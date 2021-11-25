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Новини За кордоном
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Меркель у розмові з Зеленським наголосила на підтримці незалежності та територіальної цілісності України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель у розмові з Зеленським наголосила на підтримці незалежності та територіальної цілісності України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Ангела Меркель наголосила на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" - написав Зайберт

У розміщеному ним повідомленні також ідеться про те, що за словами Меркель, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати, - Меркель

Меркель і Зеленський також домовилися просувати зусилля в Нормандському форматі для виконання Мінських домовленостей.

Вони також поговорили про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

Раніше Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

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Топ коментарі
+7
Анжела иди уже нафуй !
да и ты, ЗЕ-беня, за ней !
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25.11.2021 20:22
+5
Иди уже скорее на газпромоскую пенсию, фрау Риббентроп. Твою "поддержку" мы за 8 лет уже прочувствовали...
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25.11.2021 21:14
+4
Дорога ложка до обіду (була). Зброю вони не продають, тевтони кастровані.
Предки їх в гробах перевертаються від позору від нащадків.
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25.11.2021 20:22
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встретились два отстойника....
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25.11.2021 20:20 Відповісти
Анжела иди уже нафуй !
да и ты, ЗЕ-беня, за ней !
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25.11.2021 20:22 Відповісти
Комсомольская бабушка передала черную метку зеледенту... К чему бы это. Дайте кловану парабеллум и научите клована действовать когда главнокомандующий отводит свои войска на своей территории. Это не к Вам, это кловану.
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25.11.2021 21:09 Відповісти
Дорога ложка до обіду (була). Зброю вони не продають, тевтони кастровані.
Предки їх в гробах перевертаються від позору від нащадків.
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25.11.2021 20:22 Відповісти
Так Меркель вже ніхто, так і Бубочка теж.
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25.11.2021 20:23 Відповісти
Зачетный коллаж типа фотки-ломка нарика+ пенионерка на отдыхе...
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25.11.2021 20:27 Відповісти
після всього що творить зекоманда, з ним спілкуються лідери провідних держав. це означає що вони все роблять правильно для всіх крім України. нікому не потрібна сильна економічно, та незалежна від них Україна.
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25.11.2021 20:40 Відповісти
Цинизму нет предела - сначала Анка-комсомолка с кремлевским ху@лом строит "северный поток2", вопреки возмущению и Украины и Польши и стран Балтии, а теперь, когда ху@ло, благодаря Анке-комсомолке "СП2" уже построил и тут же начал шантажировать Украину и Европу, она теперь варнякает про поддержку нашей территориальной целостности...
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25.11.2021 20:48 Відповісти
Це ж треба бути токою єхідною фюрершою а як же північний потік з ****** цінічні тварі
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25.11.2021 20:53 Відповісти
Та ж меркель гнила , як позаторішнє листя . За гроші - сама себе продасть в африканський бордель . Знайшли кого слухати .
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25.11.2021 20:55 Відповісти
О как заговорила, Газпром кинул с пенсией?
Украинский беспилотник она заметила, а в то куда он шмальнул не заметила.
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25.11.2021 21:10 Відповісти
Так, так, всі ми знаємо про підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яка виражається в вашій глибокій стурбованості ще з 2014 року. Це через глибоку стурбованість за Україну побільшало зморшок на вашому обличчі, пані Меркель?
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25.11.2021 21:13 Відповісти
Иди уже скорее на газпромоскую пенсию, фрау Риббентроп. Твою "поддержку" мы за 8 лет уже прочувствовали...
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25.11.2021 21:14 Відповісти
Меркель в последнее время,,особенно после последнего посящения *****, ведет активную политику миротворца да только в рамках сегодняшнего дня.То есть она за прекращение огня в рамках анексированого Крыма и в рамках окупированых територий.Иными словами она за прекращения войны,особенно со стороны Украины практически запрещая даже пулять в сторону захваченых мокшанами украинских земель,при том что закрывает глаза на систематические обстрелы из запрещеных Минскими соглашениями калибров.А мокшане в сговоре с Меркель вполне соглашаются уйти из окупированых восточных територий Украины в обмен на окупированый ими Крым.
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25.11.2021 21:27 Відповісти
Наконец то хоть кто то сказал то, что мы все так давно хотели услышать. Это прорыв!
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25.11.2021 21:39 Відповісти
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25.11.2021 21:41 Відповісти
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25.11.2021 21:42 Відповісти
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25.11.2021 21:47 Відповісти
Фрау Риббентроп вы уже все показали. В гитлерюгенде не зря были.
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25.11.2021 22:20 Відповісти
А озабоченность или хотя бы обеспокоенность была?
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25.11.2021 23:17 Відповісти
От хороша дівчинка!
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26.11.2021 08:40 Відповісти
кому уже интересны заявления Меркель,если она уходит ?И какая вера её заявлениям.если 16 лет она старательно лоббировала интересы Путина в Европе ?
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26.11.2021 08:52 Відповісти
заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Вот интересно: а могла открыто, в лицо сказать "не поддерживаю"?
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26.11.2021 10:10 Відповісти
 
 