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Кулеба про підвищення обороноздатності ЗСУ: Зброя, як і гроші, любить тишу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про підвищення обороноздатності ЗСУ: Зброя, як і гроші, любить тишу

Україна співпрацює з низкою країн у військово-технічній сфері щодо постачання зброї та обладнання.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ведуться подальші кроки щодо посилення обороноздатності країни. Втім, Кулеба вважає недоцільним розголошувати такі деталі.

"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має зрозуміти, що новий напад на Україну коштуватиме занадто дорого, - Кулеба. ВIДЕО

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Топ коментарі
+11
А празднование дня рождения Андрея Елдака любит тишу в квадрате!!!
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25.11.2021 13:12
+7
Зброя, гроші і злив спецоперацій люблять тишу. Мало не забув - оффшори теж.
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25.11.2021 13:19
+6
Так любить тишу, говорили в минулому році з передової хлопці,що і автомати позабирали. А звільнитись не можна було , бо контракт.
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25.11.2021 13:16
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А празднование дня рождения Андрея Елдака любит тишу в квадрате!!!
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25.11.2021 13:12 Відповісти
Точно. Также тишину любят зеленые барыги. Так легче воровать -- когда не задают лишних вопросов.
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25.11.2021 13:39 Відповісти
Так любить тишу, говорили в минулому році з передової хлопці,що і автомати позабирали. А звільнитись не можна було , бо контракт.
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25.11.2021 13:16 Відповісти
як казав Стугні Джавелин :
- Хлопе, повір, ти- не один ...
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25.11.2021 13:17 Відповісти
Якщо лох пішов на нерест,то у тиші чутно грошей шелест...
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25.11.2021 13:18 Відповісти
Зброя, гроші і злив спецоперацій ******* тишу. Мало не забув - оффшори теж.
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25.11.2021 13:19 Відповісти
Кому яка зброя. Для московита - це газ, а для малороса - це дорожній московський і білоруський бітум замість зброї.
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25.11.2021 13:27 Відповісти
Особенно тишина хороша, когда оборонзаказ провален и в армии накануне большой войны нет горючего и боеприпасов.
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25.11.2021 13:31 Відповісти
"Ганчірка" Єрмака продовжує нести маячню.
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25.11.2021 13:41 Відповісти
20 литров соляры на разогрев танка в бригаде! Конечно о таком лучше никому не рассказывать!
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25.11.2021 13:47 Відповісти
Найбільше тишу ******* злодіі...
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25.11.2021 16:45 Відповісти
 
 