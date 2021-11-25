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З початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Луганського й Авдіївки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Луганського й Авдіївки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Впродовж поточної доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Авдіївки ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у Міноборони.

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25.11.2021 13:01 Відповісти
Терпеть больше нет сил. Нужно обращаться к США за патронатом. Этот идиот Хмельницкий,не туда нас завел.
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25.11.2021 13:14 Відповісти
Правильно, американцы должны взять нас на полный пансион. Содержать, кормить и поддерживать.
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25.11.2021 13:37 Відповісти
Глупости пишешь. Нам нужно их руководство. Потому,что наше - полные придурки-дегенераты. Нелюстрированные комуняки и их дети,неспособные даже жопу себе подтереть - но руководят. А с американцами мы не только себя прокормим. Но и весь мир. Нужен толковый хозяин.НЕ вор. И не идиот.
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25.11.2021 13:55 Відповісти
почему зеленський не говорит в Европе что война на украйне почему не афиширует Советская война шла пять лет а сейчас война восем лет это сказка Европа дайот деньги и все миллионы миллиарды идут по ихним карманам вот почему нету прикращения войны президенту и олигархам выгодно все деньги идут им почему нету прикращения войны зарабатывают на чужих детях которые погибают но не ихние деньги им идут Европа даёт им в карманы
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25.11.2021 21:43 Відповісти
 
 