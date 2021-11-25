Закон про олігархів не вплине на Коломойського, але боляче вдарить по імперії Ахметова, - "слуга народу" Чернєв

Будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході, а бізнеси олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Чесно сказати, я спочатку не дуже всерйоз сприйняв законопроєкт про олігархів. Але потім, коли я побачив реакцію на цей законопроєкт одного з олігархів і як ухвалення рішення блокувалося в сесійній залі, я спробував розібратися, чому така реакція", - заявив він і уточнив, що мова про Ріната Ахметова.

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"І я зрозумів, чому така хвороблива реакція. Тому що будь-яка санкційна політика, навіть просто реєстр, одразу ж закриває доступ до фінансових інструментів на Заході. Адже всі бізнеси великих бізнесменів чи олігархів закредитовані на Заході під низькі відсотки. Так, зараз великі проблеми вже є у Коломойського, який фігурує у санкційному списку Сполучених Штатів і є нев'їзним у США. ... І, загалом, напевно, цей закон не впливатиме на нього. Коломойський і так під санкціями, йому не дають кредити на Заході. А ось активи Ахметова, я думаю, закредитовані переважно там. І якщо ці кредитні лінії закриються, це боляче вдарить по його імперії. Ось чому в нього така болісна реакція — передусім на законопроєкт. І, як наслідок, бачимо його дії в енергетиці", - пояснив Чернєв.

"70% електростанцій належить Ахметову, і саме до нього й мають бути питання з боку суспільства: чому ж не виконані нормативи щодо вугілля? Можна, звичайно, апелювати до того, що зараз дороге вугілля. А чому раніше не були закуплені запаси, коли він був дешевшим? Завдання держави — контролювати норми, але безпосередньо закупівлею має займатися бізнес. Тому що держава не може купувати вугілля для приватних електростанцій", - деталізував "слуга народу".

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Разом з тим, політик повідомив, що поки що реєстру олігархів немає.

"Яким він (реєстр олігархів. - Ред.) буде — тут питання, мабуть, до РНБО таки, адже саме РНБО ухвалюватиме ці рішення. З чим я, чесно сказати, не зовсім згоден і пропонував поправки. Я наполягав, що ці рішення мають ухвалювати суди. Але з іншого боку, ми маємо такі суди, які поховають будь-яку реформу. Тим паче деолігархізацію", - резюмував Чернєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю Єгора Чернєва: "Задача Запада и Украины - сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".