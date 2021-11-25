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Посол Німеччини Фельдгузен про агресію РФ: "Це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Німеччини Фельдгузен про агресію РФ: "Це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні"

Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що потрібно використовувати лексику, яка відображає справжній стан речей на сході України – що це не конфлікт, а війна Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я особисто завжди вважала, що це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні. Нам потрібно працювати дуже ретельно, щоб покласти край війні", - сказала посол Німеччини.

Вона також зауважила, що була здивована, коли почула заяву російської сторони, що вони не братимуть участі у наступних перемовинах в межах нормандського формату, якщо Росію називатимуть стороною конфлікту на сході України.

"Але ми ніколи й не припиняли їх так називати. Тобто, було багато зустрічей (у нормандському форматі. – ред.) політичних радників, представників МЗС, і ми (Німеччина – ред.) з Францією завжди були дуже чіткими щодо такого формулювання", - зазначила посол.

Читайте також: Україні варто донести новому уряду Німеччини, на яких позиціях вона стоїть і чого хоче, - посол Фельдгузен

За її словами, намагання Росії у такий спосіб заблокувати свою участь у нормандському форматі - "це просто відмовка від того, що вони й так не збиралися робити".

Фельдгузен також запевнила, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме спілкуватися з усіма сторонами, аби з’ясувати, чи можливо знову залучити Росію за стіл переговорів у нормандському форматі.

Читайте: Маас про зустріч в нормандському форматі: М’яч для вирішення протиріч лежить на полі Москви. ЄС тут говоритиме одним голосом

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Топ коментарі
+13
Що Ви таке говорите пані Анка Фельдгузен!!! За таких заяв Вам не світить місце в директораті "Газпрому". Невже маєте бажання жити тільки на скромну пенсію ексчиновника?
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25.11.2021 19:15
+9
Анка - розумниця.
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25.11.2021 19:14
+7
Є надія на майбутнє.
"Зелені", які увійшли до коаліції, планують зірвати запуск Північного в останню хвилину. Про це заявив депутат Європарламенту Німеччини Гуннар Бек.
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25.11.2021 19:24
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Анка - розумниця.
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25.11.2021 19:14 Відповісти
Є надія на майбутнє.
"Зелені", які увійшли до коаліції, планують зірвати запуск Північного в останню хвилину. Про це заявив депутат Європарламенту Німеччини Гуннар Бек.
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25.11.2021 19:24 Відповісти
А Клічко тут до чого? Може такий "засранець" як ви вплинули на перебіг Історії людства?)))
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25.11.2021 19:38 Відповісти
видимо, кацапам все спать не дает патриотизм братьев Кличко. иначе ничем этот тупой высер не объяснить.
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25.11.2021 20:07 Відповісти
Що Ви таке говорите пані Анка Фельдгузен!!! За таких заяв Вам не світить місце в директораті "Газпрому". Невже маєте бажання жити тільки на скромну пенсію ексчиновника?
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25.11.2021 19:15 Відповісти
зеля категорически против-надо еще раз заглянуть в копченый глаз путлера
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25.11.2021 19:15 Відповісти
Серьезно, заметили на восьмом году войны, вот это зрение....
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25.11.2021 19:17 Відповісти
Йой, а шо сі стало з німцями, хто мені повість ???
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25.11.2021 19:21 Відповісти
А ось президент воюючоі краіни колись назве росію агресором ? чого ти йшов в ті президенти якщо ти не хочеш навіть назвати речі своіми іменами.
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25.11.2021 19:32 Відповісти
А шо случілось? Гєни поміняли?
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25.11.2021 19:34 Відповісти
Смена власти в Германии...Канцлером стал Олаф Шольц...а главой МИД Аналена Бербок,а эта дама задушит РАБссию...
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25.11.2021 20:07 Відповісти
скорее её задушит германский бизнес,который зависит от роССии.
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25.11.2021 20:08 Відповісти
ну теперь когда шлюха Коля ушла,можно проявить немного смелости...
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25.11.2021 20:07 Відповісти
Хорошая новость из Норвегии.....норвежские газовые компании обошли по поставкам газа в Европу РАБссию.....а еще не вечер...
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25.11.2021 20:18 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО ПЕРЕОБУЛАСЬ В ВОЗДУХЕ -НЕ УСПЕЛА АНГЕЛОК ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА НАВСЕГДА И СРАЗУ ВЕЩИ НАЧАЛИ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ ....ЦИНИЗМ НА ЧУЖОЙ КРОВИ ..ГЕРМАНИЯ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛАСЬ ЗА ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ..И ЭТА ВОЙНА ТОЖЕ ЕСТЬ И БУДЕТ НА ЕЕ СОВЕСТИ ...ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ...
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25.11.2021 20:19 Відповісти
Норвежская компания "GASSCO" обошла ГрязьПром по поставкам газа в Европу...331 миллион кубиков в сутки...
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25.11.2021 20:22 Відповісти
Опаньки, вот что замена канцлера животворящая делает! Прозрела фрау!
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25.11.2021 20:23 Відповісти
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25.11.2021 20:34 Відповісти
Новічком би цій падлюці попшикать.
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25.11.2021 20:48 Відповісти
Вони що спали вісім років а тепер проснулися чи вони придурюються вже ж побудували *********** попік
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25.11.2021 20:57 Відповісти
ещё одна хитрожопая фрау объявилась: "Войну навязали Украине!!!!!!!!!!!!!" и теперь Украина воюет сама с собой ?????
Тупая бургерша-войну против Украины развязала и ведёт Кацап Орда при полном попустительстве германии и на средства полученные от германии !
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25.11.2021 21:24 Відповісти
«Я лично всегда считала, что это не конфликт, а война, которую навязали Украине. Нам нужно работать очень основательно, чтобы покончить с войной», - сказала посол Германии.

Она также отметила, что была удивлена, услышав заявление российской стороны, что они не будут участвовать в последующих переговорах в рамках нормандского формата, если Россию будут называть стороной конфликта на востоке Украины.

"Но мы никогда и не прекращали их так называть. То есть было много встреч (в нормандском формате. - ред.) политических советников, представителей МИД, и мы (Германия - ред.) с Францией всегда были очень четкими относительно такой формулировки», - отметила посол.

По ее словам, попытки России таким образом заблокировать свое участие в нормандском формате - «это просто отговорка от того, что они и так не собирались делать».

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3357522-eto-ne-konflikt-a-vojna-posol-germanii-o-situacii-na-vostoke-ukrainy.html
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25.11.2021 22:37 Відповісти
Удивительно но Свинособаки сами подтвердили слова посла...Спасибо Москалям - за предоставленные доказательства Надёжности союзников...
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25.11.2021 22:51 Відповісти
ну,скажем так,задача посла понравиться властям в стране пребывания..Вот если бы это на официальном уровне сказал канцлер германии,то это уже стоило бы апплодисментов.
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25.11.2021 23:59 Відповісти
 
 