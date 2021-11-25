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Ахметов (655) Коломойський (1081) РНБО (1199) Чернєв (62) Закон про олігархів (106)

Закон про олігархів не вплине на Коломойського, але боляче вдарить по імперії Ахметова, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів не вплине на Коломойського, але боляче вдарить по імперії Ахметова, - "слуга народу" Чернєв

Будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході, а бізнеси олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Чесно сказати, я спочатку не дуже всерйоз сприйняв законопроєкт про олігархів. Але потім, коли я побачив реакцію на цей законопроєкт одного з олігархів і як ухвалення рішення блокувалося в сесійній залі, я спробував розібратися, чому така реакція", - заявив він і уточнив, що мова про Ріната Ахметова.

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"І я зрозумів, чому така хвороблива реакція. Тому що будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході. Адже всі бізнеси великих бізнесменів чи олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки. Так, зараз великі проблеми вже є у Коломойського, який фігурує у санкційному списку Сполучених Штатів і є нев'їзним у США. ... І, загалом, напевно, цей закон не впливатиме на нього. Коломойський і так під санкціями, йому не дають кредити на Заході. А ось активи Ахметова, я думаю, закредитовані переважно там. І якщо ці кредитні лінії закриються, це боляче вдарить по його імперії. Ось чому в нього така болісна реакція — передусім на законопроєкт. І, як наслідок, бачимо його дії в енергетиці", - пояснив Чернєв.

"70% електростанцій належить Ахметову, і саме до нього й мають бути питання з боку суспільства: чому ж не виконані нормативи щодо вугілля? Можна, звичайно, апелювати до того, що зараз дороге вугілля. А чому раніше не були закуплені запаси, коли він був дешевшим? Завдання держави — контролювати норми, але безпосередньо закупівлею має займатися бізнес. Тому що держава не може купувати вугілля для приватних електростанцій", - деталізував "слуга народу".

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Разом з тим, політик повідомив, що поки що реєстру олігархів немає.

"Яким він (реєстр олігархів. - Ред.) буде — тут питання, мабуть, до РНБО таки, адже саме РНБО ухвалюватиме ці рішення. З чим я, чесно сказати, не зовсім згоден і пропонував поправки. Я наполягав, що ці рішення мають ухвалювати суди. Але з іншого боку, ми маємо такі суди, які поховають будь-яку реформу. Тим паче деолігархізацію", - резюмував Чернєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".

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Топ коментарі
+25
Избирательность - это борьба с олигархизацией по зеленковски!!!
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25.11.2021 15:07
+25
Плохого ничего нет, только проблема в том, что олигарх Коломойский продолжает разворовывать Украину. Сегодня суд присудили отдать Бене 67% месторождений нефти и 27% месторождений газа в Украине. Борьба со всем олигархами, кроме одного?
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25.11.2021 15:14
+22


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25.11.2021 15:06
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Закон про олигархов вовсе не про них, потому им бояться нечего. Это закон про СМИ. Власти нужно что-бы они были пушистыми ( на словах) не только в Украине, но и за границей. Трепещи CNN !
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25.11.2021 16:38 Відповісти
Вірно, сам "великий" Арахамія заспоркоїв олігархів, що закон про олігархів вигідний для останніх.
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Бла-бла-бла. Зебильное пустозвонство.
А почему КАЛОмойшу не трогают? Он жи святой, всего лишь на 6миллиардов баксов опрокинул Украину. Рыжое ....но чуть меньше, но и у КАЛОмойши и у рыжого есть свои "наридные депутаны", которые им верны. Ведь они путаны из плоти и крови, могут и сдохунть в случае кидка.
Поэтому зебилам в целом не выгодно щемить кого-либо. Ведь кроме них, есть и другие артемоны. А все вместе они и голосуют взаимообоюдно. А теперь кто-то решиться сделать смуту в сплочонной своре? Все вместе они тянут одну упряжку.
Так что это пшик. Как и закон. Интересно другое ПОЧЕМУ дебилы допустили нехватку угля?
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25.11.2021 16:42 Відповісти
Цікаво, як він стільки бабла вивів без дозволу Нацбанку? Може Лерка в долі була?
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25.11.2021 17:13 Відповісти
Пиши вже зразу Порошенко винен. Доречі це аксіома всіх зебілів.
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25.11.2021 17:24 Відповісти
У тебе з головою все в порядку?
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25.11.2021 17:26 Відповісти
При зеленой власти Коломойский грабит в гораздо больших размерах, опять лерка виновата?
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Кстати про лерку и Порошенко. Все в курсе, что Коломойский выводил бабло через офшоры Зеленского. Тоже Порошенко виноват?
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25.11.2021 19:13 Відповісти
Якби та імперія не вдарила в відповідь.
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25.11.2021 17:01 Відповісти
Не произойдёт ровным счётом ничего, но зебобикам все равно приятно.
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25.11.2021 17:33 Відповісти
Не испытываю ни малейших симпатий к олигархам, но ради справедливости посмотрите сколько платят налоги их фирмы!
Например, Ахметовский "Метинвест" - миллиарды, а Бенина "Ливайн Торг" с оборотом в 6 миллиардов за 2020 год. показал убытки в 325 миллионов !
По уплате налогов Ахметов выигрывает у Бени со счетом 100:1 или больше......
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25.11.2021 17:35 Відповісти
Бене некошерно платить налоги)
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25.11.2021 19:11 Відповісти
Нічого не буде Заходу наплювати на реєстр зеДебіла, його цікавить тільки одне скільки Вони зароблять на кредитах Ахметову, а свій реєстр хай зебіл суне у своє улюблене місце.
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25.11.2021 17:35 Відповісти
А шо так)
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25.11.2021 18:23 Відповісти
Люди так не хотели Потрошенко, что выбрали Коломойского. Вся власть -олигархам! Мудрый народ(
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25.11.2021 18:25 Відповісти
Выбрали более богатого, жадного и злого олигарха.
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25.11.2021 19:15 Відповісти
К сожалению за 300 лет лучших убивали , худшие оставались и размножались. Инволюция. Поэтому и голосовали за клоуна во время войны.
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25.11.2021 20:51 Відповісти
Я за ахметку с Западом ,т к они сообща зекрысу похоронят)
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25.11.2021 18:45 Відповісти
Да кто угодно был бы лучшим президентом, чем Зеленский. Даже Кличко.)
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25.11.2021 19:16 Відповісти
ни кто и ни чего не зделает они все в месте олигархи в однойкормушке зеленський
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25.11.2021 21:26 Відповісти
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