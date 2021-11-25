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Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення

Заступник міністра оборони Олександр Носов за власним бажанням пішов з займаної посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Останній день в Міністерстві оборони України. Сталий процес з оборонних закупівель налагодили. Зараз все йде за графіком, вчасно і повністю, згідно з планами. З міжнародними угодами досягли значних досягнень в питанні військово-технічного співробітництва особливо із США та з Великобританією. Розпочали плідну співпрацю з Міноборони Польщі. Підтримали і розвинули відносини із Туреччиною та балтійськими країнами", - розповів він.

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"Вже не існує будь-яких розбіжностей між Міністерством і Збройними Силами, які були ще в липні. Всі як одна команда, повна синергія і взаєморозуміння на всіх рівнях між МОУ і ЗСУ", - додав Носов.

"Створили "новий образ" Гарантування Якості, замість старих положень військової прийомки. Вдало Працює "єдине вікно" для нових кандидатів на участь в оборонних закупівлях", - акцентуву чиновник.

"Випробували та плануються до запуску повна лінійка з виробництва стрілецьких боєприпасів від 5,45 до 12,7, на різних підприємствах. Налагоджена співпраця з Мінстратегпромом. Досягнуто Повне розуміння з Керівництвом Укроборонпрому. Для вітчизняних експортерів створили окремий підрозділ "експортного контролю" , який має оптимально підходити до заяв експортерів, не блокуючи без пояснень. Експорт це збільшення надходжень валюти до державної казни", - розповів Носов.

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"Шана всім колегам заступникам - ми змогли досягнути повного взаєморозуміння в цей період. Повага підлеглим, а їх було багато, майже півтори тисячі, генералів, офіцерів, службовців. Дуже приємно буде згадувати про вищих офіцерів Генерального штабу з якими довелося дуже тісно і плідно послужити! Дякую екс-міністру Тарану А.В. за довіру і делегування деяких повноважень, які були необхідні при роботі з іноземними партнерами, особливо з НАТО. Дякую Міністру Резнікову О. Ю., за запрошення працювати, але так сталося, що здало здоров’я... останні пару тижнів", - резюмував він.

Нагадає, що Олександр Носов призначений Кабінетом Міністрів заступником Міністра оборони України 16 серпня 2021 року.

Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення 01
Заступник міністра оборони Носов звільнений за власним бажанням через три місяці після призначення 02

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Просто Носов держит нос по ветру.)
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25.11.2021 13:52 Відповісти
Він не хоче щоб з його "крайнім зробили" коли виявиться що з випуском *********** і зброї - "швах"!
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25.11.2021 15:05 Відповісти
УТРОМ НАЗНАЧАЮТ , ВЕЧЕРОМ СНИМАЮТ . ( Удобно . Потом некого обвинить .... )
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25.11.2021 23:50 Відповісти
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25.11.2021 13:54 Відповісти
не знаю як ви журналісти цю інформацію оцінюєте. . . . дуже підозріло що напередодні наступу росіянських окупантів змінюються керівництво міністерства оборони не говоря про заміну самого міністра оборони України . . . чи Резніков свого хлопа вирішив працевлаштувати ?
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25.11.2021 13:56 Відповісти
Никто не хочет брать ответственность за провал снабжения армии накануне очень возможной агрессии Раши. Все говорят красивые слова, а армии от них никак не легче.
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25.11.2021 13:56 Відповісти
как говорил класик - вовремя предать,это не предать,а предвидеть
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25.11.2021 13:59 Відповісти
ЗЕКорабель качають -крис тошнить й вони тікають?
еслі "спасіба Тарану " - то точно криса
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25.11.2021 14:11 Відповісти
8-й год войны, а мы всё "планируем" производство боеприпасов... Это наверное мировой рекорд среди всех стран во всей истории. Уровень нашего чиновничества и вообще госуправления где-то в районе Марианской впадины и стремится глубже
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25.11.2021 14:13 Відповісти
А еще аэропорты строим и спутники запускаем.
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25.11.2021 14:21 Відповісти
а президентский университет!
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25.11.2021 14:30 Відповісти
вот это скорость воровства! за 3 месяца чувак намолотил на всю жизнь
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25.11.2021 14:21 Відповісти
чует сердце не СПРОСТА.
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25.11.2021 14:30 Відповісти
тут за три месяца только кофеваркой офисной пользоваться научишься, да доверят ключ от общего туалета, а у чела уже в активе организация нато-2 и вообще полная синергия... талантище!
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25.11.2021 14:50 Відповісти
Носов "остался с носом"©️
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25.11.2021 14:54 Відповісти
І що ж у нас в країні таке за два останні тижні сталося, що у замміністра оборони аж здоров'я похитнулося? Довели, що на верхівці української влади діє російський "кріт"?
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25.11.2021 16:54 Відповісти
 
 