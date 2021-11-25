Юлія Кузьменко закликала журналістів спитати у Зеленського на пресмарафоні чому в справі вбивства Шеремета не шукають справжніх вбивць
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Одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремента - Юлія Кузьменко звернулася до журналістів, аби вони поставили запитання президенту Зеленському про те чому не шукають справжніх вбивць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Прошу перепосту у всіх небайдужих!!! Завтра, 26.11, Президент з 12 до 15 дає прес-марафон. Буде близько 30 журналістів по запрошенню від Офісу Президента, акредитації для всіх ЗМІ на цю подію немає. В мене прохання. До справжніх журналістів.
Спитайте, як довго збираються паплюжити наші життя?
Авакова вже немає, доказів і не було, але арешти нам є. Ріфу навіть браслет є. Так чия політична воля зараз продовжує утримувати брехню в справі Шеремета? І коли збираються шукати і саджати справжніх вбивць?
Дуже хочеться почути відповідь Володимира Зеленського на ці питання.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=RqDubWl6NV0&ab_channel=YuryKazakevich
А так дело подвешено в воздухе по причине, та хоть принятия закона о идентификации личности по походке.
Да там не будет ни единого вопроса, ответ на который покажет суть этого режима!
Будут петь дифирамбы и лизать жопу.
Вот в таком ключе и будет транслироваться прямая трансляция и из ЗЕ.
Судячи з відео - Зеленський дуже хворий. Зеленський потребує термінової допомоги.
Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.
«Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі», - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, співвласник локації - консультант «Великого будівництва» Юрій Голік.
А спрашивать нужно журналистам, о расследовании дел по взрывам настоящих Героев Украины, полковника Хараберюша из СБУ (в Мариуполе) и полковника Шаповала из армейского спецназа (в Киеве). Кто из офицеров спецслужб выдал врагу маршруты передвижения и машины прикрытия этих двух, особо засекреченных офицера?
Убийца Окуевой на дознании указывал на Боцмана, что это он пришил Шеремета