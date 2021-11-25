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ЄС знімає з 1 березня 2022 року обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЄС знімає з 1 березня 2022 року обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців

Європейська комісія впроваджує оптимізований підхід щодо іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Передбачається, що з 1 березня 2022 року знімуть обмеження на в'їзд для громадян усіх третіх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В Єврокомісії повідомили, що передбачається оптимізований підхід, які повністю залежить від статусу мандрівника, а не від країни відправлення. Це означає скасування так званого "зеленого списку" країн, громадян яких рекомендується вільно пропускати на територію ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС змінює правила в'їзду: COVID-сертифікат діятиме 9 місяців, для його продовження буде потрібна бустерна доза

Єврокомісія зазначає, що часті оновлення списку ускладнюють планування подорожей, а нові правила зроблять систему більш зрозумілою.

"Зі зростанням масштабів вакцинації в усьому світі також має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу особи, а не країни, з якої вона приїхала. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, що не входять до ЄС, час для подальшого підвищення показників вакцинації. Це також буде залежати від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС", - йдеться в заяві.

Також уточнюється, що ті, хто отримав вакцину, схвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але не Європейського агентства з лікарських засобів, повинні будуть пред'являти негативні тести на COVID.

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Топ коментарі
+6
И молодец...вакцинируйся...флаг тебе в руки и барабан на шею...хоть каждый месяц вакцинируйся...
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
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25.11.2021 18:28
+4
І кожні 6-9-12 місяців оновлюватись бустерною дозою?
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25.11.2021 17:07
+4
😀 Ну ну....
Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
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25.11.2021 17:41
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антиваксерам смоктати продовгувату штуку, якою ********** грав на роялі
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25.11.2021 17:00 Відповісти
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25.11.2021 18:01 Відповісти
эта новость их слабо касается, как сидели в пределах своего квартала, так и будут сидеть.
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25.11.2021 19:27 Відповісти
Статус. О как
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25.11.2021 17:01 Відповісти
І кожні 6-9-12 місяців оновлюватись бустерною дозою?
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25.11.2021 17:07 Відповісти
да. Это лучше, чем болеть. Я болел, мне есть с чем сравнивать.
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25.11.2021 17:54 Відповісти
уколотые становятся неуязвимые или эффект плацебо действует?
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25.11.2021 18:17 Відповісти
Щось мені підказує, що 2022 рік - останній, коли для в'їзду в ЄС вимагатимуть вакцинацію
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25.11.2021 17:09 Відповісти
Так.Просто будуть при проходженні митницького контролю разом зі штампіком колоти бустерну дозу.🤗
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25.11.2021 17:34 Відповісти
Но не факт, что все антиваксеры переживут 2022-й
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25.11.2021 18:38 Відповісти
😀 Ну ну....
Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
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25.11.2021 17:41 Відповісти
раз в году вакцинируюсь от обычного гриппа, не вижу проблемы, почему не вакцинироваться от ковида.
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25.11.2021 17:55 Відповісти
И молодец...вакцинируйся...флаг тебе в руки и барабан на шею...хоть каждый месяц вакцинируйся...
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
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25.11.2021 18:28 Відповісти
С 06.12. супер-пупер-грин-пасс. Какая-то сложная система. Нет даже желания разбираться. Но, самое главное,что я уловил - это то, что всем работникам школьного образования, полиции и армии в ЕС (и почти синхронно везде) нужно в Обязательном порядке принять 3-ю дозу !!!, и я не понимаю, эти Все люди им что не нужны уже больше?! И кто будет учить детей?, кто будет проверять эти гринн пассы? , и я уж не говорю про армию..? И кто это все затеял я так понял что им не нужна углеродная жизнь вообще !?. Они ненавидят даже ее дыхание - двуокись углерода.... Для них это очень опасный яд !! Все больше и больше людей понимает, что Нас строем ведут в очередь на убой… Что делать !?
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25.11.2021 17:59 Відповісти
Обратиться к психиатру
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Когда вы во всем разберетесь и поймете что вас тупо ******* с овценацией - то вам уже психиатр не поможет !!! .. хм.. а только один патологоанатом.. хотя, он может вам помочь и скорее всего поможет и раньше - до вашего прозрения !!!
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25.11.2021 20:39 Відповісти
А ты работник школьного образования, полиции или служащий армии страны, входящей в ЕС?
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25.11.2021 20:51 Відповісти
Правильно. Я когда собаку на выставку вожу, у той тоже паспорт прививок спрашивают.
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25.11.2021 18:19 Відповісти
ну если вы сравниваете свои права с правами животных нам не о чем говорить
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25.11.2021 18:21 Відповісти
Як же цікаво виходить)
Розумовий рівень антивакцинаторів на рівні тварин)
Тваринки також пручаються і не розуміють, що це задля їх же здоров'я)
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25.11.2021 20:09 Відповісти
читать сначала научитесь: в каком месте я писал что против вакцинации - речь шла про ограничение прав и свобод без введения ЧП
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25.11.2021 22:27 Відповісти
Ну это не у меня же паспорт прививочный есть.
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26.11.2021 09:46 Відповісти
Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца года
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/680100/
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25.11.2021 19:02 Відповісти
А в мордоре, откуда ноги всех антивакцинаторских программ в Украине растут, главорку удалось убедить рядовых орков ширнуться Спутником-V?
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25.11.2021 20:54 Відповісти
 
 