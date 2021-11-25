ЄБРР та інші інвестори можуть ініціювати розслідування проти уряду України через штучний обвал "зелених" єврооблігацій, - Кушнірук

Скандал із блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігаціями вже завдав прямих збитків західним банкам та інвестиційним фондам на суму $27,23 млн, що може стати підставою для кримінального розслідування у Великій Британії.

Про це написав економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук у блозі виданню Ліга net.

"З моменту, коли інформація про вибіркову виплату Кабміном боргів ВДЕ була оприлюднена і скандал вийшов на міжнародний рівень (15 листопада), єврооблігації "Укренерго" (через які залучили гроші для погашення боргів) подешевшали з 100,3% від номіналу — до 98,5% від номіналу (17 листопада). Ця ситуація вже дозволяє казати про підстави можливого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до маніпуляцій. Якщо не зараз, то у недалекому майбутньому", - зазначив він.

Економіст зауважив, що станом на 23 листопада облігації впали до 97% номіналу, тобто на 3,3%. "В абсолютних цифрах інвестори в облігації ВДЕ (міжнародні інвестбанки, ЄБРР) за 8 днів втратили $27,23 млн (825*0,033). Втратили "на рівному місці" та з вини влади України", - додав Кушнірук. За словами економіста, скандал з погашенням "зеленим" інвесторам заборгованості - очевидна шкода іміджу та інвестиційній привабливості країни. "Навряд чи міжнародні банки та інвесткомпанії знову захочуть вкладати кошти в українські цінні папери та взагалі інвестувати в українську економіку", - додав він.

Відтак серед можливих наслідків експерт-аналітик називає і ризик перегляду програми співпраці ЄБРР з Україною, який вклав у "зелені євробонди" $75 млн. Загалом скандал з "виплатами зеленим" вже призвів до обвал котирувань держоблігацій України та зростання на 27% ймовірності дефолту України. "Така ціна політичної дріб'язковості, дискримінації та зневаги до верховенства права", - резюмував Кушнірук.