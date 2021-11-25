Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ув’язнений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що відмовиться від курсу лікування у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Саакашвілі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Уже тиждень до мене не пускають членів парламенту від "Національного руху" та інших партій", - заявив Саакашвілі.
Експрезидент стверджує, що співробітники Служби державної безпеки Грузії обшукують медперсонал, щоб через них він не зміг передавати суспільству послання.
"Якщо із завтрашнього дня не дозволять увійти депутатам, я відмовляюся від курсу лікування і прийму лише ті медикаменти, які мені були прописані до мого полону", - написав Саакашвілі.
Будь ласка, зачекайте...
- хотя его наглость с вертухаями заслуживает уважения..
Вот на этом видео видно, как Мише было свободно в Украине - не сравнить с Грузией..
https://youtu.be/lbj1bzYs7Bs
видовище скажу я вам. Цей канал "Україна-24" абсолютно нерозбірливий в знайомствах!
Речуга того єврея нагадувала мені бла-бла-бла піонэра на комсомольських зборах. Як можуть
попадати у ВР бивші злодюги сидівшего в тюрязі при Советах? Таки ж самі там мураєві,гордони,бужанськи і прочая ,прочая шваль. Народе! Тобі цей кіздіож не набрид?
І лиши усіх в спокої.
вот просто - задолбал!
Сидіти на нарах так не хоцца!
Так пока у меня в палате не будет Блэк-Джека со шлюхами голодать не перестану!