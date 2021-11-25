ЄС знімає з 1 березня 2022 року обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців

Європейська комісія впроваджує оптимізований підхід щодо іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Передбачається, що з 1 березня 2022 року знімуть обмеження на в'їзд для громадян усіх третіх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В Єврокомісії повідомили, що передбачається оптимізований підхід, які повністю залежить від статусу мандрівника, а не від країни відправлення. Це означає скасування так званого "зеленого списку" країн, громадян яких рекомендується вільно пропускати на територію ЄС.

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Єврокомісія зазначає, що часті оновлення списку ускладнюють планування подорожей, а нові правила зроблять систему більш зрозумілою.

"Зі зростанням масштабів вакцинації в усьому світі також має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу особи, а не країни, з якої вона приїхала. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, що не входять до ЄС, час для подальшого підвищення показників вакцинації. Це також буде залежати від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС", - йдеться в заяві.

Також уточнюється, що ті, хто отримав вакцину, схвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але не Європейського агентства з лікарських засобів, повинні будуть пред'являти негативні тести на COVID.