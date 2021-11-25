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"Влада кидане МВФ", - Шабунін про зобов'язання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Влада кидане МВФ", - Шабунін про зобов'язання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року

Зеленський зобов’язався перед МВФ закінчити конкурс щодо обрання керівника САП до кінця листопада (серед іншого через це Україна отримала $699 млн).

Про це в своєму телеграм-каналі пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб встигнути це зробити, конкурсна комісія безпосередньо на сьогоднішньому засіданні мусить:

- нарешті оголосити результати практичного завдання;
- призначити фінальні співбесіди на 1 грудня (найближча дата згідно регламенту);
- одразу ж після співбесід, в той же день (1.12) оглосити переможця.

"Знаєте чому цього не трапиться і Україна кидане МВФ? Бо апеляція ВАКС розглядає нашу скаргу на закриття розслідування Роттердам+… 1 грудня. Де зв’язок, запитаєте ви? Якщо ВАКС скасує закриття провадження, то до закінчення строків розслідування залишиться лише ДВА дні. Татарову/Єрмаку конче потрібно, щоб на той час нового керівника САП обрано ще не було. Інакше він встигне замінити в справі продажного прокурора (Демківа) на нормального", - стверджує Шабунін.

"А той, своєю чергою, встигне за ті два дні закінчити розслідування і відкрити його матеріали захисту (це перший крок до передачі справи в суд). Оскільки руками голови комісії (нікчемної Катерини Коваль. - ут. Шабуніна) Татарову вже вдалося розтягнути цей конкурс на більше ніж рік (!), то потягнути ще кілька днів вони точно зможуть. І начхати Татарову/Єрмаку (і схоже, Зеленському. - ут. Шабуніна) на зобов’язання що перед МВФ, що перед Байденом", - додає він.

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"Хоча є інший варіант: чотири дні в Гуті вони наполегливо думали, як швидше закінчити конкурс на керівника САП. А на гелікоптерах ДСНС не гостей Єрмака везли в Карпати (на держдачу), а залучених до мозкового штурму експертів. Як ви думаєте, команда Зеленського прокине МВФ з обранням голови САП (до кінця листопада)?", - ставить питання Шабунін.

Влада кидане МВФ, - Шабунін про зобовязання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року 01
Влада кидане МВФ, - Шабунін про зобовязання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року 02

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Топ коментарі
+8
А хтось ще має сумніви?...
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25.11.2021 14:48
+8
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25.11.2021 14:53
+6
а в чому проблема призначити голову САП?
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
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25.11.2021 14:56
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А хтось ще має сумніви?...
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25.11.2021 14:48 Відповісти
Она не кидает его только в вопросах тарифов и зарплат. ,короче того, что касается благосостояния простых людей.
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25.11.2021 14:49 Відповісти
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Сколько же у нас дармоедских говорящих голов... И не сосчитать.
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25.11.2021 14:49 Відповісти
Это точно😂🌷
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25.11.2021 14:54 Відповісти
у нас за 20 гривен убивают а тут шобла во власти от беспрелдела наркотиков и просто что в головах их инцестный гумус вместо мозгов за кредит МВФ не просто грохнут .....а так чтобы устои государственности перевернулись 666 раз...
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25.11.2021 15:20 Відповісти
Хм. Логічно
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25.11.2021 14:50 Відповісти
Круто розібрався Шабунін , видно, що в темі людина.
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25.11.2021 14:52 Відповісти
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25.11.2021 14:53 Відповісти
кидать МВФ - плохая идея. Астанавитесь!
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25.11.2021 14:53 Відповісти
Його що вперше кидають?). Мо їм подобається)?
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25.11.2021 15:20 Відповісти
а в чому проблема призначити голову САП?
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
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25.11.2021 14:56 Відповісти
шабунька явно ангажований якимось соіскатєлєм)
Оберем голову САП і зажівьом? З яких див?
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25.11.2021 14:58 Відповісти
Ти точно не заживеш норм, бо тупорогій, який навіть не читає, що написано, а висери пише.
Бо є зообовязання, які взяв на себе зеленозброд перед МВФ, та нашими західними союзниками щодо реформ, і протидії корупції. Невже тобі це важко зрозуміти?
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25.11.2021 15:28 Відповісти
Яка в кізду "протидія корупції", клоун? Он призначили керівника НАЗК, яка декларації перевіряє, і вже у бубочкі виявилась найчесніша, зразкова декларація.
Тут те саме буде, незалежно від імені призначеного. Проблема не в імені голови САП а в тому що він буде повністю підпорядкований ворюгам типу дерьмака. Копренде? - чи не в коня корм?
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25.11.2021 15:46 Відповісти
Перший раз чи шо? А шабунька нехай би взагалі закрив патякало - сам допоміг шмарклі отримати владу, а тепер став такий білий та пухнастий "облічітєль".
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25.11.2021 15:01 Відповісти
Свинарчук це ти, чи медвечук? Може аваков, якому так заважає Шабунін, чи ти думаєш, що всі забубули про офшори шоколадного? Вони такі ж як і в зеленого чма, нічим не гірші і не кращі.
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25.11.2021 15:30 Відповісти
а як тм іх порівнював?ну,ці офшори...
ти мабуть знаєш точно,де і скільки в пороха грошей?так роздрукуй нам пост,шоб усі знали,та могли також з бубочкіними порівняти.слабо?
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25.11.2021 16:07 Відповісти
МВФ начебто навмисно підставляється під розвод від 'крутих' хлопців
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25.11.2021 15:02 Відповісти
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Хоть что то из того, что ванговал виталька сбылось?
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25.11.2021 15:02 Відповісти
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Я вот не помню, он предупреждал о готовящемся поджоге его дома?
Если предупреждал, то одно сбылось.
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25.11.2021 15:10 Відповісти
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25.11.2021 16:08 Відповісти
з огляду на те що державою реально керує не "янелохшмаркатий" а агент кремля єрмило, то очільника САП ми не отримаємо і до нового року. а там і війна з рашапідами, а війні з корупцією повний песець.
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25.11.2021 15:11 Відповісти
Шабунін думає що МВФ цього не знає.)
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25.11.2021 15:18 Відповісти
Він костатує факт, і звертається явно не до МВФ.
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25.11.2021 15:32 Відповісти
Те що він констатує знають з 2004 року)
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25.11.2021 15:40 Відповісти
Спеціалізації потребують фахівці, а не структура судової влади. Злонамірено розпорошено структуру по функціям судочинства та по галузям права. Відокремлено САП теж злонамірено.
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25.11.2021 15:35 Відповісти
Пора начинать шантажировать МВФ, мол денег мало даёте и поэтому можем вас кидануть.
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25.11.2021 15:46 Відповісти
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виталька дило размовлят, пока вин кристинку шпилит, кидалы тож слушают та нюхают
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25.11.2021 16:04 Відповісти
Не в первой.
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25.11.2021 18:40 Відповісти
ГРАНТОЕД - Шабунин , что ПОЛЕЗНОГО ты сделал на своем посту ??? -- Н И Х РЕ Н А !!!
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25.11.2021 23:42 Відповісти
 
 