисячу шкуру, якщо з левовою шкурою не досягнути мети, придумувати обмани, обходити ласками, в урочисту присягу вкладати щось своє, брехливе і приховувати багато чого, то під личиною ненависті, то під личиною любові. Мешканці Москви вважаються ще хитрішими, ніж інші» написав курляндський дворянин Речі Посполитої Яків Рейтенфельс у своїй праці «Казання про Московію» 1670-1673.
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25.11.2021 13:21 Відповісти
Да шоже спам не открывается?😭😭😭
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25.11.2021 13:24 Відповісти
Австрійський дипломат Йоган-Георг Корб у «Щоденнику подорожі до Московії», 1698-1699 рр, розповідає, що московити вміють вигадувати повісті про свої тріумфи та поразки ворогів і у своїх думках вони настільки великі воїни, наскільки вони обдаровані творчою уявою. Вони позбавлені гарних правил і на їхню думку, обман є доказом великого розуму. Брехні, відвертого крутійства вони зовсім не соромляться.
Дуже велике підкріплення царських військ становлять козаки. Московитяни бояться, щоб вони не перейшли до поляків і своїм відходом не позбавили б московські війська головної сили, тому підлещуються до них щорічними нагородами і намагаються утримати у вірності улесливими обіцянками. Це тому, що козаки народ могутній і перевершує московитів хоробрістю та знанням військового мистецтва.
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25.11.2021 13:24 Відповісти
Як розповідав Юст Юль, данський посол в Московії в «Записці данського посланця в Росії, 1711-1712 р.р., коли маєш справу з росіянами, краще говорити з ними грубо і круто - тоді вони поступаються. Інакше, якщо хочеш постійно поводитися з ними ласкаво, не зможеш домовитися. Взагалі-то з росіянами треба застосовувати почесті, напої та подарунки. Всі інші засоби, як - от справедливість і право, на них не діють. Доречно буде згадати, що росіяни вживають нечисту, жахливу їжу, одягаються погано, вкрай неохотно і брудно, у більшості випадків без білизни, тому від них такий поганий, неприємний запах, що проживши три-чотири дні в будь-якому приміщенні або кімнаті, вони остаточно заражають там повітря і на тривалий час лишають після себе сморід, так, що там не можна залишатися.
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25.11.2021 13:26 Відповісти
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25.11.2021 13:27 Відповісти
В Архангелькой,Мурманской,Магаданской области,в КОМИ Асср,а также в Чукчастане и Швабостане Якутии,и в целом по РАБссии возросли урожаи помидоров огурцов, баранов, бананов, и прочих всяких апельсинов ********** возросли на 90%....так что Путлер КГБшное быдло не КАПУТ....
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25.11.2021 13:27 Відповісти
😂🌷×××
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25.11.2021 13:49 Відповісти
До того часу поки 11% українців голосуватиме за #опоблок, за п,яту колону в Україні, за кремлівське бидло у вишиванках,і за ..какаяразніца....путлер буде воювати з нами будь якими методами.
А як здохне то війну продовжать його наступники з гебешного інкубатора.
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25.11.2021 17:34 Відповісти
Я б уточнив: поки 73% буде вибирати під час війни кіношного наполеона, повіривши в його байки, і вибирати між хлібом і свободою не хліб, а обіцянку хліба і кінця бідності, доти буде спокуса нападу на слабку жертву.
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25.11.2021 18:05 Відповісти
Кацап який не бреше це не кацап, а звичайна людина (с)
Як що кацап не збреше - день пройшов дарма
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25.11.2021 18:08 Відповісти
Они наоборот, пытается всунуть эту раковую опухоль в Украину. Только забор и ров с крокодилами.
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25.11.2021 18:47 Відповісти
Путлер куйло!!!
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25.11.2021 18:57 Відповісти
 
 