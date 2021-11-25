"Влада кидане МВФ", - Шабунін про зобов'язання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року

Зеленський зобов’язався перед МВФ закінчити конкурс щодо обрання керівника САП до кінця листопада (серед іншого через це Україна отримала $699 млн).

Про це в своєму телеграм-каналі пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб встигнути це зробити, конкурсна комісія безпосередньо на сьогоднішньому засіданні мусить:



- нарешті оголосити результати практичного завдання;

- призначити фінальні співбесіди на 1 грудня (найближча дата згідно регламенту);

- одразу ж після співбесід, в той же день (1.12) оглосити переможця.

"Знаєте чому цього не трапиться і Україна кидане МВФ? Бо апеляція ВАКС розглядає нашу скаргу на закриття розслідування Роттердам+… 1 грудня. Де зв’язок, запитаєте ви? Якщо ВАКС скасує закриття провадження, то до закінчення строків розслідування залишиться лише ДВА дні. Татарову/Єрмаку конче потрібно, щоб на той час нового керівника САП обрано ще не було. Інакше він встигне замінити в справі продажного прокурора (Демківа) на нормального", - стверджує Шабунін.

"А той, своєю чергою, встигне за ті два дні закінчити розслідування і відкрити його матеріали захисту (це перший крок до передачі справи в суд). Оскільки руками голови комісії (нікчемної Катерини Коваль. - ут. Шабуніна) Татарову вже вдалося розтягнути цей конкурс на більше ніж рік (!), то потягнути ще кілька днів вони точно зможуть. І начхати Татарову/Єрмаку (і схоже, Зеленському. - ут. Шабуніна) на зобов’язання що перед МВФ, що перед Байденом", - додає він.

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"Хоча є інший варіант: чотири дні в Гуті вони наполегливо думали, як швидше закінчити конкурс на керівника САП. А на гелікоптерах ДСНС не гостей Єрмака везли в Карпати (на держдачу), а залучених до мозкового штурму експертів. Як ви думаєте, команда Зеленського прокине МВФ з обранням голови САП (до кінця листопада)?", - ставить питання Шабунін.



