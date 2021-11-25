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СБУ викрила експравоохронця, який торгував персональними даними громадян України із закритих баз. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила експравоохоронця з Полтавщини, який продавав інформацію з обмеженим доступом із закритих державних та комерційних баз даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник торгував закритою інформацією, якою володіли правоохоронці та державні органи, а також банківські установи та оператори мобільного зв’язку. Зокрема, базами даних Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.

"Клієнтів" він знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату, для уникнення відповідальності, отримував на банківські картки третіх осіб.

СБУ викрила експравоохронця, який торгував персональними даними громадян України із закритих баз 01

У ході слідства задокументовано збут зловмисником за 16 тисяч гривень інформації стосовно двох громадян України з баз, отриманих з:

"АРМОР" (інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо),

"РАЦС" (Державний реєстр актів цивільного стану громадян), 

"ІТС ГАРТ" (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України").

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Також чоловік збирався продати інформацію, що містить банківську таємницю. Цю "послугу" він оцінив у 29 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час перемовин стосовно цієї "операції".

СБУ викрила експравоохронця, який торгував персональними даними громадян України із закритих баз 02
Фото: сайт СБУ

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводив Департамент кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Если есть одна копия баз ,значит за короткое время их может стать тысяча.
Быстрее загружайте данные в Дию.
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25.11.2021 13:49 Відповісти
щас! чтобы скопом все спилили?
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25.11.2021 14:23 Відповісти
Ауууууу . лошари ! Всі і діюююююю.
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25.11.2021 13:55 Відповісти
Зловмисник торгував закритою інформацією, якою володіли правоохоронці та державні органи, а також банківські установи та оператори мобільного зв'язку. Зокрема, базами даних Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України. Джерело: https://censor.net/ua/n3301540

Это все что нужно знать о безопасности за свои данные

Тут недавно кто то писал что дию никто невзламал что даже предлагали нехилый бонус за это, НАХРЕНА ее взламывать, если дешевле купить всю инфу у подобных персонажей. Практически каждый кто имеет доступ к подобным данным приторговывает ею.
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25.11.2021 13:57 Відповісти
ему пароли и логины не удалили?
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25.11.2021 14:23 Відповісти
Менты авакава.
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25.11.2021 14:27 Відповісти
Руки обрубати і все. тримав ложку ногами.Щоб
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25.11.2021 14:42 Відповісти
 
 