Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили
Новини Цензор.НЕТ Події
У рамках розслідування справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра силовики обшукують тих, хто використовував для стрільби такі ж патрони, як кілер.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл із мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при скоєнні цього злочину", - розповіли в Офісі генпрокурора у четвер.
За інформацією Офісу генпрокурора, обшуки також відбулися в магазинах із продажу зброї та боєприпасів та в осіб, які займаються їх збутом.
"Наразі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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обшукуйте власників рогаток.
його знайшли?
може він і у шифєра стріляв?
Давайте когда будет убийство с ножевым, проведем обыск в каждой квартире, поскольку ножи есть у каждого!!! Это дурость и беззаконие!!
автомобіль шифера
дав багато турботи працівникам поліціі
відволікая останніх від дойки предприємців
І оцю клоунаду ми повинні терпіти ще два роки? Чому немає дієвих механізмів відкликання клоунів від влади? Чому у нас не ******** перепис населення, щоб легше красти? чому у нас немає обліку і контролю використання бюджетних коштів?
Патроны чётко указывают направление следствия!
Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.
Правоохоронці прийшли з обшуком до депутата Івано-Франківської облради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
https://www.unian.ua/politics/zamah-na-shefira-v-yes-zayavili-pro-obshuki-u-jihnogo-deputata-novini-ukrajina-11621422.html
в шершеляфамв шафера Шефира, этим варварским оружием!