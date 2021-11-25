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Новини Політика України
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журналістика (883) Зеленський (10456) пресконференція (125) ЗМІ (757) Офіс Президента (1344) Сергій Никифоров (95)

Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Завтра, 26 листопада, відбудеться пресмарафон з участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - зазначають в Офісі Президента.

"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - сказано в повідомленні.

Уточняється, що пресмарафон "30 запитань президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

"Колеги, це правда. Завтра президент відповість на усі найважливіші запитання. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями. І, я думаю, коли ви побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться. Усі деталі - скоро - в офіційних повідомленнях", - написав на своїй сторінці в фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не надає відповіді на запити про коментар до публікації матеріалів, - журналіст Мокрик

Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ 01

Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ 02

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Топ коментарі
+64
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25.11.2021 16:30
+47
Будет как и ранее

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25.11.2021 16:30
+38
3 часа ссанины в глаза в присутствии олигархических журнаглистов
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25.11.2021 16:23
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Обращайся, на пять литров заглянешь и какой алкоголь с Фрола слупить?
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25.11.2021 17:38 Відповісти

класний ви директор!
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25.11.2021 17:51 Відповісти
За Тимошенко. Но сейчас готова на все лишь бы не эти чмо
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25.11.2021 17:06 Відповісти
За Тимошенко? Щось я не пам'ятаю Люлю у бюлетенях на останніх виборах. У моєму бюлетні був Порошенко та Зеленський. Я віддала свій голос за Пороха. А ви за кого?
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Ну если не за Тимошенко, то ни за кого. Но теперь наверное и за Порошенко согласна, он хотя бы за Украину и против путлера
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25.11.2021 17:40 Відповісти
Дякую, за чесну відповідь.

Не за кого - це означає за Зеленського. Багато хто так само вже готовий голосувати за Порошенка. Так і хочеться їм сказати: а ми попереджали.
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25.11.2021 17:48 Відповісти
Эта та Тимошенко, которая не голосовала за признание РФ страной-агрессором?
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25.11.2021 17:20 Відповісти
Фрол! Нє траві нєзнакомих тєбє людей.

Може вони з Люлєй подружки з дитинства.
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25.11.2021 17:29 Відповісти
Чушь
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25.11.2021 17:41 Відповісти
Ну и чем вы жулькина стадо от зебилов отличаетесь? Такое же брехливое дерьмо
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25.11.2021 18:08 Відповісти
Фрол! Як тобі новєнькая кацапська хабалка, яка голосувала за Тимошенко?

Спочатку треба з'ясувати ху із хто, а потім робити зауваження.
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25.11.2021 19:14 Відповісти
тільки не питайте його про вагнергейт, офшори, гвинтокрили за держрахунок і таке інше
в нього душа творча, тонка, його про таке питати неможна
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25.11.2021 16:55 Відповісти
Там нікому буде питати)
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25.11.2021 18:47 Відповісти
А в цей час десь голосно ридма заридає колишня друга лєдя Юля Мєндєль.
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25.11.2021 16:56 Відповісти
Содержательный разговор???? Да этот ПОЦ и двух слов связать не может без суфлера!!!!! И вообще, кому это надо??????
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25.11.2021 16:57 Відповісти
готовим рыгательгые пакеты они понадобятся кто будет слушать этот 3 часовой винегрет найвеличнешего лгуна мапет шоу
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Опять журналистов из теплой ванны пригласили
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25.11.2021 16:58 Відповісти
жалюгідна пародія на самого себе ж у квартал-95!
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25.11.2021 16:58 Відповісти
Видимо уже ОП подготовил своему хозяину, что говорить и как отвечать на подготовленных для него журналюг с подготовленными ответами. Научился у путлера
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25.11.2021 17:04 Відповісти
Мила!

За кого ви голосували на останніх виборах? Інтуїція мені підказує, що за молодого, красивого, веселого члєнограя.
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Чего ко мне прицепились. Неизвестно за кого вы голосовали, за молодого или старого . То что вы здесь, ничего не доказывает, т.к. я давно знаю Бутусова как отличного журналиста, и не к вам в гости я сюда пришла и не на сайт Порошенко. А во вторых Порошенко в свое время был создателем партии регионов и сам работал в правительстве Януковича. Не надо себе создавать идолов.
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25.11.2021 18:11 Відповісти
Зебілка! В усій красі!
Що і треба було довести! Інтуїція мене ніколи не підводить.

То не треба зараз скиглити, насолоджуйся тим, кого обрала!
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25.11.2021 18:22 Відповісти
И меня не подводит. Ты просто *********..ка, получающая бабло за такие сюжетики.
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25.11.2021 18:31 Відповісти
Ууу! Від такої чую.

Ну, ти навіть не зебілка, ти ольгинський бот! Який до виборів топив за Зе, а зараз проти нього.

Ну, фсьо! Хана тобі!
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25.11.2021 18:38 Відповісти
Мои ,,беседы,, с сулимой теперь мне кажутся довольно милыми и безобидными. Прям боюсь встревать между фуриями
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25.11.2021 19:54 Відповісти
Ви ж не порівнюйте інтелігента українця суліму та кацапську хабалку, яка навіть не знає за кого голосувала, тому що не у курсі про другий тур та хто у ньому був.
Це Ольгинське бидло, яке топило за Зе, зараз топить проти. От тільки вони паляться на дрібницях, які не враховують, тим цікавіше їх на цьому падла- падлавіть.
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25.11.2021 20:50 Відповісти
Не бачу особливої різниці. Суліма топив за зелю,хоча жулькін поц. Він ще гірший для мене,чим кацапкий бот- він манкурт перевзувальник. І такого лайна нажаль пів Країни.
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25.11.2021 21:45 Відповісти
Не бачите різниці між українцем юлєботом та ольгинцем?

А різниця таки є, тому що ольгинець голосував за ху#ла та на нього працює.

Я добре пам'ятаю ваші з сулімою «бесіди» вони були зовсім не милими, він хоча б вас не обзивав ***********.м.
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25.11.2021 21:59 Відповісти
Вони обидва працюють на *****. Тому для мене немає різниці.Все інше демагогія.
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25.11.2021 22:45 Відповісти
Навіщо ви взагалі його тоді згадували? Щоб зіпсувати собі та мені настрій?
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25.11.2021 22:55 Відповісти
Зовсім не мав наміру зіпсувати вам настрій. Вибачте. Гарного вечора
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25.11.2021 22:57 Відповісти
Дякую. Навзаєм.
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25.11.2021 22:58 Відповісти
Я вас помирю девочки,спорим,что осел завтра традиционно обосрется?
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25.11.2021 19:56 Відповісти
А Цензоровские новости будут безнадежно засраны маразмами и ложью из хриплых потуг гундосика поднять свой вялый...рейтинг.
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25.11.2021 20:08 Відповісти
То есть, ОП уже составил список тем, и вопросы вне темника задаватся не могут. Зря все на Зелю за днюху Ермака наезжают. Он в резиденцию не бухать ездил, они с Ермаком текст учили к прессухе!
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25.11.2021 17:04 Відповісти
Голобородька заспіва Владимирскій централ...
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25.11.2021 17:05 Відповісти
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25.11.2021 17:05 Відповісти
Генератор случайных слов, и то под коксом. Какой в дупу марафон? Его и на 1 минуту отсебятины не хватает.

И этот его мурчащий пердеж - как вообще кому-то такое убожество может нравиться?
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25.11.2021 17:05 Відповісти
3 часа 3.14здежа ни о чем....
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25.11.2021 17:22 Відповісти
буде кокс, то буде і пі...ж
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25.11.2021 17:35 Відповісти
какая разница
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Газету с траурною рамкой, народ читает каждый день и бормочит - на жаль, увы, пока не тот.
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Прессконференции во всем мире имеют всего 3 основных правила:
Вопросы или надо или не надо заранее согласовывать
Уточняющий вопрос либо можно либо нельзя задавать
В дискуссию вступать запрещено

Все эти правила направлены только на одно: Вам нагло сцут в уши и вы ничего не можете с этим поделать.

Только публичные студийные дебаты оппонентов позволяют понять "who is who". Именно поэтому Зеленский категорически отказался от подобного формата, где Пэтя его бы размазал как говно по асфальту.
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Молодец,за пол срока и сам весь обосрался и все что Порошенко достиг просрал.
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25.11.2021 17:11 Відповісти
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25.11.2021 17:13 Відповісти
Минули 2 роки (з гаком) і запитання актора Зеленського тепер можна адресувати президентові Зеленському. Бо вони так само актуальні, як і колиьс. Бо на них тепер потрібно відповідати тому, хто у 2019 році перебрав на себе владу.

Отже, 10 запитань актора Зеленського..... преЗЕдентові Зеленському:

Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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25.11.2021 17:14 Відповісти
Запитання потрібно адресувати "Головному Президенту Єрмаку"
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25.11.2021 17:36 Відповісти
Завтра царь всея плебса изволит рассказывать черни почему Порошенко все так запустил в стране и каки хорошие дороги.
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25.11.2021 17:15 Відповісти
Ніколи не обирайте кацяпів і жижів, бо буде так як зараз.
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25.11.2021 17:28 Відповісти
фу, какая гадость, - из зе-опы и прикормленных журнашлюшек ничего кроме брехни не будет. один вопрос на плакате нарисовать: "сам уйдешь или помочь?"
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25.11.2021 17:18 Відповісти
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Порвёт завтра Зеля всех гадких порохоботов! Подожгёт пуканы всем врагам и недоброжелателям. Закроет зловонные пасти всем завистникам и злопыхателям.
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25.11.2021 17:21 Відповісти
Ату их, ату!
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25.11.2021 17:29 Відповісти
- Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
- А шо у них случится?
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25.11.2021 17:39 Відповісти
Господи,неужели существует человек,который в состоянии выдержать ТРИ ЧАСА этого гнусаво-хриплого бессвязного вранья?
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25.11.2021 17:26 Відповісти
Три часа гундосить будет, а потом еще неделю это крутить по телеку будуть и в газетах обсасывать. Разве что арсенал мемов пополнится очередными "изречениями мудреца".
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25.11.2021 17:28 Відповісти
вангую шо поржем...
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25.11.2021 17:29 Відповісти
Пресконференция. Делегация из Кривого Рога. Модератор просит каждого посмотреть, все ли есть.
В дверь заходит Ермак и с характерным акцентом восклицает:
- Вова, не с твоим щастьем!
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25.11.2021 17:42 Відповісти
А "президент" Єрмак також буде
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25.11.2021 17:37 Відповісти
Хрен он ермака уволит...
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25.11.2021 17:40 Відповісти
делаем ставки...
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25.11.2021 17:41 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
29 мин



#лютый инсайт Завтра,в 12 прз ЗЕ в пиццерии с красноречивым названием «Автостанция» Проведет пресс-марафон с журналистами Приглашают по списку,утвержденному Ермаком Это предст\т.к. «Дом» и Макс Назаров Мендель не пустили Прессуха будет вестись аж 3 часа
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25.11.2021 17:43 Відповісти
Кремлёвская ненасытная, продажная, бесстыжая надувная кукла голобородько в очередной раз докажет всему миру, что в Украине обитают 73% безмозглой, придурковатой совковой ваты, мечтающих о путинском кровавом диктате...
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25.11.2021 17:43 Відповісти
буде с закадровым смехом?
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25.11.2021 17:43 Відповісти
Журналісти протирвотним хоч запаслися чи там будуть тільки "прикормлені"?
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25.11.2021 17:45 Відповісти
Прехфисианалов горлового подберут. Без рвотного рефлекса вообще
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25.11.2021 19:59 Відповісти
Все вопросы, которые клоун задавал пороху на стадионе остались актуальными, но теперь он должен ответить на них сам.
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25.11.2021 17:48 Відповісти
Журналісти 1+1, ТСН, Про Спорт, Сніданок з 1+1, Дом, 95 квартал, Рада, Урядовий вісник, голос України , 2+2 та т.і. Які ще журналісти вам потрібні?
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25.11.2021 17:49 Відповісти
Борислав Береза

51 мин. ·







Почитал новости из Шапитолия. Ощущение того, что я живу в **********, лишь усилились.
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25.11.2021 17:52 Відповісти
"Журналісти прийдуть за нашими", другими словами, придут те, кого мы пригласим
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25.11.2021 17:52 Відповісти
После вагнергейта и дня рождения Ермака я не вижу смысла журналистам приходить на пресс-конференцию и что-то спрашивать у Зеленского. Надо вопросы задавать Ермаку, так как видно кто командует парадом.
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25.11.2021 17:57 Відповісти
Борислав Береза

1 ч ·



Вот, может же Зеленский проявить мощь и державнический подход, когда хочет. Сказал, что будет бороться с олигархами и начал так бороться, что я начал за них очень сильно переживать. Но каков хитрец! Ведь не стандартно решил действовать! Он видимо хочет, чтоб олигархов разорвало от денег. В прямом смысле. Потому что ничем иным я не могу объяснить то, что стало известно.

Сначала полностью подконтрольный Зеленскому НАК, с Витренко во главе, передал в октябре компании Фирташа 490 млн куб метров по цене 7.40 грн. Как бы для населения. Хотя, чтоб удовлетворить потребности населения, компании Фирташа в октябре были нужны лишь 350 млн. куб. метров газа. Возникает вопрос, а что же с разницей в 140 млн. куб. метров газа? Их легко можно продать по совершенно иной цене, нежели для населения. А цена на рынке Украины для промышленности в октябре была минимум 30 грн за 1 куб.метр. Теперь считайте сами, если приобрести 140 млн. куб. метров газа по цене для населения и перепродать промышленности, то прибыль будет - (30-7.4)*140млн=3,164 миллиарда гривен. А это примерно 117 миллионов долларов при курсе 27. Вот так жёстко Зеленский атакует Фирташа и желает, чтоб того просто разорвало от сверхприбыли. Это новый уровень деолигархизации. Я бы даже сказал, что Зеолигархизация шагает по стране!

А если учесть, что Зеленский планирует отдать в ближайшее время Коломойскому, через подконтрольный ему "Нафтогаз", от 100 до 250 млрд, то начинаешь искренне переживать за наших олигархов. Выдержат ли они такую атаку хорошими новостями?
Кстати, напоминаю, что Антимонопольный комитет уже разрешил не платить Коломойскому штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин. Копеечка к копеечке. Да, Володимир Зеленський? Ждём объяснения от ваших холуев, что это не то, что мы думаем и это хорошо для Украины. Хотя, сомневаюсь, что подобное согласится оправдывать даже Лещенко. Или тут ничего личного и просто ОП бабло пилит на чем только возможно, а значит эта Зеолигархизация будет продолжаться?
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25.11.2021 18:01 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·



Завтра буде новий виток цирку і дешевого піару зашквареного по вуха Зеленського.

На 12.00 скликають «прес-марафон».
Будуть 30 вибраних журналістів і буде 30 питань.

Цікаво хто ці журналісти?
Зелені вже нікуди не ходять.
Мосейчук? Іванов? Пул канал «Дом»? Чи Лєщєнко прикинеться «журналістом-залізничником»?

Мала б бути нормальна п'ятниця,а тепер буде суцільне шоу з виправдання корупції, злочинів та брехні.

Хтось іще вірить цьому цирку?
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25.11.2021 18:04 Відповісти
Завтра вся антиПрезидетская Врать соберется у на ,,Свободе" слова глодать кости Зе и 95 квартала.А мосты и дороги строятся,места в больницах есть,вот только от ворюг ,продажных судей и силовиков трудно избавиться.Восстанавливаются пео продажным судам.До конца года выполнят требования МВФ по всем структурам.
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25.11.2021 18:06 Відповісти
Смачно подлизнул!
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25.11.2021 18:13 Відповісти
Ну понятно. "СН" - чистые и пушистые. Получают в конвертиках тихо и не в нац.валюте, грабят страну в открытую, уже не стесняясь, кидают копейки бюджетникам и пенсионерам. Ненавидят вообще людей, для них они быдло. Ни одно обещание не выполнил наш президент, ни одно. И вы его отмазываете... Мало того ещё и увольняет людей, которые служат Отечеству. Он даже не служил в армии
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25.11.2021 18:23 Відповісти
Насолоджуйся своїм вибором! Ви зробили це разом!
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25.11.2021 18:29 Відповісти
три часа наглой брехни и "отмораживаний" гнусавой крысы, временами перемежающиеся истеричными выкриками "вавсьомвинаватпорашенко !!!" очередной дешевый флеш-моб за деньги налогоплательщиков, для поддержки "подупавшего душком" ЗЕлохтората ...
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25.11.2021 18:19 Відповісти
Походу завтра в соцсети и на форум цензора лучше не заходить. Всё будет замусорено этой гундосой тварью...
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25.11.2021 18:20 Відповісти
Предлагаю проигнорировать. Всё и так видно.
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25.11.2021 18:20 Відповісти
снова одно балабольство! Зеленский, когда ты начнешь хоть что то полезное для Украины делать? впрочем, чего еще можно было ожидать от предателя и мошенника... гореть Зеле в аду!
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25.11.2021 18:21 Відповісти
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25.11.2021 18:49 Відповісти
Самое главное завтра не включать телевизор когда будет происходить извергаться блювотная масса ни о чем от гнусавого сифилитика под коксом
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25.11.2021 18:54 Відповісти
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25.11.2021 18:57 Відповісти
Чтобы он не сказал - рейтинг это не поднимет. А вот снизить может.
Слова, слова... Кто им сегодня верит? Все говорят, что нихрена не поменялось. А местами стало намного хуже.
Свет, например, стали выключать по нескольку раз на неделю на несколько часов.
До нового года будет работать магазинчик, который работал лет тридцать. Хозяйка не хочет связываться с кассовыми аппаратами. Потеряют работу два человека.
Непонятно как страна будет защищаться, если в высших эшелонах власти кроты, которых почемуй то никто не хочет искать. Получается мы немного повоюем для виду. Положим как мясо тысячи людей, а потом перемырие?
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25.11.2021 19:09 Відповісти
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25.11.2021 19:18 Відповісти
А приглашать будут только,тех кто лоялен и не будет задавать острых вопросов!Иначе его просто с говном смешают))
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25.11.2021 19:27 Відповісти
В принципе сделано немало. Если бы не ковид и происки врагов , результаты были гораздо весомей.
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25.11.2021 19:33 Відповісти
Ермак:
- Вова, три часа позора и ты снова преЗедент !
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25.11.2021 19:38 Відповісти
Для зебилов
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25.11.2021 20:01 Відповісти
завтра вові будуть робити рімінг в прямому ефірі. наташа вже пішла тренувати лінгвальні м'язи
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25.11.2021 19:52 Відповісти
обычно заранее говорят кто из каналов хотя бы приглашен будет
а тут какие то 30 журналистов и 3 часа
какие это журналисты, каких изданий?
censor.net будет? думаю нет
других "незеленых" изданий тоже нет
что же тогда будет Зе говорить 3 часа
ужас просто
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25.11.2021 19:55 Відповісти
Бутусов, Ткач, Мокрик, Портников, Поярков....?
Или все 30-ть вопросов задает Мосейчук с "Г+Г"?
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25.11.2021 20:06 Відповісти
Чёрная пятница и зелин информмарафон, вертится в голове какая то связь? Не улавливаете? Опять как в маркетинге обманут (это я ещё мягко охарактеризовал, но поскольку админ меня уже банил на 3 дня, то ограничусь таким термином «обман»).
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25.11.2021 20:31 Відповісти
Пресконференція для "своїх": "Прямий" та інші незалежні ЗМІ знову не акредитували на захід за участі Зеленського
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
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25.11.2021 22:03 Відповісти
А рояль буде?
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26.11.2021 00:40 Відповісти
Раша тудей и скабеиха будут?
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26.11.2021 04:09 Відповісти
Коли?

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26.11.2021 09:46 Відповісти
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