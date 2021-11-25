Україна направила МЗС РФ ноту протесту у зв'язку із вторгненням на окуповану територію Донбасу чергового "гумконвою"
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МЗС України висловило Російській Федерації протест у зв‘язку з продовженням протиправної практики направлення на територію України т.зв. "гуманітарних конвоїв".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.
"25 листопада Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 104-й т.зв. гуманітарний конвой РФ", - наголошується в коментарі МЗС України.
Дипломати наголосили, що переміщення відбулося через не підконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".
"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - підкреслюється в документі.
У зв'язку з цим МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.
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