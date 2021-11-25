УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
8961 34
вакцина (3396) Єврокомісія (330) сертифікат (204) Євросоюз (2600) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

ЄС змінює правила в'їзду: COVID-сертифікат діятиме 9 місяців, для його продовження буде потрібна бустерна доза

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС змінює правила в'їзду: COVID-сертифікат діятиме 9 місяців, для його продовження буде потрібна бустерна доза

Європейська комісія офіційно запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу для іноземців. Зокрема, пропонується скоротити термін дії сертифіката вакцинації від COVID-19 з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібна бустерна доза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заяві Єврокомісії йдеться, що на сьогодні в Євросоюзі видано понад 650 млн сертифікатів про COVID-вакцинацію, але ряд країн вже почав вводити бустерні дози. З урахуванням цього, Єврокомісія пропонує країнам-учасницям уніфікувати підхід і скоротити термін дії сертифікатів до 9 місяців після первинного курсу вакцинації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років

Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів.

"Наша головна мета - уникнути розбіжностей по всьому ЄС. Це також стосується питання про бустери, які необхідні для боротьби з вірусом. Серед інших заходів ми пропонуємо сьогодні, щоб Рада погодила стандартний термін дії свідоцтв про вакцинацію, що видаються після первинної серії", - зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу: Це одна з теорій, але зараз у нас немає доказів цього

Щоб надати достатньо часу для реалізації скоординованого підходу, Єврокомісії пропонує ввести нові правила з 10 січня 2022 року.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Пандемія коронавірус триватиме рівно стільки, скільки виділятимуться гроші на боротьбу з ним
показати весь коментар
25.11.2021 16:02
+11
Что и требовалось доказать, колоть теперь будет постоянно, ну как долбанные орущие ваксеры этого не понимали с самого начала, проблема не в вирусе, проблема в медицинской системе, протоколе лечения больных и ненужных уколах для здоровых. А под эту дудку идёт ограничение прав и свобод граждан.
показати весь коментар
25.11.2021 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я уколол себе два физера. Бустерную могу только бутылку коньяка всадить для лучшего эффекта от вакцЫны
показати весь коментар
25.11.2021 15:30 Відповісти
Один негр вчора розсмішив, каже що вакцинувався від ковіду і заодно від грипу, почало щось "морозити", то він пішов 3 копи (стакани) коньяку вліпив і пройшло)))
показати весь коментар
25.11.2021 15:37 Відповісти
Когда первую делал не пил 3 дня как положено. А на вторую прививку ишел под шафе и после прививки тоже шлифонул норм, бо понимал, что все буде добре
показати весь коментар
25.11.2021 15:39 Відповісти
от большого ума)
показати весь коментар
25.11.2021 15:35 Відповісти
Пандемія коронавірус триватиме рівно стільки, скільки виділятимуться гроші на боротьбу з ним
показати весь коментар
25.11.2021 16:02 Відповісти
Т.е. вечно!
показати весь коментар
25.11.2021 17:38 Відповісти
💉🪣бустерна доза.
показати весь коментар
25.11.2021 16:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
ну, а шо, если зеля сначала вдохнул в обе ноздри, а потом догнался ще бустерной дозой, его в ес точно должны пустить, не будь вин клован
показати весь коментар
25.11.2021 16:13 Відповісти
Золотой укол!
показати весь коментар
25.11.2021 16:15 Відповісти
Від грипу перед сезоном також пропонують щороку вакцинуватись
показати весь коментар
25.11.2021 16:16 Відповісти
Предлагают и заставляют - немного разные вещи, не видел еще паспорта здоровья для гриппа.
показати весь коментар
25.11.2021 16:38 Відповісти
ахахахахаха .... ну так если кто-то хочет заменить естественный иммунитет на искуственный, то это от отсутствия минимального ума в голове
показати весь коментар
26.11.2021 14:46 Відповісти
Ваш пост це підтверджує.
показати весь коментар
26.11.2021 16:31 Відповісти
Все логічно , далі буде 6 місяців,потім або 3 ,або так 6 і лишиться. Все як в книжці.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

Другими словами, а что если кто-то смог убедить наших лидеров в том, что единственный способ вернуться к нормальной жизни - это заменить вакцинами ту роль, которую раньше играли объятия и рукопожатия для того, чтобы ознакомить наши организмы с последними обновлениями антивирусной безопасности?

Что если, лишив нас нормальной жизни, те, кому выгодны вакцины, смогут навсегда закрепиться в центре общества, предоставив искусственную замену тому, что делали наши иммунные системы для защиты от обычных респираторных вирусов в те времена, когда нам еще позволяли жить нормальной жизнью?

Об этом говорят заголовки газет:

"Генеральный директор Pfizer говорит, что в течение 12 месяцев, вероятно потребуется третья доза вакцины от Covid". (CNBC, 15 апреля, 2021) "Когда закончится греческий алфавит, варианты вируса будут называться по именам созвездий, говорит ответственный ВОЗ по Ковиду". (The Telegraph, 7 августа 2021 г.) "Фаучи предупреждает, что американцы могут столкнуться с необходимостью делать бустерные прививки неопределенное время" (Daily Mail, 13 августа 2021 г., и доктор Фаучи своими словами на YouTube 12 августа 2021 г.) "Байден одобряет повторные прививки через 5 месяцев после второй дозы" (Boston Globe, 27 августа 2021 г.) Что, если быстрая мутация РНК-вирусов гарантирует, что ни одна вакцина никогда не будет полностью эффективной для обеспечения длительного иммунитета, создавая иллюзию, что мы постоянно нуждаемся в ревакцинации?
показати весь коментар
25.11.2021 16:16 Відповісти
Так уже появились статьи шо через несколько месяцев после ширки иммунитет резко падает и надо опять чипироваться. И есть подозрение шо если присадить организм на эту дурь то потом придётся колоться постоянно шоб ласты не склеить.
показати весь коментар
25.11.2021 16:23 Відповісти
Чи виробиться колись в Україні колективний імунітет?
https://www.youtube.com/watch?v=LCHvlXTSDbY&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
показати весь коментар
25.11.2021 19:18 Відповісти
Что и требовалось доказать, колоть теперь будет постоянно, ну как долбанные орущие ваксеры этого не понимали с самого начала, проблема не в вирусе, проблема в медицинской системе, протоколе лечения больных и ненужных уколах для здоровых. А под эту дудку идёт ограничение прав и свобод граждан.
показати весь коментар
25.11.2021 16:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
досить нити, антивакс зебільний
показати весь коментар
25.11.2021 16:59 Відповісти
Это все аргументы? Не переживай, будут тебе бустеры, хоть каждый день, захочешь ты того или нет.
показати весь коментар
25.11.2021 21:42 Відповісти
я так розумію, що ти за зебіла голосував?
показати весь коментар
25.11.2021 22:11 Відповісти
А Ляшко сказав що українці,бустерну зону отримають тільки після того як 2 дози отримають 50% населення...Так що можете закривати міжнародні аєропорти бо ні хто нікуди скоро не полетить )))
показати весь коментар
25.11.2021 18:30 Відповісти
А ДАЛІ, ПАНОВЕ, ЗА ГРОШІ, ЗА ВЛАСНІ ГРОШІ... До цього усе і йшло... Підсадили нахаляву, а далі - вибачте...
показати весь коментар
25.11.2021 19:00 Відповісти
а сейчас типа задаром? меньше трети вакцин выделено по программе COVAX, остальное закупается за бюджетные деньги, т.е. за наши налоги, причем закупается непрозрачно.
показати весь коментар
25.11.2021 20:40 Відповісти
У антиваксов сегодня разрыв днища: мало того, что невакцинированных теперь не будут пускать в ес, так еще и время действия вакцинации сократили.
показати весь коментар
25.11.2021 18:57 Відповісти
Цей "розрив" навпаки у ваксов... Типу як же це так, я ж слухняно коловся, я такий гарний і слухняний, а тепер - на дурняка немає дози (доки 50% не уколеться), а за кордон хочеться... СТРИЖКА ПОЧИНАЄТЬСЯ, ПАНОВЕ...
показати весь коментар
25.11.2021 19:03 Відповісти
Та ці ніщеброди у Європу не дуже то й їдуть. Ви бачили вчора ті пики на мітингу з QR кодом ядрьоной расісі. Це ж саме дно суспільства, яке татко Зе назвав біомасою. От завдяки цієї біомасі ми знаходимось у такому армагеддці.
показати весь коментар
25.11.2021 21:18 Відповісти
Колоть будут до посинения.

Во Франции COVID-сертификаты продлят только после введения бустерной дозы вакцины.

По словам Верана, с 15 декабря COVID-сертификаты у лиц старше 65 лет перестанут действовать в том случае, если после введения второго компонента вакцины уже прошло пять месяцев, и они все еще не вакцинировались бустерной дозой. То же самое с 15 января коснется всех остальных жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.
показати весь коментар
25.11.2021 19:01 Відповісти
Щеплення від Covid-19: що відомо та що не досліджено?
https://www.youtube.com/watch?v=hikKppGJBH4&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
показати весь коментар
25.11.2021 19:10 Відповісти
В Европе бушует «пандемия гнева» - Handelsblatt
Во многих европейских странах тысячи людей яростно протестуют против новых коронавирусных ограничений. Это взрывоопасная в политическом плане смесь из чувства безысходности и теорий заговора... Но если бабахнет, как спалят пару десятков городов - сразу снимут ограничения, и выяснится что прививаться необязательно…
показати весь коментар
25.11.2021 21:01 Відповісти
короче, кто у нас укололся в мае, у того безвиз закончится в марте. Ибо наши дебилы за бустер не чешутся...
показати весь коментар
25.11.2021 21:06 Відповісти
цуко. ветеринарный паспорт с пожизненной вакцинацией.
показати весь коментар
26.11.2021 07:35 Відповісти
 
 