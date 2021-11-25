Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 26 листопада, відбудеться пресмарафон з участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - зазначають в Офісі Президента.
"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - сказано в повідомленні.
Уточняється, що пресмарафон "30 запитань президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.
"Колеги, це правда. Завтра президент відповість на усі найважливіші запитання. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями. І, я думаю, коли ви побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться. Усі деталі - скоро - в офіційних повідомленнях", - написав на своїй сторінці в фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Будь ласка, зачекайте...
класний ви директор!
Не за кого - це означає за Зеленського. Багато хто так само вже готовий голосувати за Порошенка. Так і хочеться їм сказати: а ми попереджали.
Може вони з Люлєй подружки з дитинства.
Спочатку треба з'ясувати ху із хто, а потім робити зауваження.
в нього душа творча, тонка, його про таке питати неможна
За кого ви голосували на останніх виборах? Інтуїція мені підказує, що за молодого, красивого, веселого члєнограя.
Що і треба було довести! Інтуїція мене ніколи не підводить.
То не треба зараз скиглити, насолоджуйся тим, кого обрала!
Ну, ти навіть не зебілка, ти ольгинський бот! Який до виборів топив за Зе, а зараз проти нього.
Ну, фсьо! Хана тобі!
Це Ольгинське бидло, яке топило за Зе, зараз топить проти. От тільки вони паляться на дрібницях, які не враховують, тим цікавіше їх на цьому падла- падлавіть.
А різниця таки є, тому що ольгинець голосував за ху#ла та на нього працює.
Я добре пам'ятаю ваші з сулімою «бесіди» вони були зовсім не милими, він хоча б вас не обзивав ***********.м.
И этот его мурчащий пердеж - как вообще кому-то такое убожество может нравиться?
Вопросы или надо или не надо заранее согласовывать
Уточняющий вопрос либо можно либо нельзя задавать
В дискуссию вступать запрещено
Все эти правила направлены только на одно: Вам нагло сцут в уши и вы ничего не можете с этим поделать.
Только публичные студийные дебаты оппонентов позволяют понять "who is who". Именно поэтому Зеленский категорически отказался от подобного формата, где Пэтя его бы размазал как говно по асфальту.
Отже, 10 запитань актора Зеленського..... преЗЕдентові Зеленському:
Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
Чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
- А шо у них случится?
В дверь заходит Ермак и с характерным акцентом восклицает:
- Вова, не с твоим щастьем!
@BorisenkoBoris
·
29 мин
#лютый инсайт Завтра,в 12 прз ЗЕ в пиццерии с красноречивым названием «Автостанция» Проведет пресс-марафон с журналистами Приглашают по списку,утвержденному Ермаком Это предст\т.к. «Дом» и Макс Назаров Мендель не пустили Прессуха будет вестись аж 3 часа
51 мин. ·
Почитал новости из Шапитолия. Ощущение того, что я живу в **********, лишь усилились.
1 ч ·
Вот, может же Зеленский проявить мощь и державнический подход, когда хочет. Сказал, что будет бороться с олигархами и начал так бороться, что я начал за них очень сильно переживать. Но каков хитрец! Ведь не стандартно решил действовать! Он видимо хочет, чтоб олигархов разорвало от денег. В прямом смысле. Потому что ничем иным я не могу объяснить то, что стало известно.
Сначала полностью подконтрольный Зеленскому НАК, с Витренко во главе, передал в октябре компании Фирташа 490 млн куб метров по цене 7.40 грн. Как бы для населения. Хотя, чтоб удовлетворить потребности населения, компании Фирташа в октябре были нужны лишь 350 млн. куб. метров газа. Возникает вопрос, а что же с разницей в 140 млн. куб. метров газа? Их легко можно продать по совершенно иной цене, нежели для населения. А цена на рынке Украины для промышленности в октябре была минимум 30 грн за 1 куб.метр. Теперь считайте сами, если приобрести 140 млн. куб. метров газа по цене для населения и перепродать промышленности, то прибыль будет - (30-7.4)*140млн=3,164 миллиарда гривен. А это примерно 117 миллионов долларов при курсе 27. Вот так жёстко Зеленский атакует Фирташа и желает, чтоб того просто разорвало от сверхприбыли. Это новый уровень деолигархизации. Я бы даже сказал, что Зеолигархизация шагает по стране!
А если учесть, что Зеленский планирует отдать в ближайшее время Коломойскому, через подконтрольный ему "Нафтогаз", от 100 до 250 млрд, то начинаешь искренне переживать за наших олигархов. Выдержат ли они такую атаку хорошими новостями?
Кстати, напоминаю, что Антимонопольный комитет уже разрешил не платить Коломойскому штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин. Копеечка к копеечке. Да, Володимир Зеленський? Ждём объяснения от ваших холуев, что это не то, что мы думаем и это хорошо для Украины. Хотя, сомневаюсь, что подобное согласится оправдывать даже Лещенко. Или тут ничего личного и просто ОП бабло пилит на чем только возможно, а значит эта Зеолигархизация будет продолжаться?
1 ч ·
Завтра буде новий виток цирку і дешевого піару зашквареного по вуха Зеленського.
На 12.00 скликають «прес-марафон».
Будуть 30 вибраних журналістів і буде 30 питань.
Цікаво хто ці журналісти?
Зелені вже нікуди не ходять.
Мосейчук? Іванов? Пул канал «Дом»? Чи Лєщєнко прикинеться «журналістом-залізничником»?
Мала б бути нормальна п'ятниця,а тепер буде суцільне шоу з виправдання корупції, злочинів та брехні.
Хтось іще вірить цьому цирку?
Слова, слова... Кто им сегодня верит? Все говорят, что нихрена не поменялось. А местами стало намного хуже.
Свет, например, стали выключать по нескольку раз на неделю на несколько часов.
До нового года будет работать магазинчик, который работал лет тридцать. Хозяйка не хочет связываться с кассовыми аппаратами. Потеряют работу два человека.
Непонятно как страна будет защищаться, если в высших эшелонах власти кроты, которых почемуй то никто не хочет искать. Получается мы немного повоюем для виду. Положим как мясо тысячи людей, а потом перемырие?
- Вова, три часа позора и ты снова преЗедент !
а тут какие то 30 журналистов и 3 часа
какие это журналисты, каких изданий?
censor.net будет? думаю нет
других "незеленых" изданий тоже нет
что же тогда будет Зе говорить 3 часа
ужас просто
Или все 30-ть вопросов задает Мосейчук с "Г+Г"?
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".