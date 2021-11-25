Влада хоче віддати Коломойському 62% видобутку нафти, 3,5 млрд кубометрів газу з ПСГ та 10 млрд грн, – розслідування "Дзеркала Тижня"

Уряд та державний "Нафтогаз" хочуть віддати олігарху Ігореві Коломойському контроль над 62% видобутку нафти, 26% видобутку газу в рамках поділу державної компанії "Укрнафта".

Про це пише видання "Дзеркало тижня".



"До Нового року планується розділити "Укрнафту", — Ігор Коломойський та НАК "Нафтогаз України" поріжуть її на дві частини. Ділитимуть не порівну, а по-братськи: приватникам шматочок пожирніше, недоїдки — улюбленій Батьківщині. Загалом, як завжди. У разі виробництва на рівні минулого року у Коломойського з товаришами залишиться 62% видобутку нафти "Укрнафти" та 26% видобутку газу", - йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що Коломойський отримає від держави найбільш ліквідні та розвинуті родовища. "А всі проблеми з тисячами покинутих свердловин того ж таки Борислава та інших їх вже не стосуватимуться", - пояснюють автори статті.



Крім цього "Нафтогаз" вже визнав за собою борг перед структурами Коломойського в 0,7 млрд м3 газу і готується передати йому ще 3,5 млрд м3.

"Є неофіційна інформація, що йдеться про визнання "Нафтогазом" зобов'язань щодо 3,5 млрд кубометрів спірного газу. За нинішніми ринковими котируваннями ціна питання злітала в небеса. Ситуація з частиною, що залишилася (понад 5 млрд кубометрів), — взагалі в тумані. Крім того, НАК раптово виявила, що АТ "Укртрансгаз" зберігає близько 0,7 млрд кубометрів цього обсягу в ПСГ. За багато років судів про наявність такого газу у сховищах жодного разу не згадувалося", - пишуть автори статті.

Крім частини держкомпанії та 0,7 та 3,5 млрд м3 газу, Коломойський може отримати від влади 10 млрд грн компенсації за те, що цей газ йому не віддали у 2007-2011 роках, додають автори статті.