Зеленський анонсував будівництво аеропортів на сході України та Закарпатті: Тривають перемовини про трансформацію "Борисполя" у східноєвропейський авіахаб

Україна сьогодні інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів, у будівництво нових злітно-посадкових смуг і терміналів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві.

Про це сьогодні під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом", – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, тривають перемовини з західними партнерами щодо створення в Україні сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

"Трансформація Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу – це головні цілі для нас, для міністерства, для "Великого будівництва", які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно – амбітні, зрозуміло – непрості, але, впевнений, – здійсненні", – наголосив президент.

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