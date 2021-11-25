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Шеремет (353) Кузьменко Юлія (152)

Юлія Кузьменко закликала журналістів спитати у Зеленського на пресмарафоні чому в справі вбивства Шеремета не шукають справжніх вбивць

Новини Цензор.НЕТ Події

Юлія Кузьменко закликала журналістів спитати у Зеленського на пресмарафоні чому в справі вбивства Шеремета не шукають справжніх вбивць

Одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремента - Юлія Кузьменко звернулася до журналістів, аби вони поставили запитання президенту Зеленському про те чому не шукають справжніх вбивць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Прошу перепосту у всіх небайдужих!!! Завтра, 26.11, Президент з 12 до 15 дає прес-марафон. Буде близько 30 журналістів по запрошенню від Офісу Президента, акредитації для всіх ЗМІ на цю подію немає. В мене прохання. До справжніх журналістів.

Спитайте, як довго збираються паплюжити наші життя?

Авакова вже немає, доказів і не було, але арешти нам є. Ріфу навіть браслет є. Так чия політична воля зараз продовжує утримувати брехню в справі Шеремета? І коли збираються шукати і саджати справжніх вбивць?

Дуже хочеться почути відповідь Володимира Зеленського на ці питання.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Шеремета продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим

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Топ коментарі
+11
Питання в пустоту...
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25.11.2021 19:49
+10
А мене цікавить - який номер він показував на корпоративі на честь п´ятидесятиріччя йєрмака? Чи грав на піаніні?
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25.11.2021 19:50
+9
Ніхто нікуди не літав,ковідного фонду не було,вагнерівців не було,їх там нєт,оні заблуділісь,Житомира нема,єрмак не русня.Тчк.
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25.11.2021 19:44
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Ніхто нікуди не літав,ковідного фонду не було,вагнерівців не було,їх там нєт,оні заблуділісь,Житомира нема,єрмак не русня.Тчк.
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25.11.2021 19:44 Відповісти
Зеля еще может порепетировать
https://www.youtube.com/watch?v=RqDubWl6NV0&ab_channel=YuryKazakevich
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25.11.2021 19:45 Відповісти
Питання в пустоту...
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25.11.2021 19:49 Відповісти
Кроме репутационных потерь чистая экономика. Выплата материальной компенсации невиновно отбывавшим заключение. После решения суда.
А так дело подвешено в воздухе по причине, та хоть принятия закона о идентификации личности по походке.
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26.11.2021 00:13 Відповісти
А мене цікавить - який номер він показував на корпоративі на честь п´ятидесятиріччя йєрмака? Чи грав на піаніні?
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25.11.2021 19:50 Відповісти
Ні. Лупашив якимсь обмилком по оманським тулумбасах...
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26.11.2021 00:25 Відповісти
Как можно быть настолько наивной!
Да там не будет ни единого вопроса, ответ на который покажет суть этого режима!
Будут петь дифирамбы и лизать жопу.
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25.11.2021 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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25.11.2021 20:09 Відповісти
Вона не наївна. Просто використовує всі можливості, щоб нагадати зеленим зрадникам, хто вони такі.
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26.11.2021 06:04 Відповісти
Лучше спросить диагноз у врача-нарколога !?
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25.11.2021 20:09 Відповісти
100пудов скаже; -Мене підставив Аваков.))))
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25.11.2021 20:47 Відповісти
Думаю что важнейшим вопросом к ЗЕ должен быть вопрос-,,наскольо подготовлена Украина к активной агрессии со стороны кацапии,, и в чем заключаются дыры в обороне и почему.А так же кто за это должен нести ответ.
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25.11.2021 21:18 Відповісти
Да не вопросы надо ему задавать а стрелять в еврейского зайца!!!!
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25.11.2021 21:24 Відповісти
все вопросы давно написаны... и журналисты их озвучивающие давно назначены и даже текст в суфлере для умных ответов преЗЕнелоха уже утвержден на коллегии сценаристов-юмористов ...(думаю даже ЗеЛенка бегло пробежала по тексту, как это она делала не раз в свою бытность... допреЗЕдентскую...)))
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25.11.2021 21:28 Відповісти
И не удивлючь что и запись прямой трансляции из сотнями дублей уже сделана.
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25.11.2021 21:30 Відповісти
P.S.Я всегда следил за боями братьев Кличко,в том числе из спутниковых трансляций.И если бои из Германии действительно шли в прямом эфире то бои из США буквально все в Украине шли в записи хотя телеканал ,,Интер,, представлял их как прямая трансляция которую я уже видел несколькими часами раньше на Германском ТВ.
Вот в таком ключе и будет транслироваться прямая трансляция и из ЗЕ.
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25.11.2021 21:40 Відповісти
Юля потерялась. Это пресс-конференция Зеленского, а не Авакова. Предлагаю прислать вопрос в студию Шустера, из которой Аваков, вместе с другими "игроками" команды Ахметова, сейчас не вылазит. Или к Авакову у Юли вопросов нет?
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25.11.2021 21:31 Відповісти
Ну так чисто свой прокурор ведет расследование. Что не так?
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25.11.2021 21:34 Відповісти
как бы зеленский обвинил и посадил в тюрьму, или членограй про невиновность на этом брифинге вещал ? разговор не про авакова
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25.11.2021 21:50 Відповісти
Подивився відео нарколога.
Судячи з відео - Зеленський дуже хворий. Зеленський потребує термінової допомоги.
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25.11.2021 21:32 Відповісти
///
Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.

«Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, співвласник локації - консультант «Великого будівництва» Юрій Голік.
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25.11.2021 21:37 Відповісти
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25.11.2021 21:51 Відповісти
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25.11.2021 21:54 Відповісти
Головне в цій ,,прямій трянсляції,,не лоханутися як *****.Не забутьте підкрутити ЗЕ годинник.Якщо ляп із *****м можна було пояснити із часовими поясами в мокшандії то в Україні це не пройде.
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25.11.2021 22:06 Відповісти
Пусть лучше Кузьмиина спросит Елену Притулу, чьей ещё любовницей, кроме убитого Гонгадзе и убитого Шеремета она была.

А спрашивать нужно журналистам, о расследовании дел по взрывам настоящих Героев Украины, полковника Хараберюша из СБУ (в Мариуполе) и полковника Шаповала из армейского спецназа (в Киеве). Кто из офицеров спецслужб выдал врагу маршруты передвижения и машины прикрытия этих двух, особо засекреченных офицера?
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25.11.2021 23:21 Відповісти
обращает на себя внимание факт освобождения попавшихся чиновников от суда под предлогом "из-за исчерпания разумных сроков расследования".Вопрос-почему это касается только персонажей типа экс-воен. прокурора Кулика и ему подобных,а не тех.кого годами пытаются сделать виноватыми ?
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25.11.2021 23:52 Відповісти
Так а что искать? Белоруский кгб-ист, и российский нацист Боцман, он же Малюта, фамилия Коротких. Аваковым и Белецким был продвинут через нацгвардию в начальники нацполиции, а сейчас он (Внимание!) Руководит батальеном озраны стратегических обьектов государственной важности!
Убийца Окуевой на дознании указывал на Боцмана, что это он пришил Шеремета
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26.11.2021 00:35 Відповісти
Відповідь проста: немає прямих доказів групи Кузьменко-Ріфа. Є тільки непрямі.
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26.11.2021 08:27 Відповісти
Яка особлива угода змагання вижити в цій країні?
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26.11.2021 09:45 Відповісти
 
 