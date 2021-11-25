Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Працівники ЗМІ, які не отримали запрошення на пресмарафон, прийдуть на місце його проведення, щоб показати, як їх багато.
Цю пропозицію озвучила у фейсбуці журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Колеги із непровідних ЗМІ, є пропозиція прийти під стіни "пресконференції", щоб продемонструвати - скільки журналістів хотіли і не змогли поставити запитання президенту Зеленському. Час - 12:00. Місце - (рестора. - Ред.) Автостанція піцца на Подолі", - написала вона.
Підтримати пропозицію Козирєвої колег закликала журналістка Катерина Сергацькова.
"Завтра журналісти, редактори, працівники ЗМІ прийдуть під місце проведення так званої прес-конференції президента Володимира Зеленського, щоб озвучити протест проти гібридної цензури. Журналісти мають мати рівні можливості у доступу до інформації і вправі поставити запитання, відповідей на які потребує суспільство, тоді як Офіс президента хоче спілкуватися тільки з обраними, створюючи лояльну бульбашку преси. Ні, не вийде", - написала вона.
Піцерія "Автостанція" розташована за адресою Нижній Вал, 15а.
ОНОВЛЕНО
Пізніше видання "Бабель" повідомило, що пресмарафон відбудеться у коворкінгу Creative State Arsenal на метро "Арсенальна". "Співвласник локації - консультант Великого будівництва Юрій Голик", - пише "Бабель".
Адреса Creative State Arsenal - вул. Московська, 8.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.
Будь ласка, зачекайте...
Впрочем, радикально-продажный-заднеприводный Ляшко еще тот "источник", который заслуживает нашего доверия, но все-же - нет дыма без огня....Поживем-увидим...
2. Мосійчук
3. Мосійчук
4. Мосійчук
5. Мосійчук
я справді дуже хочу їх від вас почути.
мені направду цікаво, а тепер я ще більше заінтригований.
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
Суббота, 20/11/2021
Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.
Причём частично, как водится, за государственный счёт.
Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
25.11.2021, 20:10 • 888 • 6
"Пресс-конференция президента Украины 26 ноября пройдёт в беспрецедентном формате: президент сам пригласит 30 журналистов, с которыми он сам хочет общаться, и ответит каждому только на один вопрос, так заявил сам офис президента. Свобода слова теперь только для тех журналистов, кто нравится президенту, и на кого он не обижен, а не для всех граждан Украины и не для всех журналистов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"И по одному вопросу - чтобы не дай Бог, нельзя было задать второй, и президента нельзя было уличить в некомпетентности или вранье. Впрочем, если ранее любую критику в адрес Зеленского офис называл заказом олигархических СМИ, то сейчас после серии репутационных катастроф, Владимир Александрович изволил снизойти хотя бы до каких-то ответов на вопросы. Уверен, что Зеленский озвучит новую версию Вагнергейта, и второй вопрос и подробное интервью здесь опасны, чтобы ему не напомнили, что он постоянно меняет показания.
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Ну и чтобы себя самого не задокументировать. Пресс-конференция будет превращена в театральную постановку, и конечно, многие вопросы будут постановочными. Не исключено, что для этого пригласят представителей СМИ, которыми владеют добрые и сговорчивые олигархи. Разумеется, цель завтрашнего спектакля не в том, чтобы рассказать о Вагнергейте, предательстве, Ермаке, Демченко, Татарове, Миндиче, Коломойском, связях с Россией и Беларусью, а чтобы наоборот - потоками слов заговорить все важные темы и ничего не сказать по существу. Я открыто пригласил Зеленского дать интервью по Вагнергейту - никакой реакции офиса нет - не постановочное интервью президент боится…", - завершает Бутусов.
Engy Kpi
@EngineerKPI
·
4 ч
В ответ
@proro2012
и
@Spirit_Ukraine
На фронте каждый день гибнут украинские солдаты, но #Зеленский называет это "миром". И старательно избегает назвать Россию агрессором. Теперь, когда политика засовывания головы в песок привела к росту угрозы, Зеля кинулся объявлять Военное Положение.. Шо Зеля? Власть теряем?
2 ч. ·
Как ведущий программы на 4-ом канале и топовый блогер отправил запрос о своём участии в прессухе Зеленского. Как вы думаете, можно ли рассматривать ответ "Ни хера!", как вариант "Мы подумаем." или это все же отказ?
Украина и Индия заключили масштабную сделку https://www.youtube.com/watch?v=TcXHN6XZwEI
ЗЕлене гівно відбуло вже половину своєї каденції на посту преЗЕдента.
Деякі медіа зробили опитування на тему - чи задоволені Ви преЗЕдентством цього придурка?
Результат для Вовочки сумний…😤
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зе_СМИ-пропагандоны им. скабевой!
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Воно або не відповість, або відповість не на запитання, або збреше.
Це як спілкуватися з щурами на смітнику - нема різниці що говорите Ви, вони собі жеруть та гадять.
"я не хочу. тому, що я звик розмовляти з професіоналами про політику. ... якщо мої співвітчизники обрали президентом непрофесіонала, чому я маю йти цим шляхом й робити вигляд, що він може щось відповісти.".
й це, як на мене, правильна та об'єктивна позиція.