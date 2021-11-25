Від початку доби війська РФ 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, біля Авдіївки та Лебединського стріляли із 120-мм мінометів. Без втрат, - ООС

Від початку доби, 25 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

"Біля Лебединського російські найманці застосували міномети калібру 120 мм. В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї", - повідомляють в штабі.

Також уточнюється, що неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

"Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм", - зазначають в штабі.

За даними пресцентру, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Крім того, повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.