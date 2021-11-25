ЄС знімає з 1 березня 2022 року обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців
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Європейська комісія впроваджує оптимізований підхід щодо іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Передбачається, що з 1 березня 2022 року знімуть обмеження на в'їзд для громадян усіх третіх країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
В Єврокомісії повідомили, що передбачається оптимізований підхід, які повністю залежить від статусу мандрівника, а не від країни відправлення. Це означає скасування так званого "зеленого списку" країн, громадян яких рекомендується вільно пропускати на територію ЄС.
Єврокомісія зазначає, що часті оновлення списку ускладнюють планування подорожей, а нові правила зроблять систему більш зрозумілою.
"Зі зростанням масштабів вакцинації в усьому світі також має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу особи, а не країни, з якої вона приїхала. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, що не входять до ЄС, час для подальшого підвищення показників вакцинації. Це також буде залежати від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС", - йдеться в заяві.
Також уточнюється, що ті, хто отримав вакцину, схвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але не Європейського агентства з лікарських засобів, повинні будуть пред'являти негативні тести на COVID.
Будь ласка, зачекайте...
Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
Розумовий рівень антивакцинаторів на рівні тварин)
Тваринки також пручаються і не розуміють, що це задля їх же здоров'я)
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/680100/