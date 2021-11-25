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ЄБРР (61) інвестори (106)

ЄБРР та інші інвестори можуть ініціювати розслідування проти уряду України через штучний обвал "зелених" єврооблігацій, - Кушнірук

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ЄБРР та інші інвестори можуть ініціювати розслідування проти уряду України через штучний обвал "зелених" єврооблігацій, - Кушнірук

Скандал із блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігаціями вже завдав прямих збитків західним банкам та інвестиційним фондам на суму $27,23 млн, що може стати підставою для кримінального розслідування у Великій Британії.

  Про це написав економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук у блозі виданню Ліга net.

 "З моменту, коли інформація про вибіркову виплату Кабміном боргів ВДЕ була оприлюднена і скандал вийшов на міжнародний рівень (15 листопада), єврооблігації "Укренерго" (через які залучили гроші для погашення боргів) подешевшали з 100,3% від номіналу — до 98,5% від номіналу (17 листопада). Ця ситуація вже дозволяє казати про підстави можливого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до маніпуляцій. Якщо не зараз, то у недалекому майбутньому", - зазначив він.

Економіст зауважив, що станом на 23 листопада облігації впали до 97% номіналу, тобто на 3,3%. "В абсолютних цифрах інвестори в облігації ВДЕ (міжнародні інвестбанки, ЄБРР) за 8 днів втратили $27,23 млн (825*0,033). Втратили "на рівному місці" та з вини влади України", - додав Кушнірук. За словами економіста, скандал з погашенням "зеленим" інвесторам заборгованості - очевидна шкода іміджу та інвестиційній привабливості країни. "Навряд чи міжнародні банки та інвесткомпанії знову захочуть вкладати кошти в українські цінні папери та взагалі інвестувати в українську економіку", - додав він.

Відтак серед можливих наслідків експерт-аналітик називає і ризик перегляду програми співпраці ЄБРР з Україною, який вклав у "зелені євробонди" $75 млн. Загалом скандал з "виплатами зеленим" вже призвів до обвал котирувань держоблігацій України та зростання на 27% ймовірності дефолту України. "Така ціна політичної дріб'язковості, дискримінації та зневаги до верховенства права", - резюмував Кушнірук.

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Топ коментарі
+9
Торчок потрапить на цугундер.
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25.11.2021 12:39
+8
Уже сколько лет Ахметовские *зельоные инвестора* ноют что их в Украине их абманывают, только никак не уйдут с Украины, более того наоборот расширяют свой бизнес по обворовыванию населения.
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25.11.2021 12:57
+5
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25.11.2021 12:51
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Торчок потрапить на цугундер.
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25.11.2021 12:39 Відповісти
вова знайшов інформаційну нішу, де йому не кричатимуть "малорос" й не вітатимуть його твіксполовинку з пройдешнім 50 річчям

"Зеленський також заявив про рішення збудувати два нові аеропорти на сході України та на Закарпатті, але не уточнив, де саме вони розташовуватимуться.

Сьогодні Володимир Зеленський долучився до форуму «Велике будівництво: авіація і туризм»"

Йому про зраду у вічі ... а він -"божья роса" й вилазить попіаритись, де ще може ...Мабуть на двічігівенний сьогодні вилізе до Мосейчучк - вона уміє працювати з торчками
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25.11.2021 13:57 Відповісти
Я навіть здогадуюсь звідки стирчать вуха та ніс...
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25.11.2021 12:42 Відповісти
Сколько можно топить за одного уважаемого человека? Разные мысли возникают...
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25.11.2021 13:22 Відповісти
Це про кого?
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25.11.2021 13:23 Відповісти
Кто вложился когда-то в большие "зелёные" тариф"?
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25.11.2021 13:38 Відповісти
Ви помиляєтесь і це відверто.
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25.11.2021 13:47 Відповісти
Ээээх залётные! Очередной Зе-Залёт! Вот теперь надо покупать ваЗЕлин на всю ЗЕ-команду! А РаЗУмкофф молодец , вовремя петлянул !!!
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25.11.2021 12:42 Відповісти
а Класно вийшло запостити теми у редакторів... розчленили

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25.11.2021 12:46 Відповісти
Аферисты потеряли,украинский налогоплательщик заработал,тому кто это провернул нужно давать медальку.
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25.11.2021 12:49 Відповісти
"З моменту, коли інформація про вибіркову виплату Кабміном боргів ВДЕ була оприлюднена і скандал вийшов на міжнародний рівень (15 листопада), єврооблігації "Укренерго" (через які залучили гроші для погашення боргів) подешевшали з 100,3% від номіналу - до 98,5% від номіналу (17 листопада). Ця ситуація вже дозволяє казати про підстави можливого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до маніпуляцій. Якщо не зараз, то у недалекому майбутньому", - зазначив він.
Скільки платники податків готові заплатити за медальку, того хто провернув цю аферу?
Коли ж ви почнете думати? Питання риторичне.
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25.11.2021 12:55 Відповісти
Я готов,я не хочу что бы из моего кармана платили солнечным аферистам дикий тариф да ещё проценты по кредитам на их необоснованное экономикой обогащение.
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25.11.2021 13:04 Відповісти
Ви тільки що заявили, що готові сплатити борги по ВДЕ, відсотки та стягення по судах.
Прапор в руки, вітер в спину.
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25.11.2021 13:12 Відповісти
Ты со мной не хитри,ахметовец,поедешь пошутишь с асятом брагиным,я плачу за медальку,за остальное зарплатят те,кто пообещал донецкому картежнику миллиарды из бюджета.
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25.11.2021 13:32 Відповісти
Вашому ахметову, ваш ВАЗелін й ахметовський прем'єр- міністр шмигаль, все виплатили. Так що не переживайте.
Позови будуть від західних компаній. Саме їм, не ваша Буба зі "слугами, а "мудрий" нарід, буде платити з власних кишень.
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25.11.2021 13:38 Відповісти
Сивочолого забули
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25.11.2021 14:24 Відповісти
пускай богатая европа и америка пользуются дорогой зеленой энергией, а не нищета
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25.11.2021 13:27 Відповісти
А так воно і буде.
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25.11.2021 12:51 Відповісти
а хто у владі винен?
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25.11.2021 12:51 Відповісти
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25.11.2021 12:51 Відповісти
акції то ростуть то падають, цифри на екрані монітора.
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25.11.2021 12:54 Відповісти
В трубочку скрутите и засуньте свои *зельоные облигации* в ******. Хватит грабить украинцев.
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25.11.2021 12:54 Відповісти
Грабит украинцев Ахметов, который понабирал кредитов, а теперь отказывается отдавать. И зеледент точно так же заявил. А через суд у Украины отсудят эти долги, но отдавать уже будут из казны и в размере, назначенным судом.
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25.11.2021 13:26 Відповісти
Уже сколько лет Ахметовские *зельоные инвестора* ноют что их в Украине их абманывают, только никак не уйдут с Украины, более того наоборот расширяют свой бизнес по обворовыванию населения.
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25.11.2021 12:57 Відповісти
Нужно объявлять дефолт в зеленой энергетике, в Украине нет денег на компенсацию генерации по зеленому тарифу, несколько лет инвесторы получали прибыль хорошо, теперь пусть или продают зеленку по нормальных европейских тарифах, или убирают оборудование и сваливают на#ер....
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25.11.2021 14:00 Відповісти
Свинью к кормушке легко приманить. А попробуй ее отогнать. В какой еще стране олигофрены найдут *бизнесс* с 500% брибылью и гарантированным *покупателем*?
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25.11.2021 16:33 Відповісти
не треба нічого розслідувати. вкладайте ще гроші і кажіть мвф потроїти фінансування, бо у нас вже навіть секретарша гуляє на держдачах та має персональний гелікоптер. в родичів секретарші ще цього всього нема, тому в два рази мало, треба потроїти.
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25.11.2021 13:03 Відповісти
Так чего ждете, начинайте расследование и без всякой озабоченности!!!!!!!
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25.11.2021 13:12 Відповісти
с глотки ахметка вырывает
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25.11.2021 13:26 Відповісти
Свято наближається )
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25.11.2021 13:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
а шо поделаешь, раз грошей треба, то ломка идет, то приход
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25.11.2021 13:58 Відповісти
 
 