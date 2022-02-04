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Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили

Новини Цензор.НЕТ Події

Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили

У рамках розслідування справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра силовики обшукують тих, хто використовував для стрільби такі ж патрони, як кілер.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл із мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при скоєнні цього злочину", - розповіли в Офісі генпрокурора у четвер.

За інформацією Офісу генпрокурора, обшуки також відбулися в магазинах із продажу зброї та боєприпасів та в осіб, які займаються їх збутом.

"Наразі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі", - додали у відомстві.

Також читайте: До розслідування замаху на Шефіра підключилося ФБР, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

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Топ коментарі
+22
а водолазів хоч відкликали?
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25.11.2021 19:11
+21
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25.11.2021 19:05
+16
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25.11.2021 19:04
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25.11.2021 19:04 Відповісти
Сдается, джентльмены, что третий год непрерывно идет земедия...
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25.11.2021 19:43 Відповісти
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25.11.2021 19:05 Відповісти
а водолазів хоч відкликали?
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25.11.2021 19:11 Відповісти
Ні Вже до Синьогори доплили
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25.11.2021 19:17 Відповісти
Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили
==================
обшукуйте власників рогаток.
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25.11.2021 21:51 Відповісти
Давайте ещё одну часть Замаху , например Отравление , а то первая какая то не интересная , сразу видно ваш жанр комедии , а не детективы
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25.11.2021 19:12 Відповісти
show must go on!
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25.11.2021 19:13 Відповісти
А де той уйпок, який Пороха зеленкою обляпав? Він ще в офісі ховався…

його знайшли?

може він і у шифєра стріляв?
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25.11.2021 19:13 Відповісти
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25.11.2021 19:13 Відповісти
А основание для обыска какое?! Всем 100 вручили подозрение?!
Давайте когда будет убийство с ножевым, проведем обыск в каждой квартире, поскольку ножи есть у каждого!!! Это дурость и беззаконие!!
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25.11.2021 19:14 Відповісти
Якщо це "робота" ДБР, то цілком закономірно, по-іншому не вміють.
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25.11.2021 19:45 Відповісти
А якщо згвалтування, то що тоді?
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25.11.2021 19:46 Відповісти
Треба екстрасенсів. Бубочка відсипле їм трохи адженди і вони дійдуть висновку, що порох не тільки шифером пошуршав, він і Кенеді завалив.. особисто
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25.11.2021 19:15 Відповісти
Даю підказку - шукайте в офісі президента 😏
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25.11.2021 19:15 Відповісти
Я знаю Это ПОРОШЕНКО!
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25.11.2021 19:39 Відповісти
Може і Гройсман підпрягся, дав вказівку одному мужику-роботязі, є фото як доказ.
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25.11.2021 19:47 Відповісти
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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25.11.2021 19:40 Відповісти
Водолазы степями Украины еще до Черного моря не доплыли в поисках доказательств?
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25.11.2021 19:41 Відповісти
Их укусила акула. Где то в районе
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25.11.2021 19:50 Відповісти
замах на
автомобіль шифера
дав багато турботи працівникам поліціі
відволікая останніх від дойки предприємців
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25.11.2021 19:43 Відповісти
🤣🤣🤣😂
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25.11.2021 19:45 Відповісти
Т.е., выданы санкции на обыск? На каком основании?
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25.11.2021 19:47 Відповісти
Они пулегильзотеку ******** в МВД, дебилы
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25.11.2021 23:12 Відповісти
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25.11.2021 19:48 Відповісти
Він же не держслужбовець, він же на громадських засадах. І взагалі, це все схоже на організацію Берією замаху на Сталіна. Зеленський, ти загрався.
І оцю клоунаду ми повинні терпіти ще два роки? Чому немає дієвих механізмів відкликання клоунів від влади? Чому у нас не ******** перепис населення, щоб легше красти? чому у нас немає обліку і контролю використання бюджетних коштів?
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25.11.2021 19:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
шефир це совесть нации и опроси лягавые хоть 46 мильнонов громадян, усе равно о шефирке никто худого слова не сказал бы
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25.11.2021 19:55 Відповісти
Я таки удивлён. Таки Штафирка так пользуется в Штатах популярностью? Достойная смена Байдену
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25.11.2021 23:14 Відповісти
Прямо таки Неуловимый Джо этот раднык на громадських засадах Шифер. Другое дело что покушение наверное совсем не по политическим мотивам а тупо из за бабок - типа взял обещал но не сделал или взял и не отдал и т.д. Короче «банковська справа».
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25.11.2021 19:55 Відповісти
Пора к мадьярам с обысками завалить.
Патроны чётко указывают направление следствия!
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25.11.2021 19:56 Відповісти
Перевіряють тих власників зброї хєр знає де)

Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.
Правоохоронці прийшли з обшуком до депутата Івано-Франківської облради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
https://www.unian.ua/politics/zamah-na-shefira-v-yes-zayavili-pro-obshuki-u-jihnogo-deputata-novini-ukrajina-11621422.html
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25.11.2021 19:56 Відповісти
В Ківи питали?
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25.11.2021 19:59 Відповісти
Если бы действительно хотели убить, то хотябы показали по г+г раненного водителя, а так обычный цирк от шапито квартал95 с отвратительным сюжетом и дешевой инсценировкой
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25.11.2021 20:25 Відповісти
Глушняк. Не нашли рядом никакого ветерана, или волонтера, и версии кончились...
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25.11.2021 20:34 Відповісти
а в самого Шефіра шукали?
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25.11.2021 20:55 Відповісти
мусора развлекаются, типа было покушение ...
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25.11.2021 21:48 Відповісти
страну третий год водит за нос кучка циничных мерзавцев, без признаков чести и совести, о каком-либо "долге" и "ответственности" смешно даже рот раскрывать ... таких моральных уродов при власти за последние 30 лет еще не было ...
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25.11.2021 21:48 Відповісти
В реквизите квартала пусть посмотрят. Сто пудов найдут
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25.11.2021 22:10 Відповісти
Кілер із мисливською зброєю це щось нове при тому що бойову зброю при бажанні можна купити як семічки в переході.
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25.11.2021 22:15 Відповісти
А был ли мальчик...
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25.11.2021 22:25 Відповісти
Весь пук уйшов в гудок!
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25.11.2021 23:22 Відповісти
...ещё много стволов непроверили: во Львове есть место где находиться целый арсенал оружия... чесно-чесно и так это место и называеться "Арсенал" (ужас, там даже есть ядерное оружие и притом много!!! Орудия стоят и кругом ядра, ядра, ядра ...голова кружится от ядер). Так что может "пульнули" в шершеляфам в шафера Шефира, этим варварским оружием!
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26.11.2021 03:54 Відповісти
 
 