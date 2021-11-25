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Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що альянс розпочне діалог із Росією щодо подій, пов'язаних з Україною, і шкодує, що поки що Росія не готова до таких контактів.
Про це він зазначив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія і обговорити складні питання, пов'язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив Столтенберг.
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Будь ласка, зачекайте...
- они всегда с Московией рано или поздно перезагружаются
Методы и стиль коммуняк..
- свобода выбора и личной ответственности
И НЕ РАССТРЕЛИВАТЬ антивакцинаторов...
- пандемии не будет, преступности тоже - НО нация превратится в покорных баранов, и рано или поздно ей в задницы начнут засовывать швабры, как на Московии к примеру..
При Пороху такого не було.
Недоверие, хаос и паника. Как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
"Американцы могут создавать бактериологическое оружие", "Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию", "Обнародованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории".
Дезинформация = недоверие, хаос, паника
В 2017 году Европейский Союз запустил ресурс euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны России. Его ведут на трех языках - английском, русском и немецком. На сайте есть база данных дезинформации, в которой собрано почти 8 тысяч примеров (начиная с 2015 года).
Половина дезинформационных меседжей были направлены на шесть стран - бывших членов Советского Союза. Азербайджан (31), Армения (80), Молдова (132), Беларусь (252), Грузия (345), Украина (3193). Именно их Россия давно хочет удержать в орбите своего влияния.
Многие из примеров дезинформации, которые применяют против этих стран, направлены на нагнетание паники, расшатывание внутриполитической ситуации, устрашение или подогревание военного напряжения (в случае с Украиной). Часто месседжи выглядят просто абсурдно, часто это откровенная ложь или перекрученная информация. Но от этого их эффективность не уменьшается.
"С наибольшим уровнем дезинформации Украина столкнулась во время аннексии Крыма Россией и вторжением на Донбасс. Это были гибридные инструменты пропаганды в медиа и соцсетях", - рассказывает Кристина Зеленюк, политический обозреватель украинского онлайн-медиа "Сегодня".
По словам армянского медиа-эксперта Самвела Мартирросяна, рынок дезинформации очень большой и на нем работают хорошие специалисты, которые постоянно ищут новые инструменты и методы манипуляции людьми.
"Сейчас можно посеять панику за несколько часов используя соцсети. Информация распространяется так быстро, что людям почти невозможно распознать дезинформацию", - рассказывает Самвел.
В марте 2020 года Европейская служба внешних связей опубликовала специальный отчет "Дезинформация о коронавирусе" в котором отдельным разделом упоминается "прокремлевская дезинформация".
Только за февраль-март в базе EUvsDisinfo было зарегистрировано более 110 примеров дезинформации о коронавирусе, которые распространяли пророссийские медиа. Эти примеры соответствовали традиционной стратегии Кремля - сеять недоверие и хаос, усугублять кризисные ситуации и проблемы, вызывающие общественное беспокойство. Причем дезинформация для российской аудитории описывала вирус как форму иностранной агрессии, утверждая,что коронавирус происходит из секретных американских или западных лабораторий. Дезинформация для международной аудитории была сосредоточена на теориях заговора о «глобальных элитах», которые целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей.
Большое количество фейковых и манипулятивных новостей, которые транслируют шокирующие или конспирологические теории, постепенно меняют восприятие информации. Сначала люди просто не воспринимают дезинформацию, потом просто не верят ей, а потом, из-за частого вброса таких материалов, люди начинают уже сомневаться. Именно этой цели добиваются организации и страны, которые манипулируют информацией.
"Дезинформация является страшной угрозой, и она касается не только тех, кто малообразован или не разбирается в политике. По сути под ударом все", - резюмирует Александр Старикевич, главный редактор белорусского онлайн-медиа "Солидарность".
Амбассадоры критического мышления против фейков
Частота смены новостной повестки в цифровом мире настолько быстрая, что люди просто не успевают проанализировать события глубже. Из-за этого фейки и манипуляции воспринимаются как реальные новости. Работу по декодированию дезинформации забирают на себя медиа, организации разоблачающие фейки, информационные волонтеры.
Столтенберг где-то с визитом. После визита - прессуха.
Журналист задал вопрос - вы готовы обсудить с россиянам обострение на Донбассе?
Столтенберг ответил - вай нот, ноу проблем, всегда готовы обсудить, только Рашка молчит и ничего обсуждать не хочет.
Не вижу проблемы, с чего раздувать зраду.
шла бы ты домой, Пенелопа.