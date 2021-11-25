Контрольована Банковою частина комісії знову зірвала конкурс з обрання голови САП, - Шабунін

Зеленський вже порушив одне з головних зобов’язань перед МВФ - обрати керівника САП до кінця листопада.

Про це пише у телеграм голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу", - зазначив він.

Шабунін наголосив, що засідання відбувалося онлайн, і Соболь не взяв у ньому участь, бо готується до 100-річчя закладу вищої освіти, а Бусол - бо поїхала у відпустку.

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"Схоже, Зеленському/Татарову порятунок Ахметова у справі Роттердам+ вартує більше, ніж допомога західних партнерів на тлі можливого загострення військового конфлікту з Росією", - пише Шабунін.

Обрання голови САП до кінця листопада було одним з пунктів меморандуму, який Україна уклала з МВФ.