Від початку доби війська РФ 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, біля Авдіївки та Лебединського стріляли із 120-мм мінометів. Без втрат, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку доби, 25 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
"Біля Лебединського російські найманці застосували міномети калібру 120 мм. В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї", - повідомляють в штабі.
Також уточнюється, що неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
"Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм", - зазначають в штабі.
За даними пресцентру, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Крім того, повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - резюмували в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
- А чё вы тут охраняете?
- Кулемети, автомати, гвинтівки...
- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?
Автоматна черга. - Ти бач, яка ***** !? Лазутчик воно !!!