РФ навмисно дискредитує роботу СММ ОБСЕ для прикриття власних активних дій, - в МЗС заперечують, що звіти місії нібито стверджують про наступ ЗСУ

Заяви Росії про нібито наявність у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація взялася з новим завзяттям дискредитувати роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність у її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності", - сказав він.

На його думку, такі інсинуації мають одну мету, а саме надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.

"Про що свідчать звіти СММ ОБСЄ, то це про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв'язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку збройних формувань РФ. Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися з закликом розблокувати роботу місії в не підконтрольних українському уряду районах. Росія цей заклик, як і інші заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", - розповів Ніколенко.

Він наголосив, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України свідчать про те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.

"Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і все МЗС зараз максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, щоб зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій", - підсумував Ніколенко.

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Зазначимо, що раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито звіти СММ ОБСЄ свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі населених пунктів Гранітне, Старомар'ївка.