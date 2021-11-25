"Влада кидане МВФ", - Шабунін про зобов'язання обрати нового керівника САП до грудня 2021 року
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зеленський зобов’язався перед МВФ закінчити конкурс щодо обрання керівника САП до кінця листопада (серед іншого через це Україна отримала $699 млн).
Про це в своєму телеграм-каналі пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, щоб встигнути це зробити, конкурсна комісія безпосередньо на сьогоднішньому засіданні мусить:
- нарешті оголосити результати практичного завдання;
- призначити фінальні співбесіди на 1 грудня (найближча дата згідно регламенту);
- одразу ж після співбесід, в той же день (1.12) оглосити переможця.
"Знаєте чому цього не трапиться і Україна кидане МВФ? Бо апеляція ВАКС розглядає нашу скаргу на закриття розслідування Роттердам+… 1 грудня. Де зв’язок, запитаєте ви? Якщо ВАКС скасує закриття провадження, то до закінчення строків розслідування залишиться лише ДВА дні. Татарову/Єрмаку конче потрібно, щоб на той час нового керівника САП обрано ще не було. Інакше він встигне замінити в справі продажного прокурора (Демківа) на нормального", - стверджує Шабунін.
"А той, своєю чергою, встигне за ті два дні закінчити розслідування і відкрити його матеріали захисту (це перший крок до передачі справи в суд). Оскільки руками голови комісії (нікчемної Катерини Коваль. - ут. Шабуніна) Татарову вже вдалося розтягнути цей конкурс на більше ніж рік (!), то потягнути ще кілька днів вони точно зможуть. І начхати Татарову/Єрмаку (і схоже, Зеленському. - ут. Шабуніна) на зобов’язання що перед МВФ, що перед Байденом", - додає він.
"Хоча є інший варіант: чотири дні в Гуті вони наполегливо думали, як швидше закінчити конкурс на керівника САП. А на гелікоптерах ДСНС не гостей Єрмака везли в Карпати (на держдачу), а залучених до мозкового штурму експертів. Як ви думаєте, команда Зеленського прокине МВФ з обранням голови САП (до кінця листопада)?", - ставить питання Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
Оберем голову САП і зажівьом? З яких див?
Бо є зообовязання, які взяв на себе зеленозброд перед МВФ, та нашими західними союзниками щодо реформ, і протидії корупції. Невже тобі це важко зрозуміти?
Тут те саме буде, незалежно від імені призначеного. Проблема не в імені голови САП а в тому що він буде повністю підпорядкований ворюгам типу дерьмака. Копренде? - чи не в коня корм?
ти мабуть знаєш точно,де і скільки в пороха грошей?так роздрукуй нам пост,шоб усі знали,та могли також з бубочкіними порівняти.слабо?
Если предупреждал, то одно сбылось.