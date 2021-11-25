Підозрюваний у держзраді генерал СБУ Шайтанов просить відпустити його під домашній арешт до Харкова. Хоче швидше накивати п'ятами до РФ, - Осмаєв

Підозрюваний у державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанов просить суд відпустити його під домашній арешт до Харкова.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив відомой доброволець Адам Осмаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями був на суді у справі зрадника Шайтанова, який вирішив попрацювати на ФСБ РФ, та ліквідувати мене для них, але опинився у слідчому ізоляторі. Шайтанов через адвокатів вимагав, щоб його випустили із СІЗО і відправили лікуватися до закладу на його розсуд, бо нібито у нього болить голова. Також він хоче під домашній арешт до Харкова (щоб бігти до кордону ближче було?). Його адвокати категорично проти початку розгляду доказів провини. Я розумію їх, адже коли будуть озвучені докази, як Шайтанов зливав окупанту секретну інформацію або цинічно організовував моє вбивство, буде дуже важко тиснути на жаль і знайти діячів, які б хотіли його взяти на поруки", - пише він.

За словами Осмаєва, Шайтанов кричав на суді, що воював, а ті, хто його затримали, не воювали.

"Насправді, за моєю інформацією, він не заслужено приписує собі славу справді героїчних Альфачів. Власне, коли він спробував залучити до роботи на ФСБ одного з них, він і опинився там, де він перебуває", - зазначає Осмаєв.

Він нагадує, що Шайтанов 2 роки просидів на Краматорському аеродромі. Жодного разу не був на лінії зіткнення.

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"Саме із аеродрому їздив в Слов'янськ на нараду із зрадником Ходаковським та терористом Гіркіним. Про його "хоробрість" красномовно свідчить той факт, що у розпал Революції Гідності він не штурмував Будинок Профспілок. Цей "герой" три доби просидів у своєму кабінеті на Васильківській із ящиком гранат і з кулеметом ПКМ, рідко виїжджаючи у Кончу Заспу на нараду із російськими ФСБешніками, що там базувались до та під час Революції", - пише він.

"Шайтанов та його агентура бояться судових слухань, на яких вся його шпигунська підривна діяльність стане відомою українському суспільству і тим хоробрим хлопцям із Альфи, яких він зрадив, передаючи "лєночкою" та іншими каналами інформацію про особисті дані та родини Альфачів, про операції на фронті і багато чого іншого. Хлопці відразу зрозуміють причину багатьох невдач і втрат. Шайтанов проситься відпустити його в Харків, розуміючи що в Києві його швидко придушать ті, кого він зрадив. І дорога йому Росія поряд. Швидко накиває п'ятами герой РФ", - додає Осмаєв.

"Також у суді випливуть факти причетності полковника ФСБ Єгорова і його агента Шайтанова до планування замовного убивства Кирила Буданова. Нинішнього керівника ГУРу (як і мене) ФСБ декілька разів намагались убити в Києві. Після невдач їхніх терористів, убивство Буданова мав організувати саме Шайтанов. Записи розмов Шайтанова із Єгоровим, де вони планують убивство Кирила Буданова, теж є в матеріалах досудового розслідування. Знаючи все це, Шайтанов і ко всіляко затягують суд, намагаються завадити суспільству дізнатись про справжнє лице цього "героя", - додає він.

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"Я повністю підтримую сторону обвинувачення, яка вважає, що Шайтанова потрібно й надалі тримати під вартою, поки триває суд. Це особливо актуально зараз, коли ворог загрожує загостренням, тому що така людина як Шайтанов може бути вкрай корисною для окупантів у разі ескалації. Неупереджене судове розслідування та вирок, покажуть суспільству виздоровлення нашої судової системи. Це стане тригером до розслідувань та звинувачень інших зрадників та колаборантів", - резюмував він.





Нагадаємо, в квітні 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".