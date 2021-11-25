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аеропорт (405) Закарпаття (964) Зеленський (10456) Донбас (14568) авіасполучення (422)

Зеленський анонсував будівництво аеропортів на сході України та Закарпатті: Тривають перемовини про трансформацію "Борисполя" у східноєвропейський авіахаб

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський анонсував будівництво аеропортів на сході України та Закарпатті: Тривають перемовини про трансформацію "Борисполя" у східноєвропейський авіахаб

Україна сьогодні інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів, у будівництво нових злітно-посадкових смуг і терміналів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.

Про це сьогодні під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом", – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, тривають перемовини з західними партнерами щодо створення в Україні сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

"Трансформація Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу – це головні цілі для нас, для міністерства, для "Великого будівництва", які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно – амбітні, зрозуміло – непрості, але, впевнений, – здійсненні", – наголосив президент.

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Топ коментарі
+26
Замість того щоб накопичувать пальне і зброю перед загрозою війни ці "суки зелені" розтринькують кошти на свої "прожекти" з яких "напилять" можна!!!
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25.11.2021 15:57
+17
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25.11.2021 15:59
+16
Оооо , горяченькое пошло …прямо в глаза
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25.11.2021 15:56
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Оооо , горяченькое пошло …прямо в глаза
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25.11.2021 15:56 Відповісти
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25.11.2021 15:59 Відповісти
де ПВО України, Зе-льоная злодюга ??

під час пожару що насувається штукатирити будинок може тільки божевільний, або... злодій
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25.11.2021 20:51 Відповісти
враг на пороге, готовит вторжение - а это зеЛошье офшорное занимает пиаром и растратой средств бюджета.
НЕ на армию и ПВО, не на терроборону или консультациями с союзника.. эти вопросы клована НЕ интересуют..
ему, главное - аэропортик построить да попиарится на этом.

А оно вообще знает про опасность вторжения рашки, или ермак ничего не сказал и клован продолжает верить что "я в глаза ему посмотрел - путин хочет мира"?
Как тут не вспомнить другую фразу зеЛоха: "сойдемся интересами ПОСЕРЕДИНЕ Украины..." по реке Днепр??
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25.11.2021 16:09 Відповісти
п.с. кстати, если посмотреть на карту "великого крадивництва" на дорогах, то немалая часть этих дорог ремонтировалась именно на танкопасных направлениях.. чтобы кацапам легче было лезть в Украину?
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25.11.2021 16:12 Відповісти
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25.11.2021 16:10 Відповісти
Замість того щоб накопичувать пальне і зброю перед загрозою війни ці "суки зелені" розтринькують кошти на свої "прожекти" з яких "напилять" можна!!!
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25.11.2021 15:57 Відповісти
Так принцип их жизни неизменен

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25.11.2021 16:06 Відповісти
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Это на благо государства делается. Вы еще предложите средства пенсионерам раздать.
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25.11.2021 16:19 Відповісти
Для того, щоб забезпечити державу благами, її існування потрібно захистити від біснуватих запоребрикового та бульбо-фюрерів.
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25.11.2021 17:20 Відповісти
Он что уже отошел от празднования дня рождения Андрея Елдака :D ?
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25.11.2021 15:57 Відповісти


Продолжает колбасить...
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25.11.2021 16:15 Відповісти
Сто відсотків-це велике аеропорство...
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25.11.2021 15:57 Відповісти
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25.11.2021 15:58 Відповісти
Ух ты, какой большой генерал негр - подумал зеленский :D
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25.11.2021 15:59 Відповісти
Однозначно!
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25.11.2021 16:28 Відповісти
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25.11.2021 17:23 Відповісти
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25.11.2021 16:00 Відповісти
Использование государственных средств передвижения для частных целей - это коррупция в чистом виде …пасть свою гнилую закрой , а то вонь не выносимая
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25.11.2021 16:05 Відповісти
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25.11.2021 16:08 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



А Зеленский все не может нажраться на своих «больших стройках». Сотни миллиардов на дорогах ему мало. Теперь будут пилить деньги на обновлении железных дорог. И, внимание, создание национального авиаперевозчика.

Президентская каденция крутится - лавэха мутится)))))
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25.11.2021 16:08 Відповісти
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25.11.2021 16:15 Відповісти
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25.11.2021 16:08 Відповісти
А мільярд дерев не буде літакам заважати?)))
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25.11.2021 16:09 Відповісти
Воно вже зовсім неадекватне! Увесь світ говорить про загрозу вторгнення московитів в Україну, а ці "узеленські" домовляються про аеропорти та закупівлю пасажирських літаків. На те, що в армії виділяють 5 літрів пального для навчань - то фігня.

Яких зе "реформ" треба ще тим 73% для того, щоб нарешті стати "смєтунами", як вони і обіцяли?
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25.11.2021 16:09 Відповісти
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25.11.2021 16:09 Відповісти
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то шо будет там хаб никто не сомневается, тилькин вин зачем мелочиться, если сразу можно превратить украину в один зеленый хаб
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25.11.2021 16:10 Відповісти
"Також ми готуємося до будівництва і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. "Джерело: https://censor.net/ua/n3301576

а Шо, ужгородский аэропорт фсье- не справляется с пассажиропотоком?
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25.11.2021 16:21 Відповісти
2.Какой ******,что там хабать?Сегодня кризис авиаперевозок и что есть никому не надо. Из-за роста дальности региональных самолётов,погорела концепция хабов и накрылась тазом и А380 и Джамбо.
1.******** нв пороге! Голыми руками можно задушить своих правителей - с врагами нужно оружие,чтобы воевать!
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25.11.2021 16:22 Відповісти
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Судя по коментам аэропорты Украине не нужны.
Гужевой транспорт нужен, наверное
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25.11.2021 16:23 Відповісти
Баран! А чим він ті аеропорти буде захищать?!!! "Відосиками"?!!!
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25.11.2021 16:26 Відповісти
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Ты чего , негодяй , людей оскорбляешь ?
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25.11.2021 16:31 Відповісти
Мурло невоспитанное, твой алкаш диабетик все же порешал, и ПВО восстановил и склады, пять штук сохранил.
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25.11.2021 18:40 Відповісти
Од того що ти мене назвав "Мурло невоспитанное" - ти розумнішим не став Так "бараном" і залишився Розумні люди кажуть що треба мать лише те що ти можеш захистить - щоб не відібрали А аеродромів з аеропортами у нас і так вистачає! Третина їх у обласних центрах пустує і заростає бур"яном Наприклад - у Чернігові - "Шестовицький" Його побудували три десятки років тому а літаки на ньому і не сідали
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25.11.2021 18:45 Відповісти
Мурло, так аэропорты ремонтируют и запускают новую программу перелетов, возможно и ты сядешь в самолёт и приземлишься где то.
А то, что тот аэропорт не использовали, то вопросы к папиредникам, один из них твой кумир 💯
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25.11.2021 19:32 Відповісти
"Мурло" шукай у дзеркалі Зараз гроші на зброю і пальне потрібні а не на аеропорти! І "мій" "папиредник" якраз на це гроші витрачав а не на "шо попало"!
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25.11.2021 19:37 Відповісти
Да национальные авиаперевозчики нужны!
Меньше года остается до очередного дня рождения ермака, не на вертолете же опять трястись, 2 часа.
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25.11.2021 16:24 Відповісти
так задрало слове "велике" к любому поводу и без...от гномика-чинарика
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25.11.2021 16:25 Відповісти
Это ж комплекс у него такой.
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25.11.2021 16:26 Відповісти
Велике роспиляйство триває! Ще й прискорюється й збільшується.
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25.11.2021 16:25 Відповісти
Горжусь своим Президентом ! Не зря за него голосовал в 2019 году. Во втором туре обязательно только за Зеленского.
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25.11.2021 16:30 Відповісти
Завидую тебе . А если не за зелю , то за кого ?
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25.11.2021 16:35 Відповісти
дебіл зелений, твоя шмаркля туди ще не вийшла
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25.11.2021 16:52 Відповісти
Ерамка на днюху поздравить не забыл?
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25.11.2021 18:34 Відповісти
в Украине "два тура" не дают, это не благословенная Америка с 10-тью пожизненными
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25.11.2021 22:01 Відповісти
Идет распил бабок, страна нуждается в финансировании армии а этот недоносок занимается херней!!!! У людей скоро не будет денег на батон а ОНО строит аэропорты!!!!!
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25.11.2021 16:33 Відповісти
Новая мего-идея для зебилов, миллиард деревьев уже посажены, зарплаты по 4000 долларов получены ну и так далее...
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25.11.2021 16:36 Відповісти
Аэродромы на востоке страны он наверно строит для того, чтобы расейские бомбардировщики мягко приземлялись после бомбежки украинских городов.
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25.11.2021 16:37 Відповісти
это криворожский кретин
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25.11.2021 16:41 Відповісти
Это уже даже не печально вот что уже Svoboda пишет
https://www.svoboda.org/a/cit-k-granitse-s-ukrainoy-svozyat-********-tehniku-v-nastorazhivayuschem-kolichestve/31577496.html
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25.11.2021 16:41 Відповісти
Это на днюхе по пьянке решили?)
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25.11.2021 17:09 Відповісти
ты уверен, что там бухали, а не нюхали или кололись?
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25.11.2021 18:32 Відповісти
Хаб? Порвали все связи с СНГ. Украина скорее всего теперь тупик со всех сторон. По любому транспорту.
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25.11.2021 17:19 Відповісти
И миллиард деревьев вокруг. И олимпиаду.

- Экономика в жопе,
- отток инвестиций,
- живем тупо в долг от транша до транша,
- энергетика в жопе,
- ВСУ не обеспечены горючкой и боеприпасами
- на пороге стоят кацапские танки

ЗЕбилам продолжают рассказывать сказки про мегапроекты и светлое будущее.
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25.11.2021 17:26 Відповісти
Зачем в Борисполе хаб?
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Воздействие наркоты из Ивано-Франковска еще не прошли
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25.11.2021 18:31 Відповісти
 
 