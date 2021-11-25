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Новини Війна в Україні
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війна (7386) обстріл (5105) Донбас (14568) найманці РФ (1480) операція Об'єднаних сил (3184)

Від початку доби війська РФ 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, біля Авдіївки та Лебединського стріляли із 120-мм мінометів. Без втрат, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, біля Авдіївки та Лебединського стріляли із 120-мм мінометів. Без втрат, - ООС

Від початку доби, 25 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

"Біля Лебединського російські найманці застосували міномети калібру 120 мм. В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї", - повідомляють в штабі.

Також уточнюється, що неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

"Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм", - зазначають в штабі.

За даними пресцентру, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте також: З початку доби війська РФ відкривали вогонь у напрямку Луганського й Авдіївки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Крім того, повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.

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наверно не надо такие новости ежедневно выкладывать - уже всё ясно! 10тыс. лет будет такое твориться, пока Украина или рф не исчеэнет...
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25.11.2021 18:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
це висший пилотаж - заставлять агрессора стрелять впустую боеприпасы и при том нияких потерь, уси живы и здравы
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25.11.2021 18:32 Відповісти
хотять ещё раз с байрактара получить ?
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25.11.2021 19:23 Відповісти
Я так вважаю що на справді треба множити на 10
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю. Підходять до нього кацап :
- А чё вы тут охраняете?
- Кулемети, автомати, гвинтівки...
- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?
Автоматна черга. - Ти бач, яка ***** !? Лазутчик воно !!!
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25.11.2021 23:32 Відповісти
 
 