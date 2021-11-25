Зеленський анонсував будівництво аеропортів на сході України та Закарпатті: Тривають перемовини про трансформацію "Борисполя" у східноєвропейський авіахаб
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна сьогодні інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів, у будівництво нових злітно-посадкових смуг і терміналів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.
Про це сьогодні під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом", – наголосив Зеленський.
Водночас, за словами президента, тривають перемовини з західними партнерами щодо створення в Україні сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.
"Трансформація Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу – це головні цілі для нас, для міністерства, для "Великого будівництва", які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно – амбітні, зрозуміло – непрості, але, впевнений, – здійсненні", – наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
під час пожару що насувається штукатирити будинок може тільки божевільний, або... злодій
НЕ на армию и ПВО, не на терроборону или консультациями с союзника.. эти вопросы клована НЕ интересуют..
ему, главное - аэропортик построить да попиарится на этом.
А оно вообще знает про опасность вторжения рашки, или ермак ничего не сказал и клован продолжает верить что "я в глаза ему посмотрел - путин хочет мира"?
Как тут не вспомнить другую фразу зеЛоха: "сойдемся интересами ПОСЕРЕДИНЕ Украины..." по реке Днепр??
Продолжает колбасить...
2 ч. ·
А Зеленский все не может нажраться на своих «больших стройках». Сотни миллиардов на дорогах ему мало. Теперь будут пилить деньги на обновлении железных дорог. И, внимание, создание национального авиаперевозчика.
Президентская каденция крутится - лавэха мутится)))))
Яких зе "реформ" треба ще тим 73% для того, щоб нарешті стати "смєтунами", як вони і обіцяли?
а Шо, ужгородский аэропорт фсье- не справляется с пассажиропотоком?
1.******** нв пороге! Голыми руками можно задушить своих правителей - с врагами нужно оружие,чтобы воевать!
Гужевой транспорт нужен, наверное
А то, что тот аэропорт не использовали, то вопросы к папиредникам, один из них твой кумир 💯
Меньше года остается до очередного дня рождения ермака, не на вертолете же опять трястись, 2 часа.
https://www.svoboda.org/a/cit-k-granitse-s-ukrainoy-svozyat-********-tehniku-v-nastorazhivayuschem-kolichestve/31577496.html
- Экономика в жопе,
- отток инвестиций,
- живем тупо в долг от транша до транша,
- энергетика в жопе,
- ВСУ не обеспечены горючкой и боеприпасами
- на пороге стоят кацапские танки
ЗЕбилам продолжают рассказывать сказки про мегапроекты и светлое будущее.