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Новини Політика України
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Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що альянс розпочне діалог із Росією щодо подій, пов'язаних з Україною, і шкодує, що поки що Росія не готова до таких контактів.

Про це він зазначив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія і обговорити складні питання, пов'язані з ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Нам шкода, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив Столтенберг.

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Топ коментарі
+18
Знаете чем вы занимаетесь всем миром? Вы подкармливаете собаку которая вас кусает. Притом у етой собаки вы сами уже выработали рефлекс, после каждого укуса даете ей сладенькое. Хуйло когда ему скучно убивает пару сотен людей и сразу все бегут к нему на поклон просить сесть за один стол переговоров. При етом ниодни ваши переговоры не дали никаких результатов, если не сказать обратное. Зато Хуйло показывает всему миру и своим холопам что он уважаемый человек
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25.11.2021 17:22
+11
Столтенберга пора отправить в отстааку к меркельше, у него позавчерашняя риторика, убирать его нада срочно.
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25.11.2021 17:33
+10
Та й брехатимуть вам в очи одне, а робитимуть протилежне. Невже не зрозуміли й досі всесвітніх гопників?
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25.11.2021 17:12
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25.11.2021 17:11 Відповісти
А що там розмовляяти - молотом по рогам, щоб у Пуйла і копита відпали.
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25.11.2021 17:18 Відповісти
Нам не світить НАТО, домовиться ти не туди ми ні туди
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25.11.2021 19:11 Відповісти
Но никто не заводит разговор о признании РОССИИ спонсором терроризма. Бизнес есть бизнес,так как с Германией и Гитлером.
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25.11.2021 20:36 Відповісти
Та й брехатимуть вам в очи одне, а робитимуть протилежне. Невже не зрозуміли й досі всесвітніх гопників?
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25.11.2021 17:12 Відповісти
Злочинець уйло чекає лохів з НАТО.
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25.11.2021 17:24 Відповісти
Мавпі з гранатою балачки не потрібні...
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25.11.2021 17:15 Відповісти
Лучше засунь голову в унитаз и поговори а потом смой. Пользы больше будет
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25.11.2021 17:17 Відповісти
Цікаво ,про що можливо домовитися з параноїдним шизофреніком ???)))
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25.11.2021 17:19 Відповісти
про перезагрузку...
- они всегда с Московией рано или поздно перезагружаются
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25.11.2021 17:21 Відповісти
кацапи роблять свою справу
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25.11.2021 17:32 Відповісти
не только кацапы - Запад левеет это уже нельзя не видеть и осваивает методы коммуняк - От BLM и ЛГБТ диктатуры до Ковид диктатуры + навязанной диктатуры толерантности ко всему..
Методы и стиль коммуняк..
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25.11.2021 17:39 Відповісти
твiй варiант боротьби з ковiдом?
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25.11.2021 17:44 Відповісти
вакцинироваться тем кто верит в вакцины - проводить агитацию, но и доводить всю информацию без исключения о последствиях
- свобода выбора и личной ответственности
И НЕ РАССТРЕЛИВАТЬ антивакцинаторов...
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25.11.2021 17:48 Відповісти
ну так народ робить свiй вибiр - нe колeться i лiкарнi забитi. коли вони забитi дeржава нe можe виконувати свою пряму функцiю - захист життя i популяцii. бо ти з право вибору. дe та золота сeрeдина?
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25.11.2021 17:53 Відповісти
можно вот так ломать нацию через колено - от пандемии до шмона ментами в людных местах..
- пандемии не будет, преступности тоже - НО нация превратится в покорных баранов, и рано или поздно ей в задницы начнут засовывать швабры, как на Московии к примеру..
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25.11.2021 17:58 Відповісти
нe примiшуй сюди ломку нацii. коли нацiя вимрe за усi вашi права нiкому будe кричати
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25.11.2021 18:01 Відповісти
Нація точно не вимре від цього вірусу.
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25.11.2021 20:39 Відповісти
дада або мiсцe в лiкарнi або права - обирай!
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25.11.2021 21:42 Відповісти
так ось я повторюю своє питання як змeншити смeртнiсть нацii щоб було кому кричати про права!? маска - зло. вакцинацiя - зло. дотримання дистанцii та пропуска на роботу - обмeжeння прав. а коли попадають у лiкарню - дe моє лiжко? чому я у коридорi? дe мiй концeнтратор? чому нiхто нe хочe мого помeрлого родича мити пeрeд похороном? чому у мiшку хоронять?
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25.11.2021 18:13 Відповісти
Так отож! Хтось засуджує методи ліваків, і тут же "качає права" у лівацькому стилі.
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25.11.2021 18:34 Відповісти
при комуняках усi були вакцинованi. нiхто нe випєндрювався.
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25.11.2021 19:29 Відповісти
концeнтрторв нeмає - винна дeржава. лiжок нeмає - винна дeржава. тeпeр дeржва має варiант змeншити вакцинацiєю смeртнiсть i закупку прибамбасiв для нeзкнчeнноi кiлькостi хворих - всi починають волать про право вибору.
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Точно! А главное дать возможность врачам самим решать, лечить им антивакцинаторов или нет, каждый человек должен иметь право на выбор!
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25.11.2021 18:51 Відповісти
так цe вжe вони i так роблять. тiльки з усiма. тижня зо два назад було про Одeсу - бeруть у лiкарню лишe сeрeдньоi тяжкостi. рeaнiнмацiйнi i тяжкi лiкуються вдома
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25.11.2021 19:32 Відповісти
Ссылку на источник, а то "баба галя сказала" это не источник.
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25.11.2021 18:28 Відповісти
Никто ее удалять не будет, оспорить можно любую статью, даже вы можете это сделать, потом администраторы все проверят и может удалят отдельные разделы, которые действительно вызывают сомнения, вы ищите зраду, там где ее нету.
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25.11.2021 18:33 Відповісти
Ботофермы кремля подают массовые жалобы на ту или иную статью и система реагирует, это везде так устроено. потом проверят все эти жалобы и пошлют нахер, в этом нету ничего предательского, еще раз вам говорю, не ищите зраду, там где ее нету. В российской википедии кстати статью удалили это еще раз показывает, откуда ноги растут.
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25.11.2021 18:35 Відповісти
Знаете чем вы занимаетесь всем миром? Вы подкармливаете собаку которая вас кусает. Притом у етой собаки вы сами уже выработали рефлекс, после каждого укуса даете ей сладенькое. ***** когда ему скучно убивает пару сотен людей и сразу все бегут к нему на поклон просить сесть за один стол переговоров. При етом ниодни ваши переговоры не дали никаких результатов, если не сказать обратное. Зато ***** показывает всему миру и своим холопам что он уважаемый человек
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25.11.2021 17:22 Відповісти
Столтенберга пора отправить в отстааку к меркельше, у него позавчерашняя риторика, убирать его нада срочно.
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25.11.2021 17:33 Відповісти
А нашему мудрому нариду не выбирать больше клованов и зеледебильство в Раду в первую очередь. Никто не придёт защищать страну, жители которой во время войны избирают такого верховного главнокомандующего и такое зележабское большинство. Помогать сумасшедшим неблагодарное дело.
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25.11.2021 19:36 Відповісти
Мистецтво розставляти акценти! == Искусство заголовка

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25.11.2021 17:45 Відповісти
Про Україну без України
При Пороху такого не було.
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25.11.2021 18:10 Відповісти
Переговоры с Гопотой Кремля уже были Франция и Британия в августе 1939 года пытались вразуметь Сралина не начинать 2 Мировую...,но тогда им указали на дверь 20 августа...,а 23 Фон Риббентроп прилетел срочно на Мацковию ему всунули уже готовый текст братского Договора Молотов-Риббентроп...а дальше вы знаете...31 августа в дохлом ССре началась Скрытая мобилизация решением Пленума ЦК ВКП(б)...а 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу...
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25.11.2021 18:11 Відповісти
Чим більше буде заяв Заходу про якесь обговорювання тим більше рашка буде "комизитися", треба діяти щоб було навпаки
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25.11.2021 18:17 Відповісти
Цель троллей под данной новостью - внушить недоверие к Западу со стороны Украины. Хотя новость вполне позитивная - за нас заступаются, готовятся отразить атаки РФ на Украину, хотя мы не члены Альянса - в комментариях сплошной негатив. Хотя Украина - не член НАТО и никто за нас воевать, естественно, не будет.
Недоверие, хаос и паника. Как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
"Американцы могут создавать бактериологическое оружие", "Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию", "Обнародованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории".

Дезинформация = недоверие, хаос, паника

В 2017 году Европейский Союз запустил ресурс euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны России. Его ведут на трех языках - английском, русском и немецком. На сайте есть база данных дезинформации, в которой собрано почти 8 тысяч примеров (начиная с 2015 года).

Половина дезинформационных меседжей были направлены на шесть стран - бывших членов Советского Союза. Азербайджан (31), Армения (80), Молдова (132), Беларусь (252), Грузия (345), Украина (3193). Именно их Россия давно хочет удержать в орбите своего влияния.

Многие из примеров дезинформации, которые применяют против этих стран, направлены на нагнетание паники, расшатывание внутриполитической ситуации, устрашение или подогревание военного напряжения (в случае с Украиной). Часто месседжи выглядят просто абсурдно, часто это откровенная ложь или перекрученная информация. Но от этого их эффективность не уменьшается.

"С наибольшим уровнем дезинформации Украина столкнулась во время аннексии Крыма Россией и вторжением на Донбасс. Это были гибридные инструменты пропаганды в медиа и соцсетях", - рассказывает Кристина Зеленюк, политический обозреватель украинского онлайн-медиа "Сегодня".

По словам армянского медиа-эксперта Самвела Мартирросяна, рынок дезинформации очень большой и на нем работают хорошие специалисты, которые постоянно ищут новые инструменты и методы манипуляции людьми.

"Сейчас можно посеять панику за несколько часов используя соцсети. Информация распространяется так быстро, что людям почти невозможно распознать дезинформацию", - рассказывает Самвел.

В марте 2020 года Европейская служба внешних связей опубликовала специальный отчет "Дезинформация о коронавирусе" в котором отдельным разделом упоминается "прокремлевская дезинформация".

Только за февраль-март в базе EUvsDisinfo было зарегистрировано более 110 примеров дезинформации о коронавирусе, которые распространяли пророссийские медиа. Эти примеры соответствовали традиционной стратегии Кремля - сеять недоверие и хаос, усугублять кризисные ситуации и проблемы, вызывающие общественное беспокойство. Причем дезинформация для российской аудитории описывала вирус как форму иностранной агрессии, утверждая,что коронавирус происходит из секретных американских или западных лабораторий. Дезинформация для международной аудитории была сосредоточена на теориях заговора о «глобальных элитах», которые целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей.

Большое количество фейковых и манипулятивных новостей, которые транслируют шокирующие или конспирологические теории, постепенно меняют восприятие информации. Сначала люди просто не воспринимают дезинформацию, потом просто не верят ей, а потом, из-за частого вброса таких материалов, люди начинают уже сомневаться. Именно этой цели добиваются организации и страны, которые манипулируют информацией.

"Дезинформация является страшной угрозой, и она касается не только тех, кто малообразован или не разбирается в политике. По сути под ударом все", - резюмирует Александр Старикевич, главный редактор белорусского онлайн-медиа "Солидарность".

Амбассадоры критического мышления против фейков

Частота смены новостной повестки в цифровом мире настолько быстрая, что люди просто не успевают проанализировать события глубже. Из-за этого фейки и манипуляции воспринимаются как реальные новости. Работу по декодированию дезинформации забирают на себя медиа, организации разоблачающие фейки, информационные волонтеры.
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25.11.2021 18:20 Відповісти
Згоден, теж вірно ....
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25.11.2021 19:14 Відповісти
600 спецназовцев Британии уже готовы прибыть в Украину в любую минуту...,...тоже самое заявила и Швеция,ну а за спецназем главы Пентагона Ллойда Остина не заржавеет... не все так просто чуваки...
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25.11.2021 18:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
ловко ими всема тама кулеба манипулирует, кардинал, понимаешь, серый, ну, или может зеленый, не то шо прочая шушера -пианисты, ярмаки, столтенберги
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25.11.2021 18:28 Відповісти
столтенбєрг, єдине, що ти можеш зробити корисного-це обісцяти хйла.
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25.11.2021 18:29 Відповісти
Встречаться бесполезно.Это другая планета, другой код ДНК. Нужно размещать ракеты с ядерными боеголовками в Прибалтике.Вести боевое дежурство ударными подводными лодками ,, в Неве,,Не верить ни одному слову орков.
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25.11.2021 18:29 Відповісти
новость написана явно просто с вопроса журналиста на прессухе.
Столтенберг где-то с визитом. После визита - прессуха.
Журналист задал вопрос - вы готовы обсудить с россиянам обострение на Донбассе?
Столтенберг ответил - вай нот, ноу проблем, всегда готовы обсудить, только Рашка молчит и ничего обсуждать не хочет.
Не вижу проблемы, с чего раздувать зраду.
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25.11.2021 18:31 Відповісти
Понравилась фраза Натальи Витренко...РАБссия сама виновата, что потеряла Украину... Круто Наталья Михайловна...
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25.11.2021 18:30 Відповісти
Чтобы начать войну с Финляндией в ноябре 1939 года,спецрота НКВД обстреляла из минометов свою территорию в районе местечка Майнила 26 ноября 1939 года...советские газеты гневно осуджам-с Финскую военщину... ну а далее вы знаете...авиабомбы товарища Сралина 30 ноября посыпались на мирные города Финляндии...Гельсинки,Турку,Оулу и т.д...
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25.11.2021 18:37 Відповісти
И вот эти друзья, которые никогда не примут Украину в НАТО, т.к. надо выполнить тысячу пунктов домашнего задания, как бы поддерживают целостность Украины. Все время либизят перед рашкой. Уже противно всё это читать и слышать
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25.11.2021 18:37 Відповісти
РАБссия может повторить трюк Сралина 1939 года...сами себя обстреляют Донецк или Луганск из минометов...
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25.11.2021 18:41 Відповісти
обсудить можо, но прежде Скотенсберг должен извинится перед Кадыровым
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25.11.2021 18:47 Відповісти
Для РАБссии последнее китайское предупреждение поступит из Британии...
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25.11.2021 18:49 Відповісти
тебя тут одного оставили на смене - ты что, проштрафился перед Пригожиным?
шла бы ты домой, Пенелопа.
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25.11.2021 20:04 Відповісти
Столтенбергу лучше встретится с психологами для обсуждения умственных способностей кремлёвских старцев.
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25.11.2021 19:52 Відповісти
О чем там говорить, по танкам в вперед на Кремль!
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26.11.2021 10:58 Відповісти
 
 