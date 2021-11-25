УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54339 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
334 5
санкції (2577) Янукович (9707) Євросоюз (2600) Клименко (129) Кулеба Дмитро (1737)

Для збереження санкцій ЄС проти осіб часів Януковича ключовими є судові рішення, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для збереження санкцій ЄС проти осіб часів Януковича ключовими є судові рішення, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працюватиме з правоохоронними органами України, щоб зберігати санкції ЄС проти осіб часів президентства Віктора Януковича, проте ключовими у цьому питанні є судові рішення, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми працюватимемо з правоохоронцями, щоб зберігати санкції для цих осіб, але ще раз наголошу, що ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то врешті-решт санкції зніматимуть", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що не просто поставив це питання перед правоохоронними органами, а налагодив тіснішу дієву взаємодію з ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

"На початку цього тижня відбулася нарада під головуванням генерального прокурора України Ірини Венедіктової, я їй дуже вдячний за таку проактивну позицію. Ми зібралися: всі правоохоронці плюс МЗС та віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції, пройшлися всіма справами, всіма списками, побачили, де є більше перспектив, де менше, і наразі коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше. Але час іде і, справді, щодо тих фігурантів санкційного списку, щодо яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають", - пояснив він.

Кулеба наголосив, що це насамперед завдання для українських правоохоронних органів та судів.

"Кожна справа дуже велика, наскільки я розумію, і її розгляд займає час в умовах функціонування нашої судової системи, яка потребує реформування. Це не одноденна справа, але рух уперед на цьому напрямі відбувається", - запевнив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

Як повідомлялося, посли Євросоюзу погодилися виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну звісно вже багато разів реформованого...
показати весь коментар
25.11.2021 13:30 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 13:47 Відповісти
Ключовим є работа прокурорів . А прокурори не предьявляють вчасно документи
показати весь коментар
25.11.2021 13:36 Відповісти
Сколько вы говорите МВФ выделило уже миллиардов на судебную рехворму в Украине? Ну и как вам результат? Такое ощущение что бандиты Европы поддерживают бандитов в Украине с целью делить народное бабло.
показати весь коментар
25.11.2021 13:53 Відповісти
 
 