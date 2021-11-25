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Питання, чи готовий наступний канцлер Німеччини Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним, залишається відкритим, - посол України Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання, чи готовий наступний канцлер Німеччини Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним, залишається відкритим, - посол України Мельник

На сьогодні українська сторона не розуміє, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі. Це питання поки залишається відкритим.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в коаліційній угоді соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, які формують нову владу в Німеччині, є заклики до Росії припинити війну на Донбасі і повернути Крим, але немає згадки про нормандський формат, хоча він є ключовим політико-дипломатичним інструментом для деокупації Донбасу.

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"Чи дійсно готовий наступний канцлер Олаф Шольц брати на себе головну роль у непростих переговорах з Путіним? Це питання поки залишається відкритим. Україна продовжує наполягати на проведенні берлінського саміту "нормандської четвірки", щоб вивести мирний процес з глухого кута, в який всіх нас завела Росія. Цей виклик стане одним з перших серйозних стрес-тестів для Берліна", - зазначив Мельник.

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Бывшие агенты штази они как пионэры. Всегда готовы
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25.11.2021 15:35 Відповісти
Любов між німцями і москалями багатовікова - в руцкій імперії царі були німцями, сталін любив Елуїзовича, Окурок - фройляйн. Леніна-Бланка прислали розенкрайцери з Німеччини. Дуже тісні зв"язки. випробувані віками.
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25.11.2021 15:39 Відповісти
Пропоную замінити Нормандський формат на інший - Францію і Німеччину замінити на підписантів будапештського меморандуму, а саме на США і ВБ, це було б логічно і ефективно.
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25.11.2021 15:36 Відповісти
Очередная кремлевская подстилка
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25.11.2021 15:38 Відповісти
Це канцлер, щось накшталт баби меркель 2.0
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25.11.2021 15:44 Відповісти
поки залишається відкритим.- Обычные заявы кодлана Коломойского: Чтобы да так нет. Будем посмотреть. В промежутках: Германия должна, - посол Мельник. Меркель следует срочно, - посол Мельник. Байден должен,- посол Мельник .
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25.11.2021 16:00 Відповісти
Німці віками викачували з ************** імперії ресурси. Без цих ресурсів Німеччини взагалі б як промислової держави не існувало б. Сьогодні часи змінилися і за "фіговим листком" "європейської демократії" криється такий собі бюргер-неоколоніаліст, який прагне отримувати халявні ресурси з Східної Європи і втюхувати на ринки цих недорозвинутих "бандустанів" дешеве лайно замовлене німецькми фірмами в Китаї. "Гроші ******* тишу" і тому "мир за будь яку ціну" в буферній колонії Україні для німців важливий. Їм тепер після повного вихолощення німецького військового духу пофіг все крім власного бюргерського затишку споглядання автоматично працюючого як годинник механізму - товар-прибуток. Ідеології нема і страх війни домінує в запливших жиром німецьких тушах... Гідність німців в Німеччині (а вони ще й друга за кількість нація в США) зводиться вже не до виробництва та інновацій, а тяжіє до споживання. Ми теж колись станемо такими...
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25.11.2021 16:10 Відповісти
А зачем нам в посредниках Шольц? Президент Канады или Польши в самы раз.
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25.11.2021 16:32 Відповісти
 
 