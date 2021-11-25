Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів

Ув’язнений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що відмовиться від курсу лікування у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Саакашвілі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Уже тиждень до мене не пускають членів парламенту від "Національного руху" та інших партій", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент стверджує, що співробітники Служби державної безпеки Грузії обшукують медперсонал, щоб через них він не зміг передавати суспільству послання.

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"Якщо із завтрашнього дня не дозволять увійти депутатам, я відмовляюся від курсу лікування і прийму лише ті медикаменти, які мені були прописані до мого полону", - написав Саакашвілі.