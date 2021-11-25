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Україна направила МЗС РФ ноту протесту у зв'язку із вторгненням на окуповану територію Донбасу чергового "гумконвою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна направила МЗС РФ ноту протесту у зв'язку із вторгненням на окуповану територію Донбасу чергового "гумконвою"

МЗС України висловило Російській Федерації протест у зв‘язку з продовженням протиправної практики направлення на територію України т.зв. "гуманітарних конвоїв".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"25 листопада Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 104-й т.зв. гуманітарний конвой РФ", - наголошується в коментарі МЗС України.

Дипломати наголосили, що переміщення відбулося через не підконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - підкреслюється в документі.

У зв'язку з цим МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

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О! А ось і набої, що "шахтарі" видобули з шахт, а "трактористи" знайшли на полі!

Як би хтілося, щоб назад вони везли тіла "іхтамнєтов"! Але не при "просто пєрєстать стрєлять" з "міром в очку путлєра"....
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25.11.2021 17:52 Відповісти
Треба вже перестати тиражувати ординські наративи - не "гумконвой", а військовий обоз РФ!
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25.11.2021 17:56 Відповісти
Восьмий рік МЗС продовжує постачати "туалетний папір" рашці, рутинна робота.
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25.11.2021 18:09 Відповісти
А гуманітарка яких калібрів?
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25.11.2021 18:31 Відповісти
Не ноты надо отправлять,а Байрактары на встречу "гумконвою".
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25.11.2021 18:36 Відповісти
Целая "Нота протеста"!!! Сильный ход!
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25.11.2021 18:45 Відповісти
 
 