Закон про олігархів не вплине на Коломойського, але боляче вдарить по імперії Ахметова, - "слуга народу" Чернєв
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Будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході, а бізнеси олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.
"Чесно сказати, я спочатку не дуже всерйоз сприйняв законопроєкт про олігархів. Але потім, коли я побачив реакцію на цей законопроєкт одного з олігархів і як ухвалення рішення блокувалося в сесійній залі, я спробував розібратися, чому така реакція", - заявив він і уточнив, що мова про Ріната Ахметова.
"І я зрозумів, чому така хвороблива реакція. Тому що будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході. Адже всі бізнеси великих бізнесменів чи олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки. Так, зараз великі проблеми вже є у Коломойського, який фігурує у санкційному списку Сполучених Штатів і є нев'їзним у США. ... І, загалом, напевно, цей закон не впливатиме на нього. Коломойський і так під санкціями, йому не дають кредити на Заході. А ось активи Ахметова, я думаю, закредитовані переважно там. І якщо ці кредитні лінії закриються, це боляче вдарить по його імперії. Ось чому в нього така болісна реакція — передусім на законопроєкт. І, як наслідок, бачимо його дії в енергетиці", - пояснив Чернєв.
"70% електростанцій належить Ахметову, і саме до нього й мають бути питання з боку суспільства: чому ж не виконані нормативи щодо вугілля? Можна, звичайно, апелювати до того, що зараз дороге вугілля. А чому раніше не були закуплені запаси, коли він був дешевшим? Завдання держави — контролювати норми, але безпосередньо закупівлею має займатися бізнес. Тому що держава не може купувати вугілля для приватних електростанцій", - деталізував "слуга народу".
Разом з тим, політик повідомив, що поки що реєстру олігархів немає.
"Яким він (реєстр олігархів. - Ред.) буде — тут питання, мабуть, до РНБО таки, адже саме РНБО ухвалюватиме ці рішення. З чим я, чесно сказати, не зовсім згоден і пропонував поправки. Я наполягав, що ці рішення мають ухвалювати суди. Але з іншого боку, ми маємо такі суди, які поховають будь-яку реформу. Тим паче деолігархізацію", - резюмував Чернєв.
Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".
Будь ласка, зачекайте...
А почему КАЛОмойшу не трогают? Он жи святой, всего лишь на 6миллиардов баксов опрокинул Украину. Рыжое ....но чуть меньше, но и у КАЛОмойши и у рыжого есть свои "наридные депутаны", которые им верны. Ведь они путаны из плоти и крови, могут и сдохунть в случае кидка.
Поэтому зебилам в целом не выгодно щемить кого-либо. Ведь кроме них, есть и другие артемоны. А все вместе они и голосуют взаимообоюдно. А теперь кто-то решиться сделать смуту в сплочонной своре? Все вместе они тянут одну упряжку.
Так что это пшик. Как и закон. Интересно другое ПОЧЕМУ дебилы допустили нехватку угля?
Например, Ахметовский "Метинвест" - миллиарды, а Бенина "Ливайн Торг" с оборотом в 6 миллиардов за 2020 год. показал убытки в 325 миллионов !
По уплате налогов Ахметов выигрывает у Бени со счетом 100:1 или больше......