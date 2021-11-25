Посол Німеччини Фельдгузен про агресію РФ: "Це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні"
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Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що потрібно використовувати лексику, яка відображає справжній стан речей на сході України – що це не конфлікт, а війна Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я особисто завжди вважала, що це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні. Нам потрібно працювати дуже ретельно, щоб покласти край війні", - сказала посол Німеччини.
Вона також зауважила, що була здивована, коли почула заяву російської сторони, що вони не братимуть участі у наступних перемовинах в межах нормандського формату, якщо Росію називатимуть стороною конфлікту на сході України.
"Але ми ніколи й не припиняли їх так називати. Тобто, було багато зустрічей (у нормандському форматі. – ред.) політичних радників, представників МЗС, і ми (Німеччина – ред.) з Францією завжди були дуже чіткими щодо такого формулювання", - зазначила посол.
За її словами, намагання Росії у такий спосіб заблокувати свою участь у нормандському форматі - "це просто відмовка від того, що вони й так не збиралися робити".
Фельдгузен також запевнила, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме спілкуватися з усіма сторонами, аби з’ясувати, чи можливо знову залучити Росію за стіл переговорів у нормандському форматі.
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Она также отметила, что была удивлена, услышав заявление российской стороны, что они не будут участвовать в последующих переговорах в рамках нормандского формата, если Россию будут называть стороной конфликта на востоке Украины.
"Но мы никогда и не прекращали их так называть. То есть было много встреч (в нормандском формате. - ред.) политических советников, представителей МИД, и мы (Германия - ред.) с Францией всегда были очень четкими относительно такой формулировки», - отметила посол.
По ее словам, попытки России таким образом заблокировать свое участие в нормандском формате - «это просто отговорка от того, что они и так не собирались делать».
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3357522-eto-ne-konflikt-a-vojna-posol-germanii-o-situacii-na-vostoke-ukrainy.html