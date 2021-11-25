Посол ЄС Маасікас закликав РФ негайно звільнити затриманих кримських татар: "Переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму повинні припинитися"

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Росію негайно звільнити всіх затриманих кримських татар і припинити переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму.

"Засуджую неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, зокрема жінок та дітей. Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму повинні припинитися", - написав Маасікас у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, співробітники російського ОМОНу в окупованому Сімферополі 23 листопада затримали 31 активіста, які прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, звільненого після 12-денного арешту. Серед затриманих було десять жінок та четверо журналістів.

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12 листопада підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту та штрафу адвокату українських політв'язнів Едему Семедляєву. 25 жовтня адвокат прийшов до відділення російської поліції надати юридичну допомогу активістам, затриманим біля будівлі підконтрольного РФ "Кримського гарнізонного військового суду" за підтримку фігурантів "красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір". Стосовно нього було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

"Суд" призначив йому штраф сумою 4 тис. рублів і 12 діб арешту.