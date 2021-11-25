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журналістика (962) Зеленський (10456) свобода слова (249) цензура (215)

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)

Працівники ЗМІ, які не отримали запрошення на пресмарафон, прийдуть на місце його проведення, щоб показати, як їх багато.

Цю пропозицію озвучила у фейсбуці журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колеги із непровідних ЗМІ, є пропозиція прийти під стіни "пресконференції", щоб продемонструвати - скільки журналістів хотіли і не змогли поставити запитання президенту Зеленському. Час - 12:00. Місце - (рестора. - Ред.) Автостанція піцца на Подолі", - написала вона.

Підтримати пропозицію Козирєвої колег закликала журналістка Катерина Сергацькова.

"Завтра журналісти, редактори, працівники ЗМІ прийдуть під місце проведення так званої прес-конференції президента Володимира Зеленського, щоб озвучити протест проти гібридної цензури. Журналісти мають мати рівні можливості у доступу до інформації і вправі поставити запитання, відповідей на які потребує суспільство, тоді як Офіс президента хоче спілкуватися тільки з обраними, створюючи лояльну бульбашку преси. Ні, не вийде", - написала вона.

Піцерія "Автостанція" розташована за адресою Нижній Вал, 15а.

ОНОВЛЕНО

Пізніше видання "Бабель" повідомило, що пресмарафон відбудеться у коворкінгу Creative State Arsenal на метро "Арсенальна". "Співвласник локації - консультант Великого будівництва Юрій Голик", - пише "Бабель".

Адреса Creative State Arsenal - вул. Московська, 8.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

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Топ коментарі
+54
Ссыкотно ЗеДерьмаку.
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25.11.2021 19:51
+53
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25.11.2021 20:05
+45
Повезло вагнеровцам, что есть такой гнусавый и его друзья.
Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
Тюрьма по вам плачет **ки.
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25.11.2021 19:53
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Щого ж ти овоча не зберіг ?
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25.11.2021 21:40 Відповісти
То чий це буде бенефіс? Мосійчук чи ЗЕ (+Е на суфлері)?
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25.11.2021 20:43 Відповісти
Понятно, пригласили только лояльных власти, неудивлюсь если и вопросы согласованы.
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25.11.2021 20:43 Відповісти
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"Коллеги, это правда. Завтра президент ответит на все важнейшие вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали - скоро - в официальных сообщениях", - написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Источник: https://censor.net/ru/n3301584
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25.11.2021 20:52 Відповісти
... экс-нардеп О.Ляшко заявил, что "1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение."
Впрочем, радикально-продажный-заднеприводный Ляшко еще тот "источник", который заслуживает нашего доверия, но все-же - нет дыма без огня....Поживем-увидим...
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25.11.2021 20:45 Відповісти
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Правильно сделали. Это журналисты-провокаторы.
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25.11.2021 20:52 Відповісти
кто не хвалит гринпоца - тот враг нации!
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25.11.2021 20:58 Відповісти
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Да не, просто уровень и известность не та. Там со всеми ведущими СМИ "мероприятие" на три часа, а если ещё и всех подряд брать? А провокаторов будет хватать в любом случае.
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25.11.2021 20:58 Відповісти
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Будут там квакать и позорить нашего Президента и Украину. Нужно гнать их в шею.
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25.11.2021 21:00 Відповісти
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Пусть пробуют. Зе, наверное, готов и их повозить немного. Иначе мог бы и не приглашать никого. Посмотрим.
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25.11.2021 21:06 Відповісти
Да, не приглашать никого, а покрасоваться, а лапши навешать, а похрипеть невнятно-понятно всякий потусторонний бред? На сцену все же хочется, зрителей, аплодисментов, ёлки скоро, а оно без зрителей, печалька!
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25.11.2021 21:48 Відповісти
Ну список приглашенных бы глянуть, тогда всё станет понятно. Если там ведущие СМИ Украины(как они говорят), то там на аплодисменты вряд ли он сам рассчитывает. Но он может сделать так, чтоб хлопки по нему, превратились в аплодисменты. Всё в его руках и мозгах.
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25.11.2021 21:55 Відповісти
Да расстрелять сразу. Коля Сракотряс сказал же - плохо говорить про Дерьмака - госизмена.
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25.11.2021 21:36 Відповісти
Вон Сталин 20000 бандуристов -рраз... и растрелял, и ничего... А тут с какими-то журналистами миндальничают.
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25.11.2021 22:27 Відповісти
Твій гідрант зараз у ростові
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25.11.2021 21:42 Відповісти
ВАШОГО президента то й на загал стратити треба.
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25.11.2021 22:31 Відповісти
Ну да, они же могут спрость про вагнергейт или про гулянку во время писеца в стране за госсредства, это очень серьезная провокация..
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25.11.2021 21:00 Відповісти
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Ну спросят, какие проблемы? Для этого и приглашают их.
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25.11.2021 21:08 Відповісти
для этого их НЕ приглашают.
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25.11.2021 21:28 Відповісти
Проблема в ничтожных ответах, других оно не даёт
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25.11.2021 21:50 Відповісти
Тиждень ФСБешники придували що сп***ть.
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25.11.2021 20:54 Відповісти
Зеленське чмо обісралось, ці журналюги ще почнуть задавати незручні питання? А так є жополизи, котрі будуть спілкуватись згідно зі сценарієм.
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25.11.2021 20:57 Відповісти
мендельша (прессекретутка) новая - зашквары старые)))))


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25.11.2021 21:01 Відповісти
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Я думаю что наш Президент Украины будет как всегда на высоте.
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25.11.2021 21:02 Відповісти
Краще б срав де-небудь за кущиком, а то на висатє ВСІ побачать.
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25.11.2021 21:40 Відповісти
На ялинці ?
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25.11.2021 22:29 Відповісти
Угу, где-то на высоте плинтуса.
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25.11.2021 22:27 Відповісти
вопросы должны быть только правильные, потому и журнашлюхи должны быть только правильные. ведь неправильные журнашлюхи делают неправильные вопросы.
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25.11.2021 21:03 Відповісти
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25.11.2021 21:17 Відповісти
Правакатар!!!! Але яка гарнюня....
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25.11.2021 21:37 Відповісти
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25.11.2021 21:44 Відповісти
Вона спеціально так...
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25.11.2021 21:48 Відповісти
А де той список допущених ??
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25.11.2021 21:21 Відповісти
1. Мосійчук
2. Мосійчук
3. Мосійчук
4. Мосійчук
5. Мосійчук
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25.11.2021 21:49 Відповісти
Не пригласили?? А все патаму шо вы не умеете играть на рояле!!!
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25.11.2021 21:22 Відповісти
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Какая "цензура"? На своих ресурсах вы 24/7 трете темы, которые потом не подтверждаются. Кому интересна эта заезженная пластинка? Продолжайте в том же духе, вам же рот никто не закрывает! А на пресс-конференцию пойдут те, кто может задать Президенту интересующие общество вопросы, а не превратить это мероприятие в политический базар-вокзал, ничего общего с журналистикой не имеющий.
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25.11.2021 21:25 Відповісти
Это ты про писькограя?
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25.11.2021 22:00 Відповісти
Це ти-обчество? Ну, нехай таких пінзюків-жополизів, як ти, ще залишилось відсотків 10-15,а інші 85% де? А вони теж хотять вапрос спрасіть у пріпіздєнта.
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25.11.2021 22:15 Відповісти
Не только я. 73% избирателей.
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25.11.2021 22:59 Відповісти
Не перекручуйте 73% із 56 відсотків виборці ,що прийшли на вибори. А це вже зовсім інще тісто !
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25.11.2021 23:58 Відповісти
По-любому это подавляющее большинство. А теперь посчитай, исходя из твоих расчетов, сколько народа проголосовало за Петю? Или петину поддержку "в 25%" так считать не комильфо?
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26.11.2021 17:54 Відповісти
То ти ще й множити не вмієш чи приписками займаєшся, як твої дєдушкі-бабушкі прі саціалізмі, счітавод Вотруба, ти наш.
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26.11.2021 00:08 Відповісти
який витончений сарказм!!Поздоровляю!!!
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25.11.2021 23:56 Відповісти
Unknown User 1f07c237 , чи не могли б ви, як, безперечно, представник суспільства, сказати, які саме питання вас цікавлять?
я справді дуже хочу їх від вас почути.
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26.11.2021 10:43 Відповісти
й думки не було.
мені направду цікаво, а тепер я ще більше заінтригований.
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26.11.2021 22:13 Відповісти
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25.11.2021 21:34 Відповісти
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25.11.2021 21:35 Відповісти
А снайпери будуть?
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25.11.2021 21:36 Відповісти
Пресконференція для "своїх": "Прямий" та інші незалежні ЗМІ знову не акредитували на захід за участі Зеленського
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
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25.11.2021 22:02 Відповісти
Одно сплошное Зе: Зеленский строит свою медиа-империю

Суббота, 20/11/2021

Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.

Причём частично, как водится, за государственный счёт.

Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
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25.11.2021 22:20 Відповісти
До лампочки. Скоро зеленим звізда.
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26.11.2021 00:00 Відповісти
А кому он нужен ? Я его уже года 2 не слушаю.
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25.11.2021 22:24 Відповісти
А те, кто туда пойдёт скорее всего МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ без чести и совести ... им народ точно "быдло и чернь" ... люди запоминайте этих плебеев (которх там 99,99 %).
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25.11.2021 22:28 Відповісти
Юрий Бутусов: Пресс-конференция Зеленского, которая состоится завтра, будет превращена в театральную постановку

25.11.2021, 20:10 • 888 • 6



"Пресс-конференция президента Украины 26 ноября пройдёт в беспрецедентном формате: президент сам пригласит 30 журналистов, с которыми он сам хочет общаться, и ответит каждому только на один вопрос, так заявил сам офис президента. Свобода слова теперь только для тех журналистов, кто нравится президенту, и на кого он не обижен, а не для всех граждан Украины и не для всех журналистов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"И по одному вопросу - чтобы не дай Бог, нельзя было задать второй, и президента нельзя было уличить в некомпетентности или вранье. Впрочем, если ранее любую критику в адрес Зеленского офис называл заказом олигархических СМИ, то сейчас после серии репутационных катастроф, Владимир Александрович изволил снизойти хотя бы до каких-то ответов на вопросы. Уверен, что Зеленский озвучит новую версию Вагнергейта, и второй вопрос и подробное интервью здесь опасны, чтобы ему не напомнили, что он постоянно меняет показания.

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Ну и чтобы себя самого не задокументировать. Пресс-конференция будет превращена в театральную постановку, и конечно, многие вопросы будут постановочными. Не исключено, что для этого пригласят представителей СМИ, которыми владеют добрые и сговорчивые олигархи. Разумеется, цель завтрашнего спектакля не в том, чтобы рассказать о Вагнергейте, предательстве, Ермаке, Демченко, Татарове, Миндиче, Коломойском, связях с Россией и Беларусью, а чтобы наоборот - потоками слов заговорить все важные темы и ничего не сказать по существу. Я открыто пригласил Зеленского дать интервью по Вагнергейту - никакой реакции офиса нет - не постановочное интервью президент боится…", - завершает Бутусов.
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25.11.2021 22:34 Відповісти
Стопудово місце змінять, будете в кращому разі ловити наркомана по Києву, а в гіршому - проводжати поглядом вертольоти ДСНС.
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25.11.2021 22:54 Відповісти




Engy Kpi


@EngineerKPI

·
4 ч



В ответ
@proro2012
и
@Spirit_Ukraine

На фронте каждый день гибнут украинские солдаты, но #Зеленский называет это "миром". И старательно избегает назвать Россию агрессором. Теперь, когда политика засовывания головы в песок привела к росту угрозы, Зеля кинулся объявлять Военное Положение.. Шо Зеля? Власть теряем?
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25.11.2021 23:13 Відповісти
Борислав Береза

2 ч. ·







Как ведущий программы на 4-ом канале и топовый блогер отправил запрос о своём участии в прессухе Зеленского. Как вы думаете, можно ли рассматривать ответ "Ни хера!", как вариант "Мы подумаем." или это все же отказ?
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25.11.2021 23:58 Відповісти
така собі капсуляція вільного ради кала
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26.11.2021 00:13 Відповісти
Строили, строили госдачи, госрезиденции, гостиницы с конференц-залами, пресс-центры, а пресс-конференцию Президента с журналистами проводят в пиццерии. Наверное, считают, что это демократично и креативно, ну да, ведь его электорат - недоросли от 18 до 40, не вся возрастная группа, а только недоросли. А это просто неуважение (к журналистам). А перекусывать будут в пресс-центрах и на госдачах, это же тоже креативно, по приколу, гы-гы.
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26.11.2021 00:26 Відповісти
Почему не в велюре?
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26.11.2021 00:30 Відповісти
Похоже разбазаривают секретные технологии :
Украина и Индия заключили масштабную сделку https://www.youtube.com/watch?v=TcXHN6XZwEI
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26.11.2021 01:09 Відповісти
"Хуже нє будєт"? Бгг)))

ЗЕлене гівно відбуло вже половину своєї каденції на посту преЗЕдента.
Деякі медіа зробили опитування на тему - чи задоволені Ви преЗЕдентством цього придурка?
Результат для Вовочки сумний…😤


________________________________________________________________________
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26.11.2021 01:27 Відповісти
Предлагаю гражданам Украины бойкотировать зе_СМИ, т. е. те СМИ, которых нянька зе, ермак_Козырь_Тимофеев_Лолита, отобрал для своего подопечного.
зе_СМИ-пропагандоны им. скабевой!
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26.11.2021 04:39 Відповісти
Зеленский разосрался с Ахметовым моего журналистами, поэтому будет договариваться с Порошенко.
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26.11.2021 05:21 Відповісти
Cписок изданий, которые пригласили на пресс-конференцию Зеленского.

Liga.net
РБК Украина
24 канал
Свобода слова Савика Шустера
Украинские новости
Интерфакс-Украина
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
Дом
УНИАН
Укринформ
ТРК "Украина"
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радио Свобода
КП в Украине
Украинская правда
Бабель
СТВ
Фокус
Корреспондент
НВ
Интер
Forbes Украина
ICTV
LB.ua
UA: Первый
BBC.
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26.11.2021 05:53 Відповісти
Не розумію, що можна запитати у цього зе?
Воно або не відповість, або відповість не на запитання, або збреше.
Це як спілкуватися з щурами на смітнику - нема різниці що говорите Ви, вони собі жеруть та гадять.
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26.11.2021 08:30 Відповісти
Складно виловити думку із потоку невзаємопов'язних словосполучень.
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26.11.2021 09:56 Відповісти
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26.11.2021 09:53 Відповісти
Теперь нужно будет Подол мыть с дустом, после этого ЗЕленого дерьма, немог **** у себя в Кривом Рогу срать своим присутствием!
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26.11.2021 09:58 Відповісти
Я так понимаю что список приглашенных журналистов уже станет "когортой Ермака"...
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26.11.2021 10:08 Відповісти
Страну юа не пригласили ну и х с ним
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26.11.2021 10:42 Відповісти
почув розумну та справедливу щодо зеленського відповідь Віталія Портнікова на питання чи хотів би він поставити питання на цій конференції, процитую:
"я не хочу. тому, що я звик розмовляти з професіоналами про політику. ... якщо мої співвітчизники обрали президентом непрофесіонала, чому я маю йти цим шляхом й робити вигляд, що він може щось відповісти.".

й це, як на мене, правильна та об'єктивна позиція.
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26.11.2021 11:17 Відповісти
Соотечественикам пофиг на пОРТНИКОВА И ДРУГИХ ШЕСТЕРОК МАРПОДЕРА.
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26.11.2021 11:22 Відповісти
в мене жодних сумніві щодо особисто вашого ставлення до розумних людей.
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26.11.2021 11:23 Відповісти
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