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Новини Економіка
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газ (1120) Коломойський (1081) Нафтогаз (699) Укрнафта (67)

Влада хоче віддати Коломойському 62% видобутку нафти, 3,5 млрд кубометрів газу з ПСГ та 10 млрд грн, – розслідування "Дзеркала Тижня"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Влада хоче віддати Коломойському 62% видобутку нафти, 3,5 млрд кубометрів газу з ПСГ та 10 млрд грн, – розслідування "Дзеркала Тижня"

Уряд та державний "Нафтогаз" хочуть віддати олігарху Ігореві Коломойському контроль над 62% видобутку нафти, 26% видобутку газу в рамках поділу державної компанії "Укрнафта".

Про це пише видання "Дзеркало тижня". 


"До Нового року планується розділити "Укрнафту", — Ігор Коломойський та НАК "Нафтогаз України" поріжуть її на дві частини. Ділитимуть не порівну, а по-братськи: приватникам шматочок пожирніше, недоїдки — улюбленій Батьківщині. Загалом, як завжди. У разі виробництва на рівні минулого року у Коломойського з товаришами залишиться 62% видобутку нафти "Укрнафти" та 26% видобутку газу", - йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що Коломойський отримає від держави найбільш ліквідні та розвинуті родовища. "А всі проблеми з тисячами покинутих свердловин того ж таки Борислава та інших їх вже не стосуватимуться", - пояснюють автори статті.


Крім цього "Нафтогаз" вже визнав за собою борг перед структурами Коломойського в 0,7 млрд м3 газу і готується передати йому ще 3,5 млрд м3.
"Є неофіційна інформація, що йдеться про визнання "Нафтогазом" зобов'язань щодо 3,5 млрд кубометрів спірного газу. За нинішніми ринковими котируваннями ціна питання злітала в небеса. Ситуація з частиною, що залишилася (понад 5 млрд кубометрів), — взагалі в тумані. Крім того, НАК раптово виявила, що АТ "Укртрансгаз" зберігає близько 0,7 млрд кубометрів цього обсягу в ПСГ. За багато років судів про наявність такого газу у сховищах жодного разу не згадувалося", - пишуть автори статті.

Крім частини держкомпанії та 0,7 та 3,5 млрд м3 газу, Коломойський може отримати від влади 10 млрд грн компенсації за те, що цей газ йому не віддали у 2007-2011 роках, додають автори статті.

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Топ коментарі
+49
Боротьба з олігархами триває...
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25.11.2021 14:04
+42
При Порошенку брудну, ненажерливу свину каломойшу відігнали від Укрнафти.
При вашому Зєлі її повернули Бєні для подальшого грабунку.
Тільки розумово відсталі або продажні хвойди не бачать різніці.
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25.11.2021 14:15
+38
Понимая, что до конца срока осталась меньшая половина-пошли в Ва банк. Сейчас красть будут эшелонами...
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25.11.2021 14:07
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25.11.2021 14:21 Відповісти
бачте як вовачка любить свою бабушку! їй все найкраще! завідуйтє молча парахаботіки
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25.11.2021 14:23 Відповісти
Яка любов! Там знизу рука "бабушки" так придавили, що очі як у жаби повилазили на бік.
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25.11.2021 14:26 Відповісти
Прям беда с этими олигархами. Думаю,они сами будут нас благодарить если мы их перевешаем.
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25.11.2021 14:26 Відповісти
Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии.
Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так, они попадают на обложку журнала Fоrbеs.
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25.11.2021 14:27 Відповісти
Прибыля приватизируем, убытки национализируем - закон Бориса Березовского
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25.11.2021 14:27 Відповісти
Зе-лохи 73% , це ваші гроші -уходють каломойші .. Нормально ви так - обрали нових ліц , каториє нікада нєбилі в палітікє .. Рвуть вони вас тепер - на німецький хрест .
Пірімога мля .Радійте,, вівці .. .
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25.11.2021 14:28 Відповісти
Будем говорят делить по братсяки, что пожирнее отойдет Бене с Зелей а остатки пирога заберет бюджет.)))
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25.11.2021 14:28 Відповісти
Правильно! Бороться с олигархами -- так со всеми! Кроме одного.
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25.11.2021 14:28 Відповісти
И вааще: хорошо, когда в стране всё в одних руках. Ну, в смысле, в руках одного человека. Не надо по разной нужде обращаться не пойми к кому. А так все знают: всё в стране решает Игорь Валерьевич. Он хозяин и патриот.
(б...ть. На самом деле НЕЕЕЕТ!!!)
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25.11.2021 14:31 Відповісти
Есть инфа что хотят ввести военное положение с 1 декабря, главная цель недопустить народные протесты.
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25.11.2021 14:31 Відповісти
Слышал.
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25.11.2021 14:40 Відповісти
73% лоховатого стада с ликованием заменило якобы "еврея Вальцмана" на еврея Зе и его покровителя еврея Беню.
Вот что значит иметь своё тель-авидение.
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25.11.2021 14:31 Відповісти
...в стране, где народ без мозгов.
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25.11.2021 14:33 Відповісти
"Нафтогаз" уже признал за собой долг перед структурами Коломойского .- Долг платежом красен. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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25.11.2021 14:32 Відповісти
А почому ця **** ворожа зеленська "*****" скоро душі людські продаватиме ?
Чи вже всі продала ?
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25.11.2021 14:34 Відповісти
Хотелось бы увидеть реакцию на это сметунов. Где они? Чем заняты?
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25.11.2021 14:37 Відповісти
Ремигають.
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25.11.2021 17:03 Відповісти
Хм... Столкнулся с незнакомым мне словом. Полез в сеть:

ремиґати

1) Відригувати та повторно пережовувати проковтнуту їжу (про деяких жуйних тварин).

2) вульг. Їсти що-небудь (про людину).

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25.11.2021 17:19 Відповісти
Ну так я жуйних тварин і мав на увазі.
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25.11.2021 17:34 Відповісти
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25.11.2021 14:40 Відповісти
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25.11.2021 14:40 Відповісти
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25.11.2021 14:41 Відповісти
Вон на Укртатнафте, пополам держава и Беня, а менеджмент Бенин после выборов зелёной марионетки, на выборах расклеили весь завод и город Кременчуг за преЗедента, а так конечно он независимый от Бени. Но самое главное, что зебилы, которых было большинство на предприятии, поверившие в светлое будущее с преЗедентом и Беней, массово сокращены, а сейчас увольняются сами, так как зажал им Беня яйца до предела, скоро зарплата сравняется с минималкой, а обязанностей удвоилось. Уря таварищи.
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25.11.2021 14:44 Відповісти
Не лопне жидяра?
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25.11.2021 14:45 Відповісти
Отсутствие в его организме некоторых желез (честь, совесть, мера) позволяет этому организму потреблять бесконечно много.
Это всё ****-генетика, продажная деФка...
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25.11.2021 14:51 Відповісти
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25.11.2021 15:03 Відповісти
Ворон ворону око не виклює

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25.11.2021 14:45 Відповісти
Іван Гонта мав рацію, як треба поводитись з цією зграєю.
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25.11.2021 14:47 Відповісти
ну то тільки кончені дебіли могли повірити що лялька Каламойші буде робити щось хороше для громадян.
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25.11.2021 14:47 Відповісти
Красавці 73%
Сдєлалі і сєбя, і своїх дєтєй і внуков))
Тупі повинні страждати.
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25.11.2021 14:49 Відповісти
Образливо мені, я тут до чого..
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25.11.2021 14:53 Відповісти
Да, господа. Прошу учесть, что это еще только половина срока перзедентства г-на зеленскага. Дальше будет больше. Время поджимает, надо нахапать, пока на посту. И живой.
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25.11.2021 15:00 Відповісти
Що ж ця сволота робить як же вони грабують Украіну ,кули вже це падло зникне з Украіни? і головне всі мовчать ,а банда і корупційні суди роблять свою справу. І дивує позиція націоналістів які теж мовчать ,чи не було вказівки.
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25.11.2021 15:06 Відповісти
Игорь Валеричу не жалко.
Такого президента нам подогнал - єто меньшее чем мьі можем его отблагодарить.
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25.11.2021 15:06 Відповісти
Самая объективная газета наверно: гл редактор мадам Гриценко, она же мачеха разумкова, зам голосливый рахманин.
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25.11.2021 15:15 Відповісти
Как оказалось, Беня великолепный организатор и менеджер. Ну чем не премьер-министр? А дальше- отставка, статья, конфискация.
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25.11.2021 15:23 Відповісти
А що влада хоче віддати Порошенку?
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25.11.2021 15:50 Відповісти

Була у нас: у бандитів і клоунів,
своя офшорна мрія,яка і збулася!
Мрія:керуй,воруй,грабуй,знищуй!
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25.11.2021 16:04 Відповісти
ну хоч для когось закінчиться епоха бідності. дякую дуже дякую
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25.11.2021 16:06 Відповісти
Беня очікує нової влади.
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25.11.2021 16:08 Відповісти
Тільки влада націоналістів може навести лад в Україні. А в особливий період - влада військових.
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25.11.2021 16:45 Відповісти
Націоналістів .? Це тих яких зараз не чути взагалі ,, попри те що в країні зараз справжній хаос , якого ще ніколи не було - за всю історію існування незалежної України .! І попри те що при владі тепер кацапcькі консерви , ригівські недобитки і олігархічна мафія ?
Як вимерли .
Хоча ні ,, чути як гавкають іноді , на захист зедебілів . . Як от на Бурбу , недавно.
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25.11.2021 17:11 Відповісти
То Ви не ті канали дивитесь і не ті сайти читаєте
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25.11.2021 17:30 Відповісти
ТВ взагалі не дивлюся ,, а сайти , а які треба читати . ? Де ,, на яких націоналісти нещадно критикують владу .? І до чого тут сайти взагалі .? ДЕ МАСОВІ ПРОТЕСТИ НА БАНКОВІЙ , під прапорами націоналістів . ? ДЕ ??? Ау-у !! .
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25.11.2021 17:46 Відповісти
Зайшов на днях у фейсбук Свободи. Тягнибок там хвалиться, що на майдані 2014 свободівці були найактивніші. А про те що витворяють ЗЕ+КО і чи збирається Свобода щось робити - абсолютно нічого.
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26.11.2021 08:15 Відповісти
"Сволота" - кремлевская контора
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30.11.2021 11:09 Відповісти
а 5 ярдов баксов хде?
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25.11.2021 16:49 Відповісти
Це останній рахунок від Коломойського за президенство Зеленського чи буде іще ?
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25.11.2021 17:07 Відповісти
73% зе лохов сделали это вместе
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25.11.2021 20:35 Відповісти
кломиец когда ты нажрйошся сдохнешь и тебе ни чего не нужно ты имеешь миллиарды сколько тебе Нада хочешь проглотить всю Украину глотай но смотри задохньошься в горле твойм будет всйо здохнешь и всйо оставишь а сейчас не может нажраться
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Майдан в 2013 почався після того, як Мустафа Найем в соц сетях призвав виходити на майдан.
Незадовго після майдану Наем і Коломойський пішли каву пити. І де тепер Найем?
Висновок один - є... з є... завжди домовляться. А домовились ці напевне набагато раніше ніж тоді каву пили.
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26.11.2021 08:44 Відповісти
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