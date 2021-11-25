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Патрульні катери ВМС України "Суми" та "Фастів", які прибули з США, спустили на воду. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українські патрульні катери типу "Айленд", які днями прибули до Одеси з США, сьогодні почали знімати з суховантажу Ocean Grand.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 01

Першим, о 13 годині, на воду спустили катер Р192 "Суми". Через годину буксир портфлоту "Сфінкс" відтягнув його до Практичної гавані, де розташована база ВМС "Південь".

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 02

Повідомляється, що спуску катерів передувала тривала підготовка — вчора вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі суховантажного судна, але спускати їх було вирішено сьогодні: у нічний час такі складні операції заборонені.

Також дивіться: Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

Патрульні катери ВМС України Суми та Фастів, які прибули з США, спустили на воду 03

Пізніше на воду спустили другий патрульний катер Р193 "Фастів".

Читайте: ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

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Топ коментарі
+54
God bless America!







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25.11.2021 16:38
+39
Типичный комент кремлевских подстилок
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25.11.2021 16:44
+34
Та ні нашваберних набутилочників Америка декілька разів рятувала від голоду..... час показав що даремно, невдячна потвора кацап.
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25.11.2021 16:58
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God bless America!







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25.11.2021 16:38 Відповісти
Вот и чудненько
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25.11.2021 16:39 Відповісти
Типичный комент кремлевских подстилок
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25.11.2021 16:44 Відповісти
А колись Америка рОсіі падаріла параход ))
Теперь жаба их давит, хотят что б Америка им еще подарила..))
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25.11.2021 17:29 Відповісти
Во время второй мировой войны союзники передали Росиии по лендлизу в том числе около 1000 больших и малых кораблей. Только никто ни спасибо не сказал, не долг не вернул. Кацапы жлобы.
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25.11.2021 19:02 Відповісти
Мне старики рассказывали что таки возвращали, и собирали по всему союзу и мотоциклы и полуторки забирали.

Много того оружия потом повоевало за евреев в Палестине- прикол в том что тогда же после 2 мировой войны евреи готовились воевать за Израиль и оружие им сначала даже сша не продавало. Они подкупали чиновников в порах сша чтоб они ставили штамп в документах как будто груз прибыл, но сами его отправляли морем в Израиль
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25.11.2021 20:55 Відповісти
Что они собирали?)) не смешите, рассчитались только за 4% процента поставленного. 96% сами себе простили. Ты просто не представляешь видимо обьемы поставленного по лендлизу. танки, самолеты, оружие, продукты, тушенка, ботинки, даже пуговицы на военной форме шли из сша. там список на несколько страниц Вплоть до топлива для танков и стали для снарядов. Все шло миллионами тонн.
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26.11.2021 01:16 Відповісти
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подстилку в зеркале увидишь
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25.11.2021 17:39 Відповісти
Вам, набутилочним кацапам, американці тільки копняка під сраку подарували!
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25.11.2021 16:53 Відповісти
Та ні нашваберних набутилочників Америка декілька разів рятувала від голоду..... час показав що даремно, невдячна потвора кацап.
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25.11.2021 16:58 Відповісти
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я кацап? ты с ума сошла?
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25.11.2021 17:41 Відповісти
Этот "мусор" в разу лучше тех "аналоговнет", что есть у Роиси.
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25.11.2021 17:20 Відповісти
Нам всё пригодится, лишь бы вас москалей бить! Помните раньше рашисты кричали , что мол Украина находится под внешним управлением, а им отвечали - что кацапы жаба давит, главное что не под вашим путлеровским!!!
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25.11.2021 19:08 Відповісти
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Amerika



Америка

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

Wenn getanzt wird will ich führen
Auch wenn ihr euch alleine dreht
Laßt euch ein wenig kontrollieren
Ich zeige euch wie es richtig geht
Wir bilden einen lieben Reigen
Die Freiheit spielt auf allen Geigen
Musik kommt aus dem Weißen Haus
Und vor Paris steht Micky Maus

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

Ich kenne Schritte die sehr nützen
Und werde euch vor Fehltritt schützen
Und wer nicht tanzen will am Schluß
Weiß noch nicht daß er tanzen muß
Wir bilden einen lieben Reigen
Ich werde euch die Richtung zeigen
Nach Afrika kommt Santa Claus
Und vor Paris steht Micky Maus

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

We're all living in Amerika
Coca-Cola, Wonderbra
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

This is not a love song
This is not a love song
I don't sing my mother tongue
No, this is not a love song

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

We're all living in Amerika
Coca-Cola, sometimes war
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
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25.11.2021 16:42 Відповісти
Бред…
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25.11.2021 19:12 Відповісти
Будет чем кацапские корыта распугивать
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25.11.2021 16:43 Відповісти
Кацапские катера можно только насмешить таким старьем
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25.11.2021 17:41 Відповісти
У кацапов веся флот только вчера с конвейера сошел. Одни новинки так. Так старой рухляти тоже хватает.
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25.11.2021 21:14 Відповісти
чем патрульный корабль Айленд распугает, кацапские корабли, корветы, фрегаты, ракетные катера?? да ни чем.... на нем серьезного вооружения нет.
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25.11.2021 18:27 Відповісти
Мокшане притихли...
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25.11.2021 16:45 Відповісти
Успугались такой мощи.
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25.11.2021 17:48 Відповісти
а де слідчі ДБР?
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25.11.2021 16:49 Відповісти
Теперь надо катера от них защищать больше чем от кацапов.
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25.11.2021 17:05 Відповісти
А зеленое чмо не приехали пиарится ?
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25.11.2021 16:51 Відповісти
у него еще изжога от фазанов и перепелов со днюхи дерьмака-поводыря...
а завтра еще и марафон гунявить....надо горло поберечь и так сипит шо ржавая баржа на мели...)))
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25.11.2021 17:19 Відповісти
І "палєц" розпух від гри на піаніно
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25.11.2021 19:35 Відповісти
скорее пеца приедет, начньот мантру что он иннициирровал переговоры.
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25.11.2021 21:38 Відповісти
Тепер можна не лише гвинтокрилом у Гуту, але й по Дніпру катером в Одесу. 😁
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25.11.2021 16:55 Відповісти
Адмирал Кузя и подлодка Курск па любасу круче.... один задымит что ховайся,а полдодка дыркой в корпусе распугает весь флот НАТО...в Черном море
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25.11.2021 17:10 Відповісти
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Тентик сзади ! Главком с Вице-презедентом смогут на рыбалочку ездить!!!
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25.11.2021 17:12 Відповісти
А красивые какие...
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25.11.2021 17:17 Відповісти
А если ещё и цветочками украсить..
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25.11.2021 17:47 Відповісти
Смерть кацапським ботам!
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25.11.2021 17:25 Відповісти
Вони бояться навіть наших буксирів, пригадайте "Яни-Капу", а що вже казати про патрульні катери))
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25.11.2021 17:33 Відповісти
С них можно сделать ракетние катера сзади становяться контейнери, и еще систему пво ближнюю, а не шугалку браконьеров, куда єти адмирали смотрят
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25.11.2021 18:40 Відповісти
А ещё можно подключить к дизелям генераторы и вырабатывать ток для одесского Привоза… да школоло Джоник
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25.11.2021 19:15 Відповісти
verstehn nicht
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25.11.2021 19:36 Відповісти
verstehn nicht
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Крапля в морі потреб,але добре й так!
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25.11.2021 20:30 Відповісти
Толку з цих катерів.
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25.11.2021 20:53 Відповісти
Тут много экспердов пишут что мало толку с этих катерков. Но эксперды не в курсе что даже на эти Айленды еле набрали экипажи.
Это современная техника, а не советские 40-летние корыта. И чтоб пройти курс ознакомления, нужно и язык знать аглицкий. А большинство нашего нарида его учило в школе и еле сдало на трояки, не понимая зачем он нужен.
Так вот, те космические эсминцы которые сша для вас предоставит- вы туда насобираете экипаж? Это не просто сотня матросов из таверны, это блин тех персонал высокого уровня
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25.11.2021 21:01 Відповісти
 
 