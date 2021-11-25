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У Євросоюзі схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Євросоюзі схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розширити застосування препарату від коронавірусу Comirnaty компаній Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від п'яти до 11 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" із посиланням на сайт регулятора.

Як зазначається, при введенні препарату у дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде нижчою, ніж у вікової категорії від 12 років (10 мкг порівняно з 30 мкг). Як і в старшій віковій групі, препарат вводитимуть у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у три тижні.

Дослідження за участю 2000 дітей зазначеного віку показало, що з 1305 учасників, які отримали вакцину, лише у трьох розвинувся COVID-19 порівняно з 16 із 633 учасників, які отримали плацебо.

Це означає, що в цьому дослідженні вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичного COVID-19.

Наголошується, що найпоширеніші побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років подібні до тих, що спостерігалися у осіб віком від 12 років. Вони включають біль у місці ін’єкції, втому, головний біль, почервоніння та набряк у місці ін’єкції, біль у м’язах та озноб. Ці ефекти зазвичай легкі або помірні та покращуються протягом кількох днів після вакцинації, зазначили в ЕМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

"Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) дійшов висновку, що переваги Comirnaty у дітей віком від 5 до 11 років переважають ризики, особливо для тих, у кого є захворювання, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19", - йдеться у заяві.

Тепер CHMP надішле свою рекомендацію Європейській комісії, яка видасть остаточне рішення.

Як повідомлялося, у жовтні німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулюючих органів Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

На початку листопада Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.

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Топ коментарі
+6
Їм мало експеременту над дорослими і підлітками, ця мерзота і до дітей добралася в погоні за наживою.
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25.11.2021 15:06
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введите в гугл "Посмотрите,что ожидает ваших детей"
я был мягко говоря в шоке
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25.11.2021 15:37 Відповісти
Никогда бы не подумал, что их ждет Гадзилла. Но бдительные антиваксеры не спят...
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7163
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25.11.2021 17:36 Відповісти
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Рекомендую загуглити "обов'язкові щеплення". І так дітей потрібно прививати, бо наприклад у мене в сусіда дитина принесла з садочка ковід, в результаті вся сі'мя 6 чоловік захворіло (всі не щеплені, думали пронесе). Діти які не вакцинуються повинні навчатися вдома за рахунок батьків, з репетиторами.
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25.11.2021 15:41 Відповісти
сколько не повторяй - вранье от этого правдой не станет.

У людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
Это показывают данные массовой вакцинации в Израиле.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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25.11.2021 16:14 Відповісти
Это неправда, антитела на слизистой оболочек опсонируют вирус и предотвращают заражение в той же процентной мере что и защита от тяжести течения и вероятности госпитализации

Антиваксеры- вымеруны)
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25.11.2021 22:50 Відповісти
И за лечение тоже должны платить. Либо лечиться дома . Чесноком и водочкой.
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25.11.2021 21:15 Відповісти
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а кажите - маленка зелю будут прививать уколом в попку или через купюрку в ноздрю?
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25.11.2021 15:57 Відповісти
что из 1305 участников, получивших вакцину, только у трех развился COVID-19
Ну то есть 3 ребёнка,при встрече с вирусом,могли бы оказаться тяжёлыми.1 305 же,спокойно переболели и забыли.Если идти от обратного
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25.11.2021 16:01 Відповісти
ты вообще много херни постишь, мы уже привыкли.
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25.11.2021 16:15 Відповісти
Польза вакцинации на примере вспышки Дельты в Дании: Двадцать умерших на 10 тыс заболевших. В Украине 400 смертей с 10 тыс заболевших.
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25.11.2021 16:16 Відповісти
Ты мудак. Вакцинированные переносят ковид без лёгочных проблем.
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25.11.2021 16:34 Відповісти
Идиотов много. На индивидуальный подход времени не хватает.
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25.11.2021 17:05 Відповісти
Ну и в подтверждение твоих слов не могу не сбросить.

Чоловік притомний і розмовляє.

83-річний ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізували із коронавірусом. Він лежить у лікарні у Феофанії у важкому стані.

Це ТСН підтвердив син Омельченка.

Він додав, що батько при свідомості. Хворіє вже одинадцятий день. Омельченко дихає із допомогою кисневої маски.

"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - заявив син.

Також запевняє, що Олександр Омельченко був вакцинованим.

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Помер ексмер Києва Олександр Омельченко16:02 7951 24
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25.11.2021 16:40 Відповісти
Причина смерти?
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25.11.2021 17:06 Відповісти
Да ты у нас патологоанатом?
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25.11.2021 18:51 Відповісти
Від ускладнень COVID-19 помер ексмер Києва Олександр Омельченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3301577
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25.11.2021 17:11 Відповісти
Джерело: Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов,
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25.11.2021 18:52 Відповісти
В подтверждение слов надо давать статистику, а не единичный случай.
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26.11.2021 08:18 Відповісти
У знакомых жены болела мать с пневмонией серьезно, так ее в больницу брать не хотели ,потому что она вакцинирована была. Для статистики и манипуляций не берут. Сказали возьмут только когда задыхаться уже будет. Потому что в новостях должны говорить ,что в больнице должны лежать только невакцинированные.
Скоро этих историй будут десятки тысяч.
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26.11.2021 08:22 Відповісти
"Что это за вой на болотах, Бэрримор?" (С).
Не пойму чем разрешение ЕС так перевозбудило пэрэсичных. Вы чё, себя уже в ЕС возомнили? В Украине ещё взрослых не чипировали.
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25.11.2021 18:17 Відповісти
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.

Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.

Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.

Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.

Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.

Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.

Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.

И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
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25.11.2021 20:44 Відповісти
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