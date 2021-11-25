У Євросоюзі схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років
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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розширити застосування препарату від коронавірусу Comirnaty компаній Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від п'яти до 11 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" із посиланням на сайт регулятора.
Як зазначається, при введенні препарату у дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде нижчою, ніж у вікової категорії від 12 років (10 мкг порівняно з 30 мкг). Як і в старшій віковій групі, препарат вводитимуть у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у три тижні.
Дослідження за участю 2000 дітей зазначеного віку показало, що з 1305 учасників, які отримали вакцину, лише у трьох розвинувся COVID-19 порівняно з 16 із 633 учасників, які отримали плацебо.
Це означає, що в цьому дослідженні вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичного COVID-19.
Наголошується, що найпоширеніші побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років подібні до тих, що спостерігалися у осіб віком від 12 років. Вони включають біль у місці ін’єкції, втому, головний біль, почервоніння та набряк у місці ін’єкції, біль у м’язах та озноб. Ці ефекти зазвичай легкі або помірні та покращуються протягом кількох днів після вакцинації, зазначили в ЕМА.
"Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) дійшов висновку, що переваги Comirnaty у дітей віком від 5 до 11 років переважають ризики, особливо для тих, у кого є захворювання, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19", - йдеться у заяві.
Тепер CHMP надішле свою рекомендацію Європейській комісії, яка видасть остаточне рішення.
Як повідомлялося, у жовтні німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулюючих органів Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.
На початку листопада Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.
Будь ласка, зачекайте...
я был мягко говоря в шоке
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7163
У людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
Это показывают данные массовой вакцинации в Израиле.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Антиваксеры- вымеруны)
Ну то есть 3 ребёнка,при встрече с вирусом,могли бы оказаться тяжёлыми.1 305 же,спокойно переболели и забыли.Если идти от обратного
Чоловік притомний і розмовляє.
83-річний ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізували із коронавірусом. Він лежить у лікарні у Феофанії у важкому стані.
Це ТСН підтвердив син Омельченка.
Він додав, що батько при свідомості. Хворіє вже одинадцятий день. Омельченко дихає із допомогою кисневої маски.
"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - заявив син.
Також запевняє, що Олександр Омельченко був вакцинованим.
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Помер ексмер Києва Олександр Омельченко16:02 7951 24
Скоро этих историй будут десятки тысяч.
Не пойму чем разрешение ЕС так перевозбудило пэрэсичных. Вы чё, себя уже в ЕС возомнили? В Украине ещё взрослых не чипировали.
Суть фашизма - социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.